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Програмне забезпечення для керування відсутністю
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Програмне забезпечення для керування відсутністю - Найпопулярніші застосунки - Ватикан

Програмне забезпечення для керування відсутністю дозволяє організаціям планувати, керувати та відстежувати відсутність працівників, наприклад відпустку та лікарняний. Це програмне забезпечення дозволяє компаніям визначати відсутність, керувати запитами та обробляти погодження. Він часто містить функції, які включають місцеві правила, закони та політику, щоб допомогти підприємствам дотримуватися вимог і зменшити витрати. Як правило, використовуються відділами кадрів, деякі автономні рішення для керування відсутністю також підходять для компаній, які не мають традиційного відділу кадрів. Це програмне забезпечення може бути частиною інтегрованого пакету управління персоналом або функціонувати як окреме рішення. Він часто інтегрується зі сторонніми HR-додатками, при цьому основні системи HR часто служать центральним сховищем даних про робочу силу.

Запит на новий застосунок


greytHR

greytHR

greythr.com

greytHR - це хмарна платформа для управління HR, що спрощує процеси персоналу, включаючи управління заробітною платою, відпустками і відвідуванням.

Humaans

Humaans

humaans.io

Humanans — це HRIS, створений на фундаменті HR-технічного стеку організації. Це допомагає сучасним командам відділу кадрів у компаніях, що швидко розвиваються, адаптувати, керувати та розвивати своїх співробітників завдяки швидким робочим процесам, автоматизації та швидкому доступу до даних. Humanans було задумано для вирішення проблемних точок бізнес-лідерів, які втомилися мати справу з незграбними системами, нездатними відповідати високим стандартам сучасних працівників. Розроблений для швидкості, він має гарний каталог людей, зберігання документів, відстеження вільного часу, візуальні звіти та об’єднує існуючі системи за допомогою глибокої інтеграції. Покращуючи рішення Slack, GSuite і HR point, Humanans не тільки оптимізує процеси управління персоналом, але й приносить цінність для всіх в організації. Крім того, Humanans обслуговує віддалені та розподілені команди, допомагаючи підвищити гнучкість бізнесу незалежно від його налаштування

Superworks

Superworks

superworks.com

Заголовок: Перетворіть своє робоче місце за допомогою HRMS Superworks: підвищення продуктивності та щастя працівників Superworks надає підприємствам та малий таголових верстатів створювати процвітаючі, продуктивні робочі місця, впорядковуючи HR та оперативні процеси. Наш всеосяжний Super HRMS Suite призначений для спрощення складних завдань та підвищення залучення працівників, що сприяє здійсненню відчутних результатів для вашого бізнесу. Ось що Superworks HRM може зробити для вас: * Обробка заробітної плати: автоматизувати завдання з оплати праці, усунути помилки та забезпечити своєчасні платежі для ваших працівників. * Безшовне управління командою: спростити на борту, відстежувати ефективність, сприяти співпраці та тримати свою команду. * Посилений досвід працівників: Superworks HRMS надає вашим працівникам інструментами самообслуговування та впорядкованим спілкуванням. * Підвищена ефективність: звільнити цінний час та ресурси шляхом автоматизації повторюваних завдань та здобуття цінних розумінь. * Масштабне зростання: Superworks HRMS зростає у вашому бізнесі, забезпечуючи гнучкість та підтримку, необхідну для досягнення успіху. Чому обирати суперворків? 1. Комплексний набір: одна інтегрована платформа для всіх ваших HR та оперативних потреб. 2. Інтерфейс, зручний для користувачів: простий у навчанні та використання, мінімізація часу тренувань та максимізації прийняття. 3. Масштабоване рішення: росте разом із вашим бізнесом, адаптуючись до ваших змін. 4. Спеціальна підтримка: її експертна команда тут, щоб підтримати вас на кожному кроці.

Mirro

Mirro

mirro.io

Mirro.io дає змогу малим і середнім підприємствам, що швидко розвиваються, створювати прозорі та процвітаючі робочі місця, які сприяють добробуту працівників і покращують утримання талантів. Наша платформа управління продуктивністю допомагає організаціям подолати гібридне відокремлення робочого місця, заохочуючи почуття мети та стимулюючи соціальне спілкування та приналежність до спільноти по всьому світу. Команди та окремі люди, які використовують Mirro, щасливіші, активніші та продуктивніші. Будучи зручною та дуже соціальною платформою, Mirro щомісяця забезпечує більше ніж 5 тисяч взаємодій між членами команди через визнання, OKR, безперервний зворотній зв’язок і значущі бесіди щодо продуктивності. Такі інноваційні компанії, як Tazz, Hochland, Free Now, E Co. і noissue. використовувати Mirro, щоб розширити можливості своїх команд і підтримувати здорові міцні робочі стосунки.

Asanify

Asanify

asanify.com

Asanify — це комплексне рішення, яке відповідає вимогам комплексного управління персоналом для вашої організації. Він також забезпечує безпроблемне й повністю автоматизоване рішення для нарахування заробітної плати, яке ідеально підходить для стартапів і підприємств, що швидко розвиваються. Ви можете розпочати роботу безкоштовно з нашою системою найму на пенсію. Додаток для нарахування заробітної плати в 1 клік дозволяє вам нараховувати заробітну плату та переказувати гроші не лише для ваших місцевих працівників, але й для глобальних підрядників. Наша інтеграція зі Slack, Excel, Google Suite і Whatsapp робить доступ до вашої HRMS чудово зручним і зручним у чаті. Наша гнучка платформа, яка повністю конфігурується, у поєднанні з цілодобовою підтримкою клієнтів зробить керування персоналом надзвичайно простим для вашої організації.

HROne

HROne

hrone.cloud

HROne - це мобільний додаток для автоматизації HR-процесів, управління працівниками та оптимізації комунікацій у компаніях.

Worknice

Worknice

worknice.com

Приємне програмне забезпечення HR - 100% розроблене, виготовлене та підтримуване в Австралії. Використовуйте гнучку та інтуїтивну платформу HR для впорядкування ваших систем та структури HR для досягнення великих речей. Worknice може похвалитися провідним ринком досвіду користувачів у основному персоналі; впорядковані на борту, розумні документи та відповідність, управління змінами працівників, інтеграція заробітної плати, випуск часу, огляди та опитування. Побудований для процвітаючих команд з персоналу, яким потрібно вирішити виклики зараз і коли виникають нові.

Omni HR

Omni HR

omnihr.co

Omni — це комплексне програмне забезпечення для управління персоналом, яке переосмислює підхід компаній до управління співробітниками. Їхня місія зрозуміла: надати сучасним компаніям змогу розвивати зацікавлені та високоефективні команди. Omni, створена для цілісної підтримки всього життєвого циклу вашого співробітника, допомагає відділам кадрів наймати, керувати та оплачувати ваших працівників. Азії та за її межами всього за кілька кліків. З Omni ви та ваша команда більше не втрачаєте дорогоцінний час на введення даних чи адміністративні завдання, а натомість спрямовуєте його на стратегічні ініціативи та значущу взаємодію, що стимулює розвиток бізнесу.

Sloneek

Sloneek

sloneek.com

Sloneek — це сучасна HR-система, яка містить усе необхідне для керування всіма шляхами ваших співробітників. Спробуйте 14 днів безкоштовно!

DreamTeam

DreamTeam

dreamteam.io

Універсальний кадровий центр для малого та середнього бізнесу, який спрощує складні людські процеси за допомогою найшвидшої, найбільш гнучкої та безмежної HR-платформи. DreamTeam дозволяє вам відновити повний контроль і видимість над процесами, що збільшуються людьми, з розрізненими даними. Ми звільняємо вашу команду від непосильної ручної роботи, одночасно сприяючи успіху відділу кадрів, задоволенню та процвітаючій культурі компанії за допомогою комплексного та легкого в налаштуванні рішення для подолання складнощів управління персоналом.

flair HR

flair HR

flair.hr

FLAIR HR - це універсальний додаток для управління людськими ресурсами, який спрощує процеси найму, планування змін та управління відсутністю працівників.

TeamSense

TeamSense

teamsense.com

Відкликайте текст. 100% дотримання. 0 суперечки з працівниками. Управління закликами-це ризикований, безладний час смоктання, який всі ненавидять! Компанія TeamSense-це текстове управління відвідуванням та платформа масової комунікації, побудована для працівників передньої лінії у виробництві, будівництві, складуванні та логістиці. -Портикуйте без дзвінків до 70%, видаляючи тривогу з цього процесу -Портикуйте прогули до 20%, показавши працівникові свої бали та історію відвідуваності, перш ніж вони повідомили про відсутність. -Прансляції на 29 мовах та підрахунку! Використовуючи знайомство та доступність текстових обміну повідомленнями, TeamSense розбиває традиційні бар'єри для управління робочою силою та введення в нову епоху зв’язку у виробничій галузі через SMS. Текст зручний для користувачів, швидко розгортається, і прості в управлінні, і щогодини працівники насправді охоплюють його! Ми дозволяємо HR безперешкодно керувати відвідуванням працівників та відсутністю, піднімаючи та підвищуючи продуктивність керівника та знижувати юридичний ризик.

BrioHR

BrioHR

briohr.com

Універсальна платформа управління персоналом для МСП. Наша платформа управління персоналом допомагає компаніям миттєво оцифрувати всі функції управління персоналом на всьому шляху співробітника в одному місці: - залучення талантів: оцифровуйте та співпрацюйте над наймом за допомогою нашої ATS (системи відстеження кандидатів), а потім залучайте своїх нових співробітників повністю цифровим способом. - Адміністратор відділу кадрів: керуйте оплачуваними відпустками, базою даних працівників і документами, нарахуванням заробітної плати (для Сінгапуру та Малайзії, більше буде!), претензіями щодо витрат, табелями... - Управління продуктивністю: відстежуйте KPI / OKR, керуйте оцінкою ефективності, збирайте відгуки на 360°...

PurelyHR

PurelyHR

purelyhr.com

PurelyHR — потужне модульне HR-програмне забезпечення для малого та середнього бізнесу. З 2010 року ми допомогли тисячам компаній у всьому світі заощаджувати години на тиждень на повсякденних завданнях з управління персоналом, як-от керування відпустками, керування файлами співробітників і адаптація, відстеження робочого часу, управління продуктивністю, відстеження порушень і керування сертифікацією. Виберіть потрібні вам модулі та кількість користувачів для HRIS відповідно до потреб вашого бізнесу та бюджету. Почніть роботу сьогодні з безкоштовною 21-денною пробною версією (www.purelyhr.com/trial) або живою демонстрацією.

WorkAxle

WorkAxle

workaxle.com

WorkAxle — це наскрізна система управління робочою силою, розроблена для того, щоб полегшити й ефективно керувати роботою без робочого столу та працівниками. Це багатогранна система високого рівня, яка може вирішувати складні завдання управління робочою силою в будь-якому масштабі.

Timeular

Timeular

timeular.com

Хіба не було б чудово мати точні табелі без зусиль і без постійних нагадувань? Timeular робить це можливим, об’єднуючи найпростіші методи відстеження часу в один. Понад 10 000 команд по всьому світу використовують Timeular для покращення оцінок, відстеження бюджетів, виставлення рахунків за більше годин, моніторингу прибутковості та підвищення продуктивності. Конфіденційність у Timeular — це більше, ніж відповідність GDPR. Наприклад, автоматично відстежувані дані зберігаються лише локально на комп’ютері користувача, а іншим прикладом є те, що менеджери не можуть бачити дані співробітників у режимі реального часу.

Timetastic

Timetastic

timetastic.co.uk

Тайметастика - це планувальник персоналу, який робить робоче життя лише трохи простішим. Це найпростіший спосіб забронювати вихідний час. Не потрібно возитися з електронними таблицями або документами, щоб організувати вихідний час. Тайметастика відстежує все, миттєво. Ваші співробітники та менеджери люблять це так само, як і ви. * Відпустка в часі запитуваних та затверджена в Інтернеті - немає документів, лише сповіщення. * Календарі постійно оновлюються * Щорічна відпустка відстежена та узгоджена миттєвою * Завантажувані звіти Тайметастика-це супер-простий персонал, який залишає планувальник, який використовує понад 100 000 людей для організації своєї роботи в часі.

Vacation Tracker

Vacation Tracker

vacationtracker.io

Vacation Tracker — це оптимізоване рішення для керування відпустками, яке легко інтегрується з популярними інструментами для співпраці, такими як Slack, Microsoft Teams і Google Workspace, або доступ до якого можна отримати безпосередньо через робочу електронну пошту. Це спрощує процес відстеження оплачуваної відпустки (PTO) лише кількома клацаннями, підвищуючи прозорість і видимість у реальному часі для вашої команди. За допомогою Vacation Tracker ви можете керувати заявками на відпустку в годинах — ідеально підходить для працівників, які працюють неповний робочий день, або потребує точного планування. Система підтримує Time Off in Lieu (TOIL), що дозволяє працівникам накопичувати відпустку на основі відпрацьованих годин. Такі функції, як заміна осіб, що затверджують, забезпечують гнучкість, делегуючи обов’язки за погодження під час відсутності керівника, а періоди відключення допомагають контролювати запити на відпустку в критичні моменти. Функція нарахування автоматизує накопичення відпусток з часом, забезпечуючи точність і актуальність записів. Відчуйте всі можливості Vacation Tracker із 7-денною безкоштовною пробною версією, яка пропонує доступ до всіх функціональних можливостей для покращення досвіду керування відпустками вашої команди ефективніше та ефективніше.

LeavePro

LeavePro

leavepro.co.za

LeavePro — це онлайн-система керування відпустками, яка керує всіма аспектами відпустки вашого працівника. Система автоматично відстежуватиме залишки відпусток, усуваючи необхідність використовувати електронні таблиці чи папір. Менеджери можуть перевіряти залишки відпусток для всіх співробітників і легко затверджувати та відхиляти заявки на відпустку, а співробітники можуть подати заявку на відпустку та перевірити залишки. Це також надає спосіб точно побачити, хто буде відсутній, допомагаючи планувати під час напружених періодів і уникати конфліктів у плануванні.

Planleave

Planleave

planleave.com

Найпростіший і легкий спосіб керувати робочим часом вашої команди за допомогою автоматизації за допомогою наявних інструментів і робочого процесу. Найкращий користувальницький досвід для відстеження PTO та відстеження відпустки без навчання. Немає кращого досвіду користувача в пропозиції керування відпустками.

Keeple

Keeple

keeple.com

У малих і середніх підприємствах управління відпустками та пропусками може швидко стати виснажливим головним болем для працівників, менеджерів і відділу кадрів. Keeple — це сучасний пакет програмного забезпечення для керування відпустками та відсутністю, який дозволяє ефективно керувати всіма типами відпусток: відпустками, лікарняними, спеціальними відпустками, відпустками по догляду за дитиною тощо. Розроблено для всіх працівників, його ергономіка, яка надзвичайно популярна серед наших клієнтів, сприяють плавному та ефективному досвіду співробітників.

Leavetrack

Leavetrack

leavetrackapp.com

Leavetrack дає змогу малим і зростаючим підприємствам працювати над відсутністю персоналу, ПТО та відпустками. Пропонуючи глибокі налаштування, Leavetrack зніме тягар ручного керування відпустками персоналу та забезпечить видимість у вашій організації. Leavetrack дозволяє настроювати типи відпусток у кількох місцях; імпорт державних свят для 150+ місць і кількох рівнів затвердження.

PieTrack

PieTrack

pietrack.com

Pietrack — це веб-програма та програма для комп’ютера для малого та середнього бізнесу. Платформа включає в себе HR (керування відпустками, нарахування заробітної плати, зустрічі тощо), управління проектами (керування завданнями, програму відстеження для встановлення та запуску проектів, зустрічі за проектами, документи про проекти тощо), продажі (відстеження потенційних клієнтів, контакти, документи тощо). ) і модуль маркетингу (шаблони електронної пошти, кампанії тощо), які можна налаштувати.

GreatDay HR

GreatDay HR

greatdayhr.com

GreatDay HR - це платформа для управління персоналом та зарплатою, що автоматизує обліг робочого часу, дані працівників і фінансові транзакції.

Breathe

Breathe

breathehr.com

Breathe – програма для управління персоналом, що спрощує процеси, такі як відпустки, відсутність, управління витратами та графіками працівників для малих бізнесів.

Calamari

Calamari

calamari.io

Calamari — це онлайн-послуга HR для управління відпустками, обліком відвідуваності та основними HR-функціями для компаній у всьому світі.

Factorial

Factorial

factorialhr.com

Factorial - це програмне забезпечення для управління HR, яке об'єднує облік часу, управління кадрами та документи в єдину систему для малого і середнього бізнесу.

Freshteam

Freshteam

freshworks.com

Freshteam - це програмне забезпечення для управління HR, що дозволяє керувати наймом, інформацією про працівників та відпустками в одному місці.

Hubstaff

Hubstaff

hubstaff.com

Hubstaff - програма для управління робочим часом та продуктивністю, що підтримує віддалені команди з функціями моніторингу, звітності та інтеграції.

Keka HR

Keka HR

keka.com

Keka HR - це програмне забезпечення для управління HR, яке автоматизує процеси, відстежує ефективність і покращує залучення працівників.

PayFit

PayFit

payfit.com

PayFit - це платформа для автоматизації управління зарплатою та HR, що полегшує обчислення заробітної плати, управління відпустками та витратами.

Personio

Personio

personio.de

Personio - це система управління персоналом для автоматизації процесів HR, включаючи рекрутинг, навчання, управління оплатою та розвиток працівників.

Sage HR

Sage HR

sage.hr

Sage HR - це хмарна платформа для управління HR, що пропонує систему контролю відвідуваності, управління ефективністю та підбору персоналу.

ZenHR

ZenHR

zenhr.com

ZenHR - хмарне ПЗ для управління людськими ресурсами, що автоматизує процеси HR, дотримується місцевих норм і підтримує підприємства на Близькому Сході.

Pocket HRMS

Pocket HRMS

pockethrms.com

Pocket HRMS - це програма для управління кадрами та заробітною платою, що автоматизує облік робочого часу, відвідування та ефективність працівників.

Bizneo

Bizneo

bizneo.com

Bizneo - програмне забезпечення для управління людськими ресурсами, що оптимізує процеси набору, ефективності та управління даними в компаніях різного розміру.

Skello

Skello

skello.io

Skello — це додаток для управління робочою силою на основі змін, який спрощує планування, підвищує комунікацію та оптимізує витрати на персонал.

Papershift

Papershift

papershift.com

Papershift - це програма для управління графіками працівників, відстеження часу та обробки заяв на відпустку в хмарі.

Cocoon

Cocoon

cocoon.com

Cocoon — це платформа для керування відпустками, яка спрощує складність дотримання вимог, претензій і нарахування заробітної плати для безперебійного, більш чуйного досвіду відпусток співробітників. Ласкаво просимо в сучасну еру відпусток для працівників. Залиште програмне забезпечення для керування, яке автоматизує складність дотримання вимог, претензій і нарахування заробітної плати для команд людей та їхніх співробітників.

HealthBoxHR

HealthBoxHR

healthboxhr.com

Спростіть управління персоналом за допомогою HealthBoxHR. Наша платформа дозволяє керувати нарахуванням заробітної плати, лікарняними, табелями обліку робочого часу тощо в одному зручному місці. Приєднуйтеся до понад 1 мільйона задоволених користувачів і подивіться, як HealthBoxHR може допомогти вам заощадити час, зменшити витрати та покращити ваші кадрові процеси.

Leave Dates

Leave Dates

leavedates.com

Дати залишків-це найвищий планувальник персоналу для малого та середнього бізнесу, впорядкування процесів управління відпусток з мінімальною суєтою, звільнення часу та вдосконалення культури офісу в одному мапі.

Trackabi

Trackabi

trackabi.com

Trackabi — додаток для відстеження часу, моніторингу працівників, управління відпустками, складання звітів та виставлення рахунків для малих і середніх підприємств.

FlowyTeam

FlowyTeam

flowyteam.com

FlowyTeam - це все-в-одному інструмент для управління стратегією, проектами, завданнями та аналітикою продуктивності для компаній різного розміру.

Craze

Craze

crazehq.com

Універсальний HR, Payroll & Compliance для стартапів. Амбітні засновники використовують Craze, щоб керувати своїми компаніями без стресу. Ми автоматично піклуємося про кадри, нарахування заробітної плати та відповідність вимогам, щоб ви могли зосередитися на розвитку свого бізнесу.

Onfolk

Onfolk

onfolk.com

Розрахунок заробітної плати Великобританії, автоматизований для економії часу. Простий, ефективний і безпомилковий спосіб оплати вашої команди. Оплата за лічені хвилини, просте ціноутворення, експертна підтримка.

Time Champ

Time Champ

timechamp.io

Time Champ - додаток для автоматичного відстеження часу, вимірювання продуктивності та моніторингу роботи працівників в офісі та віддалено.

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