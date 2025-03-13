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Програмне забезпечення для керування відсутністю
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Програмне забезпечення для керування відсутністю - Найпопулярніші застосунки

Програмне забезпечення для керування відсутністю дозволяє організаціям планувати, керувати та відстежувати відсутність працівників, наприклад відпустку та лікарняний. Це програмне забезпечення дозволяє компаніям визначати відсутність, керувати запитами та обробляти погодження. Він часто містить функції, які включають місцеві правила, закони та політику, щоб допомогти підприємствам дотримуватися вимог і зменшити витрати. Як правило, використовуються відділами кадрів, деякі автономні рішення для керування відсутністю також підходять для компаній, які не мають традиційного відділу кадрів. Це програмне забезпечення може бути частиною інтегрованого пакету управління персоналом або функціонувати як окреме рішення. Він часто інтегрується зі сторонніми HR-додатками, при цьому основні системи HR часто служать центральним сховищем даних про робочу силу.

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Keka HR

Keka HR

keka.com

Keka HR - це програмне забезпечення для управління HR, яке автоматизує процеси, відстежує ефективність і покращує залучення працівників.

Personio

Personio

personio.de

Personio - це система управління персоналом для автоматизації процесів HR, включаючи рекрутинг, навчання, управління оплатою та розвиток працівників.

Hubstaff

Hubstaff

hubstaff.com

Hubstaff - програма для управління робочим часом та продуктивністю, що підтримує віддалені команди з функціями моніторингу, звітності та інтеграції.

Factorial

Factorial

factorialhr.com

Factorial - це програмне забезпечення для управління HR, яке об'єднує облік часу, управління кадрами та документи в єдину систему для малого і середнього бізнесу.

greytHR

greytHR

greythr.com

greytHR - це хмарна платформа для управління HR, що спрощує процеси персоналу, включаючи управління заробітною платою, відпустками і відвідуванням.

Calamari

Calamari

calamari.io

Calamari — це онлайн-послуга HR для управління відпустками, обліком відвідуваності та основними HR-функціями для компаній у всьому світі.

Sage HR

Sage HR

sage.hr

Sage HR - це хмарна платформа для управління HR, що пропонує систему контролю відвідуваності, управління ефективністю та підбору персоналу.

PayFit

PayFit

payfit.com

PayFit - це платформа для автоматизації управління зарплатою та HR, що полегшує обчислення заробітної плати, управління відпустками та витратами.

Freshteam

Freshteam

freshworks.com

Freshteam - це програмне забезпечення для управління HR, що дозволяє керувати наймом, інформацією про працівників та відпустками в одному місці.

Skello

Skello

skello.io

Skello — це додаток для управління робочою силою на основі змін, який спрощує планування, підвищує комунікацію та оптимізує витрати на персонал.

Pocket HRMS

Pocket HRMS

pockethrms.com

Pocket HRMS - це програма для управління кадрами та заробітною платою, що автоматизує облік робочого часу, відвідування та ефективність працівників.

GreatDay HR

GreatDay HR

greatdayhr.com

GreatDay HR - це платформа для управління персоналом та зарплатою, що автоматизує обліг робочого часу, дані працівників і фінансові транзакції.

FlowyTeam

FlowyTeam

flowyteam.com

FlowyTeam - це все-в-одному інструмент для управління стратегією, проектами, завданнями та аналітикою продуктивності для компаній різного розміру.

Breathe

Breathe

breathehr.com

Breathe – програма для управління персоналом, що спрощує процеси, такі як відпустки, відсутність, управління витратами та графіками працівників для малих бізнесів.

ZenHR

ZenHR

zenhr.com

ZenHR - хмарне ПЗ для управління людськими ресурсами, що автоматизує процеси HR, дотримується місцевих норм і підтримує підприємства на Близькому Сході.

HROne

HROne

hrone.cloud

HROne - це мобільний додаток для автоматизації HR-процесів, управління працівниками та оптимізації комунікацій у компаніях.

Time Champ

Time Champ

timechamp.io

Time Champ - додаток для автоматичного відстеження часу, вимірювання продуктивності та моніторингу роботи працівників в офісі та віддалено.

Bizneo

Bizneo

bizneo.com

Bizneo - програмне забезпечення для управління людськими ресурсами, що оптимізує процеси набору, ефективності та управління даними в компаніях різного розміру.

Trackabi

Trackabi

trackabi.com

Trackabi — додаток для відстеження часу, моніторингу працівників, управління відпустками, складання звітів та виставлення рахунків для малих і середніх підприємств.

Craze

Craze

crazehq.com

Craze — це програма для стартапів, яка автоматизує управління HR, зарплатою та дотриманням норм, дозволяючи засновникам зосередитися на розвитку бізнесу.

flair HR

flair HR

flair.hr

FLAIR HR - це універсальний додаток для управління людськими ресурсами, який спрощує процеси найму, планування змін та управління відсутністю працівників.

Cocoon

Cocoon

cocoon.com

Cocoon - платформа для управління відпустками, що спрощує дотримання норм, обробку заявок та зарплати для персоналу і співробітників.

Timetastic

Timetastic

timetastic.co.uk

Timetastic - це додаток для планування відпусток, що дозволяє легко запитувати вихідний час і управляти ним без паперової роботи.

Timeular

Timeular

timeular.com

Timeular - додаток для відстеження часу, що дозволяє користувачам ефективно контролювати свій час та продуктивність через ручні та автоматичні методи.

Superworks

Superworks

superworks.com

Superworks - це платформа HRMS, що автоматизує управління персоналом, заробітною платою та відстеженням заявок для малого та середнього бізнесу.

BrioHR

BrioHR

briohr.com

BrioHR - це платформа для управління HR, що автоматизує процеси набору, управління відпустками та оцінки продуктивності в організаціях.

Papershift

Papershift

papershift.com

Papershift - це програма для управління графіками працівників, відстеження часу та обробки заяв на відпустку в хмарі.

Asanify

Asanify

asanify.com

Asanify - це рішення для управління персоналом, яке автоматизує процеси обробки заробітної плати, відвідування, управління відпустками та витратами.

HealthBoxHR

HealthBoxHR

healthboxhr.com

HealthBoxHR - платформа для управління HR, що включає управління зарплатою, лікарняними, відпустками та іншими HR-процесами в одному місці.

PieTrack

PieTrack

pietrack.com

Pietrack - це веб і десктопний додаток для малого та середнього бізнесу, який допомагає керувати HR, проектами, продажами та маркетингом.

DreamTeam

DreamTeam

dreamteam.io

DreamTeam – універсальна HR-платформа для SMB, що спрощує управління персоналом, підвищує видимість процесів та зменшує ручну працю.

Sloneek

Sloneek

sloneek.com

Sloneek - сучасна HR-система для управління працівниками, що включає відстеження відвідуваності, документи та інтеграції з популярними інструментами.

Omni HR

Omni HR

omnihr.co

OMNI HR - платформа для управління людськими ресурсами, що спрощує процеси найму, обліку робочого часу та обробки виплат для покращення ефективності кадрової роботи.

Worknice

Worknice

worknice.com

Worknice - це HR-платформа для управління процесами людських ресурсів, що спрощує обробку даних, управління працівниками та забезпечує відповідність у організаціях.

Mirro

Mirro

mirro.io

Mirro.io - платформа для управління ефективністю, що допомагає малим і середнім підприємствам створити прозору культуру на робочому місці та підвищити задоволення працівників.

Onfolk

Onfolk

onfolk.com

Onfolk - це додаток для автоматизації зарплат в Україні, що дозволяє швидко та безпомилково виплачувати зарплату команді.

Leave Dates

Leave Dates

leavedates.com

Leave Dates - це додаток для ефективного планування відпусток у малих та середніх підприємствах, що дозволяє працівникам подавати, підтверджувати та відстежувати запити на відпустку.

Vacation Tracker

Vacation Tracker

vacationtracker.io

Tracker відпустки - це додаток для управління відпустками, що інтегрується з командами Microsoft, спрощуючи процес подачі запитів та управління відсутністю працівників.

TeamSense

TeamSense

teamsense.com

TeamSense — це платформа для управління відвідуваністю, що дозволяє працівникам повідомляти про відсутність через текстові повідомлення для покращення комунікації.

Leavetrack

Leavetrack

leavetrackapp.com

Leavetrack - додаток для управління відпустками, який полегшує відстеження відсутності працівників і автоматизацію процесів затвердження.

Keeple

Keeple

keeple.com

Keeple – це програмне забезпечення для управління відпустками і відсутностями, що дозволяє ефективно керувати різними типами відпусток для всіх працівників.

Planleave

Planleave

planleave.com

PlanLeave - це додаток для автоматизації управління відпустками, що дозволяє працівникам подавати запити, а менеджерам їх переглядати та схвалювати.

LeavePro

LeavePro

leavepro.co.za

LeavePro - онлайн система управління відпустками, яка автоматично відслідковує залишки відпусток та спрощує процес затвердження заявок для працівників і керівників.

WorkAxle

WorkAxle

workaxle.com

WorkAxle - система управління робочою силою для організації планування, відстеження часу та оптимізації роботи безробітників.

PurelyHR

PurelyHR

purelyhr.com

PurelyHR - це модульне ПЗ для управління персоналом, яке допомагає малим і середнім підприємствам автоматизувати HR-задачі та спростити управління персоналом.

Humaans

Humaans

humaans.io

Humaans — це HRIS для управління даними працівників, автоматизації процесів та звітності, що підтримує модернізацію HR у компаніях.

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