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Програмне забезпечення для відстеження помилок - Найпопулярніші застосунки - Французька Полінезія
Програмне забезпечення для відстеження помилок або програмне забезпечення для відстеження проблем відноситься до програмного забезпечення, яке використовується групами із забезпечення якості (QA) і розробниками програмного забезпечення для повідомлення про помилки та проблеми програмного забезпечення. Ретельне відстеження помилок є важливим для якісної розробки програмного забезпечення. Програмне забезпечення для відстеження помилок надає репозиторій, який пояснює, як відтворити помилку та наскільки поширеною є проблема, а також дозволяє компанії розділяти, визначати пріоритети, послідовність і надавати повідомлення про різні помилки в багатьох проектах або програмах. Програмним забезпеченням для відстеження помилок зазвичай керує команда (QA) і дозволяє їм швидко спілкуватися з розробниками, бізнесом і часто клієнтами про те, чи, як і коли виправляти помилки. Програмне забезпечення для відстеження помилок може інтегруватися з інструментами керування проектами, розробки та автоматизації тестування.
Запит на новий застосунок
GitHub
github.com
GitHub, Inc. — американська багатонаціональна корпорація, яка надає хостинг для розробки програмного забезпечення та контролю версій за допомогою Git. Він пропонує функції розподіленого контролю версій і керування вихідним кодом (SCM) Git, а також власні функції. Він забезпечує контроль доступу та кілька функцій співпраці, таких як відстеження помилок, запити функцій, керування завданнями та вікі для кожного проекту. Зі штаб-квартирою в Каліфорнії вона є дочірньою компанією Microsoft з 2018 року. GitHub пропонує свої основні послуги безкоштовно. Її більш просунуті професійні та корпоративні послуги є комерційними. Безкоштовні облікові записи GitHub зазвичай використовуються для розміщення проектів з відкритим кодом. Станом на січень 2019 року GitHub пропонує необмежену кількість приватних сховищ для всіх планів, включно з безкоштовними обліковими записами, але дозволяє лише до трьох співавторів на репозиторій безкоштовно. Починаючи з 15 квітня 2020 року, безкоштовний план дозволяє необмежену кількість співавторів, але обмежує приватні сховища до 2000 хвилин дій на місяць. Станом на січень 2020 року GitHub повідомляє про наявність понад 40 мільйонів користувачів і понад 100 мільйонів сховищ (у тому числі щонайменше 28 мільйонів загальнодоступних сховищ), що робить його найбільшим хостом вихідного коду у світі.
Jira
atlassian.com
JIRA — це трекер для команд, які планують і створюють чудові продукти. Тисячі команд обирають JIRA, щоб фіксувати та впорядковувати проблеми, розподіляти роботу та стежити за діяльністю команди. За вашим столом або в дорозі завдяки новому мобільному інтерфейсу JIRA допоможе вашій команді виконувати роботу.
ClickUp
clickup.com
ClickUp — це універсальна платформа продуктивності. Це центр, де команди збираються разом, щоб планувати, організовувати та співпрацювати над роботою за допомогою завдань, документів, чату, цілей, дошок тощо. Легко налаштовується лише кількома клацаннями миші, ClickUp дозволяє командам усіх типів і розмірів виконувати роботу ефективніше, підвищуючи продуктивність до нових висот.
GitLab
gitlab.com
GitLab — це веб-інструмент життєвого циклу DevOps, який надає менеджер сховища Git, що забезпечує вікі, відстеження проблем і функції безперервної інтеграції та розгортання, використовуючи ліцензію з відкритим кодом, розроблену GitLab Inc. Програмне забезпечення створено українським розробником Дмитром Запорожець і Валерій Сизов. Спочатку код був написаний на Ruby, а деякі частини пізніше переписані на Go, спочатку як рішення для керування вихідним кодом співпрацювати в команді з розробки програмного забезпечення. Пізніше воно розвинулося до інтегрованого рішення, що охоплює життєвий цикл розробки програмного забезпечення, а потім і до всього життєвого циклу DevOps. Поточний стек технологій включає Go, Ruby on Rails і Vue.js. Він дотримується моделі розробки з відкритим ядром, де основна функціональність випущена за ліцензією з відкритим вихідним кодом (MIT), а додаткова функціональність – за пропрієтарною ліцензією.
Shortcut
shortcut.com
Ярлик (раніше Clubhouse) – працюйте над кодуванням, а не над інструментом. Управління проектами ніколи не було таким простим. Ми впроваджуємо потік у робочий процес вашої команди програмного забезпечення. Плануйте, співпрацюйте, створюйте та оцінюйте успіх за допомогою Shortcut. 500 тисяч розробників використовують ярлик для керування проектами програмного забезпечення. Назавжди безкоштовно для невеликих команд. Швидкий, легкий і потужний підхід до планування проекту та створення продукту.
YouTrack
jetbrains.com
Інструмент управління проектами, який можна адаптувати до ваших процесів, щоб допомогти вам надавати чудові продукти. Відстежуйте проекти та завдання, використовуйте гнучкі дошки, плануйте спринти та випуски, зберігайте базу знань, працюйте зі звітами та інформаційними панелями, створюйте робочі процеси, які відповідають вашим бізнес-процесам. Ніколи більше не змушуйте свій процес відповідати можливостям інструменту. На відміну від інших інструментів управління проектами, YouTrack можна налаштувати відповідно до ваших потреб!
Backlog
backlog.com
Backlog — це ваш універсальний онлайн-інструмент для керування проектами, відстеження завдань, контролю версій і відстеження помилок. Поєднуючи керування проектом і кодом, команди можуть планувати роботу, відстежувати прогрес і випускати код на одній платформі. Команди використовують Backlog, щоб підвищити прозорість, усунути розбіжності, працювати ефективніше та спростити складні проекти. Відомі функції включають керування підзадачами, настроювані статуси, дошки у стилі Канбан, діаграми Ганта, діаграми згоряння, інтеграцію Git і SVN та Wiki.
Sentry
sentry.io
Для команд програмного забезпечення Sentry необхідний для моніторингу працездатності коду програми. Від відстеження помилок до моніторингу продуктивності розробники можуть чіткіше бачити, швидше вирішувати проблеми та постійно вивчати свої програми – від інтерфейсу до серверної частини. Sentry, яку люблять понад 3,5 мільйони розробників і понад 87 000 організацій у всьому світі, надає можливість спостереження на рівні коду багатьом найвідомішим світовим компаніям, таким як Disney, Peloton, Cloudflare, Eventbrite, Slack, Supercell і Rockstar Games.
HackerOne
hackerone.com
Hackerone - це платформа координації вразливості та помилки, яка з'єднує підприємства з тестувальниками проникнення та дослідниками кібербезпеки. Це була одна з перших компаній, а також Synack та Bugcrowd, яка сприймає та використовує дослідники безпеки та кібербезпеки натовпу як лінкпіни його бізнес-моделі; Це найбільша подібна фірма з кібербезпеки. Станом на 2020 року мережа Hackerone заплатила 100 мільйонів доларів на щедрості.
Linear
linear.app
Linear допомагає оптимізувати програмні проекти, спринти, завдання та відстеження помилок. Він створений для високопродуктивних команд.
Teamwork
teamwork.com
TeamWork.com-єдина платформа з найкращими в класі клієнтських операцій у поєднанні з простим у користуванні управління проектами, яке люблять команди. Поставити роботу в часі та на бюджет, усуньте хаос клієнта та розумійте прибутковість, все на одній платформі. Штаб -квартира в Корку, Ірландія та заснована командою, яка раніше керувала агентством, Team Work.com має понад 20 000 клієнтів у всьому світі з глобальною командою з понад 350 працівників.
Wrike
wrike.com
Wrike — найпотужніша платформа для управління роботою. Створений для команд і організацій, які прагнуть співпрацювати, створювати та перевищувати щодня, Wrike об’єднує всіх і всю роботу в одному місці, щоб усунути складність, підвищити продуктивність і звільнити людей, щоб зосередитися на їхній найбільш цілеспрямованій роботі. Завдяки неперевершеній потужності, універсальності та інтуїтивності, Wrike є єдиним рішенням для управління роботою, яке коли-небудь знадобиться організації для масштабування, оптимізації та швидкого руху в конкурентному світі. Понад 20 000 щасливих клієнтів живлять своє майбутнє й об’єднуються в Wrike, у тому числі Estée Lauder, Hootsuite, Nielsen, Ogilvy, Siemens і Tiffany & Co. Для отримання додаткової інформації відвідайте www.wrike.com.
todo.vu
todo.vu
todo.vu поєднує управління завданнями та проектами з відстеженням часу та виставленням рахунків, щоб забезпечити універсальний універсальний інструмент продуктивності для фрілансерів, консультантів і команд. Управління будь-якою кількістю завдань, пов’язаних із клієнтами чи внутрішніх завдань, стало простим. Швидко знімайте завдання, візуально організовуйте робоче навантаження, делегуйте, співпрацюйте та відстежуйте час, витрачений на виконання завдань, за будь-якою погодинною ставкою. Унікальна інтеграція завдань todo.vu з відстеженням часу та виставленням рахунків означає, що команди можуть працювати безперервно, тоді як загальні витрати часу розраховуються автоматично у фоновому режимі. Подивіться, куди йде кожна хвилина вашого робочого дня, відстежуйте прогрес команди та проекту, виставляйте докладні рахунки-фактури за лічені хвилини та використовуйте реальні дані для точного налаштування способу роботи. Все це призводить до підвищення ефективності, прибутковості та прозорості послуг, що перевищує очікування клієнтів.
Zoho BugTracker
zoho.com
Zoho BugTracker — це програма для спільного відстеження помилок від Zoho, бренду, якому довіряють понад 35 мільйонів користувачів у всьому світі. BugTracker допомагає відстежувати життєвий цикл помилок від початку до зникнення, гарантуючи, що ви щоразу вчасно створюєте та надсилаєте чудові продукти. Налаштуйте автоматичні сповіщення, бізнес-правила та спеціальні робочі процеси, щоб швидше стежити за помилками та закривати їх. Визначте реалістичні очікування для своїх клієнтів і перевершіть їх за допомогою угод про рівень обслуговування.
Rollbar
rollbar.com
Проактивно виявляйте, прогнозуйте та виправляйте помилки в режимі реального часу за допомогою платформи постійного вдосконалення коду Rollbar. Rollbar забезпечує повне охоплення всіх програм, від яких залежать і які люблять ваші користувачі. Автоматизуйте реагування на помилки в режимі реального часу, подбайте про задоволених клієнтів і більш продуктивні команди розробників за допомогою Rollbar.
Bugsnag
bugsnag.com
BugSnag відстежує додатки на наявність помилок і надає корисну інформацію для покращення стабільності додатка, щоб ви могли приймати рішення на основі даних про те, зосередитися на створенні функцій чи виправленні помилок. BugSnag забезпечує видимість вашої програми в реальному часі за допомогою потужної сегментації та цілеспрямованих сповіщень, щоб визначити пріоритетність важливих помилок. Завдяки понад 30 інтеграціям повний стек моніторингу BugSnag працює з вашими улюбленими інструментами для швидкого розслідування та маршрутизації помилок, мінімізуючи подальший вплив на роботу користувача.
LogRocket
logrocket.com
Сучасний інтерфейсний моніторинг і аналітика продуктів. LogRocket поєднує в собі відтворення сеансу, моніторинг продуктивності та аналітику продукту, що дозволяє командам програмного забезпечення створювати ідеальні веб- та мобільні продукти.
Marker.io
marker.io
Marker.io: найкраще рішення для зворотного зв’язку для команд веб-розробників. Огляд: Marker.io — це революційний інструмент, який змінює те, як команди веб-розробників збирають, керують і реагують на відгуки. Незалежно від того, чи є ви жвавим веб-агентством, динамічною компанією SaaS або керуєте складними платформами електронної комерції, Marker.io стане вашим рішенням для більш організованого, ефективного та спільного процесу зворотного зв’язку. Основні характеристики: * Віджет відгуків: легко фіксуйте відгуки за допомогою анотованих знімків екрана. * Збір метаданих: автоматично збирає важливі дані, такі як тип пристрою, версія браузера та URL-адреса відгуку. * Повторне відтворення сеансу: отримайте контекст за допомогою коротких відео, що фіксують дії користувача. * Глибока технічна інформація: збирайте журнали консолі та мережеві запити для повного розуміння відгуків. * Сторінка відгуків: користувачі можуть переглядати, коментувати та завантажувати документи, пов’язані з їхніми відгуками. * Повна інтеграція: підключається до таких популярних інструментів, як Asana, Trello, Jira та GitHub. Переваги: * Спрощена організація: попрощайтеся з хаотичними електронними таблицями та привіт організованому управлінню зворотним зв’язком. * Розширена співпраця: сприяйте кращому спілкуванню між розробниками та зацікавленими сторонами. * Ефективність часу: заощаджуйте дорогоцінні години, керуючи відгуками безпосередньо у своїх улюблених інструментах. * Підвищення ефективності: створюйте швидші та точніші веб-сайти з меншою кількістю помилок. Ідеальний для: * Агентства веб-розробки: керуйте відгуками як від внутрішніх команд, так і від зовнішніх зацікавлених сторін. * Менеджери проектів: перехід від неорганізованих інструментів, таких як електронна пошта та Excel, до вдосконаленої системи Marker.io. * Компанії SaaS: вдосконаліть процес зворотного зв’язку та посиліть спілкування з користувачами. * Менеджери електронної комерції: Ефективно збирайте відгуки та реагуйте на них для отримання чудового кінцевого продукту. * Інженери веб-сайтів: плавно інтегруйте свої наявні інструменти для більш плавного робочого процесу.
Assembla
assembla.com
Assembla є найбезпечнішою платформою для контролю версій і спільної роботи над проектами у світі. Ми надаємо безпечний хмарний хостинг для сховищ Subversion, Perforce і Git з інтегрованим керуванням проектами для понад 5500 клієнтів по всьому світу. Assembla допомагає командам розробників відповідати та навіть перевищувати стандарти відповідності HIPAA, SOC 2, PCI та GDPR за допомогою нашої передової практики VCS. Скористайтеся гнучкістю, дотримуйтесь нормативних вимог і залишайтеся інноваційними, керуючи всіма своїми проектами та вихідним кодом із центральної точки керування з найкращою в галузі відповідністю та безпекою.
Usersnap
usersnap.com
Usersnap — це платформа для зворотного зв’язку з користувачами, розроблена для команд, які працюють над продуктами, щоб збирати інформацію про конкретні продукти, прискорювати тестування користувачами та покращувати цикли зворотного зв’язку зацікавлених сторін. Команди розробки продуктів прагнуть до процесів, орієнтованих на користувача, і покладаються на Usersnap, щоб отримати чіткість рішень щодо продуктів. Такі компанії, як Red Hat, Erste Bank, Lego та Гарвардський університет, співпрацюють з Usersnap, щоб досягти успіху у розвитку свого підприємства та діяльності. Usersnap — це платформа для збору, організації, відповідей і масштабування відгуків користувачів для гнучкого тестування продукту та миттєвої перевірки функцій. Ось найпопулярніші випадки використання: - Відгуки клієнтів сайту. - Гарантія якості дизайну та розробки. - Управління UAT (тестування прийнятності користувача) або бета-тестування. - Збір запитів на функції. - Дослідження користувачів у продукті. Як ви знаєте, що вам потрібне рішення для відгуків користувачів? Поставте собі ці 3 запитання: - Чому ви пропускаєте тестування користувачів і відгуки зацікавлених сторін? Очистити звіти про помилки зі знімками екрану, анотаціями, голосовими підказками та автоматизованими метаданими за допомогою Usersnap можна звільнити час на усунення несправностей і зробити цикли зворотного зв’язку на 30% ефективнішими. - Чому ви приймаєте запити на функції лише вживаних із відділу продажів і CS? Внесіть відгуки користувачів із перших рук у щоденні робочі процеси за допомогою понад 50 надійних інтеграцій, таких як Jira, Zendesk, Slack, Asana. Допоможіть своїм командам побачити проблеми очима користувача, щоб вирішувати правильні проблеми. - Чому рівень адаптації користувачів низький? Як пояснити чому? З’ясуйте причини поведінки користувачів за допомогою цілеспрямованих і сегментованих інтерактивних мікроопитувань, які підвищують рівень відповідей до 50%. Спробуйте Usersnap безкоштовно. Перші 15 днів безкоштовно.
Honeycomb
honeycomb.io
Honeycomb — це платформа для спостереження, яка дозволяє командам інженерів знаходити та вирішувати проблеми, які вони раніше не могли. Підхід Honeycomb принципово відрізняється від інших інструментів, які претендують на спостережливість, і створений, щоб допомогти командам відповісти на нові запитання щодо їхніх хмарних програм, що постійно розвиваються. Інші інструменти розподіляють ваші дані між незв’язаними стовпами (журнали, показники та трасування), працюють надто повільно та змушують команди відповідати лише на заздалегідь визначені запитання. Honeycomb об’єднує всі джерела даних в одному типі, повертаючи запити за лічені секунди, а не за хвилини, і виявляючи критичні проблеми, які журнали та метрики не можуть побачити. Використовуючи потужність розподіленого відстеження та механізм запитів, розроблений для висококонтекстних телеметричних даних, Honeycomb виявляє як причину виникнення проблеми, так і те, на кого саме вона впливає.
Raygun
raygun.com
Отримайте миттєве бачення стану свого програмного забезпечення, щоб завчасно виявляти та вирішувати проблеми, перш ніж вони вплинуть на ваших клієнтів. Набір цифрових інструментів моніторингу досвіду від Raygun надає практичну, орієнтовану на клієнта інформацію про весь ваш набір технологій. Відстежуйте та вдосконалюйте якість і продуктивність програмного забезпечення, щоб забезпечити швидкий і безпомилковий досвід, який принесе задоволення вашим клієнтам і розвиватиме ваш бізнес. Продукти Raygun охоплюють три основні сфери, усі повністю інтегровані одна з одною, щоб розблокувати глибоко потужні ідеї, на відміну від усього, з чим ваша команда стикалася раніше. Звіти про збої - виправляйте помилки з більшою швидкістю та точністю. Перейдіть безпосередньо до основної причини збоїв і помилок за допомогою детальної діагностики аж до рядка коду. Тиражуйте та вирішуйте проблеми швидше, покращуйте надійність і звільняйте час для більш змістовної роботи. Моніторинг справжнього користувача - забезпечте бездоганне програмне забезпечення. Зрозумійте цифровий досвід вашого клієнта за допомогою статистичних даних реальних користувачів, яким ви можете довіряти для кожного користувача, сеансу та пристрою. Відстежуйте помилки та тенденції продуктивності в режимі реального часу та завчасно вирішуйте критично важливі для бізнесу проблеми, перш ніж вони вплинуть на ваших клієнтів — і ваш дохід. APM - Моніторинг продуктивності додатків із цього світу. Отримайте неперевершений огляд продуктивності на стороні сервера. Отримайте докладні відомості про продуктивність на стороні сервера на рівні коду за допомогою повної розбивки трасування сеансу, яка повідомляє вам, як саме виконувався ваш код, з точністю до мілісекунди. Raygun — це найшвидший спосіб покращити цифровий досвід ваших клієнтів. Спробуйте безкоштовно сьогодні!
DoneDone
donedone.com
Якщо ви шукаєте найважливіші функції в системі відстеження завдань і спільній папці «Вхідні», шукайте DoneDone. Ми докладаємо всіх зусиль, щоб зробити наш продукт простим і легким у використанні, щоб ви могли зосередитися на виконанні своєї роботи. Завдяки DoneDone служба підтримки клієнтів і команди продуктів можуть працювати разом ефективніше, ніж будь-коли раніше.
Dynatrace
dynatrace.com
Dynatrace існує, щоб програмне забезпечення працювало ідеально. Наша платформа поєднує широку та глибоку спостережливість і безперервну безпеку додатків під час виконання з розширеними AIO для надання відповідей та інтелектуальної автоматизації на основі даних. Це дозволяє інноваторам модернізувати й автоматизувати хмарні операції, швидше й безпечніше доставляти програмне забезпечення та забезпечувати бездоганний цифровий досвід.
BugHerd
bugherd.com
BugHerd — провідний у світі інструмент візуального зворотного зв’язку та відстеження помилок для веб-сайтів. У всьому світі тисячі чудових агентств і маркетингових команд люблять його за легкість і співпрацю, які він привносить у проекти своїх веб-сайтів. BugHerd зробив революцію в тому, як агентства збирають і керують відгуками про веб-сайти від клієнтів і внутрішніх команд. Він ідеально підходить для команд і окремих осіб, які займаються дизайном і розробкою веб-сайтів. За допомогою BugHerd ви можете легко прикріпити відгук безпосередньо до певних елементів веб-сторінок. Він діє як прозорий шар на веб-сайті, який бачите лише ви та ваша команда. Надіслані відгуки та помилки надсилаються на центральну дошку завдань Kanban, яка забезпечує повну видимість проекту для всіх зацікавлених сторін. BugHerd — це гібридна компанія, у якій співробітники працюють повністю віддалено, в офісі або в обох випадках. Штаб-квартира компанії знаходиться в Мельбурні, Австралія.
Instabug
instabug.com
Instabug – це компанія, що розробляє програмне забезпечення, яка надає звіти про помилки, моніторинг продуктивності додатків, звіти про збої, чати в додатках та опитування користувачів для мобільних додатків. Компанію було засновано у 2014 році. Станом на вересень 2019 року Instabug охопила понад 25 000 компаній, 400 мільйонів повідомили про проблеми та отримали відгуки, а також 2 мільярди пристроїв із їхнім SDK по всьому світу. Набір програмного забезпечення (SDK) від Instabug, який використовується розробниками Android, iOS, Cordova, Ionic, Xamarin і веб-розробниками під час бета-тестування, а також у робочих версіях своїх програм. Він відомий настроюваною функцією «Shake to Send» на стороні мобільного користувача та детальними звітами на стороні розробника. Користувачі можуть додавати анотовані знімки екрана, відеозаписи та голосові нотатки, щоб доповнити свої звіти про помилки, які автоматично включають журнали мережі та пристроїв і кроки повторення. SDK також інтегрується з рядом сторонніх інструментів, які використовуються розробниками, зокрема Slack, Zapier, JIRA, Trello, Zendesk тощо.
Ruttl
ruttl.com
ruttl — це найшвидший спосіб для груп продуктів, маркетингу, продажів і підтримки збирати візуальні відгуки, співпрацювати та керувати ідеями за допомогою таких інструментів, як відгуки веб-сайтів, відстеження помилок і відгуки мобільних програм і відгуки клієнтів. Зараз для перегляду та відстеження помилок на веб-сайтах і в мобільних програмах люди часто вдаються до традиційних методів, таких як знімки екрана, створення довгих ланцюжків електронних листів або проведення тривалих зустрічей із розробниками. Ці методи можуть бути неприємними та часто призводять до непорозумінь і затримок у всьому процесі. Ось чому ми створили ruttl! Завдяки його потужним функціям користувачі тепер можуть легко редагувати вміст, замінювати зображення та вносити зміни в дизайн веб-елементів, одночасно плавно обмінюючись усіма видами змін, які мають бути внесені розробниками. Маючи понад 15000 користувачів, ruttl оптимізував процес візуального зворотного зв’язку та став основним інструментом для дизайнерів, розробників та агентств по всьому світу.
Bugcrowd
bugcrowd.com
Bugcrowd — це більше, ніж просто краудсорсингова охоронна компанія; ми є спільнотою ентузіастів кібербезпеки, об’єднаних спільною метою: захистити організації від зловмисників. Зв’язуючи наших клієнтів із надійними хакерами, які відповідатимуть їхнім потребам, через нашу платформу на базі штучного інтелекту ми даємо їм можливість повернути контроль і випередити навіть найскладніші загрози. Платформа знань Bugcrowd Security Knowledge Platform замінює вартість/складність кількох інструментів уніфікованим рішенням для краудсорсингового тестування пера як послуги, керованої винагороди за помилки, керованого прийому/виявлення вразливостей і керування поверхнею атак (доступна ціна за вибіркою) – із усім доступним однакова інфраструктура для масштабу, послідовності та ефективності. Bugcrowd має понад 10 років досвіду та сотні клієнтів у всіх галузях, включаючи OpenAI, National Australia Bank, Indeed, USAA, Twilio та Міністерство внутрішньої безпеки США.
Userback
userback.io
Представляємо Userback, провідну платформу дослідження користувачів для невеликих команд, які прагнуть зрозуміти користувачів і створювати кращі продукти. За допомогою Userback ви можете збирати візуальні відгуки, збагачені метаданими, і отримати глибоке уявлення про настрої та поведінку користувачів за допомогою опитувань у додатку, таких як показники NPS, CES і CSAT. Додайте глибокий контекст до будь-якого відгуку за допомогою функцій відтворення повного сеансу. Створюйте сегменти користувачів і відстежуйте кожного користувача з моменту входу. Опитуйте лише когорти, які важливі для вас, і зрозумійте свій досвід користувачів протягом усього життєвого циклу від випробування до відтоку. Доповніть це фірмовими порталами функцій, загальнодоступними дорожніми картами та централізованим місцем для всіх ваших відгуків, щоб зменшити накладні витрати на відгуки на 70% і збільшити час завершення відгуків у 10 разів. Немає коду? Не проблема, почніть миттєво з розширенням для браузера без коду, ідеальним для внутрішньої перевірки якості та відстеження помилок. Це платформа, створена, щоб зробити невеликі команди могутніми
Bugzilla
bugzilla.org
Bugzilla — це «Система відстеження дефектів» або «Система відстеження помилок». Системи відстеження дефектів дозволяють окремим розробникам або групам розробників ефективно відстежувати виявлені помилки в їхніх продуктах. Більшість комерційних постачальників програмного забезпечення для відстеження дефектів стягують величезні ліцензійні збори. Незважаючи на існування
Unfuddle STACK
unfuddle.com
Unfuddle STACK об’єднує найважливіші інструменти для будь-якого програмного проекту. Відстеження помилок і проблем, вихідний код у Git або Subversion і довідкові матеріали бездоганно співіснують у середовищі, знайомому всій вашій команді.
JunoOne
juno.one
Працюйте з juno.one! Дослідіть ефективність роботи, як ніколи раніше. juno.one — це рішення ADLM 1-го класу для компаній, що займаються розробкою програмного забезпечення, компаній з постачання програмного забезпечення та інтеграторів програмного забезпечення по всьому світу. Протягом 30 днів безкоштовної пробної версії ви можете створювати всі види проектів, контролювати належне управління процесами тестування, контролювати, організовувати та бути ефективними.
Webvizio
webvizio.com
Webvizio — це безкоштовний інструмент для відгуків на веб-сайтах і програмне забезпечення для перегляду веб-сайтів, розроблене для менеджерів і команд, щоб легко співпрацювати над переглядами веб-сайтів у режимі реального часу. Співпраця над розробкою веб-сайту може бути клопотом. Отримайте контроль і забезпечте своїм командам ясність! Використовуйте єдину платформу для клієнтів, менеджерів і команд розробників, щоб залишати візуальні відгуки та ефективно співпрацювати над проектами веб-розробки.
Shake
shakebugs.com
Отримайте нереальні дані, щоб виправити реальні проблеми у своїй програмі або в Інтернеті. Shake — це не просто інструмент звітування про помилки та збої — він об’єднує всіх розробників, технічних директорів і тестувальників на одній сторінці.
Bugasura
bugasura.io
Bugasura — це найпростіша програма для відстеження помилок, створена для швидкозмінних, сучасних технологічних команд. Легко відстежуйте проблеми, повідомляйте про них і керуйте ними. Співпрацюйте з командами, постачальниками та клієнтами, щоб швидше усувати помилки.
Axosoft
axosoft.com
Ми любимо програмне забезпечення. Ми любимо допомагати іншим створювати програмне забезпечення. Нам подобається конкурентна перевага, яку програмне забезпечення може надати бізнесу. Нам подобається, що програмне забезпечення полегшує наше життя щодня, починаючи від резервування столика на обід і закінчуючи автоматичним гальмуванням наших автомобілів і рятуючи життя. Програмне забезпечення просто чудове! І ми раді, що ваше програмне забезпечення буде доставлено швидше. У вас є команда Scrum? Тоді спробуйте керувати невиконаними продуктами, спринтами та історіями користувачів у Axosoft Scrum. Вашій команді сподобаються автоматизовані діаграми згоряння, настроювані робочі процеси та можливості планування випуску, які роблять практику Scrum ще ефективнішою. Коли ваша команда об’єднає Axosoft Scrum з іншими компонентами, ви зможете пов’язувати дефекти з випусками та перетворювати запити функцій на елементи невиконаних завдань. Для команд, яким просто потрібно відстежувати помилки, Axosoft Bug Tracker є найкращим інструментом для гнучкого відстеження дефектів і проблем. Команди можуть швидко додавати нові помилки, призначати їх випускам або користувачам і переміщувати їх через різноманітні спеціальні робочі процеси. Коли Axosoft Bug Tracker інтегровано з іншими компонентами, ваша команда може автоматично перетворювати інциденти на дефекти та використовувати діаграми вигорання, щоб побачити, як швидко усуваються помилки. Крім того, це лише 1 долар на рік! Ми також надаємо вам запити в службу підтримки. Служба підтримки Axosoft надає можливість краще відстежувати та вирішувати проблеми підтримки ваших клієнтів за допомогою автоматизації електронної пошти до квитка, готових відповідей і потоків у програмі. Ваші клієнти також матимуть центр для самостійного повідомлення про проблеми на веб-порталі клієнтів. Коли ваша команда інтегрує службу підтримки з іншими компонентами, служба підтримки зможе миттєво перетворювати інциденти на дефекти та історії користувачів.
Errorception
errorception.com
Errorception допомагає знаходити помилки JavaScript і групувати помилки разом.
BetterBugs
betterbugs.io
BetterBugs — це інструмент відстеження та керування помилками, який допомагає технічним і нетехнічним командам — розробникам, спеціалістам із забезпечення якості, дизайнерам, підтримці та іншим — створювати звіти про помилки з багатим вмістом даних за лічені секунди, щоб експоненціально скоротити час вирішення проблеми.
Iteration X
iterationx.com
Ітерація X дозволяє командам коментувати та редагувати будь-який веб-сайт або веб-програму безпосередньо в Chrome. Більше не потрібно витрачати час і енергію на знімки екрана, відеодзвінки та нескінченні електронні листи та чати. Покращуйте будь-яку сторінку та поділіться результатом зі своєю командою за лічені секунди.
BugBase
bugbase.ai
BugBase — це платформа постійної оцінки вразливостей, яка проводить комплексні операції безпеки, такі як програми винагород за помилки та пентестування наступного покоління (VAPT), щоб допомогти стартапам і підприємствам ефективно виявляти, керувати та пом’якшувати вразливості.
YesWeHack
yeswehack.com
Заснована в 2015 році, YesWeHack є глобальною платформою Bug Bounty і VDP. YesWeHack пропонує компаніям інноваційний підхід до кібербезпеки за допомогою Bug Bounty (оплата за виявлену вразливість), об’єднуючи понад 45 000 експертів з кібербезпеки (етичних хакерів) у 170 країнах з організаціями для захисту їхніх відкритих областей і звітування про вразливості на їхніх веб-сайтах, у мобільних додатках, інфраструктура та підключені пристрої. YesWeHack проводить приватні (лише за запрошеннями) програми та публічні програми для сотень організацій у всьому світі відповідно до найсуворіших європейських правил. Окрім платформи Bug Bounty, YesWeHack також пропонує: рішення для створення та керування політикою розкриття вразливостей (VDP), платформу керування Pentest, навчальну платформу для етичних хакерів під назвою Dojo та навчальну платформу для навчальних закладів YesWeHackEDU.
Kroolo
kroolo.com
Kroolo змінює спосіб роботи людей за допомогою повністю інтегрованої платформи продуктивності в поєднанні з передовим ШІ. Ми віримо в те, що продуктивність буде швидкою, розумною та красивою простотою. Kroolo — це не просто платформа; це динамічний робочий простір, створений для об’єднання всіх основних інструментів в одному централізованому робочому просторі – більше не потрібно переходити від програми до програми. Наша платформа бездоганно інтегрує проекти, цілі, завдання, документи та співпрацю, забезпечуючи цілісне рішення для того, як працює бізнес сьогодні. Основні характеристики: * Ефективність на основі штучного інтелекту: в основі Kroolo лежить потужний механізм оркестровки штучного інтелекту Kroo AI. Оснащений більш ніж 1000 шаблонами, Kroo AI забезпечує не тільки блискавичне створення проектів, цілей і документів, але й дуже релевантні та корисні результати, що встановлює новий стандарт для продуктивності на основі штучного інтелекту. * Повна інтеграція: ми розуміємо важливість взаємозв’язку в сучасному цифровому робочому житті. Kroolo забезпечує повну інтеграцію з найпопулярнішими інструментами продуктивності. Попрощайтеся з дублюванням записів і втратою даних, оскільки Kroolo забезпечує безперебійну, консолідовану роботу користувача. * Інтуїтивно зрозумілий робочий простір: ми створили Kroolo, щоб його було легко налаштувати та використовувати. Менше часу витрачається на вивчення того, як працюють інструменти, означає більше часу на продуктивність. Ми вважаємо, що це має значення.
Memfault
memfault.com
Memfault — це інструмент спостереження для вбудованих пристроїв. Автоматично збирайте повні дані про налагодження та збої, а також критичні показники працездатності та продуктивності після того, як ваші пристрої будуть розгорнуті в полі. Memfault також дозволяє вам керувати розповсюдженням OTA-оновлень у ваш парк за допомогою контрольованого, повторюваного процесу з низьким ризиком. Memfault підтримує будь-які вбудовані пристрої під керуванням Linux, Android і MCU, що працюють під керуванням будь-якої RTOS або на «голому металі».
Bugpilot
bugpilot.com
Bugpilot допомагає командам SaaS швидше позбутися помилок, які виникають у користувачів. За допомогою Bugpilot служба підтримки та інженери отримують усі деталі, необхідні для розуміння, усунення та усунення помилок за лічені секунди. Завдяки нашому автопілоту на основі штучного інтелекту навіть люди, які не мають технічних знань, можуть зрозуміти, що не так. ### Отримайте **подробиці** Служба підтримки клієнтів може миттєво зрозуміти, що відбувається на екрані кінцевого користувача, не ставлячи жодних запитань і не чекаючи відповіді; Завдяки інтелектуальному запису сеансу Bugpilot кожен член команди отримує записи екрану та безліч технічних деталей щоразу, коли користувач починає розмову зі службою підтримки клієнтів. **Автоматизуйте нудні завдання!** Якщо ви та ваша команда все ще вручну заповнюєте форми звітів про помилки, сперечаєтеся про відсутні деталі, ведете безглузді розмови «працює на моєму комп’ютері» та просите користувачів надсилати вам знімки екрана, тоді Bugpilot для вас . Bugpilot надає галузевий стандартизований звіт, який завжди містить усе, що потрібно вам і вашій команді. ### Зрозумійте, що не так, за лічені секунди Кожен член команди може визначити, що не так, просто переглянувши звіт Bugpilot протягом 5 секунд; наш автопілот на основі ШІ висвітлює потенційні проблеми на сторінці та в середовищі користувача; незрозумілі проблеми, викликані блокувальниками реклами, повільним підключенням до Інтернету, проксі-серверами, залишилися в минулому. Все на одній сторінці: відеозапис; чіткі кроки для відтворення; журнали консолі та мережева активність. **Зрозумійте, що не так за лічені секунди** Кожен член команди може зрозуміти, що не так, просто переглянувши звіт Bugpilot протягом 5 секунд; наш автопілот на основі ШІ висвітлює потенційні проблеми на сторінці та в середовищі користувача; вказує на незрозумілі проблеми, спричинені блокувальниками реклами, повільне підключення до Інтернету, проксі-сервери, що залишилися в минулому. Все на одній сторінці: відеозапис; чіткі кроки для відтворення; журнали консолі та мережева активність. ### Зробіть свою команду ефективнішою. Витрачайте менше часу на помилки. Інженери можуть почати виправляти проблеми відразу, маючи всі деталі, красиво відформатовані в стандартному форматі звіту про помилки. Жодна деталь більше ніколи не буде втрачена: інженери заощадять години розмов і скоротять спілкування з кінцевими користувачами та службою підтримки клієнтів. За допомогою гнучкого API Bugpilot ви можете збирати всю необхідну додаткову інформацію, наприклад версію програми, дату випуску та будь-яку інформацію про користувача.
ReQtest
reqtest.com
Reqtest — це хмарний інструмент, який допомагає оптимізувати проекти впровадження та обслуговування системи. Завдяки функціональним можливостям для тестування, вимог, відстеження помилок і звітів це єдиний інструмент, який вам потрібен, щоб досягти успіху з гарантією якості. Reqtest має понад 12 000 користувачів по всьому світу. Це хмарний інструмент №1 для керування всім життєвим циклом складних систем, таких як ERP або CRM. Інструмент дає вам змогу: - Випускати нове програмне забезпечення з повною впевненістю завдяки функції наскрізного керування тестами зі 100% відстеженням - Без зусиль підтримувати та покращувати якість ваших систем з часом - Стандартизувати та масштабувати свої цифрові проекти
zipBoard
zipboard.co
Візуальний огляд, затвердження та відстеження проблем для цифрового вмісту. Розмітка, запис екрану та співпраця швидше. Зареєструйтеся безкоштовно!
Inspectiv
inspectiv.com
Пентестування Inspectiv і повністю керована Bug Bounty як послуга допомагають командам безпеки виявляти серйозні вразливості до того, як їх використають, без складності, витрат і клопоту, пов’язаного з традиційними винагородами за помилки та ручним тестуванням. Платформа Inspectiv дозволяє переглядати пріоритетні виявлення вразливостей, фільтрувати шуми, отримувати важливий для вас сигнал і плавно оркеструвати свої дії. Дізнайтеся більше на inspectiv.com.
Keypup
keypup.io
Рішення SaaS від Keypup дозволяє командам інженерів і всім зацікавленим сторонам у розробці програмного забезпечення отримати краще розуміння їхніх інженерних зусиль, поєднуючи статистичні дані в реальному часі зі своїх Git (GitHub, GitLab і Bitbucket) та/або систем продажу квитків (Jira, ClickUp і Trello). Рішення об’єднує кілька джерел даних в уніфіковану базу даних разом із зручною інформаційною панеллю та інтерфейсом конструктора аналізу. Користувачі Keypup можуть налаштовувати перевірені шаблони (включно з показниками DORA, тривалістю циклу, доставкою програмного забезпечення, якістю процесу, аудитом і відповідністю, продуктивністю розробників тощо) або створювати власні звіти, статистичні дані та інформаційні панелі, щоб отримати повну картину своїх операції розробки з першого погляду, адаптовані до їхніх конкретних потреб.
Zipy.ai
zipy.ai
Zipy — це надійна цифрова платформа, яка поєднує в собі відтворення сеансу, моніторинг помилок інтерфейсу, аналітику продуктів і встановлення пріоритетів, забезпечуючи конфіденційність і безпеку. Що ви можете робити з Zipy? > Зрозумійте поведінку користувачів, щоб уникнути відтоку > Відстежуйте реальні користувачі та помилки в реальному часі, щоб отримати практичну інформацію > Скорочуйте час на вирішення помилок JS і API за допомогою вбудованих інструментів розробника > Співпрацюйте з членами вашої команди над проблемами взаємодії з клієнтами > Отримуйте відеоповтор шляху клієнта, мережа журнали, журнали консолі та трасування стека в одному місці. Хто може використовувати Zipy? Zipy є найбільш корисним для команд продуктів, бізнес-аналітиків, спеціалістів із підтримки успіху клієнтів і розробників, яким доводиться вирішувати проблеми клієнтів. Чого ви досягнете за допомогою Zipy? > Знизьте TTR на 50% і заощадьте час на налагодження команди підтримки та розробників > Зменште відтік клієнтів, завчасно вирішуючи їхні проблеми > Створіть кращий продукт і стратегію GTM на основі розуміння поведінки користувачів групою продуктів і аналітиками
Sifter
sifterapp.com
Відстеження помилок і проблем має бути легким. Надто складне програмне забезпечення для відстеження проблем ускладнює роботу. Sifter допомагає командам розробників програмного забезпечення та сайтів зосередитися на тому, що має значення.
LogMill
logmill.io
Якщо ви розробник, тестувальник або член команди підтримки клієнтів, LogMill стане вашим новим найкращим інструментом. LogMill використовує інтелектуальні датчики, щоб стежити за справністю вашої програми та сповіщати вас про виявлення будь-яких помилок, що дозволяє швидко діяти, щоб їх виправити. Підтримка командного використання та рольового доступу забезпечує безперебійну співпрацю в команді, тоді як Simple Mail Transfer Protocol означає, що журнали надходять безпосередньо до вас. Уся необхідна інформація буде в одному місці, згрупована для зручності аналізу. Почніть роботу безкоштовно з нашої 30-денної безкоштовної пробної версії.
Disbug
disbug.io
Disbug — це розширення для Chrome, яке дозволяє записувати екран із голосовою оповіддю та публікувати в jira разом із технічними журналами одним натисканням кнопки. Від перевірки якості до виправлення – заощаджуйте багато часу на виправленні помилок. Простіше для тестувальників, ефективніше для розробників!
Shakebug
shakebug.com
Shakebug — це інструмент звітування про помилки та збої, який також відомий як інструмент відстеження проблем, який дозволяє розробникам бачити помилки та збої. Інструмент допоможе розробникам усунути складне та трудомістке завдання звітування про помилки та збої.
Launchable
launchableinc.com
Інтелектуальна діагностика невдалих тестів від Launchable усуває звичайні перешкоди сортування помилок, точно визначаючи та зосереджуючись на найбільш критичних проблемах. Подумайте про Launchable як про свого другого пілота зі штучним інтелектом для оптимізації процесу виявлення, класифікації та обробки невдалих тестів, що зрештою прискорить ваш робочий процес сортування помилок. Інтелектуальна діагностика помилок тестів надає всебічний погляд на тестові сеанси, незалежно від того, чи хочете ви кластеризувати пов’язані збої, виявити повторювані проблеми або відстежувати шаблони тестування. Зніміть біль від сортування помилок за допомогою Launchable: https://www.launchableinc.com/topics/intelligent-bug-triage/ Запускайте безстрашно. 80% тестів програмного забезпечення безглузді. Launchable — це рівень Dev Intelligence Platform, який показує вам найважливіші 20%. Launchable пришвидшує цикл зворотного зв’язку щодо розробки, вирішуючи проблеми з доставкою за допомогою даних і дій щодо тестування. Завдяки машинному навчанню Launchable оптимізує конвеєри CI, визначаючи та запускаючи тести з найвищою вірогідністю невдачі та відстежуючи статистику набору тестів, щоб скоротити час очікування для розробників. Провідні бренди зі списку Fortune 100 покладаються на Launchable, щоб швидше надавати більше функцій, тестуючи те, що має значення. Predictive Test Selection від Launchable використовує машинне навчання для вибору правильних тестів для виконання певної зміни коду. Це відкриває можливість запускати набагато менший набір тестів на різних етапах життєвого циклу розробки програмного забезпечення, прискорюючи доставку. Завдяки Predictive Test Selection Launchable фактично повідомляє вашому тестувальнику, які саме тести потрібно запустити на основі змін, що тестуються. Launchable також аналізує ваші тестові дані в сукупності, щоб вивести Test Insights. Ви можете використовувати цю інформацію, щоб покращити працездатність свого набору тестів і отримати максимальну віддачу від виконання тестів.
Gleap
gleap.io
Ваш універсальний інструмент для відгуків клієнтів для програм і веб-сайтів. Виправляйте помилки в 10 разів швидше за допомогою докладних звітів, спілкуйтеся з користувачами один на один, дізнавайтеся, чого ваші користувачі дійсно хочуть, за допомогою запитів на функції та опитувань.
Scout APM
scoutapm.com
Scout APM — це моніторинг продуктивності додатків, який спрощує усунення несправностей, допомагаючи розробникам знаходити та виправляти проблеми з продуктивністю ще до того, як клієнти їх побачать. Завдяки попередженню в реальному часі, орієнтованому на розробника інтерфейсу користувача та логіці відстеження, яка пов’язує вузькі місця безпосередньо з вихідним кодом, Scout APM допомагає вам витрачати менше часу на налагодження та більше часу на створення чудового продукту. Швидко виявляйте, визначайте пріоритети та вирішуйте проблеми з продуктивністю – розвантаження пам’яті, запити N+1, повільні запити до бази даних тощо – за допомогою агента, який інструментує потрібні вам залежності з невеликою часткою накладних витрат. Scout APM створений розробниками для розробників і контролює програми Ruby, PHP, Python і Elixir.
Dashbird
dashbird.io
Моніторинг безсерверних програм на AWS. Перегляньте свої безсерверні програми. Забезпечте ідеальну взаємодію з користувачами за допомогою видимості в реальному часі, сповіщень і усунення несправностей для програм, створених на AWS Lambda. Dashbird дозволяє швидше розробляти та впевнено керувати виробничими робочими навантаженнями без змін коду. Повна можливість спостереження для служб AWS: Lambda, API Gateway, DynamoDB, SQS, ECS, Step Functions, Kinesis, HTTP API Gateway, RDS, SNS, OpenSearch, ELB.
Embrace
embrace.io
Embrace дає змогу інженерам керувати складністю мобільних пристроїв, щоб створювати кращі та сміливіші враження. У той час, коли мобільні пристрої важливіші, ніж будь-коли, команди часто стикаються з фрагментованими рішеннями, відсутніми даними та нездатністю виявити проблеми. За допомогою Embrace інженери можуть визначити та визначити пріоритети впливу будь-яких проблем із детальним технічним контекстом і миттєво їх вирішити. Усуваючи припущення, Embrace висвітлює можливості для вдосконалення продуктивності та створення найкращих можливостей.
Essembi
essembi.com
Essembi – це центр програмних інновацій, який допомагає компаніям програмного забезпечення прискорити свій інноваційний цикл, щоб стати лідером на своєму ринку. У сучасному швидкоплинному світі програмного забезпечення тиск на створення чудового програмного забезпечення вищий, ніж будь-коли. Швидкість інноваційного циклу програмного забезпечення відіграє ключову роль у вашому успіху. Успішними лідерами галузі часто є ті, хто має найшвидший цикл інновацій у програмному забезпеченні — швидко збирає цінні відгуки, приймає обґрунтовані рішення щодо нових функцій продукту та забезпечує високоякісні оновлення продуктів швидше, ніж їхні конкуренти. Essembi допомагає командам розробників програмного забезпечення пришвидшити цикл інноваційного програмного забезпечення, надаючи функціональні можливості для керування циклом в одній системі. Коли ваші команди з управління продуктами, розробки, підтримки клієнтів, продажів і маркетингу безперебійно співпрацюють на одній платформі, виграють усі — ваші клієнти швидше отримують функції, ваш продукт розвивається швидше, а ваш бізнес — швидше.