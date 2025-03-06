Системи відстеження заявників - Найпопулярніші застосунки - Сполучені Штати

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Системи відстеження кандидатів (ATS) — це програмні інструменти, які використовуються рекрутерами, відділами кадрів і менеджерами з найму для оптимізації процесу пошуку, перевірки та керування кандидатами на роботу. Ці системи дозволяють підприємствам створювати та розповсюджувати оголошення про роботу, аналізувати резюме на відповідну інформацію, планувати співбесіди та збирати інформацію про кандидатів, включаючи супровідні листи та рекомендації. Вони також автоматизують такі завдання, як планування співбесід, сповіщення кандидатів про наступні кроки та надсилання сповіщень. Рішення ATS відіграють вирішальну роль у відстеженні показників найму, таких як час найму та вартість найму, дозволяючи компаніям оптимізувати процес найму та підвищити рентабельність інвестицій від програмного забезпечення для найму. Провідне програмне забезпечення для відстеження кандидатів часто інтегрується з більш широкими функціями рекрутингу, такими як дошка вакансій і оголошення на сайті кар’єри, пошук кандидатів, розбір резюме, оцінка рекомендацій співробітників, перевірка кандидатів, маркетинг підбору персоналу, планування співбесід, управління відносинами з кандидатами, адаптація та аналіз даних про найм. Деякі платформи ATS також можуть включати можливості керування взаємовідносинами з кандидатами, які допомагають рекрутерам у проактивному виявленні та підтримці потенційних кандидатів за допомогою таких функцій, як маркетинг електронною поштою, планування та постійне спілкування.
Запит на новий застосунок
Paycom
paycom.com
Протягом 25 років Paycom Software, Inc. (NYSE:PAYC) спрощує бізнес і життя своїх співробітників за допомогою простих у користуванні технологій управління персоналом і розрахунку заробітної плати, щоб підвищити прозорість завдяки прямому доступу до їхніх даних. А завдяки першому в галузі рішенню Beti® тепер працівники самостійно розраховують заробітну плату, а також отримують інструкції щодо пошуку та виправлення дорогих помилок перед подачею заробітної плати. Програмне забезпечення Paycom оптимізує процеси, підвищує ефективність і надає співробітникам можливість керувати власною інформацією про кадри – і все це в одному додатку: від адаптації та отримання пільг до управління талантами тощо. Paycom, визнаний на національному рівні завдяки своїм технологіям і культурі робочого місця, тепер може обслуговувати підприємства будь-якого розміру в США та за кордоном. Paycom веде цифрову трансформацію на американському робочому місці. Наша відданість нашій культурі та цінностям призвела до того, що ми були названі однією з найінноваційніших компаній світу за версією Fast Company, одним із найкращих робочих місць Америки за версією Newsweek та найкращими роботодавцями в США за версією Top Workplaces. Paycom має приблизно 36 820 клієнтів у Сполучених Штатах (станом на 31 грудня 2023 року), що на 1% більше, ніж у попередньому році. 15 квітня 2014 року Paycom стала публічною компанією, її акції почали торгувати на Нью-Йоркській фондовій біржі під тикером PAYC. На початку 2020 року компанія увійшла до S&P 500.
Dayforce
dayforce.com
Dayforce - це глобальна платформа людей для сучасної робочої сили. Рішення HCM Enterprise, Dayforce поєднує в собі заробітну плату, HR, переваги, управління талантами, управління робочою силою тощо в одній хмарній програмі для Power Fectless Workforce. Dayforce допомагає забезпечити досвід, який допомагає організаціям розблокувати свій повний потенціал робочої сили та працювати з довірою, незалежно від того, де вони працюють у світі. Штаб -квартира Dayforce знаходиться в Торонто, Онтаріо та Міннеаполісі, штат Міннесота з операціями по всьому світу. Бренд компанії обіцяє покращити робоче життя - це зобов’язання, яке він робить не лише клієнтам, але й власним людям та громадам, в яких працює Dayforce. Ключові області продуктів: * HRIS * Глобальна заробітна плата, оплата за запитом * Переваги * Управління робочою силою, включаючи час та відвідування та управління завданнями * Придбання талантів, включаючи набір та на борту * Управління талантами, включаючи управління ефективністю, планування правонаступництва, управління компенсацією, опитування залучення та інтегровану систему управління навчанням * Розширена звітність, аналітика та інформаційні панелі * HR Самостійне обслуговування через мобільний додаток Dayforce
Paylocity
paylocity.com
Наша комплексна програмна платформа дає професіоналам відділу кадрів спосіб легко керувати щоденними завданнями щодо нарахування заробітної плати, пільг, талантів і управління персоналом. Але те, що відрізняє нас, це те, що наша технологія підтримується культурою, яка справді дбає про успіх наших клієнтів. Постачальники просто продадуть вам продукт. Але насправді партнер піклується про вас і ваш бізнес. Партнер приділяє час, щоб пізнати вас і зрозуміти ваші потреби. Ми працюємо з вами, щоб визначити найкращі рішення, які принесуть користь вашому бізнесу сьогодні, прокладаючи шлях до кращого завтра. А завтра все про вашу команду. Усе, що ми робимо, спрямоване на підтримку вас у досягненні ваших цілей. Разом ми вирішуємо вашу повсякденну роботу, щоб ви могли витрачати більше часу на формування культури, якої прагнете ви та ваші співробітники. Для професіоналів, які жадають справжнього партнерства, Paylocity — це компанія з управління персоналом і заробітної плати, яка звільняє вас від завдань сьогоднішнього дня, тож разом ми можемо проводити більше часу, зосереджені на обіцянках завтрашнього дня. Йдемо вперед разом.
Paychex
paychex.com
Paychex, Inc. є провідним постачальником інтегрованих рішень щодо управління людським капіталом для заробітної плати, пільг, людських ресурсів та страхових послуг. Поєднуючи свою інноваційну платформу технологій та мобільності Service As-Service з спеціалізованим, особистим сервісом, Paychex дає можливість власникам бізнесу малого та середнього розміру зосередитись на зростанні та управлінні своїм бізнесом. Підтримується більш ніж 45 років досвіду галузі, Paychex обслуговує приблизно 670 000 клієнтів заробітної плати станом на 31 травня 2019 року в більш ніж 100 локаціях у США та Європі та платить один із 12 американських працівників приватного сектору. Paychex Flex-це все в одному рішенні HR, розроблене з урахуванням простоти. Завдяки технології, яка зростає та змінюється з вашим бізнесом, PayChex має правильне поєднання інноваційних бізнес -рішень та віддана підтримка, яка допоможе вам досягти своїх цілей, куди б ваш бізнес не проходив. * Найняти, оплатувати, керувати та утримувати працівників з упевненістю * Отримайте досвіду, нагородну підтримку, де і коли вам це потрібно з нашою командою підтримки 24/7/365 * Будьте перед зміною законів та правил з нашими експертами з дотримання * Доступ до своєї інформації на ходу за допомогою мобільного додатка Paychex Flex * Управління талантами: рекрути, зберігайте та розвивають найвищі таланти з однієї платформи HR та впорядковують процес найму та на борту. * Управління робочою силою: підвищення ефективності та продуктивності працівників за допомогою наших життєво важливих ресурсів управління робочою силою. * Заробітна плата та фінансова підтримка: Легко сплачують працівникам та керують податками, витратами тощо, щоб ви могли продовжувати зосереджуватися на своєму бізнесі. * Вигоди працівників: Залучайте та зберігайте найвищі таланти, пропонуючи цінні пільги для працівників, спрощуючи адміністрацію вашого плану. * PEO та HR -аутсорсинг: Підтримуйте свій бізнес протягом усього життєвого циклу працівників за допомогою наших комплексних HR -аутсорсингових рішень. * Досвід працівників: заощаджуйте час та підвищуйте точність, надаючи працівникам доступ до HR самообслуговування, навчання та фінансові інструменти. * Інтеграція: Автоматично та точно підключіть та обмінюються даними між вашим програмним забезпеченням та Paychex Flex. Виберіть правильний рівень технологій та підтримку для вашого бізнесу зараз - зберігаючи можливість зростати в міру зміни ваших потреб. Подивіться, чому Paychex-найбільша компанія з персоналу для малого та середнього бізнесу, і дозвольте нам спростити ваш досвід оплати праці.
JotForm
jotform.com
Потужні понад 25 мільйонів користувачів у всьому світі, потужні форми Jotform та набір інструментів без коду досить гнучкі для малого бізнесу та достатньо надійних для підприємств. Jotform допомагає організаціям перейти від зайнятості до меншої роботи з формами, які використовують умовну логіку, приймають платежі, генерують звіти, автоматизують робочі процеси тощо. Продукти Jotform полегшують будь -яку команду впорядкувати свої процеси. Параметри безмежні за допомогою 10 000 шаблонів Jotform, сотні інтеграції та майже 400 віджетів. Jotform має рішення для вашої організації; Наші потужні форми це роблять!
Rippling
rippling.com
Rippling дає підприємствам одне місце для управління HR, ІТ та фінансів - Globally. Він об'єднує всі системи робочої сили, які зазвичай розкидані по компанії, як, наприклад, заробітна плата, витрати, пільги та комп’ютери. Вперше ви можете керувати та автоматизувати кожну частину життєвого циклу працівників в одній системі. Наприклад, візьміть на борту. За допомогою Rippling ви можете найняти нового працівника в будь-якій точці світу та встановити свою заробітну плату, корпоративну карту, комп'ютер, пільги та навіть сторонні додатки, такі як Slack та Microsoft 365-все протягом 90 секунд.
Paycor
paycor.com
PayCor дає можливість лідерам модернізувати кожен аспект управління людьми, щоб вони могли зосередитись на тому, що насправді має значення: побудова команд, що виграють. Уніфіковане рішення HCM гарантує, що дані працівників знаходяться в одному місці, тому вам ніколи не доведеться перемикати платформи, отримувати доступ до декількох систем або повторної інформації. Автоматизувати стомлюючу роботу, зменшувати ризик відповідності, сприяти ефективності, надає можливість працівникам контролювати власне фінансове здоров'я та отримувати глибше розуміння вашого бізнесу з надійною аналітикою та розумінням.
BambooHR
bamboohr.com
BambooHR — американська технологічна компанія, яка надає програмне забезпечення для роботи з персоналом як послугу. Заснована в 2008 році Беном Петерсоном і Раяном Сандерсом компанія розташована в Ліндоні, штат Юта. Послуги BambooHR включають систему відстеження заявників і систему відстеження виплат працівникам. У 2019 році Gadjo C Sevilla та Браян Т. Горовіц писав у журналі PC Magazine, що BambooHR «дорожчий за конкуруючі продукти» та «не має функцій адміністрування переваг (BA) у порівнянні з конкурентними рішеннями», але його «твердий набір функцій і зручний інтерфейс висувають його на вершину нашої список".
Softr Studio
softr.io
Softr.io дозволяє створювати клієнтські портали та внутрішні інструменти для вашого бізнесу за лічені хвилини без коду. Він працює з Airtable і Google Sheets. Приєднуйтеся до понад 90 000 команд, які створюють портали для своїх клієнтів або партнерів, інтрамережі для співробітників, інструменти управління проектами, інформаційні панелі, CRM та багато іншого.
Zoho Recruit
zoho.com
Швидший найм, кращий найм. Zoho Recruit — це хмарна система відстеження кандидатів, створена для надання різноманітних наскрізних рішень найму для кадрових агентств, корпоративних відділів кадрів і тимчасової робочої сили. Завдяки нашому інтуїтивно зрозумілому програмному забезпеченню наймання персоналу буде легко.
JobDiva
jobdiva.com
JobDiva — це найкраща система ATS, CRM і VMS з підбору персоналу, орієнтована на ваш успіх! JobDiva пропонує рекрутерам необмежену безкоштовну підготовку щодо свого рішення для підбору персоналу та підбору персоналу, включаючи збір резюме та відстеження кандидатів. Замовте безкоштовну демонстрацію в JobDiva вже сьогодні!
Recruit CRM
recruitcrm.io
Recruit CRM — це система відстеження кандидатів. Recruit CRM використовується в понад 60 країнах і має такі потужні функції, як аналізатор резюме, мобільний додаток, інтеграція API, клієнт електронної пошти та сотні безкоштовних дошок вакансій.
Keka HR
keka.com
Наймання-це не просто одноетапне досягнення, оскільки він передбачає різні складні фази через подорож. А пошук правильного таланту - це кроки до побудови успішного ділового середовища. Отже, Keka оснащує вас приголомшливими функціями, такими як пошук кандидатів у багатоплатформу, технічні оцінки, показники та ін., Що допоможе вам запропонувати досвід найму на майбутньому за допомогою системи відстеження заявників Keka. Keka HR - це людей, що сприяють людям. Він автоматизує процеси та допомагає побудувати мотивовану та віддану культуру на робочому місці, перетворюючи вашу компанію з добра на велику. За допомогою Keka ви можете сприяти високопродуктивній культурі, яка адаптується, розвивається та масштабує, що робить вашу команду більш ефективною. Як лідер в галузі технічних технологій для малих та середніх підприємств, Кека є універсальним і придатним для всіх галузей.
SignalHire
signalhire.com
SignalHire — це найкращий і найпростіший спосіб отримати контактну інформацію будь-кого в Інтернеті. Незалежно від того, чи є ви рекрутером чи джерелом, менеджером із продажу чи маркетингу, SignalHire має бути під рукою. Перегляньте 350+ мільйонів профілів, зібраних з усього Інтернету на SignalHire, використовуйте розширення для браузера, щоб знайти контактну інформацію будь-якої особи, отримуйте лише 100% актуальні адреси електронної пошти, номери телефонів і посилання на соціальні мережі
Bob HR
hibob.com
Боб - це платформа HR, яка спрощує управління людьми та модернізує досвід роботи для кожного працівника - залучення, культуру та продуктивність праці. Боб налаштовується на те, як ви працюєте - змістити, віддалені або гібридні роботи. Це дає можливість HR та менеджерам підвищувати ефективність та утримання, що призводить до більш здорової та продуктивнішої команди. За допомогою BOB ви можете впорядкувати свої основні процеси HR, такі як на борту, управління продуктивністю та управління компенсацією за допомогою автоматизованих робочих процесів для підвищення ефективності, покриття всіх точок дотику та заощадження дорогоцінного часу. Боб надає кількісні дані, які можуть інформувати стратегічні рішення, які впливають на суть. Боб допомагає динамічним компаніям виявити найкраще у своїх працівників. Виділені команди Hibob у США, Великобританії, Європі, Ізраїлі та Австралії щодня працюють над тим, щоб обслуговувати понад 1400 сучасних, швидко зростаючих підприємств середнього розміру.
Breezy HR
breezy.hr
Сучасний, простий продукт для наскрізного найму персоналу, який ви та ваша команда . Breezy спрощує весь процес найму; дає вам більше часу для спілкування з кандидатами завдяки автоматизації ручних завдань, таких як оголошення про вакансії, реклама на дошках вакансій, планування співбесід і подальші дії. Ваш процес найму підвищить продуктивність завдяки нашому унікальному візуальному підходу до управління конвеєром. Простий інтерфейс перетягування означає, що будь-хто (тож, усі!) у вашій команді запрацює за лічені хвилини, а Breezy Tasks гарантує, що нічого не пропаде крізь тріщини. Ви зможете зв’язатися з кандидатами й швидше приймати кращі рішення: від абсолютно нового Candidate Match Score (який миттєво обчислює ваших найкращих претендентів) до аналізу резюме світового рівня, який розкладає кожного на єдиних індивідуальних картках; до нашої системи підрахунку балів і посібників з проведення співбесід, які об’єктивно обробляють думку кожного щодо кандидата. Крім того, ми підтверджуємо все це потужною аналітикою та звітами. Він також відповідає GDPR! З Breezy ви зможете приймати кращі рішення щодо найму за менший час. Приходьте перевірити нас.
Bullhorn
bullhorn.com
Bullhorn є світовим лідером у сфері програмного забезпечення для кадрової галузі. Понад 10 000 компаній покладаються на хмарну платформу Bullhorn, щоб забезпечити свої кадрові процеси від початку до кінця. Штаб-квартира Bullhorn розташована в Бостоні, а офіси – по всьому світу. Компанія очолюється засновниками та налічує понад 1000 співробітників по всьому світу.
GoHire
gohire.io
Універсальна платформа GoHire для найму талантів — це рішення для безладної та хаотичної стратегії найму. Попрощайтеся з болісним найманням і дорогим наймом і приєднайтеся до понад 2500 малих і середніх підприємств у всьому світі, які використовують GoHire, щоб правильно працевлаштуватися. Завдяки інтуїтивно зрозумілій та оптимізованій платформі GoHire ваш найм буде оновлено та розпочато за лічені дні. Візьміть повний контроль над набором кадрів; керувати вакансіями, кандидатами та співбесідами за менший час і з меншими зусиллями. Легко інтегруйте GoHire зі своїм веб-сайтом, соціальними каналами, дошками вакансій і створіть абсолютно нову сторінку кар’єри для свого бізнесу. Ви можете автоматизувати завдання, встановлювати дозволи для своїх товаришів по команді, публікувати свої вакансії на кількох дошках вакансій одним клацанням миші, керувати та оцінювати кожного кандидата на одній зручній інформаційній панелі, звільняючи вас від найму найкращих людей для вашого бізнесу, що розвивається . Завдяки БЕЗКОШТОВНОМУ 14-денному пробному періоду та тарифним планам, які починаються лише з £49 на місяць, ваша стратегія найму може бути повністю змінена. Додатковий бонус? GoHire — це єдиний ATS, який вашій команді дійсно сподобається.
Workstream
workstream.us
Workstream - це провідна платформа HR, оплати праці та наймання для погодинної робочої сили. Його розумна технологія впорядковує завдання з персоналу, щоб власники франшизи та бізнесу могли швидко рухатися, зменшити витрати на оплату праці та спростити операції - все в одному місці. 46 з 50 найкращих брендів ресторанів швидкого обслуговування-включаючи Burger King, Джиммі Джон, Тако Белл,-на робочий потік, щоб найняти, утримувати та платити свої команди.
Freshteam
freshworks.com
Freshteam — це інтелектуальне HR-програмне забезпечення для компаній, що розвиваються. За допомогою Freshteam ви можете залучати, наймати та залучати нових співробітників, покинутих працівників, керувати інформацією про співробітників і відпочивати – усе в одному місці. Freshteam допомагає залучати та шукати кращих талантів через різні канали – сайт кар’єри, який швидко налаштовується, інтеграцію з кількома безкоштовними та преміальними дошками вакансій та канали соціальних мереж. Після того, як кандидати заповнені, рекрутери можуть співпрацювати з менеджерами з найму, щоб перевірити та провести співбесіду з ними, поділитися відгуками, залишити нотатки один для одного і, нарешті, найняти та розповсюдити пропозиції найкращим кандидатам. Freshteam також дає змогу команді відділу кадрів залучати нових найманців ще до першого дня — будь то заповнення форм, підписання документів чи роздача довідників, Freshteam може зробити це за кілька кліків. Крім того, це також дозволяє вам створити список завдань для адаптації та призначити його відповідним людям. Ви можете збирати всю необхідну інформацію та створювати профілі співробітників (які конкретизуються в каталозі), керувати правами доступу до інформації та документів про співробітників тощо. Програмне забезпечення для управління персоналом також повністю піклується про відпустку співробітників, самообслуговування співробітників і менеджерів для співробітники для надсилання запитів, робочі процеси затвердження керівником, звіти про відпустку для команд і всієї організації, які дають швидкий огляд майбутніх відпусток, тенденцій абсентеїзму тощо. Програми для Android та iOS дозволяють виконувати важливі дії на ходу. Freshteam є частиною сімейства продуктів Freshworks, до якого входять програмне забезпечення для підтримки клієнтів Freshdesk, програмне забезпечення для управління IT-сервісами Freshservice, програмне забезпечення Freshsales CRM тощо, з понад 150 000 компаній у всьому світі, включаючи Cisco, Honda, Chargebee, The Atlantic, JCDecaaux та PharmEasy.
Personio
personio.de
Personio — це комплексне програмне забезпечення для управління персоналом, яке допомагає розкрити потенціал ваших співробітників, даючи вам змогу керувати кожним етапом життєвого циклу співробітника. Наше програмне забезпечення оптимізує, як ви набираєте, адаптуєте, керуєте, розвиваєте та оплачуєте працівників. Понад 10 000 організацій по всій Європі довіряють Personio підвищення ефективності за допомогою інноваційних функцій, таких як управління компенсаціями, служба підтримки кадрів, продуктивність і розвиток, а також опитування. У нас є понад 300 співробітників, які надають підтримку з рівнем задоволеності клієнтів на 90% і доступні понад 180 інтеграцій. Оновіть свою команду кадрів з електронних таблиць на стратегію зараз – забронюйте безкоштовну демонстрацію вже сьогодні: https://www.personio.com/webdemo/
Harri
harri.com
Harri є світовим лідером у сфері технологій Frontline Employee Experience. Платформа Harri створена для компаній, у центрі бізнесу яких лежить обслуговування, і включає рішення для залучення талантів, управління робочою силою, залучення співробітників і дотримання вимог. Harri дозволяє організаціям розумно набирати, утримувати та керувати найкращими талантами для ведення та вдосконалення свого бізнесу. Він обслуговує понад 55 000 закладів ресторанів і готелів і чотири мільйони співробітників сфери гостинності по всьому світу, з постійним зростанням роздрібної торгівлі та охорони здоров’я. Компанія Harri налагодила відносини з багатьма провідними світовими брендами гостинності, зосереджуючись на своїй місії покращити досвід співробітників для команд на першому місці. Гаррі привітав відомих клієнтів, таких як Raising Cane's Chicken Fingers, і запустив загальносистемні впровадження для Subway у США та McDonald's у Великобританії. База активних користувачів компанії щорічно подвоювалася, сприяючи 7,2 млн заявок на роботу, 2,6 млн повідомлень і створенню 237 тис. списків вакансій. .
JazzHR
jazzhr.com
Програмне забезпечення JazzHR для рекрутингу дозволяє зайнятим бізнес-лідерам централізувати та модернізувати свій підхід до найму. Замініть трудомісткі електронні таблиці, створені вручну, і заповнені скриньки вхідних повідомлень гнучкою, доступною технологією найму людей. Змагайтеся в режимі реального часу за кращих талантів і наймайте чудових співробітників, щоб ви могли зосередити свій час на розвитку свого бізнесу та своїх співробітників.
Loxo
loxo.co
Loxo є платформою №1 Talent Intelligence Platform і світовим лідером у сфері програмного забезпечення для рекрутингу. Застарілої ОВР, як ми її знаємо, не буде існувати через 5 років. Loxo був розроблений, щоб керувати повним життєвим циклом набору персоналу за допомогою єдиної програмної платформи системи записів, замінюючи застарілу ATS і впроваджуючи в цей процес набагато більше. Тому що для того, щоб найняти одного працівника, не потрібно більше 10 інструментів. Платформа Talent Intelligence Platform включає: - найкращий у своєму класі ATS - CRM рекрутингу на основі штучного інтелекту (ваша база даних про найм персоналу, яка містить комбінацію ваших даних і даних Loxo, що автоматично оновлюються, щоб гарантувати, що ви завжди маєте найточнішого кандидата інформація) - Багатоканальний інструмент для охоплення з можливостями створення кампаній на базі штучного інтелекту, щоб ви ніколи не пропустили подальші дії - Система пошуку людей і компаній, наповнена понад 1,2 мільярдами людей і мільйонами організацій - Перевірена контактна інформація, як-от особиста електронна пошта і номери мобільних телефонів - Миттєвий ШІ-пошук, рейтинг і відповідність завдяки помічнику штучного інтелекту Loxo, Copilot Не кажучи вже... Loxo також є єдиним програмним забезпеченням для підбору персоналу, яке містить Sales CRM, спеціально розроблене для рекрутерів, що означає, що ви можете розвивати бізнес у тому самому місці, де ви виконуєте решту робочого процесу. Справжня перемога тут? Кожен із цих лідируючих на ринку продуктів розроблено для бездоганної взаємодії, роблячи кожен крок вашої роботи ефективнішим і зменшуючи можливості для помилок. Понад 13 200 команд із пошуку керівників, RPO, професійного підбору персоналу по всьому світу стали машинами найму з Loxo. Але що це означає? - Зменшення вартості на 74% за весь життєвий цикл таланту, включаючи витрати на пошук і найм. - Скорочення часу найму на 85% завдяки автоматизації пошуку та робочого процесу. - 98% задоволеності клієнтів.
VidCruiter
vidcruiter.com
VidInterviewing від VidCruiter — найдосконаліша у світі платформа відеоінтерв’ю. Наша система пропонує попередньо записані відеоінтерв’ю та відеоінтерв’ю в прямому ефірі, які можна налаштувати відповідно до будь-якого сценарію найму, і допомогла компаніям будь-якого розміру знайти кращих кандидатів швидше та економічно ефективніше.
RecruitBPM
recruitbpm.com
RecruitBPM — це комплексне програмне забезпечення для підбору кадрів із підтримкою штучного інтелекту (ШІ) для кадрових фірм і професіоналів з підбору персоналу. Його найрентабельніша хмарна платформа для залучення талантів і управління взаємовідносинами з клієнтами (CRM), яка допомагає кадровим фірмам і корпоративним рекрутерам оптимізувати процес найму та полегшити найм. Основні функції включають: оголошення про вакансію, портал кар’єри, портал для клієнтів, портал для кандидатів, перевірку та відбір кандидатів, керування часом і витратами, аналітику інтеграції соціальних мереж, інтеграцію дошки вакансій, інтеграцію електронної пошти та плагіни. Розширення Chrome і функції CRM для спілкування клієнтів і кандидатів протягом життєвого циклу найму з етапами розробки, інтеграцією електронної пошти, інтеграцією календаря, спеціальними гарячими списками, звітністю, системою сповіщень тощо. Усе це забезпечується безкоштовною адаптацією, навчанням і підтримкою. Спробуйте безкоштовно!
Recruiterflow
recruiterflow.com
Recruiterflow — це сучасне програмне забезпечення для відстеження кандидатів і CRM, вбудоване в одне ціле. Recruiterflow містить такі функції, як розширення Chrome для пошуку в один клік, автоматизовані послідовності електронних листів, інтеграція дощок вакансій і співпраця, щоб допомогти вам відстежувати процес найму від кінця до кінця. Компанії, що швидко розвиваються, як-от Instamojo, Fusioncharts, OLR, а також стартапи з YCombinator і 500startups використовують Recruiterflow, щоб знайти талантів і спростити процес найму.
Crelate
crelate.com
Crelate — це сучасне, швидке, повнофункціональне рішення для відстеження кандидатів, CRM для підбору персоналу та керування взаємовідносинами з талантами, створене спеціально для агенцій з пошуку кадрів, фірм з пошуку керівників і професійних корпоративних рекрутерів. Crelate пропонує всі функції, які потрібні зайнятим рекрутерам, такі як інтеграція клієнта Outlook, відстеження електронної пошти, гнучкі робочі процеси, портал для кандидатів, мобільний доступ, подання клієнтами тощо; а також навчання, навчання та обслуговування, які вони очікують, і ми робимо все за розумною ціною.
Greenhouse
greenhouse.com
Greenhouse Software (широко відома як Greenhouse) — американська технологічна компанія зі штаб-квартирою в Нью-Йорку, яка надає програмне забезпечення для найму персоналу як послугу. Він був заснований у 2012 році Даніелем Чайтом і Джоном Строссом. Компанія залучила 2,7 мільйона доларів у початковому раунді в 2013 році, 7,5 мільйонів доларів у раунді серії A у 2014 році, 13,6 мільйонів доларів у раунді серії B у 2015 році, 35 мільйонів доларів у раунді серії C у 2015 році та 50 мільйонів доларів у раунді серії D. у 2018 році. Дослідницька компанія CB Insights у дослідженні, проведеному на замовлення The New York Times, включила Greenhouse до п’ятдесяти стартапів, які, за прогнозами, стануть єдинорогами, компаній з оцінкою щонайменше в 1 мільярд доларів.
Manatal
manatal.com
Manatal — це наступне покоління програмного забезпечення для підбору персоналу. Просту у впровадженні та створену з використанням новітніх технологій, платформу було розроблено, щоб оптимізувати та спростити процеси підбору персоналу від сорсингу до адаптації та далі. Наймайте краще та швидше, об’єднавши канали найму на одну інтуїтивно зрозумілу платформу. Використовуйте інструменти штучного інтелекту та функції збагачення соціальних мереж, дистанційно керуйте своєю командою та покращуйте співпрацю, скористайтеся перевагами повного набору звітів, інструментів відповідності (GDPR, CCPA, PDPA...), повного API, публікуйте вакансії на тисячах безкоштовних і преміум канали багато і більше. Змініть спосіб найму за допомогою найкращого хмарного інструменту найму та підвищте свої показники найму на новий рівень!
Ashby
ashbyhq.com
Ashby дає змогу командам талантів запускати процеси найму світового рівня за допомогою дієвої аналітики, вбудованих найкращих практик і комплексного рішення, яке усуває додаткові компоненти. Вплив — надійні дані в режимі реального часу, незмінно чудовий досвід кандидатів і рекрутерів, а також єдине джерело правди. Консолідація без компромісів, масштабування без обмежень. Консолідоване комплексне рішення Ashby поєднує ATS, CRM, планування та аналітику в одне масштабоване рішення з найкращими у своєму класі функціями. Усуньте додаткові компоненти та зменшіть витрати на програмне забезпечення для найму. Навчіть свою команду використовувати лише один інструмент для впровадження операційних процесів найму світового рівня. Потужна аналітика рекрутингу Отримуйте надійні дані в режимі реального часу та практичну інформацію для своєї команди, щоб покращити робочі процеси, безперешкодно спілкуватися із зацікавленими сторонами та стимулювати вдосконалення процесів у масштабі. Використовуйте аналітику Ashby, щоб стати оповідачем стратегічних даних, прогнозувати потенціал найму персоналу, відстежувати та оптимізувати досягнення цілей найму. Усуньте застарілі електронні таблиці, тривалий час очікування для створення звіту та будь-які сумніви щодо точності ваших даних. Вбудовані найкращі методи Ashby надає вам вбудовану структуру та автоматизовані робочі процеси, необхідні для послідовних і справедливих результатів найму. Завжди забезпечуйте винятковий досвід кандидатів, заощаджуючи час завдяки перевіреним шаблонам, настроюваним сповіщенням і візуалізаціям конвеєрів, якими можна ділитися. Допоможіть своїй команді зосередитися на корисних, складних аспектах підбору персоналу, які їм подобаються.
Comeet
comeet.co
Comeet — це система відстеження кандидатів і платформа найму для малих і середніх компаній, які націлені на швидке зростання. Відзначена нагородами хмарна платформа є надзвичайно зручною для співпраці та пропонує командам наймаючих простий і легкий у використанні дизайн, можливість динамічного налаштування, автоматизовані робочі процеси та багато іншого. Comeet є корпоративним і багатофункціональним. Ідеально підходить для пошуку джерел, координації, спілкування, обміну, планування, підготовки, залучення, оцінювання, найму та звітування.
HigherMe
higherme.com
HigherMe дозволяє легко знаходити, перевіряти, співбесідувати та вводити співробітників з будь-якого місця на будь-якому пристрої. Скоротіть свій час і витрати на наймання за допомогою інструментів і технологій, щоб швидко переглядати кандидатів, планувати співбесіди, керувати всіма дописами на дошках вакансій і заповнювати документи для нових співробітників. HigherMe створено для підприємств, які наймають погодинну роботу, наприклад для ресторанів і роздрібної торгівлі. Наймайте на ходу за допомогою автоматичної публікації вакансій, мобільної системи відстеження першого кандидата, технології Text-To-Apply, планування співбесід одним клацанням миші, відеосупровідних листів, фірмової сторінки кар’єри, спеціальних програм і хмарного документообігу. Зареєструйтеся сьогодні, щоб заощадити шість годин на наймі, зменшити кількість неявок на співбесіди на 67% і заощадити до 3600 доларів США на рік.
Built for Teams
builtforteams.com
Програмне забезпечення HR, створене для вас. Інтуїтивно зрозумілі потужні інструменти, розроблені, щоб допомогти вам планувати, наймати, керувати та утримувати свою робочу силу.
Workable
workable.com
Як зараз, так і особливо в найближчі роки, кожна компанія намагатиметься використовувати потужність штучного інтелекту для підвищення ефективності та продуктивності всіх функцій і відділів. Ця швидка зміна поведінки, спричинена широким впровадженням штучного інтелекту, докорінно змінить ландшафт рекрутингу та HR. Workable знаходиться в авангарді цієї трансформації, пропонуючи набір продуктів, які використовують наш запатентований штучний інтелект, розроблений на основі обробки 260 мільйонів кандидатів і понад 1,5 мільйона найнятих. Місія Workable — у 10 разів підвищити продуктивність кадрів вашої компанії. Workable Recruiting — це система відстеження кандидатів світового класу, яка робить рекрутерів і менеджерів з найму кращими. Працездатний штучний інтелект допомагає виконувати більшість трудомістких завдань, таких як пошук джерел, перевірка, надсилання електронною поштою, створення описів посад, наборів для співбесід тощо. Workable тісно інтегровано з усіма основними дошками з питань вакансій і пропонує всі функції, які шукають найкращі кадрові команди. Workable HR забезпечує наскрізне керування працівниками за допомогою системи з широкими можливостями конфігурації, яка безпечно обробляє дані співробітників, керує відпустками, інтегрується з нарахуванням заробітної плати тощо в одному місці. Jobs by Workable — це дошка вакансій, яка об’єднує мільйони кандидатів із можливостями в компаніях, які працюють на основі Workable. Workable допоміг понад 27 000 компаній у більш ніж 100 країнах знайти, найняти та керувати найкращими талантами. Ми забезпечуємо безпрецедентне підвищення продуктивності в кадровій сфері та підборі персоналу, гарантуючи, що наші клієнти залишаються попереду в технологічному середовищі, що швидко розвивається.
Oorwin
oorwin.com
Oorwin — це комплексна платформа для управління взаємовідносинами з клієнтами, системи відстеження заявників і управління людськими ресурсами на основі штучного інтелекту. Завдяки інтегрованому підходу до продажів, підбору персоналу та персоналу Oorwin забезпечує феноменальне зростання кадрового потенціалу компаній.
Fountain
fountain.com
Fountain об’єднує наймання в одне місце, тож ви можете швидше наймати кращих людей, незалежно від того, чи є ви великою компанією, франшизою чи малим бізнесом. Відстежуйте, керуйте та підключайтеся до будь-якого місця. Незалежно від того, чи є у вас одна чи 1000 локацій, ми зробимо це простим. Fountain доступний в Інтернеті та на мобільних пристроях, тому ви можете найняти кандидатів, незалежно від того, перебуваєте ви за робочим столом чи в дорозі.
Empeon
empeon.com
Empeon — це гнучка платформа, яка дозволяє компаніям легко керувати всіма потребами в кадрах і заробітній платі в одному місці. Часто компанії кажуть, що вони мають цю функцію, але вони мають лише можливість підключення, що спричиняє вузькі місця та сповільнює роботу. Приходьте й випробувайте нашу платформу, щоб зрозуміти, чому вона справді найкраща для вашого бізнесу.
Arcoro
arcoro.com
Будівельні компанії та підрядники мають особливі потреби в управлінні робочою силою, і Arcoro пропонує набір модульного будівельного програмного забезпечення для управління персоналом, який дозволяє компаніям успішно їх вирішувати. Arcoro — це єдина технологічна компанія з управління персоналом, яка зосереджена на будівельній галузі та пропонує рішення, які допомагають компаніям наймати, керувати та розвивати свій бек-офіс, професійну та кваліфіковану робочу силу. Набір модулів Arcoro включає: • Відстеження заявників • Онбординг • Управління навчанням • Основні відділи кадрів • Переваги • Відстеження робочого часу/відвідуваності ExakTime • Управління компенсаціями • Управління продуктивністю та планування наступності. Компанії можуть вибрати один або всі модулі, і багато клієнтів починають з одного або двох і додають більше, коли їхні потреби змінюються або їх організація зростає. Модулі в пакеті Arcoro повністю інтегровані, але вони також інтегруються з іншими будівельними технологіями, включаючи системи управління проектами, управління персоналом і облікові системи. Arcoro підтримує тісні партнерські відносини з іншими провідними постачальниками будівельних технологій, щоб забезпечити бездоганний досвід для клієнтів. Понад 8000 будівельних компаній і підрядників різного розміру в Північній Америці покладаються на Arcoro, щоб допомогти їм задовольнити свої потреби в кадрах. Щодня більше 1 мільйона професіоналів у будівництві користуються продукцією Arcoro. Arcoro прагне забезпечити найкращий досвід для співробітників на місцях і в офісі. Для отримання додаткової інформації відвідайте наш сайт www.arcoro.com.
PeopleForce
peopleforce.io
Peopleforce-це все-в-одна платформа HR, яка безперешкодно керує всім вашим досвідом працівників та впорядковує процеси кадрів на кожному етапі життєвого циклу працівників. Як екосистема HR, Peopleforce пропонує шість повнофункціональних та настроюваних продуктів: Corehr, набирання, виконання, пульс, час та стіл, задоволення різноманітних потреб підприємств та забезпечення всебічної платформи, яка впорядковує процеси та підвищення ефективності роботи. За допомогою Peopleforce у вас є гнучкість вибирати та оплатити потрібні вам потрібні продукти, забезпечуючи економічну ефективність та максимізуючи вартість ваших інвестицій. Що можуть робити працівники в додатку: -Обов’язкова інформація про відстеження балансу - Запит та керуйте вихідним часом, уточнюючи причину відсутності, затверджувачі підштовхування - Отримайте швидкий доступ до особистих профілів та контактних даних із каталогом працівників, які можна шукати - Подивіться, хто сьогодні та причини їх відсутності -Доступ до сучасних новин та оголошень компанії -Огляд уборів, переглянути та виконати призначених завдань - Доступ до своїх документів Менеджери додатково - Отримайте сповіщення із запитами відпустки та може швидко переглянути та затвердити або відхилити їх. -Легко керуйте своїми завданнями, схваленнями та справами. Місія Peopleforce полягає в тому, щоб надати можливість бізнесу рухатися вперед, зосереджуючись на людях, а не на процесах, створюючи можливості та приємне середовище на робочому місці. Як зміна ігор у революції досвіду роботи для професіоналів, менеджерів та службовців, людей, стали вибором для 600+ підприємств, включаючи інноваторів, таких як Deloitte, Rakuten, Reask, Roosh, Ajax та багато інших.
Top Echelon
topechelon.com
Рекрутингове програмне забезпечення Top Echelon об’єднало потужні функції відстеження кандидатів (ATS) і взаємовідносин з клієнтами (CRM) в одне рішення для підбору персоналу, призначене для оптимізації процесу підбору персоналу для команд найму, починаючи з 67,15 доларів США за користувача на місяць. Top Echelon автоматизує багато функцій відстеження кандидатів, таких як аналіз резюме, аналіз електронної пошти, масове завантаження резюме, спеціальні поля, спеціальні робочі процеси, імпорт/експорт електронних таблиць, перевірка дублікатів, об’єднання записів, додавання тегів, повний текстовий пошук, пошук за радіусом і додатковий портал кандидатів. Щоб допомогти керувати процесом найму, Top Echelon має функції CRM для спілкування з кандидатами протягом життєвого циклу найму з налаштованими етапами конвеєра, інтеграцією електронної пошти, інтеграцією календаря, користувацькими гарячими списками, планувальником активності, шаблонами електронної пошти, користувальницькою діяльністю, звітністю, системою сповіщень тощо. Усе це включає в себе адаптацію, навчання та підтримку без додаткової плати.
SpringRecruit
springrecruit.com
SpringRecruit — це один із найкращих безкоштовних сайтів, який допомагає швидше вибирати найкращих талантів за допомогою ефективної співпраці, синтаксичного аналізатора резюме та легкого планування співбесід і нагадувань.
Eddy
eddy.com
Eddy — це ідеальна універсальна платформа для кадрів і розрахунку заробітної плати для малих підприємств, які переросли електронні таблиці. Він пропонує ключові функції, які вам потрібні, без складності та накладних витрат на більші системи, даючи вам можливість спростити своє життя, об’єднавши кілька інструментів в один, який має сенс для вашого бізнесу. Економте час і гроші з Eddy. Наймайте, призначайте, керуйте та оплачуйте співробітників — усе в одній простій системі.
Sesame HR
sesamehr.es
Sesame HR — це програмне забезпечення, яке дозволяє компаніям оцифрувати рутинні процеси своїх відділів кадрів шляхом їх спрощення та автоматизації. Sesame HR є чудовим союзником для менеджерів, керівників і менеджерів з персоналу, щоб заощадити час у своїх процесах і зосередити свої зусилля на покращенні досвіду своїх співробітників.
eRecruiter
erecruiter.pl
Ефективний і зручний підбір персоналу. eRecruiter — це найпопулярніша платформа управління підбором персоналу в Польщі, яку щодня використовують тисячі рекрутерів для пошуку заявок на роботу, зв’язку з кандидатами та співпраці з бізнесом з одного місця. Ця система також допомагає керувати умовами згоди кандидатів і розглядати нові права кандидатів.
WebHR
web.hr
WebHR — це комплексне соціальне програмне забезпечення для управління персоналом, яке охоплює все, від «найму» до «виходу на пенсію» для найважливішого активу вашої компанії — ваших співробітників. WebHR допоможе вашій команді відділу кадрів почати ефективне та ефективне управління персоналом. WebHR є незамінним інструментом не лише для HR, а й для всієї компанії. WebHR базується на моделі програмного забезпечення як послуги (SaaS) і хмарних обчислень.
Gem
gem.com
Gem — це рекрутингова платформа на основі штучного інтелекту, яку люблять команди ТА. Це допомагає вам максимально підвищити продуктивність, швидше найняти та заощадити гроші – водночас надаючи рекрутерам рішення, яке вони вважають простим у використанні. Використовуйте Gem як свою комплексну платформу рекрутингу або розширте наявну ATS за допомогою інтегрованих продуктів для CRM, пошуку джерел, планування, аналітики, сайтів кар’єри, подій тощо. Понад 1000 компаній – від стартапів до лідерів галузі, таких як Airbnb, Wayfair, Cintas, Carmax, Doordash і Zillow – довіряють Gem швидкий і легкий найм.
RecRight
recright.com
RecRight переносить найм у 21 століття за допомогою інтуїтивно зрозумілого універсального відеоінструменту найму. Ви можете оголосити відкриту вакансію, отримувати заявки та оцінювати кандидатів в інструменті підбору персоналу. Записане відеоінтерв'ю дає вам можливість побачити людей, які стоять за заявками, і найняти людей, які клацають. Зрештою, рекрутинг – це людська взаємодія, а не ручка, папір і безликі додатки.
Recruitive
recruitive.com
Recruitive Ltd є провідним у Великій Британії постачальником наскрізних хмарних програмних рішень для підбору персоналу, розроблених для відділу кадрів, команд з підбору персоналу та менеджерів з найму, які значно покращують шлях кандидата. Наша відзначена нагородами технологія дозволяє вам керувати всім процесом найму всередині компанії. Ми пропонуємо хмарне програмне забезпечення для найму ATS, програмне забезпечення для адаптації та спеціалізовані веб-сайти кар’єри, справжнє наскрізне рішення. Замовте безкоштовну демонстрацію сьогодні.
JobAdder
jobadder.com
**Програмне забезпечення ATS**, створене для кадрових агентств і внутрішніх команд — усі вакансії, кандидати, комунікація та завдання оптимізовані за допомогою зручної інформаційної панелі JobAdders, яку можна налаштувати. JobAdder — це повністю хмарна система, яка надає сучасному користувачеві повну гнучкість для найму персоналу на ходу з будь-якого мобільного пристрою. Різноманітні функції розміщення вакансій JobAdders дозволяють рекрутеру публікувати оголошення про роботу на понад 200 дошках вакансій і платформах соціальних мереж.
Jobsoid
jobsoid.com
Jobsoid — це онлайн-система відстеження претендентів, яка пропонує повне рішення для найму персоналу для всіх типів ваших потреб. Він оснащений безліччю функцій, кожна з яких розроблена для спрощення кожного етапу процесу найму. Від розміщення вакансій на різних дошках вакансій до керування заявками кандидатів, які ви отримуєте, від спілкування з вашими кандидатами до співпраці з вашою командою – Jobsoid надає вам універсальне рішення. Автоматизуйте процес найму за допомогою Jobsoid і перейдіть до безпроблемного найму. Основні функції: - Оголошення вакансій на різних дошках вакансій і в соціальних мережах - Інтеграція веб-сайту та сторінки Facebook - Форма заявки кандидата, що налаштовується - Пошук кандидатів за допомогою плагіна Chrome і ручного імпорту - Маркетингова кампанія (електронна пошта) для вашого резерву талантів - Адреса електронної пошти для конкретної вакансії для автоматичного розподілу кандидатів - Швидший вибір кандидатів за допомогою розумного фільтра на основі штучного інтелекту - Настроюваний конвеєр набору - Керування заявками кандидатів за допомогою тегів та інших фільтрів - Безпроблемна співпраця команди з автоматизованими завданнями та нагадуваннями - Вбудована електронна пошта та текстові повідомлення для зручності спілкування - Авто- відповіді та електронні листи про взаємодію для покращення досвіду кандидатів - Планування співбесід - одиночне, групове з часовими проміжками та переглядом відео - Створення звітів - Мобільні програми для найму на ходу
Onepoint HCM
onehcm.com
Замініть до 8 різних систем однією платформою та об’єднайте свою робочу силу. Управління людським капіталом OnePoint — це комплексне рішення HCM, яке ідеально підходить для зростаючих компаній для найму, залучення, розширення можливостей і утримання співробітників протягом усього життєвого циклу працевлаштування. Наша платформа HCM і спеціальна команда підтримки дозволяють нашим клієнтам налаштовувати більш автоматизовані та спрощені процеси в справді єдиній базі даних. Завдяки нашому уніфікованому набору програм HCM автоматизуйте ручні процеси відділу кадрів/нарахування заробітної плати, консолідуйте системи та забезпечте уніфікований досвід роботи співробітників для покращення взаємодії, комунікації та дотримання вимог.
Jobspage
jobspage.co
Створіть спеціальну сторінку кар’єри для своєї компанії, перелічіть доступні вакансії та керуйте заявками. Наша система відстеження кандидатів дозволяє збирати резюме кандидатів, контактні дані та іншу інформацію, необхідну для прийняття найкращих рішень щодо найму.
Apploi
apploi.com
Apploi — це рішення для відстеження претендентів, розроблене для того, щоб допомогти компаніям охорони здоров’я ділитися оголошеннями про вакансії на кількох дошках вакансій, щоб знаходити та залучати кандидатів. Платформа дозволяє адміністраторам планувати співбесіди, створювати нотатки та автоматизувати оформлення документів за допомогою єдиного інтерфейсу. Система дозволяє менеджерам оновлювати листи-пропозиції, відстежувати дати закінчення терміну дії сертифікації, підтверджувати ліцензії LPN, автоматично перевіряти кандидатів і аналізувати показники ефективності роботи.
ATS OnDemand
atsondemand.com
ATS OnDemand надає хмарне програмне забезпечення для відстеження кандидатів для пошуку та найму талантів. Чудово підходить для індивідуальних рекрутерів, стартапів і невеликих команд найму, які шукають бюджетну платформу для виконання всіх завдань із підбору персоналу.
Traffit
traffit.com
Створюйте вербовку, на яку кандидати люблять подавати заявки. Щасливі кандидати та швидкий набір персоналу, над якими ваша команда співпрацює разом. Ласкаво просимо до нового способу найму на наступну посаду.
Webrecruit
webrecruit.co
Наймайте виняткових кандидатів. Зменшіть витрати. Покращте статистику. Забезпечуйте кращі результати швидше за допомогою найкращого програмного забезпечення ATS і рекламних рішень.
Jobilla
jobilla.com
Цифрове рішення Jobilla для працевлаштування пропонує компаніям і кандидатам ефективний досвід залучення талантів. Ми пропонуємо персоналізовану стратегію для залучення пасивних кандидатів, скорочення витрат на наймання та прискорення процесу найму, пропонуючи кандидатам спосіб знайти роботу, яка відповідає їхнім навичкам та інтересам. Використовуючи Jobilla, компанії та кандидати отримують саме те, що вони хочуть – як і коли вони цього хочуть – кількома простими клацаннями. потенціал. Виконано.
TalentLyft
talentlyft.com
Програмне забезпечення для підбору персоналу, яке об’єднує систему відстеження кандидатів, маркетинг з підбору персоналу, пошук і рішення Talent CRM в одній платформі.
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