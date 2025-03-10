Програмне забезпечення для керування відсутністю - Найпопулярніші застосунки

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Програмне забезпечення для керування відсутністю дозволяє організаціям планувати, керувати та відстежувати відсутність працівників, наприклад відпустку та лікарняний. Це програмне забезпечення дозволяє компаніям визначати відсутність, керувати запитами та обробляти погодження. Він часто містить функції, які включають місцеві правила, закони та політику, щоб допомогти підприємствам дотримуватися вимог і зменшити витрати. Як правило, використовуються відділами кадрів, деякі автономні рішення для керування відсутністю також підходять для компаній, які не мають традиційного відділу кадрів. Це програмне забезпечення може бути частиною інтегрованого пакету управління персоналом або функціонувати як окреме рішення. Він часто інтегрується зі сторонніми HR-додатками, при цьому основні системи HR часто служать центральним сховищем даних про робочу силу.
Запит на новий застосунок
Keka HR
keka.com
Keka HR - це програмне забезпечення для управління HR, яке автоматизує процеси, відстежує ефективність і покращує залучення працівників.
Personio
personio.de
Personio - це система управління персоналом для автоматизації процесів HR, включаючи рекрутинг, навчання, управління оплатою та розвиток працівників.
Hubstaff
hubstaff.com
Hubstaff - програма для управління робочим часом та продуктивністю, що підтримує віддалені команди з функціями моніторингу, звітності та інтеграції.
Factorial
factorialhr.com
Factorial - це програмне забезпечення для управління HR, яке об'єднує облік часу, управління кадрами та документи в єдину систему для малого і середнього бізнесу.
greytHR
greythr.com
greytHR - це хмарна платформа для управління HR, що спрощує процеси персоналу, включаючи управління заробітною платою, відпустками і відвідуванням.
Calamari
calamari.io
Calamari — це онлайн-послуга HR для управління відпустками, обліком відвідуваності та основними HR-функціями для компаній у всьому світі.
Sage HR
sage.hr
Sage HR - це хмарна платформа для управління HR, що пропонує систему контролю відвідуваності, управління ефективністю та підбору персоналу.
PayFit
payfit.com
PayFit - це платформа для автоматизації управління зарплатою та HR, що полегшує обчислення заробітної плати, управління відпустками та витратами.
Freshteam
freshworks.com
Freshteam - це програмне забезпечення для управління HR, що дозволяє керувати наймом, інформацією про працівників та відпустками в одному місці.
Skello
skello.io
Skello — це додаток для управління робочою силою на основі змін, який спрощує планування, підвищує комунікацію та оптимізує витрати на персонал.
Pocket HRMS
pockethrms.com
Pocket HRMS - це програма для управління кадрами та заробітною платою, що автоматизує облік робочого часу, відвідування та ефективність працівників.
GreatDay HR
greatdayhr.com
GreatDay HR - це платформа для управління персоналом та зарплатою, що автоматизує обліг робочого часу, дані працівників і фінансові транзакції.
Breathe
breathehr.com
Breathe – програма для управління персоналом, що спрощує процеси, такі як відпустки, відсутність, управління витратами та графіками працівників для малих бізнесів.
FlowyTeam
flowyteam.com
FlowyTeam - це все-в-одному інструмент для управління стратегією, проектами, завданнями та аналітикою продуктивності для компаній різного розміру.
ZenHR
zenhr.com
ZenHR - хмарне ПЗ для управління людськими ресурсами, що автоматизує процеси HR, дотримується місцевих норм і підтримує підприємства на Близькому Сході.
HROne
hrone.cloud
HROne - це мобільний додаток для автоматизації HR-процесів, управління працівниками та оптимізації комунікацій у компаніях.
Time Champ
timechamp.io
Time Champ - додаток для автоматичного відстеження часу, вимірювання продуктивності та моніторингу роботи працівників в офісі та віддалено.
Bizneo
bizneo.com
Bizneo - програмне забезпечення для управління людськими ресурсами, що оптимізує процеси набору, ефективності та управління даними в компаніях різного розміру.
Trackabi
trackabi.com
Trackabi — додаток для відстеження часу, моніторингу працівників, управління відпустками, складання звітів та виставлення рахунків для малих і середніх підприємств.
Craze
crazehq.com
Craze — це програма для стартапів, яка автоматизує управління HR, зарплатою та дотриманням норм, дозволяючи засновникам зосередитися на розвитку бізнесу.
flair HR
flair.hr
FLAIR HR - це універсальний додаток для управління людськими ресурсами, який спрощує процеси найму, планування змін та управління відсутністю працівників.
Cocoon
cocoon.com
Cocoon - платформа для управління відпустками, що спрощує дотримання норм, обробку заявок та зарплати для персоналу і співробітників.
Timetastic
timetastic.co.uk
Timetastic - це додаток для планування відпусток, що дозволяє легко запитувати вихідний час і управляти ним без паперової роботи.
Timeular
timeular.com
Timeular - додаток для відстеження часу, що дозволяє користувачам ефективно контролювати свій час та продуктивність через ручні та автоматичні методи.
Superworks
superworks.com
Superworks - це платформа HRMS, що автоматизує управління персоналом, заробітною платою та відстеженням заявок для малого та середнього бізнесу.
BrioHR
briohr.com
BrioHR - це платформа для управління HR, що автоматизує процеси набору, управління відпустками та оцінки продуктивності в організаціях.
Papershift
papershift.com
Papershift - це програма для управління графіками працівників, відстеження часу та обробки заяв на відпустку в хмарі.
Asanify
asanify.com
Asanify - це рішення для управління персоналом, яке автоматизує процеси обробки заробітної плати, відвідування, управління відпустками та витратами.
HealthBoxHR
healthboxhr.com
HealthBoxHR - платформа для управління HR, що включає управління зарплатою, лікарняними, відпустками та іншими HR-процесами в одному місці.
PieTrack
pietrack.com
Pietrack - це веб і десктопний додаток для малого та середнього бізнесу, який допомагає керувати HR, проектами, продажами та маркетингом.
DreamTeam
dreamteam.io
DreamTeam – універсальна HR-платформа для SMB, що спрощує управління персоналом, підвищує видимість процесів та зменшує ручну працю.
Sloneek
sloneek.com
Sloneek - сучасна HR-система для управління працівниками, що включає відстеження відвідуваності, документи та інтеграції з популярними інструментами.
Omni HR
omnihr.co
OMNI HR - платформа для управління людськими ресурсами, що спрощує процеси найму, обліку робочого часу та обробки виплат для покращення ефективності кадрової роботи.
Worknice
worknice.com
Worknice - це HR-платформа для управління процесами людських ресурсів, що спрощує обробку даних, управління працівниками та забезпечує відповідність у організаціях.
Mirro
mirro.io
Mirro.io - платформа для управління ефективністю, що допомагає малим і середнім підприємствам створити прозору культуру на робочому місці та підвищити задоволення працівників.
Onfolk
onfolk.com
Onfolk - це додаток для автоматизації зарплат в Україні, що дозволяє швидко та безпомилково виплачувати зарплату команді.
Leave Dates
leavedates.com
Leave Dates - це додаток для ефективного планування відпусток у малих та середніх підприємствах, що дозволяє працівникам подавати, підтверджувати та відстежувати запити на відпустку.
Vacation Tracker
vacationtracker.io
Vacation Tracker — це оптимізоване рішення для керування відпустками, яке легко інтегрується з популярними інструментами для співпраці, такими як Slack, Microsoft Teams і Google Workspace, або доступ до якого можна отримати безпосередньо через робочу електронну пошту. Це спрощує процес відстеження оплачуваної відпустки (PTO) лише кількома клацаннями, підвищуючи прозорість і видимість у реальному часі для вашої команди. За допомогою Vacation Tracker ви можете керувати заявками на відпустку в годинах — ідеально підходить для працівників, які працюють неповний робочий день, або потребує точного планування. Система підтримує Time Off in Lieu (TOIL), що дозволяє працівникам накопичувати відпустку на основі відпрацьованих годин. Такі функції, як заміна осіб, що затверджують, забезпечують гнучкість, делегуючи обов’язки за погодження під час відсутності керівника, а періоди відключення допомагають контролювати запити на відпустку в критичні моменти. Функція нарахування автоматизує накопичення відпусток з часом, забезпечуючи точність і актуальність записів. Відчуйте всі можливості Vacation Tracker із 7-денною безкоштовною пробною версією, яка пропонує доступ до всіх функціональних можливостей для покращення досвіду керування відпустками вашої команди ефективніше та ефективніше.
TeamSense
teamsense.com
Відкликайте текст. 100% дотримання. 0 суперечки з працівниками. Управління закликами-це ризикований, безладний час смоктання, який всі ненавидять! Компанія TeamSense-це текстове управління відвідуванням та платформа масової комунікації, побудована для працівників передньої лінії у виробництві, будівництві, складуванні та логістиці. -Портикуйте без дзвінків до 70%, видаляючи тривогу з цього процесу -Портикуйте прогули до 20%, показавши працівникові свої бали та історію відвідуваності, перш ніж вони повідомили про відсутність. -Прансляції на 29 мовах та підрахунку! Використовуючи знайомство та доступність текстових обміну повідомленнями, TeamSense розбиває традиційні бар'єри для управління робочою силою та введення в нову епоху зв’язку у виробничій галузі через SMS. Текст зручний для користувачів, швидко розгортається, і прості в управлінні, і щогодини працівники насправді охоплюють його! Ми дозволяємо HR безперешкодно керувати відвідуванням працівників та відсутністю, піднімаючи та підвищуючи продуктивність керівника та знижувати юридичний ризик.
Leavetrack
leavetrackapp.com
Leavetrack дає змогу малим і зростаючим підприємствам працювати над відсутністю персоналу, ПТО та відпустками. Пропонуючи глибокі налаштування, Leavetrack зніме тягар ручного керування відпустками персоналу та забезпечить видимість у вашій організації. Leavetrack дозволяє настроювати типи відпусток у кількох місцях; імпорт державних свят для 150+ місць і кількох рівнів затвердження.
Keeple
keeple.com
У малих і середніх підприємствах управління відпустками та пропусками може швидко стати виснажливим головним болем для працівників, менеджерів і відділу кадрів. Keeple — це сучасний пакет програмного забезпечення для керування відпустками та відсутністю, який дозволяє ефективно керувати всіма типами відпусток: відпустками, лікарняними, спеціальними відпустками, відпустками по догляду за дитиною тощо. Розроблено для всіх працівників, його ергономіка, яка надзвичайно популярна серед наших клієнтів, сприяють плавному та ефективному досвіду співробітників.
Planleave
planleave.com
Найпростіший і легкий спосіб керувати робочим часом вашої команди за допомогою автоматизації за допомогою наявних інструментів і робочого процесу. Найкращий користувальницький досвід для відстеження PTO та відстеження відпустки без навчання. Немає кращого досвіду користувача в пропозиції керування відпустками.
LeavePro
leavepro.co.za
LeavePro — це онлайн-система керування відпустками, яка керує всіма аспектами відпустки вашого працівника. Система автоматично відстежуватиме залишки відпусток, усуваючи необхідність використовувати електронні таблиці чи папір. Менеджери можуть перевіряти залишки відпусток для всіх співробітників і легко затверджувати та відхиляти заявки на відпустку, а співробітники можуть подати заявку на відпустку та перевірити залишки. Це також надає спосіб точно побачити, хто буде відсутній, допомагаючи планувати під час напружених періодів і уникати конфліктів у плануванні.
WorkAxle
workaxle.com
WorkAxle — це наскрізна система управління робочою силою, розроблена для того, щоб полегшити й ефективно керувати роботою без робочого столу та працівниками. Це багатогранна система високого рівня, яка може вирішувати складні завдання управління робочою силою в будь-якому масштабі.
PurelyHR
purelyhr.com
PurelyHR — потужне модульне HR-програмне забезпечення для малого та середнього бізнесу. З 2010 року ми допомогли тисячам компаній у всьому світі заощаджувати години на тиждень на повсякденних завданнях з управління персоналом, як-от керування відпустками, керування файлами співробітників і адаптація, відстеження робочого часу, управління продуктивністю, відстеження порушень і керування сертифікацією. Виберіть потрібні вам модулі та кількість користувачів для HRIS відповідно до потреб вашого бізнесу та бюджету. Почніть роботу сьогодні з безкоштовною 21-денною пробною версією (www.purelyhr.com/trial) або живою демонстрацією.
Humaans
humaans.io
Humanans — це HRIS, створений на фундаменті HR-технічного стеку організації. Це допомагає сучасним командам відділу кадрів у компаніях, що швидко розвиваються, адаптувати, керувати та розвивати своїх співробітників завдяки швидким робочим процесам, автоматизації та швидкому доступу до даних. Humanans було задумано для вирішення проблемних точок бізнес-лідерів, які втомилися мати справу з незграбними системами, нездатними відповідати високим стандартам сучасних працівників. Розроблений для швидкості, він має гарний каталог людей, зберігання документів, відстеження вільного часу, візуальні звіти та об’єднує існуючі системи за допомогою глибокої інтеграції. Покращуючи рішення Slack, GSuite і HR point, Humanans не тільки оптимізує процеси управління персоналом, але й приносить цінність для всіх в організації. Крім того, Humanans обслуговує віддалені та розподілені команди, допомагаючи підвищити гнучкість бізнесу незалежно від його налаштування
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