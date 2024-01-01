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Програмне забезпечення для чат-ботів AI - Найпопулярніші застосунки - Ботсвана
Чат-боти зі штучним інтелектом представляють собою значний прогрес у взаємодії людини з комп’ютером, використовуючи передові технології штучного інтелекту (ШІ), щоб залучати користувачів до розмов, які дуже нагадують взаємодію з людьми. На відміну від звичайних чат-ботів, які покладаються на попередньо визначені сценарії, чат-боти зі штучним інтелектом використовують алгоритми розуміння природної мови (NLU) і машинного навчання (ML), щоб розуміти та реагувати на введені користувачем дані динамічно та контекстно релевантно. В основі чат-ботів штучного інтелекту лежать великі мовні моделі (LLM), складні моделі машинного навчання, навчені на великих наборах даних. Ці моделі дозволяють чат-ботам створювати відповіді, які імітують шаблони та нюанси людської мови, покращуючи взаємодію з користувачем, забезпечуючи персоналізовану та відповідну контексту взаємодію. Аналізуючи величезні масиви даних, LLM дають можливість чат-ботам розуміти контекст, передбачати потреби користувачів і автономно генерувати значимі відповіді. Однією з відмінних рис чат-ботів зі штучним інтелектом є їхня здатність працювати незалежно як окремі продукти, усуваючи необхідність інтеграції в існуючі програми або веб-сайти. У той час як деякі рішення пропонують можливості інтеграції з пропрієтарними бізнес-системами, чат-боти штучного інтелекту розроблені для автономної роботи, забезпечуючи користувачам безперебійну та інтуїтивно зрозумілу розмову. Універсальність чат-ботів зі штучним інтелектом дозволяє їм виконувати широкий спектр завдань, зокрема надавати інформацію, пропонувати рекомендації та навіть генерувати контент. Крім того, ці чат-боти постійно навчаються та вдосконалюються на основі взаємодії користувачів, підвищуючи свою чуйність і функціональність з часом. Аналізуючи відгуки та поведінку користувачів, чат-боти зі штучним інтелектом адаптуються до індивідуальних уподобань і вдосконалюють свої здібності до спілкування, забезпечуючи все більш схожий на людський досвід. Чат-боти зі штучним інтелектом знаходять застосування в різних секторах, включаючи обслуговування клієнтів, створення контенту, персональну допомогу тощо. Їхній потенціал революціонізувати взаємодію користувачів із технологіями полягає в їхній здатності пропонувати інтуїтивно зрозумілі та адаптивні інтерфейси, які задовольняють індивідуальні потреби та вподобання. Щоб бути класифікованим як чат-бот зі штучним інтелектом, продукт має використовувати передові технології штучного інтелекту, такі як NLU та ML, працювати незалежно як окреме рішення, надавати персоналізовані відповіді на основі введення користувача, постійно навчатися та вдосконалюватись на основі взаємодії з користувачем, а також сприяти зворотному зв’язку користувачів для покращення продуктивність з часом. Ці критерії гарантують, що чат-боти штучного інтелекту забезпечують складні розмови, які відображають людську взаємодію, водночас пропонуючи практичну користь у різноманітних сферах.
Запит на новий застосунок
ChatGPT
chatgpt.com
ChatGPT — це безкоштовна система ШІ. Використовуйте його для захоплюючих розмов, отримання інформації, автоматизації завдань і спостерігайте за майбутнім штучного інтелекту – все в одному місці.
Perplexity AI
perplexity.ai
Perplexity AI — це дослідницька та розмовна пошукова система на основі штучного інтелекту, яка відповідає на запити за допомогою інтелектуального тексту природною мовою. Запущений у 2022 році Perplexity генерує відповіді, використовуючи джерела з Інтернету, і цитує посилання в текстовій відповіді.
Google Cloud Platform
google.com
Google Cloud Platform (GCP), запропонована Google, — це набір хмарних обчислювальних служб, які працюють на тій самій інфраструктурі, яку Google використовує внутрішньо для своїх продуктів для кінцевих користувачів, таких як Пошук Google, Gmail, сховище файлів і YouTube. Окрім набору інструментів ке...
Google Gemini
gemini.google.com
Gemini надає вам прямий доступ до найкращої сімейства моделей ШІ Google, щоб ви могли: - Отримайте допомогу з написанням, мозковим штурмом, навчанням тощо - Узагальнюйте та швидко знаходьте інформацію з Gmail або Google Drive - Створення зображень на льоту - Використовуйте текст, голос, фотографії ...
Claude
claude.ai
Claude — це помічник нового покоління зі штучним інтелектом для ваших завдань, незалежно від масштабу.
Jasper
jasper.ai
Джаспер: ШІ для бізнесу від бренду створює контент скрізь, де б ви не були в Інтернеті, завжди голосом вашого бренду. Джаспер — ваш креативний помічник зі штучним інтелектом, який може вчитися та писати унікальним тоном вашого бренду. Незалежно від того, чи говорите ви сміливо, нахабно, офіційно чи...
Microsoft Copilot
copilot.microsoft.com
Ваш повсякденний супутник ШІ. Microsoft Copilot використовує потужність штучного інтелекту для підвищення продуктивності, розкриття креативності та допомагає вам краще розуміти інформацію за допомогою простого чату.
Intercom
intercom.com
Intercom — це єдине комплексне рішення для обслуговування клієнтів, яке забезпечує безперебійну взаємодію з клієнтами за допомогою автоматизації та підтримки персоналом, забезпечуючи підвищену задоволеність клієнтів при зниженні витрат. Ми будуємо майбутнє, у якому більшість розмов із клієнтами успі...
TypingMind
typingmind.com
Typing Mind — це інтерфейс інтерфейсу чату, який дозволяє вам використовувати чати ШІ з усіх популярних моделей ШІ за допомогою ключа API (ChatGPT, Claude, Azure OpenAI, Gemini тощо). Використовуючи ключ API з інтерфейсом інтерфейсу чату, як-от Typing Mind, ви отримуєте такі переваги: * Ви платите ...
Tidio
tidio.com
Tidio є світовим лідером програмного забезпечення для обслуговування клієнтів. Зручна платформа Tidio дозволяє понад 300 000 компаній у всьому світі надавати розумнішу та швидшу підтримку своїм клієнтам. Завдяки повному набору рішень для обслуговування клієнтів Tidio пропонує живий чат, чат-ботів, ...
Writesonic
writesonic.com
Writesonic революціонізує ландшафт створення контенту та взаємодії з клієнтами, слугуючи вашим надійним супутником у створенні захоплюючого контенту та розробці потужних чат-ботів зі штучним інтелектом. Наша платформа поєднує потужність штучного інтелекту та креативність, щоб надати повний набір інс...
Simplified
simplified.com
Simplified – це платформа для розробки та співпраці для сучасних маркетингових команд. Тепер можна створювати швидкий і оригінальний контент на всіх каналах без необхідності редагувати вручну після завантаження ресурсів; Simplified зробить усе за вас! Таким чином ви мінімізуєте клопоти, водночас пов...
Andi
andisearch.com
Andi шукає наступне покоління за допомогою генеративного штучного інтелекту. Замість посилань Енді дає вам відповіді – ніби запитуєте розумного друга. Andi використовує мовні моделі в поєднанні з реальними даними, щоб генерувати відповіді на запитання, а також пояснювати та узагальнювати інформацію,...
AfforAI
afforai.com
Afforai — це чат-бот штучного інтелекту, який шукає, узагальнює та перекладає інформацію з багатьох джерел для проведення надійних досліджень. Додайте довгі дослідницькі документи до стосів сухих вимог відповідності та витягніть ключові висновки, які вам потрібні. Afforai — це ваш другий мозок, яки...
Relevance AI
relevanceai.com
Relevance AI — це комплексна платформа, розроблена для того, щоб допомогти компаніям створити робочу силу зі штучним інтелектом і керувати нею. Він надає інструменти та рішення для найму агентів ШІ, які можуть автоматизувати широкий спектр завдань, від продажів і маркетингу до підтримки клієнтів і о...
Team-GPT
team-gpt.com
Team-GPT — це платформа для спільної роботи, на якій команди від 2 до 2000 людей можуть використовувати ШІ для своєї роботи. Навчайтеся, співпрацюйте та опануйте ШІ в одному спільному робочому просторі. Уявіть собі світ, де колективний інтелект вашої команди посилюється ШІ, що стимулює креативніст...
1min.AI
1min.ai
Підвищення продуктивності за допомогою штучного інтелекту – це хороший спосіб покращити вашу роботу та життя. Однак змінювати або вивчати нові інструменти для різних варіантів використання не весело, а також дорого! 1min.AI — це комплексна програма зі штучним інтелектом, яка розблоковує всі функції...
Magai
magai.co
Magai — це платформа на основі ШІ, яка допомагає творцям контенту прискорити процес створення. Його потужний набір інструментів дозволяє користувачам швидко й точно створювати й уточнювати вміст завдяки інтуїтивно зрозумілому інтерфейсу чату й передовим моделям ШІ. Трансформація способу створення ко...
Cognosys
cognosys.ai
Cognosys — новий потужний веб-агент штучного інтелекту, створений для революції в продуктивності та спрощення складних завдань. Він використовує найсучаснішу технологію штучного інтелекту, щоб покращити повсякденне життя. Основні характеристики та переваги * Веб-платформа: доступ до Cognosys з будь...
ODIN
getodin.ai
Odin AI змінює гру для підприємств, державних установ і стартапів. Ця комплексна платформа штучного інтелекту забезпечує візуальну послідовність і відповідність бренду, пропонуючи функції, які спрощують операції та підвищують продуктивність. Розкрийте силу штучного інтелекту за допомогою Odin AI – ...
Anakin.ai
anakin.ai
Anakin.ai — це програма для створення додатків штучного інтелекту без коду, яка дозволяє користувачам створювати налаштовані програми штучного інтелекту для автоматизації завдань, створення вмісту, відповідей на запитання тощо. Він містить тисячі готових додатків штучного інтелекту для різних випадк...
Build Chatbot
buildchatbot.ai
Build Chatbot — це простий у використанні конструктор чат-ботів, який дозволяє компаніям і окремим особам створювати власного чат-бота зі штучним інтелектом за лічені хвилини. Він може отримати детальну інформацію з різних типів файлів, таких як PDF, CSV, DOCX, URL-адреси та навіть аудіо та відео. ...
DeftGPT
deftgpt.com
За допомогою DeftGPT ви можете: * Спростіть написання свого вмісту: DeftGPT дозволяє вам ставити запитання, миттєво отримувати відповіді та вести інтерактивні розмови за допомогою ШІ. Ви матимете миттєвий доступ до GPT-4, gpt-3.5-turbo, Claude від Anthropic та багатьох інших ботів. * Керування ком...
AgentGPT
agentgpt.reworkd.ai
AgentGPT — це автономна платформа агентів штучного інтелекту, яка дає змогу користувачам створювати та розгортати настроювані автономні агенти штучного інтелекту безпосередньо в браузері. Просто призначте ім’я та ціль своєму агенту зі штучним інтелектом і спостерігайте, як він вирушить у захоплюючу ...
Salebot
salebot.ai
SaleBot — це універсальний розробник чат-ботів, призначений для оптимізації взаємодії клієнтів на різних платформах обміну повідомленнями, включаючи Vkontakte, Telegram, Facebook, Viber, Talk-me, WhatsApp і Instagram. Ця платформа надає підприємствам комплексний набір інструментів для автоматизації ...
AlphaSense
alpha-sense.com
AlphaSense — це те, як найдосконаліші компанії світу усувають невизначеність у прийнятті рішень. Завдяки ринковій аналітиці та пошуку, заснованому на перевіреному штучному інтелекті, AlphaSense швидко надає релевантну інформацію з надійного всесвіту загальнодоступного та приватного вмісту, включаючи...
ChatGate
chatgate.ai
ChatGate AI — це універсальна платформа з ChatGPT, Gemini та Claude, а також навігатор для тисяч глобальних продуктів AI. * Магазин штучного інтелекту: найпопулярнішим пунктом продажу ШІ ChatGate є магазин штучного інтелекту, де ви можете спробувати тисячі інструментів і платформ штучного інтелекту...
Hebbia
hebbia.ai
Hebbia — це пошукова система на базі штучного інтелекту, яка допомагає користувачам швидко й ефективно знаходити точні відповіді на їхні запитання. Це дозволяє користувачам шукати широкі дослідження ринку, цілеспрямоване вилучення інформації тощо за допомогою аналітика AI, який розуміє потреби корис...
Twig
twig.so
Twig — це інструмент на основі штучного інтелекту, розроблений, щоб допомогти користувачам швидко та легко знаходити потрібні відповіді в технічній документації, не витрачаючи години на перегляд нескінченних сторінок документів. Інструмент працює шляхом семантичного аналізу документації, баз знань,...
Flowtrail AI
flowtrail.ai
Розмовний інтерфейс Flowtrail AI на основі штучного інтелекту спрощує вашу подорож до аналізу даних. Спростіть свою подорож до аналізу даних і позбавтеся від складності традиційного аналізу. Не потрібні аналітика чи знання SQL. Миттєво створюйте звіти та інформаційні панелі для отримання цінної інфо...
younet.ai
younet.ai
Younet — це інноваційна платформа на базі штучного інтелекту (ШІ), яка дозволяє користувачам створювати персоналізовані моделі ШІ на основі їхніх знань про дані. Наша платформа використовує потужність обробки природної мови (NLP) для розуміння запитів користувачів і надання точних відповідей на них....
Tune AI
tunehq.ai
Tune AI стимулює впровадження GenAI на підприємствах. Нас підтримують Accel, Flipkart Ventures, Together Fund, Speciale Invest, Techstars та інші відомі інвестори TuneChat: наша програма для чату на основі моделей з відкритим кодом TuneStudio: наш ігровий майданчик для розробників для тонкого нала...
Gleen AI
gleen.ai
У Gleen наша місія — радувати клієнтів наших клієнтів. Gleen AI — це найточніший і найпотужніший у світі генеративний штучний інтелект для команд успіху клієнтів. Наш генеративний штучний інтелект не викликає галюцинацій, його можна розгорнути менш ніж за 2 години, інтегрується з провідними рішенням...
Arconar
arconar.com
Arconar — це ринок модулів штучного інтелекту, який дозволяє нам отримувати точні результати контенту за допомогою різних модулів на основі моделей штучного інтелекту. Ринок включає в себе модулі, адаптовані до потреб користувачів, такі як створення реклами Google, створення реклами в Instagram, нап...
PocketAI
mypocketai.com
PocketAI - ChatGPT Plus у WhatsApp пропонує потужний чат-бот ШІ безпосередньо в WhatsApp. За допомогою PocketAI ви можете підвищити продуктивність і креативність за допомогою передових моделей штучного інтелекту, зокрема OpenAI GPT-4 Turbo та ChatGPT Enterprise. Ось деякі основні функції PocketAI: ...
Swimm
swimm.io
Swimm — це інструмент керування знаннями для коду, створений для команд розробників, які прагнуть ефективного обміну знаннями. За допомогою Swimm кожен розробник може швидко зрозуміти код і зробити свій внесок у нього.
SmythOS
smythos.com
SmythOS революціонізує спосіб використання ШІ на підприємствах. Наша революційна операційна система штучного інтелекту, перша у своєму роді, об’єднує мережі спеціалізованих агентів штучного інтелекту, дозволяючи їм працювати разом у ідеальній гармонії. На відміну від монолітного штучного інтелекту, ...
iSenseHUB
isensehub.ai
Зустрічайте iSenseHUB: найкращу платформу на базі штучного інтелекту, розроблену для революції у способах створення, проектування та оптимізації. Оснащений понад 65 передовими інструментами штучного інтелекту, наша місія полягає в тому, щоб дати можливість окремим особам і компаніям оптимізувати сво...
Persana AI
persana.ai
AI Superpowered Sales Intelligence За підтримки YCombinator пориньте в майбутнє з Persana AI, вашим партнером у збільшенні продажів за допомогою штучного інтелекту. Ми тут, щоб підвищити ваші результати продажів і збільшити ваш дохід. Основні моменти: * Автоматизація штучного інтелекту: виявляйте ...
AiryChat
airychat.com
AiryChat — це чат-платформа віртуального помічника на основі штучного інтелекту, яка допомагає користувачам досягати більшого на роботі, навчанні та житті. Він використовує розширені можливості штучного інтелекту, як-от генеративний штучний інтелект, для надання персоналізованої допомоги через розмо...
ChatSpark
chatspark.io
ChatSpark пропонує чат-боти на базі штучного інтелекту, призначені для покращення обслуговування клієнтів і взаємодії з ними. Ці чат-боти працюють у кількох каналах, включаючи веб-сайти, соціальні мережі та програми обміну повідомленнями, надаючи підтримку 24/7. Основні функції включають автоматизов...
Dashworks
dashworks.ai
Dashworks — це платформа підвищення продуктивності штучного інтелекту, яка допомагає компаніям зробити свою інформацію доступною та доступною для кожного працівника. Його помічник зі штучним інтелектом Dash миттєво відповідає на робочі запитання, створює відповідний вміст, знаходить документи, повід...
Jaweb
jaweb.me
Jaweb.me — це веб-сайт, який надає послуги чат-ботів на базі штучного інтелекту для різних галузей, включаючи обслуговування клієнтів, електронну комерцію, банківську справу, освіту тощо. Jaweb пропонує чат-бот-платформу на базі штучного інтелекту для автоматизації та покращення підтримки клієнтів....
GPT-Trainer
gpt-trainer.com
GPT-Trainer — це платформа залучення клієнтів на базі штучного інтелекту, призначена для підвищення ефективності та персоналізації обслуговування клієнтів. Він пропонує доступність 24/7, швидку відповідь на запити та значну економію коштів за рахунок зменшення потреби в роботі представників служби п...
InsertChat
insertchat.com
InsertChat — це вдосконалений віджет чату на основі штучного інтелекту, розроблений для покращення взаємодії користувачів і оптимізації підтримки клієнтів на вашому веб-сайті. Завдяки плавній інтеграції з вашим існуючим сайтом InsertChat забезпечує динамічний та інтерактивний спосіб зв’язку з відвід...
Voxal.ai
voxal.ai
Voxal.ai був створений як рішення всіх існуючих проблем, з якими бізнес стикається з чат-ботами. Він надає відповіді на основі тексту, є швидким, доступним і сумісним з будь-яким веб-сайтом або галуззю, включаючи Shopify, Wordpress. За допомогою Voxal.ai ви можете без особливих зусиль сприяти зроста...
DenserAI
denser.ai
Denser — новаторська хмарна програма, створена для корпоративних клієнтів, яка дає їм змогу використовувати можливості genAI зі своїми корпоративними даними. Denser дозволяє користувачам задавати вичерпні розмовні запити та отримувати точні відповіді зі свого набору даних.
Octocom
octocom.ai
Octocom — це платформа підтримки клієнтів зі штучним інтелектом для магазинів електронної комерції, яка автоматизує підтримку клієнтів для рутинних завдань і звільняє вашу команду від обробки лише виняткових випадків. Інтеграція одним клацанням миші з основними платформами електронної комерції та до...
Stunning
stunning.so
Stunning.so – це інноваційна платформа, призначена для спрощення процесу створення веб-сайтів і генерації контенту. Використовуючи штучний інтелект, він пропонує користувачам легкий спосіб створювати індивідуальні веб-сайти та створювати цікавий контент для соціальних мереж за допомогою простого інт...
Ebi.Ai
ebi.ai
EBI.AI – це технологічна компанія, що використовує штучний інтелект, яка спеціалізується на наданні розмовних рішень штучного інтелекту для бізнесу. Мета компанії полягає в тому, щоб допомогти компаніям автоматизувати та оптимізувати обслуговування клієнтів і підтримку за допомогою чат-ботів. EBI.AI...
Owlbot
owlbot.ai
Owlbot — це чат-бот на основі ШІ, який об’єднує та інтерпретує дані з різних джерел. Він спрощує аналіз даних і надає статистичні дані в зручному для користувача форматі, дозволяючи вам приймати обґрунтовані рішення.
Chat Data
chat-data.com
Chat Data — це універсальна платформа, розроблена для створення та інтеграції чат-ботів AI на веб-сайти. Цих настроюваних чат-ботів можна навчити, використовуючи дані, надані користувачем, які можуть бути або документами, або посиланнями на відповідний вміст веб-сайту. Чат-боти призначені для відпо...
KaraboAI
karabo.ai
Створюйте власних AI Chatbots з вашими власними даними, які не тільки відповідають на запити користувачів, але й виконують дії.
Simulacrum AI
simulacrumai.com
Simulacrum AI — це текстова, голосова та відеорозмовна AI-платформа на рівні людини. Ми допомагаємо компаніям інтегрувати можливості голосової та текстової розмови в будь-яке середовище. Завдяки єдиній інтеграції він створює багатоканальні інтелектуальні розмови, адаптовані до галузевих потоків і по...
ChatMax
chatmax.ai
ChatMax — це вдосконалена платформа чат-ботів зі штучним інтелектом, розроблена для використання ваших унікальних бізнес-даних для надання високоточних і ефективних рішень для обслуговування клієнтів. Завдяки запатентованим моделям великої мови ChatMax пропонує безпечне середовище, націлене на конфі...
WorkHub
workhub.ai
WorkHub — це платформа успіху команди на базі штучного інтелекту, яка пропонує інструменти для співпраці для віддалених команд, щоб забезпечити гібридну роботу, підвищити залученість, продуктивність і моральний дух співробітників. Платформа розроблена, щоб задовольнити всі потреби підключення, спів...
Wali
mywali.co
Wali є провідним постачальником рішень штучного інтелекту, призначених для розширення можливостей бізнесу за допомогою оперативних даних і розуміння. Ми спеціалізуємося на використанні можливостей штучного інтелекту для стимулювання зростання бізнесу, покращення процесу прийняття рішень і сприяння і...
Droxy
droxy.ai
Перетворіть будь-який вміст на захоплюючого чат-бота зі штучним інтелектом за допомогою Droxy. Ідеально підходить для покращення обміну знаннями в освіті, бізнесі тощо.
sitenote
sitenote.ai
sitenote — це CMS (система керування вмістом) для сповіщень веб-сайтів, модальних засобів і чат-ботів на основі ШІ. Це допомагає маркетологам запускати кампанії для підвищення коефіцієнтів конверсії веб-сайту, не вимагаючи жодних технічних знань.