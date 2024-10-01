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Програмне забезпечення для керування відсутністю - Найпопулярніші застосунки - Габон
Програмне забезпечення для керування відсутністю дозволяє організаціям планувати, керувати та відстежувати відсутність працівників, наприклад відпустку та лікарняний. Це програмне забезпечення дозволяє компаніям визначати відсутність, керувати запитами та обробляти погодження. Він часто містить функції, які включають місцеві правила, закони та політику, щоб допомогти підприємствам дотримуватися вимог і зменшити витрати. Як правило, використовуються відділами кадрів, деякі автономні рішення для керування відсутністю також підходять для компаній, які не мають традиційного відділу кадрів. Це програмне забезпечення може бути частиною інтегрованого пакету управління персоналом або функціонувати як окреме рішення. Він часто інтегрується зі сторонніми HR-додатками, при цьому основні системи HR часто служать центральним сховищем даних про робочу силу.
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Calamari
calamari.io
Calamari допоможе вам керувати відпустками та відстежувати відвідуваність. Він автоматизує розрахунок ВВП. Багато способів ввійти/вийти. Інтегровано з Google Apps, Slack, Jira та Office 365
Keka
keka.com
Наймання — це не просто досягнення, яке складається з одного кроку, оскільки воно включає в себе різні складні етапи подорожі. І пошук потрібного таланту є кроком до створення успішного бізнес-середовища. Таким чином, Keka надасть вам чудові функції, такі як багатоплатформний пошук кандидатів, техні...
Personio
personio.de
Personio — це комплексне програмне забезпечення для управління персоналом, яке допомагає розкрити потенціал ваших співробітників, даючи вам змогу керувати кожним етапом життєвого циклу співробітника. Наше програмне забезпечення оптимізує, як ви набираєте, адаптуєте, керуєте, розвиваєте та оплачуєте ...
Hubstaff
hubstaff.com
Hubstaff — це передове програмне рішення для аналітики робочої сили, призначене для підвищення продуктивності віддалених, гібридних і внутрішніх команд, забезпечуючи при цьому позитивний досвід співробітників. Hubstaff інтегрується з понад 30 додатками, щоб ваш бізнес міг працювати ефективніше. Ви м...
Factorial HR
factorialhr.com
Factorial — це комплексне програмне забезпечення, яке допомагає вам керувати часом, талантами та документами в одній централізованій системі, заощаджуючи ваш час, усуваючи помилки та ведучи вас до успіху. Хмарне HR-програмне забезпечення Factorial розроблено для малого та середнього бізнесу (SMBs). ...
PayFit
payfit.com
PayFit — це хмарна інтегрована платформа для розрахунку заробітної плати та управління персоналом, яка пропонує вам найкраще з аутсорсингу та використання програмного забезпечення для розрахунку заробітної плати в одному рішенні. Це автоматизоване рішення, яке економить багато часу та усуває помилки...
Freshteam
freshworks.com
Freshteam — це інтелектуальне HR-програмне забезпечення для компаній, що розвиваються. За допомогою Freshteam ви можете залучати, наймати та залучати нових співробітників, покинутих працівників, керувати інформацією про співробітників і відпочивати – усе в одному місці. Freshteam допомагає залучати ...
Breathe
breathehr.com
Breathe — це просте та безпечне програмне забезпечення для роботи з персоналом, яке було відзначене багатьма нагородами і допомагає малим і середнім підприємствам Великої Британії перенести свої основні процеси з персоналом в Інтернет, заощаджуючи час, забезпечуючи душевний спокій і сприяючи бізнесу...
Pocket HRMS
pockethrms.com
Pocket HRMS є провідним програмним забезпеченням для кадрових розрахунків в Індії. Автоматизуйте обчислення заробітної плати, PF, TDS за допомогою нашої простої у користуванні системи нарахування заробітної плати HR. Скористайтеся безкоштовною пробною версією зараз!
greytHR
greythr.com
Платформа greytHR — це набір хмарних HR-рішень для малих і середніх підприємств (МСП). Він пропонує інструменти підвищення продуктивності для кращого управління персоналом, спрощення кадрових процесів і професійного надання кадрових послуг. Портал співробітників для самообслуговування керівників і с...
GreatDay HR
greatdayhr.com
GreatDay HR — це ваша інтелектуальна та сучасна універсальна платформа програмного забезпечення для кадрів і розрахунку заробітної плати для відвідування, обліку часу, розрахунку заробітної плати та керування даними про співробітників. Скажіть нам, що вам потрібно, а ми подбаємо про решту. Отримуйте...
ZenHR
zenhr.com
У ZenHR ми прагнемо забезпечити спокій наших користувачів. ZenHR — це не просто чергове програмне забезпечення для кадрів; це трансформаційний HR-досвід, створений, щоб допомогти відділам кадрів і співробітникам досягти стану дзен. З нашими локалізованими функціями та інтерфейсом, включаючи трудове ...
Skello
skello.io
Skello — це європейська компанія з однією місією: переосмислити змінну роботу за допомогою рішення для спільної роботи, яке дає змогу всій команді краще передбачати, організовувати та спілкуватися. Коротше кажучи, Skello — це рішення для управління робочою силою для позмінних робочих місць, яке дозв...
Bizneo
bizneo.com
Просте HR програмне забезпечення. для вимогливих компаній. Незалежно від того, наскільки велика чи мала ваша компанія, Bizneo HR виведе ваше управління талантами на новий рівень.
FlowyTeam
flowyteam.com
flowyteam.com • Стратегічне планування • OKR • KPI • Завдання (включаючи Kanban) • Проекти (включаючи Gantt) • Дошки • Звіти • Ліди • Клієнти • Залучення • Квитки • Форми та опитування • 360˚ Огляд • Нагороди • Відвідуваність • Відпустка • LMS • Перевершіть своїх колег, реалізовуючи свої стратегії т...
Time Champ
timechamp.io
Time Champ допомагає компаніям розкрити потенціал продуктивності за допомогою багатофункціонального автоматичного відстеження часу та програмного забезпечення для вимірювання продуктивності. Це може допомогти підвищити вашу продуктивність на 20-30% і покращити моральний дух співробітників, як ніколи...
HROne
hrone.cloud
HROne — це готовий до майбутнього пакет HCM, який автоматизує процеси управління персоналом, спрощує взаємодію людей і надає корисну інформацію для створення кращих робочих місць. У нашому прагненні налаштувати всю HR на автопілот, ми успішно оптимізували функції HR протягом усього життєвого циклу с...
Trackabi
trackabi.com
Trackabi — чудове програмне забезпечення для відстеження робочого часу, моніторингу співробітників, створення скріншотів і відстеження URL-адрес, планування відпусток співробітників, відстеження маршруту георадара, підготовки звітів про час, планування та оцінки проекту, виставлення рахунків і керув...
Papershift
papershift.com
Papershift допомагає керувати та автоматизувати планування ротації співробітників, управління відпустками та відстеження робочого часу персоналу в хмарі. З понад 200 000 користувачів, Papershift є найулюбленішим програмним забезпеченням для планування робочої сили в Європі.
BrioHR
briohr.com
Універсальна платформа управління персоналом для МСП. Наша платформа управління персоналом допомагає компаніям миттєво оцифрувати всі функції управління персоналом на всьому шляху співробітника в одному місці: - залучення талантів: оцифровуйте та співпрацюйте над наймом за допомогою нашої ATS (сис...
flair HR
flair.hr
flair — це комплексне рішення для кадрів і підбору персоналу, яке вносить структуру та простоту в складні процеси, пов’язані з людьми — локальні, глобальні, віддалені чи офісні. Він має всі функції, необхідні HR-командам для покращення досвіду роботи та особистого життя в організації. flair охоплює ...
Craze
crazehq.com
Універсальний HR, Payroll & Compliance для стартапів. Амбітні засновники використовують Craze, щоб керувати своїми компаніями без стресу. Ми автоматично піклуємося про кадри, нарахування заробітної плати та відповідність вимогам, щоб ви могли зосередитися на розвитку свого бізнесу.
Cocoon
cocoon.com
Cocoon — це платформа для керування відпустками, яка спрощує складність дотримання вимог, претензій і нарахування заробітної плати для безперебійного, більш чуйного досвіду відпусток співробітників. Ласкаво просимо в сучасну еру відпусток для працівників. Залиште програмне забезпечення для керуванн...
Asanify
asanify.com
Asanify — це комплексне рішення, яке відповідає вимогам комплексного управління персоналом для вашої організації. Він також забезпечує безпроблемне й повністю автоматизоване рішення для нарахування заробітної плати, яке ідеально підходить для стартапів і підприємств, що швидко розвиваються. Ви может...
Superworks
superworks.com
Ми в SUPERWORKS спеціалізуємося на революції підприємств, допомагаючи їм створювати динамічні робочі місця, які сприяють підвищенню продуктивності. Наш підхід зосереджений на пріоритеті людей, гарантуючи, що кожна людина відчуває себе мотивованою, цінною та реалізованою у своєму професійному середов...
DreamTeam
dreamteam.io
Універсальний кадровий центр для малого та середнього бізнесу, який спрощує складні людські процеси за допомогою найшвидшої, найбільш гнучкої та безмежної HR-платформи. DreamTeam дозволяє вам відновити повний контроль і видимість над процесами, що збільшуються людьми, з розрізненими даними. Ми звіль...
Onfolk
onfolk.com
Розрахунок заробітної плати Великобританії, автоматизований для економії часу. Простий, ефективний і безпомилковий спосіб оплати вашої команди. Оплата за лічені хвилини, просте ціноутворення, експертна підтримка.
HealthBoxHR
healthboxhr.com
Спростіть управління персоналом за допомогою HealthBoxHR. Наша платформа дозволяє керувати нарахуванням заробітної плати, лікарняними, табелями обліку робочого часу тощо в одному зручному місці. Приєднуйтеся до понад 1 мільйона задоволених користувачів і подивіться, як HealthBoxHR може допомогти вам...
PieTrack
pietrack.com
Pietrack — це веб-програма та програма для комп’ютера для малого та середнього бізнесу. Платформа включає в себе HR (керування відпустками, нарахування заробітної плати, зустрічі тощо), управління проектами (керування завданнями, програму відстеження для встановлення та запуску проектів, зустрічі за...
Vacation Tracker
vacationtracker.io
Vacation Tracker — це оптимізоване рішення для керування відпустками, яке легко інтегрується з популярними інструментами для співпраці, такими як Slack, Microsoft Teams і Google Workspace, або доступ до якого можна отримати безпосередньо через робочу електронну пошту. Це спрощує процес відстеження о...
Timetastic
timetastic.co.uk
Timetastic — це надзвичайно простий планувальник відпусток персоналу, який використовують понад 150 000 людей для організації свого вільного часу. Це онлайн, мобільний і безпаперовий спосіб керування відпустками персоналу, який позбавляє форм відпусток і електронних таблиць.
Timeular
timeular.com
Хіба не було б чудово мати точні табелі без зусиль і без постійних нагадувань? Timeular робить це можливим, об’єднуючи найпростіші методи відстеження часу в один. Понад 10 000 команд по всьому світу використовують Timeular для покращення оцінок, відстеження бюджетів, виставлення рахунків за більше г...
Sloneek
sloneek.com
Sloneek — це сучасна HR-система, яка містить усе необхідне для керування всіма шляхами ваших співробітників. Спробуйте 14 днів безкоштовно!
Omni HR
omnihr.co
Omni — це комплексне програмне забезпечення для управління персоналом, яке переосмислює підхід компаній до управління співробітниками. Їхня місія зрозуміла: надати сучасним компаніям змогу розвивати зацікавлені та високоефективні команди. Omni, створена для цілісної підтримки всього життєвого циклу ...
Worknice
worknice.com
Чудове програмне забезпечення для кадрів – на 100% розроблено, виготовлено та підтримується в Австралії. Використовуйте гнучку та інтуїтивно зрозумілу HR-платформу, щоб оптимізувати свої HR-системи та структурувати дані для досягнення великих результатів. Worknice може похвалитися найкращим на ринку...
Mirro
mirro.io
Mirro.io дає змогу малим і середнім підприємствам, що швидко розвиваються, створювати прозорі та процвітаючі робочі місця, які сприяють добробуту працівників і покращують утримання талантів. Наша платформа управління продуктивністю допомагає організаціям подолати гібридне відокремлення робочого місц...
Leave Dates
leavedates.com
Leave Dates — це найкращий планувальник відпусток для малого та середнього бізнесу, який одним махом оптимізує процеси керування відпустками, звільняючи час і покращуючи офісну культуру.
Leavetrack
leavetrackapp.com
Leavetrack дає змогу малим і зростаючим підприємствам працювати над відсутністю персоналу, ПТО та відпустками. Пропонуючи глибокі налаштування, Leavetrack зніме тягар ручного керування відпустками персоналу та забезпечить видимість у вашій організації. Leavetrack дозволяє настроювати типи відпусток ...
Keeple
keeple.com
У малих і середніх підприємствах управління відпустками та пропусками може швидко стати виснажливим головним болем для працівників, менеджерів і відділу кадрів. Keeple — це сучасний пакет програмного забезпечення для керування відпустками та відсутністю, який дозволяє ефективно керувати всіма типами...
Planleave
planleave.com
Найпростіший і легкий спосіб керувати робочим часом вашої команди за допомогою автоматизації за допомогою наявних інструментів і робочого процесу. Найкращий користувальницький досвід для відстеження PTO та відстеження відпустки без навчання. Немає кращого досвіду користувача в пропозиції керування в...
LeavePro
leavepro.co.za
LeavePro — це онлайн-система керування відпустками, яка керує всіма аспектами відпустки вашого працівника. Система автоматично відстежуватиме залишки відпусток, усуваючи необхідність використовувати електронні таблиці чи папір. Менеджери можуть перевіряти залишки відпусток для всіх співробітників і ...
WorkAxle
workaxle.com
WorkAxle — це наскрізна система управління робочою силою, розроблена для того, щоб полегшити й ефективно керувати роботою без робочого столу та працівниками. Це багатогранна система високого рівня, яка може вирішувати складні завдання управління робочою силою в будь-якому масштабі.
PurelyHR
purelyhr.com
PurelyHR — потужне модульне HR-програмне забезпечення для малого та середнього бізнесу. З 2010 року ми допомогли тисячам компаній у всьому світі заощаджувати години на тиждень на повсякденних завданнях з управління персоналом, як-от керування відпустками, керування файлами співробітників і адаптація...
TeamSense
teamsense.com
TeamSense — це текстова платформа для керування відвідуваністю та масової комунікації, створена для працівників на передовій лінії виробництва, будівництва, складського господарства та логістики. -Зменшіть кількість неявок без дзвінків до 70%, усунувши тривогу з процесу -Зменште кількість прогулів д...
Humaans
humaans.io
Humanans — це HRIS, створений на фундаменті HR-технічного стеку організації. Це допомагає сучасним командам відділу кадрів у компаніях, що швидко розвиваються, адаптувати, керувати та розвивати своїх співробітників завдяки швидким робочим процесам, автоматизації та швидкому доступу до даних. Humanan...