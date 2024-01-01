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Програмне забезпечення для чат-ботів ШІ - Найпопулярніші застосунки
Чат-боти зі штучним інтелектом представляють собою значний прогрес у взаємодії людини з комп’ютером, використовуючи передові технології штучного інтелекту (ШІ), щоб залучати користувачів до розмов, які дуже нагадують взаємодію з людьми. На відміну від звичайних чат-ботів, які покладаються на попередньо визначені сценарії, чат-боти зі штучним інтелектом використовують алгоритми розуміння природної мови (NLU) і машинного навчання (ML), щоб розуміти та реагувати на введені користувачем дані динамічно та контекстно релевантно. В основі чат-ботів штучного інтелекту лежать великі мовні моделі (LLM), складні моделі машинного навчання, навчені на великих наборах даних. Ці моделі дозволяють чат-ботам створювати відповіді, які імітують шаблони та нюанси людської мови, покращуючи взаємодію з користувачем, забезпечуючи персоналізовану та відповідну контексту взаємодію. Аналізуючи величезні масиви даних, LLM дають можливість чат-ботам розуміти контекст, передбачати потреби користувачів і автономно генерувати значимі відповіді. Однією з відмінних рис чат-ботів зі штучним інтелектом є їхня здатність працювати незалежно як окремі продукти, усуваючи необхідність інтеграції в існуючі програми або веб-сайти. У той час як деякі рішення пропонують можливості інтеграції з пропрієтарними бізнес-системами, чат-боти штучного інтелекту розроблені для автономної роботи, забезпечуючи користувачам безперебійну та інтуїтивно зрозумілу розмову. Універсальність чат-ботів зі штучним інтелектом дозволяє їм виконувати широкий спектр завдань, зокрема надавати інформацію, пропонувати рекомендації та навіть генерувати контент. Крім того, ці чат-боти постійно навчаються та вдосконалюються на основі взаємодії користувачів, підвищуючи свою чуйність і функціональність з часом. Аналізуючи відгуки та поведінку користувачів, чат-боти зі штучним інтелектом адаптуються до індивідуальних уподобань і вдосконалюють свої здібності до спілкування, забезпечуючи все більш схожий на людський досвід. Чат-боти зі штучним інтелектом знаходять застосування в різних секторах, включаючи обслуговування клієнтів, створення контенту, персональну допомогу тощо. Їхній потенціал революціонізувати взаємодію користувачів із технологіями полягає в їхній здатності пропонувати інтуїтивно зрозумілі та адаптивні інтерфейси, які задовольняють індивідуальні потреби та вподобання. Щоб бути класифікованим як чат-бот зі штучним інтелектом, продукт має використовувати передові технології штучного інтелекту, такі як NLU та ML, працювати незалежно як окреме рішення, надавати персоналізовані відповіді на основі введення користувача, постійно навчатися та вдосконалюватись на основі взаємодії з користувачем, а також сприяти зворотному зв’язку користувачів для покращення продуктивність з часом. Ці критерії гарантують, що чат-боти штучного інтелекту забезпечують складні розмови, які відображають людську взаємодію, водночас пропонуючи практичну користь у різноманітних сферах.
Запит на новий застосунок
ChatGPT
chatgpt.com
ChatGPT: оптимізація мовних моделей для діалогу. Ми навчили модель під назвою ChatGPT, яка взаємодіє за допомогою розмови. Формат діалогу дає змогу ChatGPT відповідати на додаткові запитання, визнавати свої помилки, оскаржувати неправильні положення та відхиляти невідповідні запити. ChatGPT — це ана...
Google Gemini
gemini.google.com
Ви можете використовувати Bard для просування своїх ідей. З невеликою допомогою Bard ви можете робити такі речі, як: - Обдумайте ідеї, розробіть план або знайдіть різні способи виконання завдань - Отримайте швидкий, легкий для розуміння короткий виклад більш складних тем - Створюйте перші чернетки ...
Perplexity AI
perplexity.ai
Perplexity AI — це система відповідей, яка надає точні відповіді на складні запитання за допомогою великих мовних моделей
Microsoft Copilot
copilot.microsoft.com
Ваш повсякденний супутник ШІ.
Claude
claude.ai
Claude — це помічник нового покоління зі штучним інтелектом для ваших завдань, незалежно від масштабу.
Google Cloud Platform
google.com
Google Cloud Platform (GCP), запропонована Google, — це набір хмарних обчислювальних служб, які працюють на тій самій інфраструктурі, яку Google використовує внутрішньо для своїх продуктів для кінцевих користувачів, таких як Пошук Google, Gmail, сховище файлів і YouTube. Окрім набору інструментів ке...
Intercom
intercom.com
Intercom — це платформа для розмовних стосунків (CRP), яка допомагає компаніям налагоджувати кращі стосунки з клієнтами за допомогою персоналізованих засобів обміну повідомленнями. Головний офіс Intercom знаходиться в Сан-Франциско з додатковими офісами в Чикаго, Дубліні, Сіднеї та Лондоні. Станом ...
Jasper
jasper.ai
Створюйте вміст у 5 разів швидше за допомогою штучного інтелекту. Jasper — це найякісніший інструмент для копірайтингу штучного інтелекту з понад 3000 5-зірковими відгуками. Найкраще підходить для написання дописів у блогах, вмісту в соціальних мережах і маркетингових текстів.
TypingMind
typingmind.com
Використовуйте ChatGPT із розширеними функціями, такими як пошук історії чату, папки, інтеграції, бібліотека запитів тощо.
Tidio
tidio.com
Миттєво зв’яжіться з відвідувачами свого веб-сайту та перетворите їх на платних клієнтів. Використовуйте комунікаційні та маркетингові рішення Tidio для розвитку свого бізнесу.
Writesonic
writesonic.com
Writesonic робить надзвичайно легким для вас створення високоефективних статей, цільових сторінок, оголошень, описів продуктів тощо за лічені секунди.
Simplified
simplified.com
Універсальна платформа цифрового дизайну, яка допомагає вам створювати вміст, масштабувати свій бренд і співпрацювати з вашою командою, як ніколи раніше. Усе, що вам потрібно, щоб розповісти свою історію, в одному місці.
Andi
andisearch.com
Andi – це пошук нового покоління – розмовний, анонімний і без реклами. Це радикально краще, оскільки бореться зі спамом і захищає вас від рекламних технологій.
Team-GPT
team-gpt.com
Інтуїтивно зрозумілий чат GPT для всієї вашої компанії Team-GPT гарантує впровадження ChatGPT для команд від 2 до 2000 людей. Упорядковуйте знання, співпрацюйте та опануйте ШІ в одному спільному робочому просторі.
Magai
magai.co
Ваш суперпомічник на основі ChatGPT. Змініть спосіб створення та вдосконалення вмісту за допомогою революційних інструментів штучного інтелекту Magai та інтуїтивно зрозумілого інтерфейсу Chat на базі ChatGPT + GPT-4.
AfforAI
afforai.com
Ваш другий мозок для максимальної продуктивності. Afforai — це чат-бот штучного інтелекту, який шукає, узагальнює та перекладає інформацію з багатьох джерел для проведення надійних досліджень. Додайте довгі дослідницькі документи до стосів сухих вимог відповідності та витягніть ключові висновки, як...
Relevance AI
relevanceai.com
Створіть і розгорніть автоматизацію на основі ШІ. Виведіть GPT на новий рівень і автоматизуйте більше внутрішніх робочих процесів за допомогою мереж і агентів. Повністю кероване розгортання, низький код і зручний для розробників.
Cognosys
cognosys.ai
Революція в просторі агентів ШІ. Представляємо Cognosys, ваш потужний веб-агент штучного інтелекту, створений для революції в продуктивності та спрощення складних завдань. Покращуйте своє повсякденне життя за допомогою найсучаснішої доступної технології ШІ.
ODIN
getodin.ai
Get Odin AI — це найкращий інструмент, призначений для підвищення продуктивності та розкриття вашого потенціалу для професіоналів і підприємств.
Build Chatbot
buildchatbot.ai
https://buildchatbot.ai/login/
1min.AI
1min.ai
Підвищення продуктивності за допомогою штучного інтелекту – це хороший спосіб покращити вашу роботу та життя. Однак змінювати або вивчати нові інструменти для різних варіантів використання не весело, а також дорого! 1min.AI — це комплексна програма зі штучним інтелектом, яка розблоковує всі функції...
DeftGPT
deftgpt.com
За допомогою DeftGPT ви можете: * Спростіть написання свого вмісту: DeftGPT дозволяє вам ставити запитання, миттєво отримувати відповіді та вести інтерактивні розмови за допомогою ШІ. Ви матимете миттєвий доступ до GPT-4, gpt-3.5-turbo, Claude від Anthropic та багатьох інших ботів. * Керування ком...
AlphaSense
alpha-sense.com
МАРКЕТНА АНАЛІЗАЦІЯ ТА ПОШУКОВА ПЛАТФОРМА Дізнавайтеся за секунди, а не за години Рухайтеся зі швидкістю ринку, легко відстежуючи компанії, теми та галузі в широкому всесвіті вмісту — індексованого, доступного для пошуку та все в одному місці.
Salebot
salebot.ai
SaleBot — це універсальний розробник чат-ботів, призначений для оптимізації взаємодії клієнтів на різних платформах обміну повідомленнями, включаючи Vkontakte, Telegram, Facebook, Viber, Talk-me, WhatsApp і Instagram. Ця платформа надає підприємствам комплексний набір інструментів для автоматизації ...
Twig
twig.so
Twig AI читає, аналізує та записує відповіді на запити клієнтів із довідкової документації, приватних джерел даних і попередніх запитів у службу підтримки
AgentGPT
agentgpt.reworkd.ai
AgentGPT — це автономна платформа агентів штучного інтелекту, яка дає змогу користувачам створювати та розгортати настроювані автономні агенти штучного інтелекту безпосередньо в браузері. Просто призначте ім’я та ціль своєму агенту зі штучним інтелектом і спостерігайте, як він вирушить у захоплюючу ...
Swimm
swimm.io
Swimm — це інструмент керування знаннями для коду, створений для команд розробників, які прагнуть ефективного обміну знаннями. За допомогою Swimm кожен розробник може швидко зрозуміти код і зробити свій внесок у нього.
Gleen AI
gleen.ai
Створюйте спеціального чат-бота зі штучним інтелектом, навченого на ваших документах Незалежно від того, чи ви бізнес, який прагне оптимізувати роботу з обслуговування клієнтів, чи окрема особа, якій потрібна швидка та ефективна допомога, наш бот AI може надати вам необхідну підтримку.
Flowtrail AI
flowtrail.ai
Автоматизуйте свої звіти за допомогою можливостей штучного інтелекту за допомогою Flowtrail AI, інструменту звітування на основі штучного інтелекту, який допоможе вам створювати спеціальні звіти та інформаційні панелі, візуалізувати статистичні дані та вставляти аналіз даних у ваші улюблені програми...
Hebbia
hebbia.ai
Розробник інтерфейсів користувача для загального штучного інтелекту (AGI). Продукт Hebbia Matrix є другим пілотом для роботи з знаннями, яку використовують фінансові, юридичні, урядові та фармацевтичні компанії. Matrix точно вирішує найскладніші завдання, розбиваючи їх на зрозумілі дії LLM. Користув...
Arconar
arconar.com
Arconar — це ринок модулів штучного інтелекту, який дозволяє нам отримувати точні результати контенту за допомогою різних модулів на основі моделей штучного інтелекту. Ринок включає в себе модулі, адаптовані до потреб користувачів, такі як створення реклами Google, створення реклами в Instagram, нап...
Anakin.ai
anakin.ai
Anakin.ai — це програма для створення додатків штучного інтелекту без коду, яка дозволяє користувачам створювати налаштовані програми штучного інтелекту для автоматизації завдань, створення вмісту, відповідей на запитання тощо. Він містить тисячі готових додатків штучного інтелекту для різних випадк...
Persana AI
persana.ai
Потенційні клієнти Surface, швидше за все, купуватимуть і використовуватимуть потужну інформацію та робочі процеси на основі даних ШІ, щоб знаходити, збагачувати, досліджувати та надсилати персоналізовані повідомлення потенційним клієнтам у масштабі. Почніть безкоштовно зараз
ChatGate
chatgate.ai
ChatGate AI — це універсальна платформа з ChatGPT, Gemini та Claude, а також навігатор для тисяч глобальних продуктів AI. * Магазин штучного інтелекту: найпопулярнішим пунктом продажу ШІ ChatGate є магазин штучного інтелекту, де ви можете спробувати тисячі інструментів і платформ штучного інтелекту...
Tune AI
tunehq.ai
Tune AI стимулює впровадження GenAI на підприємствах. Нас підтримують Accel, Flipkart Ventures, Together Fund, Speciale Invest, Techstars та інші відомі інвестори TuneChat: наша програма для чату на основі моделей з відкритим кодом TuneStudio: наш ігровий майданчик для розробників для тонкого нала...
Ebi.Ai
ebi.ai
Отримайте переваги від задоволених клієнтів, збільшення потужності та нижчих витрат. Створіть першого у своїй компанії високопродуктивного помічника зі штучним інтелектом і почніть радувати клієнтів протягом 15 хвилин – без кодування чи технічних знань. Настав час оновити чат-ботів
GPT-Trainer
gpt-trainer.com
GPT-Trainer — це платформа залучення клієнтів на базі штучного інтелекту, призначена для підвищення ефективності та персоналізації обслуговування клієнтів. Він пропонує доступність 24/7, швидку відповідь на запити та значну економію коштів за рахунок зменшення потреби в роботі представників служби п...
ChatSpark
chatspark.io
ChatSpark пропонує чат-боти на базі штучного інтелекту, призначені для покращення обслуговування клієнтів і взаємодії з ними. Ці чат-боти працюють у кількох каналах, включаючи веб-сайти, соціальні мережі та програми обміну повідомленнями, надаючи підтримку 24/7. Основні функції включають автоматизов...
Simulacrum AI
simulacrumai.com
Simulacrum AI — це текстова, голосова та відеорозмовна AI-платформа на рівні людини. Ми допомагаємо компаніям інтегрувати можливості голосової та текстової розмови в будь-яке середовище. Завдяки єдиній інтеграції він створює багатоканальні інтелектуальні розмови, адаптовані до галузевих потоків і по...
PocketAI
mypocketai.com
PocketAI - ChatGPT Plus у WhatsApp пропонує потужний чат-бот ШІ безпосередньо в WhatsApp. За допомогою PocketAI ви можете підвищити продуктивність і креативність за допомогою передових моделей штучного інтелекту, зокрема OpenAI GPT-4 Turbo та ChatGPT Enterprise. Ось деякі основні функції PocketAI: ...
Voxal.ai
voxal.ai
Voxal.ai був створений як рішення всіх існуючих проблем, з якими бізнес стикається з чат-ботами. Він надає відповіді на основі тексту, є швидким, доступним і сумісним з будь-яким веб-сайтом або галуззю, включаючи Shopify, Wordpress. За допомогою Voxal.ai ви можете без особливих зусиль стимулювати зр...
DenserAI
denser.ai
Denser — новаторська хмарна програма, створена для корпоративних клієнтів, яка дає їм змогу використовувати можливості genAI зі своїми корпоративними даними. Denser дозволяє користувачам задавати вичерпні розмовні запити та отримувати точні відповіді зі свого набору даних.
Octocom
octocom.ai
Octocom — це платформа підтримки клієнтів зі штучним інтелектом для магазинів електронної комерції, яка автоматизує підтримку клієнтів для рутинних завдань і звільняє вашу команду від обробки лише виняткових випадків. Інтеграція одним клацанням миші з основними платформами електронної комерції та до...
Wali
mywali.co
Wali є провідним постачальником рішень зі штучним інтелектом, розроблених для того, щоб надати компаніям практичну інформацію та розуміння. Ми спеціалізуємося на використанні можливостей штучного інтелекту для стимулювання зростання бізнесу, покращення процесу прийняття рішень і сприяння інноваціям....
Stunning
stunning.so
Stunning.so – це інноваційна платформа, призначена для спрощення процесу створення веб-сайтів і генерації контенту. Використовуючи штучний інтелект, він пропонує користувачам легкий спосіб створювати індивідуальні веб-сайти та створювати цікавий контент для соціальних мереж за допомогою простого інт...
iSenseHUB
isensehub.ai
Зустрічайте iSenseHUB: найкращу платформу на базі штучного інтелекту, розроблену для революції у способах створення, проектування та оптимізації. Оснащений понад 65 передовими інструментами штучного інтелекту, наша місія полягає в тому, щоб дати можливість окремим особам і компаніям оптимізувати сво...
Chat Data
chat-data.com
Chat Data — це універсальна платформа, розроблена для створення та інтеграції чат-ботів AI на веб-сайти. Цих настроюваних чат-ботів можна навчити, використовуючи дані, надані користувачем, які можуть бути або документами, або посиланнями на відповідний вміст веб-сайту. Чат-боти призначені для відпо...
Jaweb
jaweb.me
Jaweb.me — це веб-сайт, який надає послуги чат-ботів на основі штучного інтелекту для різних галузей, включаючи обслуговування клієнтів, електронну комерцію, банківську справу, освіту тощо. Jaweb пропонує чат-бот-платформу на базі штучного інтелекту для автоматизації та покращення підтримки клієнті...
AiryChat
airychat.com
AiryChat — це платформа чату віртуального помічника на основі штучного інтелекту, яка допомагає користувачам досягати більшого на роботі, навчанні та житті. Він використовує розширені можливості штучного інтелекту, як-от генеративний штучний інтелект, для надання персоналізованої допомоги через розм...
AI4Chat
ai4chat.co
AI4Chat: революція в розмовному ШІ Ласкаво просимо до AI4Chat, вашого головного місця для передових розмовних рішень AI. В AI4Chat ми використовуємо потужність штучного інтелекту, щоб змінити спосіб взаємодії компаній зі своїми клієнтами, оптимізувати роботу та покращити взаємодію з користувачами. ...
STAN AI
stan.ai
STAN — перший помічник менеджера цифрової власності. Він використовує штучний інтелект, щоб відповідати на текстові та електронні листи для менеджерів нерухомості 24/7. STAN був запущений у 2019 році двома колишніми менеджерами з управління нерухомістю, які провели в галузі більше 20 років і працюв...
Seam AI
getseam.ai
Seam AI — це передова платформа, яка спеціалізується на бездоганній інтеграції розумних пристроїв і технології IoT (Інтернет речей). Розроблений для покращення зв’язку та оптимізації операцій, GetSeam надає інструменти та послуги, які полегшують компаніям і окремим особам керування різноманітними ін...
KaraboAI
karabo.ai
Створюйте власних AI Chatbots з вашими власними даними, які не тільки відповідають на запити користувачів, але й виконують дії.
PerfectBot
perfectbot.ai
PerfectBot — це передовий агент штучного інтелекту, розроблений для бездоганної інтеграції зі службою підтримки Gorgias. Він забезпечує автоматизовану розмовну підтримку, схожу на людину, для миттєвого вирішення запитів клієнтів, значно скорочуючи час відповіді та операційні витрати. Ключові особли...
ChatMax
chatmax.ai
ChatMax — це вдосконалена платформа чат-ботів зі штучним інтелектом, розроблена для використання ваших унікальних бізнес-даних для надання високоточних і ефективних рішень для обслуговування клієнтів. Завдяки запатентованим моделям великої мови ChatMax пропонує безпечне середовище, націлене на конфі...
InsertChat
insertchat.com
InsertChat — це вдосконалений віджет чату на основі штучного інтелекту, розроблений для покращення взаємодії користувачів і оптимізації підтримки клієнтів на вашому веб-сайті. Завдяки плавній інтеграції з вашим існуючим сайтом InsertChat забезпечує динамічний та інтерактивний спосіб зв’язку з відвід...
Zoi
askzoi.ai
Zoi — це розмовна платформа ШІ на базі технології ChatGPT, спеціально розроблена для перетворення відвідувачів веб-сайту на потенційних клієнтів. Аналізуючи наявний вміст веб-сайту, брошури та інші документи, Zoi може надавати індивідуальні відповіді на запити відвідувачів, залучаючи потенційних клі...
WorkHub
workhub.ai
Платформа розмовного штучного інтелекту, орієнтована на конфіденційність, використовує підтримку агентів штучного інтелекту, комерційних спеціалістів і LLM з відкритим кодом для централізації знань, збагачуючи таким чином співпрацю та сприяючи спрощеній автоматизації. WorkHub надає користувачам унів...
SmythOS
smythos.com
SmythOS революціонізує спосіб використання ШІ на підприємствах. Наша революційна операційна система штучного інтелекту, перша у своєму роді, об’єднує мережі спеціалізованих агентів штучного інтелекту, дозволяючи їм працювати разом у ідеальній гармонії. На відміну від монолітного штучного інтелекту, ...