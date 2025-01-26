Програмне забезпечення для керування відсутністю - Найпопулярніші застосунки - Антигуа і Барбуда

Знайдіть правильне програмне забезпечення та послуги.
Перетворюйте вебсайти на десктопні застосунки за допомогою WebCatalog Desktop та отримуйте доступ до безлічі ексклюзивних застосунків для Mac, Windows. Використовуйте простори для впорядкування застосунків, легкого перемикання між багатьма акаунтами та максимальної продуктивності.
Програмне забезпечення для керування відсутністю дозволяє організаціям планувати, керувати та відстежувати відсутність працівників, наприклад відпустку та лікарняний. Це програмне забезпечення дозволяє компаніям визначати відсутність, керувати запитами та обробляти погодження. Він часто містить функції, які включають місцеві правила, закони та політику, щоб допомогти підприємствам дотримуватися вимог і зменшити витрати. Як правило, використовуються відділами кадрів, деякі автономні рішення для керування відсутністю також підходять для компаній, які не мають традиційного відділу кадрів. Це програмне забезпечення може бути частиною інтегрованого пакету управління персоналом або функціонувати як окреме рішення. Він часто інтегрується зі сторонніми HR-додатками, при цьому основні системи HR часто служать центральним сховищем даних про робочу силу.
Запит на новий застосунок
greytHR
greythr.com
Платформа greytHR — це набір хмарних HR-рішень для малих і середніх підприємств (МСП). Він пропонує інструменти підвищення продуктивності для кращого управління персоналом, спрощення кадрових процесів і професійного надання кадрових послуг. Портал співробітників для самообслуговування керівників і співробітників сприяє кращому залученню співробітників і повній економії часу. Програмне забезпечення greytHR використовують понад 20 000 організацій і 2 мільйони користувачів в Індії та 20+ країнах, включаючи ОАЕ, Саудівську Аравію, Катар, Оман, Кувейт і Бахрейн. Основні характеристики: ● Основні відділи кадрів ● Програмне забезпечення для адаптації ● Керування життєвим циклом співробітників ● Керування відпустками та відвідуваністю ● Керування заробітною платою (для Індії та Близького Сходу) ● 100% відповідність кадровим вимогам (для Індії та Близького Сходу) ● Управління документами ● Звіти та аналітика кадрів ● Співробітник Портал і мобільний додаток ● Інтеграції та REST API. greytHR — це набагато більше, ніж просто чудове програмне забезпечення. Ми пишаємося нашим пристрасним обслуговуванням, жвавою спільнотою кадрів і корисними навчальними ресурсами.
Humaans
humaans.io
Humanans — це HRIS, створений на фундаменті HR-технічного стеку організації. Це допомагає сучасним командам відділу кадрів у компаніях, що швидко розвиваються, адаптувати, керувати та розвивати своїх співробітників завдяки швидким робочим процесам, автоматизації та швидкому доступу до даних. Humanans було задумано для вирішення проблемних точок бізнес-лідерів, які втомилися мати справу з незграбними системами, нездатними відповідати високим стандартам сучасних працівників. Розроблений для швидкості, він має гарний каталог людей, зберігання документів, відстеження вільного часу, візуальні звіти та об’єднує існуючі системи за допомогою глибокої інтеграції. Покращуючи рішення Slack, GSuite і HR point, Humanans не тільки оптимізує процеси управління персоналом, але й приносить цінність для всіх в організації. Крім того, Humanans обслуговує віддалені та розподілені команди, допомагаючи підвищити гнучкість бізнесу незалежно від його налаштування
Superworks
superworks.com
Ми в SUPERWORKS спеціалізуємося на революції підприємств, допомагаючи їм створювати динамічні робочі місця, які сприяють підвищенню продуктивності. Наш підхід зосереджений на пріоритеті людей, гарантуючи, що кожна людина відчуває себе мотивованою, цінною та реалізованою у своєму професійному середовищі. По суті, ми керуємось баченням лідерства в технологічній еволюції та надання нашим клієнтам необхідних інструментів для майбутнього успіху. Ми віримо в розширення можливостей компаній для досягнення експоненційного зростання завдяки потужності програмного забезпечення як послуги (SaaS). Наша місія полягає в наданні передових технологічних рішень, які не тільки спрощують бізнес-операції, але й оптимізують процеси, забезпечуючи ефективність і ефективність у всіх сферах.
Mirro
mirro.io
Mirro.io дає змогу малим і середнім підприємствам, що швидко розвиваються, створювати прозорі та процвітаючі робочі місця, які сприяють добробуту працівників і покращують утримання талантів. Наша платформа управління продуктивністю допомагає організаціям подолати гібридне відокремлення робочого місця, заохочуючи почуття мети та стимулюючи соціальне спілкування та приналежність до спільноти по всьому світу. Команди та окремі люди, які використовують Mirro, щасливіші, активніші та продуктивніші. Будучи зручною та дуже соціальною платформою, Mirro щомісяця забезпечує більше ніж 5 тисяч взаємодій між членами команди через визнання, OKR, безперервний зворотній зв’язок і значущі бесіди щодо продуктивності. Такі інноваційні компанії, як Tazz, Hochland, Free Now, E Co. і noissue. використовувати Mirro, щоб розширити можливості своїх команд і підтримувати здорові міцні робочі стосунки.
Asanify
asanify.com
Asanify — це комплексне рішення, яке відповідає вимогам комплексного управління персоналом для вашої організації. Він також забезпечує безпроблемне й повністю автоматизоване рішення для нарахування заробітної плати, яке ідеально підходить для стартапів і підприємств, що швидко розвиваються. Ви можете розпочати роботу безкоштовно з нашою системою найму на пенсію. Додаток для нарахування заробітної плати в 1 клік дозволяє вам нараховувати заробітну плату та переказувати гроші не лише для ваших місцевих працівників, але й для глобальних підрядників. Наша інтеграція зі Slack, Excel, Google Suite і Whatsapp робить доступ до вашої HRMS чудово зручним і зручним у чаті. Наша гнучка платформа, яка повністю конфігурується, у поєднанні з цілодобовою підтримкою клієнтів зробить керування персоналом надзвичайно простим для вашої організації.
HROne
hrone.cloud
HROne — це готовий до майбутнього пакет HCM, який автоматизує процеси управління персоналом, спрощує взаємодію людей і надає корисну інформацію для створення кращих робочих місць. У нашому прагненні налаштувати всю HR на автопілот, ми успішно оптимізували функції HR протягом усього життєвого циклу співробітників, заощадивши мільйони годин для понад 1100 підприємств. Ця кількість включає імена з понад 20 галузей — Timex, ABP, Lux Cozi, Droom, Amar Ujala, Haier, Bikanervala, Weikfield, Burberry, Harvest Gold, Studds, Nippon Steel, Annapurna, Nissin, TravelXp, Career Launcher і Paynearby. назвати декілька. Найкраща частина? Ми даруємо нашим користувачам МОБІЛЬНИЙ ДОДАТОК за нульовою ціною, щоб допомогти їм відчути справжню силу автоматизації управління персоналом будь-де та будь-коли. Ми виділяємося на ринку програмного забезпечення для управління персоналом такими основними функціями: ✅ Перша в історії папка вхідних повідомлень для відділу кадрів на основі Gmail, яка керуватиме вашим днем ✅ Інноваційна інформація про завдання, щоб вчасно виконувати роботу ✅ Інтуїтивно зрозуміле глобальне вікно пошуку для відстеження та доступу до будь-якої інформації та система, яка не просто обіцяє, а й справді ПОКАЗУЄ ВАМ СВОЮ РЕАЛЬНУ РЕНТАЦІЮ. Будучи першим HCM, який виконує дії в режимі реального часу над усіма завданнями HR, запобігаючи відставання за допомогою тонких нагадувань, ми підготували вас до успіху, автоматизувавши всі операційні завдання. Щоб дізнатися більше, відвідайте наш веб-сайт - https://hrone.cloud/
Worknice
worknice.com
Чудове програмне забезпечення для кадрів – на 100% розроблено, виготовлено та підтримується в Австралії. Використовуйте гнучку та інтуїтивно зрозумілу HR-платформу, щоб оптимізувати свої HR-системи та структурувати дані для досягнення великих результатів. Worknice може похвалитися найкращим на ринку користувальницьким досвідом у сфері основних відділів кадрів; спрощена адаптація, інтелектуальні документи та дотримання вимог, керування змінами співробітників, інтеграція заробітної плати, відпустки, огляди та опитування. Створено для процвітаючих команд відділу кадрів, яким потрібно вирішувати проблеми зараз і в міру появи нових.
Omni HR
omnihr.co
Omni — це комплексне програмне забезпечення для управління персоналом, яке переосмислює підхід компаній до управління співробітниками. Їхня місія зрозуміла: надати сучасним компаніям змогу розвивати зацікавлені та високоефективні команди. Omni, створена для цілісної підтримки всього життєвого циклу вашого співробітника, допомагає відділам кадрів наймати, керувати та оплачувати ваших працівників. Азії та за її межами всього за кілька кліків. З Omni ви та ваша команда більше не втрачаєте дорогоцінний час на введення даних чи адміністративні завдання, а натомість спрямовуєте його на стратегічні ініціативи та значущу взаємодію, що стимулює розвиток бізнесу.
Sloneek
sloneek.com
Sloneek — це сучасна HR-система, яка містить усе необхідне для керування всіма шляхами ваших співробітників. Спробуйте 14 днів безкоштовно!
DreamTeam
dreamteam.io
Універсальний кадровий центр для малого та середнього бізнесу, який спрощує складні людські процеси за допомогою найшвидшої, найбільш гнучкої та безмежної HR-платформи. DreamTeam дозволяє вам відновити повний контроль і видимість над процесами, що збільшуються людьми, з розрізненими даними. Ми звільняємо вашу команду від непосильної ручної роботи, одночасно сприяючи успіху відділу кадрів, задоволенню та процвітаючій культурі компанії за допомогою комплексного та легкого в налаштуванні рішення для подолання складнощів управління персоналом.
flair HR
flair.hr
flair — це комплексне рішення для кадрів і підбору персоналу, яке вносить структуру та простоту в складні процеси, пов’язані з людьми — локальні, глобальні, віддалені чи офісні. Він має всі функції, необхідні HR-командам для покращення досвіду роботи та особистого життя в організації. flair охоплює весь шлях співробітника та повністю налаштовується. Почніть зі стандартних функцій або адаптуйте кожен процес до унікальних потреб вашої організації – вибір за вами. Залучайте таланти та скорочуйте час найму за допомогою функцій рекрутингу, таких як наш конструктор сторінок кар’єри з функцією перетягування та настроювані послідовності переходів кандидатів. Перетворіть новачків-ентузіастів на лояльних прихильників бренду за допомогою персоналізованих подорожей. А також спростіть основні завдання відділу кадрів, такі як керування відсутністю, нарахування заробітної плати, перевірки ефективності, відстеження робочого часу тощо. Наше рішення побудовано на основі Salesforce, що дозволяє вам скористатися потужністю та безпекою провідної у світі платформи CRM. Але навіть якщо ви не використовуєте Salesforce, ми надамо вам доступ. Додайте своїй організації особливу атмосферу – і досягніть гармонії з персоналом.
TeamSense
teamsense.com
TeamSense — це текстова платформа для керування відвідуваністю та масової комунікації, створена для працівників на передовій лінії виробництва, будівництва, складського господарства та логістики. -Зменшіть кількість неявок без дзвінків до 70%, усунувши тривогу з процесу -Зменште кількість прогулів до 20%, показавши працівникам їхні бали та історію відвідуваності, перш ніж вони повідомлять про відсутність. -Переклади на 29 мов і постійно зростають!
BrioHR
briohr.com
Універсальна платформа управління персоналом для МСП. Наша платформа управління персоналом допомагає компаніям миттєво оцифрувати всі функції управління персоналом на всьому шляху співробітника в одному місці: - залучення талантів: оцифровуйте та співпрацюйте над наймом за допомогою нашої ATS (системи відстеження кандидатів), а потім залучайте своїх нових співробітників повністю цифровим способом. - Адміністратор відділу кадрів: керуйте оплачуваними відпустками, базою даних працівників і документами, нарахуванням заробітної плати (для Сінгапуру та Малайзії, більше буде!), претензіями щодо витрат, табелями... - Управління продуктивністю: відстежуйте KPI / OKR, керуйте оцінкою ефективності, збирайте відгуки на 360°...
PurelyHR
purelyhr.com
PurelyHR — потужне модульне HR-програмне забезпечення для малого та середнього бізнесу. З 2010 року ми допомогли тисячам компаній у всьому світі заощаджувати години на тиждень на повсякденних завданнях з управління персоналом, як-от керування відпустками, керування файлами співробітників і адаптація, відстеження робочого часу, управління продуктивністю, відстеження порушень і керування сертифікацією. Виберіть потрібні вам модулі та кількість користувачів для HRIS відповідно до потреб вашого бізнесу та бюджету. Почніть роботу сьогодні з безкоштовною 21-денною пробною версією (www.purelyhr.com/trial) або живою демонстрацією.
WorkAxle
workaxle.com
WorkAxle — це наскрізна система управління робочою силою, розроблена для того, щоб полегшити й ефективно керувати роботою без робочого столу та працівниками. Це багатогранна система високого рівня, яка може вирішувати складні завдання управління робочою силою в будь-якому масштабі.
Timeular
timeular.com
Хіба не було б чудово мати точні табелі без зусиль і без постійних нагадувань? Timeular робить це можливим, об’єднуючи найпростіші методи відстеження часу в один. Понад 10 000 команд по всьому світу використовують Timeular для покращення оцінок, відстеження бюджетів, виставлення рахунків за більше годин, моніторингу прибутковості та підвищення продуктивності. Конфіденційність у Timeular — це більше, ніж відповідність GDPR. Наприклад, автоматично відстежувані дані зберігаються лише локально на комп’ютері користувача, а іншим прикладом є те, що менеджери не можуть бачити дані співробітників у режимі реального часу.
Timetastic
timetastic.co.uk
Timetastic — це надзвичайно простий планувальник відпусток персоналу, який використовують понад 150 000 людей для організації свого вільного часу. Це онлайн, мобільний і безпаперовий спосіб керування відпустками персоналу, який позбавляє форм відпусток і електронних таблиць.
Vacation Tracker
vacationtracker.io
Vacation Tracker — це оптимізоване рішення для керування відпустками, яке легко інтегрується з популярними інструментами для співпраці, такими як Slack, Microsoft Teams і Google Workspace, або доступ до якого можна отримати безпосередньо через робочу електронну пошту. Це спрощує процес відстеження оплачуваної відпустки (PTO) лише кількома клацаннями, підвищуючи прозорість і видимість у реальному часі для вашої команди. За допомогою Vacation Tracker ви можете керувати заявками на відпустку в годинах — ідеально підходить для працівників, які працюють неповний робочий день, або потребує точного планування. Система підтримує Time Off in Lieu (TOIL), що дозволяє працівникам накопичувати відпустку на основі відпрацьованих годин. Такі функції, як заміна осіб, що затверджують, забезпечують гнучкість, делегуючи обов’язки за погодження під час відсутності керівника, а періоди відключення допомагають контролювати запити на відпустку в критичні моменти. Функція нарахування автоматизує накопичення відпусток з часом, забезпечуючи точність і актуальність записів. Відчуйте всі можливості Vacation Tracker із 7-денною безкоштовною пробною версією, яка пропонує доступ до всіх функціональних можливостей для покращення досвіду керування відпустками вашої команди ефективніше та ефективніше.
LeavePro
leavepro.co.za
LeavePro — це онлайн-система керування відпустками, яка керує всіма аспектами відпустки вашого працівника. Система автоматично відстежуватиме залишки відпусток, усуваючи необхідність використовувати електронні таблиці чи папір. Менеджери можуть перевіряти залишки відпусток для всіх співробітників і легко затверджувати та відхиляти заявки на відпустку, а співробітники можуть подати заявку на відпустку та перевірити залишки. Це також надає спосіб точно побачити, хто буде відсутній, допомагаючи планувати під час напружених періодів і уникати конфліктів у плануванні.
Planleave
planleave.com
Найпростіший і легкий спосіб керувати робочим часом вашої команди за допомогою автоматизації за допомогою наявних інструментів і робочого процесу. Найкращий користувальницький досвід для відстеження PTO та відстеження відпустки без навчання. Немає кращого досвіду користувача в пропозиції керування відпустками.
Keeple
keeple.com
У малих і середніх підприємствах управління відпустками та пропусками може швидко стати виснажливим головним болем для працівників, менеджерів і відділу кадрів. Keeple — це сучасний пакет програмного забезпечення для керування відпустками та відсутністю, який дозволяє ефективно керувати всіма типами відпусток: відпустками, лікарняними, спеціальними відпустками, відпустками по догляду за дитиною тощо. Розроблено для всіх працівників, його ергономіка, яка надзвичайно популярна серед наших клієнтів, сприяють плавному та ефективному досвіду співробітників.
Leavetrack
leavetrackapp.com
Leavetrack дає змогу малим і зростаючим підприємствам працювати над відсутністю персоналу, ПТО та відпустками. Пропонуючи глибокі налаштування, Leavetrack зніме тягар ручного керування відпустками персоналу та забезпечить видимість у вашій організації. Leavetrack дозволяє настроювати типи відпусток у кількох місцях; імпорт державних свят для 150+ місць і кількох рівнів затвердження.
PieTrack
pietrack.com
Pietrack — це веб-програма та програма для комп’ютера для малого та середнього бізнесу. Платформа включає в себе HR (керування відпустками, нарахування заробітної плати, зустрічі тощо), управління проектами (керування завданнями, програму відстеження для встановлення та запуску проектів, зустрічі за проектами, документи про проекти тощо), продажі (відстеження потенційних клієнтів, контакти, документи тощо). ) і модуль маркетингу (шаблони електронної пошти, кампанії тощо), які можна налаштувати.
GreatDay HR
greatdayhr.com
GreatDay HR — це ваша інтелектуальна та сучасна універсальна платформа програмного забезпечення для кадрів і розрахунку заробітної плати для відвідування, обліку часу, розрахунку заробітної плати та керування даними про співробітників. Скажіть нам, що вам потрібно, а ми подбаємо про решту. Отримуйте доступ до всієї необхідної інформації в будь-який час і в будь-якому місці. SunFish DataOn Philippines, Inc. і GreatDay HR допомагають компаніям автоматизувати свої кадрові процеси за допомогою сучасних платформ HRIS і Payroll з 1999 року.
Breathe
breathehr.com
Breathe — це просте та безпечне програмне забезпечення для роботи з персоналом, яке було відзначене багатьма нагородами і допомагає малим і середнім підприємствам Великої Британії перенести свої основні процеси з персоналом в Інтернет, заощаджуючи час, забезпечуючи душевний спокій і сприяючи бізнесу, де б вони не працювали. Більш ніж 15 000 британських малих підприємств і благодійних організацій довіряють Breathe керувати більш ніж 400 000 людьми. Breathe схвалено та рекомендовано мережею з понад 600 партнерів. Організації, які використовують Breathe, включають AgeUK, Huel, The Wildlife Trust, Scrub Daddy, Dryrobe, RSPCA та інші. Функції продукту включають: - Керування відпустками та відпустками - Моніторинг хвороби та відсутності - Управління продуктивністю - Управління витратами - Планування співробітників - Відстеження робочого часу - База даних співробітників і аналітика - Необмежене зберігання документів - Рота, робочий час і відвідуваність Розпочніть 14-денну пробну версію сьогодні та подивіться, як інтуїтивно зрозумілі продукти Breathe можуть допомогти вам і вашому бізнесу.
Calamari
calamari.io
Calamari допоможе вам керувати відпустками та відстежувати відвідуваність. Він автоматизує розрахунок ВВП. Багато способів ввійти/вийти. Інтегровано з Google Apps, Slack, Jira та Office 365
Factorial HR
factorialhr.com
Factorial — це комплексне програмне забезпечення, яке допомагає вам керувати часом, талантами та документами в одній централізованій системі, заощаджуючи ваш час, усуваючи помилки та ведучи вас до успіху. Хмарне HR-програмне забезпечення Factorial розроблено для малого та середнього бізнесу (SMBs). Ви забудете про електронні таблиці, вирішуючи проблеми за допомогою простого та інтуїтивно зрозумілого інтерфейсу, який дозволяє оптимізувати та оцифрувати всі ваші ручні процеси. Комплексне рішення для управління персоналом, яке автоматизує, спрощує та оптимізує адміністративні процеси, надаючи інформацію та аналітику, щоб допомогти компаніям покращити управління та зменшити витрати.
Freshteam
freshworks.com
Freshteam — це інтелектуальне HR-програмне забезпечення для компаній, що розвиваються. За допомогою Freshteam ви можете залучати, наймати та залучати нових співробітників, покинутих працівників, керувати інформацією про співробітників і відпочивати – усе в одному місці. Freshteam допомагає залучати та шукати кращих талантів через різні канали – сайт кар’єри, який швидко налаштовується, інтеграцію з кількома безкоштовними та преміальними дошками вакансій та канали соціальних мереж. Після того, як кандидати заповнені, рекрутери можуть співпрацювати з менеджерами з найму, щоб перевірити та провести співбесіду з ними, поділитися відгуками, залишити нотатки один для одного і, нарешті, найняти та розповсюдити пропозиції найкращим кандидатам. Freshteam також дає змогу команді відділу кадрів залучати нових найманців ще до першого дня — будь то заповнення форм, підписання документів чи роздача довідників, Freshteam може зробити це за кілька кліків. Крім того, це також дозволяє вам створити список завдань для адаптації та призначити його відповідним людям. Ви можете збирати всю необхідну інформацію та створювати профілі співробітників (які конкретизуються в каталозі), керувати правами доступу до інформації та документів про співробітників тощо. Програмне забезпечення для управління персоналом також повністю піклується про відпустку співробітників, самообслуговування співробітників і менеджерів для співробітники для надсилання запитів, робочі процеси затвердження керівником, звіти про відпустку для команд і всієї організації, які дають швидкий огляд майбутніх відпусток, тенденцій абсентеїзму тощо. Програми для Android та iOS дозволяють виконувати важливі дії на ходу. Freshteam є частиною сімейства продуктів Freshworks, до якого входять програмне забезпечення для підтримки клієнтів Freshdesk, програмне забезпечення для управління IT-сервісами Freshservice, програмне забезпечення Freshsales CRM тощо, з понад 150 000 компаній у всьому світі, включаючи Cisco, Honda, Chargebee, The Atlantic, JCDecaaux та PharmEasy.
Hubstaff
hubstaff.com
Hubstaff — це передове програмне рішення для аналітики робочої сили, призначене для підвищення продуктивності віддалених, гібридних і внутрішніх команд, забезпечуючи при цьому позитивний досвід співробітників. Hubstaff інтегрується з понад 30 додатками, щоб ваш бізнес міг працювати ефективніше. Ви можете побачити, як відбувається робота, за допомогою таких функцій, як відстеження часу, знімки екрана, відстеження активності, відстеження URL-адрес і додатків, показники аналітики робочої сили, автоматичне нарахування заробітної плати та виставлення рахунків, планування, GPS і моніторинг розташування, а також табелі обліку робочого часу. Доступно для Mac, Windows, Linux, Chrome, iOS і Android. Наша місія — допомогти кожному провести найпродуктивніший день на роботі. Це зобов’язання означає надання пріоритету максимальній продуктивності без шкоди для повноцінного робочого середовища для всіх. Відчуйте трансформаційний вплив Hubstaff на ефективність і успіх нашої організації. Ось як Hubstaff став безцінним активом для бізнесу наших клієнтів: - Підвищення продуктивності: досягнуто чудового збільшення продуктивності на 5% завдяки плавній автоматизації процесів ВВП. - Стратегічний розподіл ресурсів: впровадження Hubstaff дозволило заощадити кількість персоналу, еквівалентну 10 співробітникам, підвищивши операційну ефективність. - Перемоги в бізнесі та покращення прибутку: сприяють отриманню нових можливостей для бізнесу та значному покращенню фінансового результату. - Нульовий час простою: насолоджуйтеся безперебійною роботою з нульовим часом простою, забезпечуючи безперервний і плавний робочий процес. - Ефективні процеси розрахунку заробітної плати та управління персоналом: спрощено всі процеси розрахунку заробітної плати та управління персоналом, зменшивши адміністративні витрати та забезпечивши точність. - Економія коштів на проектах: досягнута значна економія в межах від 10% до 25% на різних проектах, підвищуючи загальну прибутковість. - Підвищення цінності для клієнтів: досягнуто значного збільшення на 30% цінності, пропонованої клієнтам, підвищуючи стандарти обслуговування. - Оптимізація завдань: економія на 25% досягнута за рахунок усунення зайвих завдань і покращення загального використання ресурсів. - Зменшення витрат на наймання: скорочення витрат на наймання на 25%, пом’якшення ризиків, пов’язаних із поганим наймом, і оптимізація процесів найму. - Утримання співробітників: надає найкращим працівникам дані, необхідні для швидшого просування по службі, що сприяє кращому утриманню співробітників. Hubstaff виявився ключовим інструментом у прагненні наших клієнтів до досконалості, що забезпечує відчутні результати в різних бізнес-операціях. Приймайте майбутнє роботи з Hubstaff!
Keka
keka.com
Наймання — це не просто досягнення, яке складається з одного кроку, воно включає в себе різні складні етапи подорожі. І пошук потрібного таланту є кроком до створення успішного бізнес-середовища. Таким чином, Keka надасть вам чудові функції, такі як багатоплатформний пошук кандидатів, технічна оцінка, системи показників тощо, які допоможуть вам запропонувати перспективний досвід найму за допомогою системи відстеження кандидатів Keka.
PayFit
payfit.com
PayFit — це хмарна інтегрована платформа для розрахунку заробітної плати та управління персоналом, яка пропонує вам найкраще з аутсорсингу та використання програмного забезпечення для розрахунку заробітної плати в одному рішенні. Це автоматизоване рішення, яке економить багато часу та усуває помилки, пов’язані з нарахуванням заробітної плати; він автоматично створює платіжні відомості ваших співробітників у вибрані вами дати та обробляє HMRC RTI та пенсійні подання від вашого імені. Команда PayFit, яка займається успіхом клієнтів, забезпечує плавну роботу на платформі, а клієнти отримують спеціальну підтримку від експертів із заробітної плати. PayFit також керує відпустками та витратами. Працівники мають доступ до власного порталу для перегляду/завантаження платіжних відомостей і подання відпусток і витрат на затвердження.
Personio
personio.de
Personio — це комплексне програмне забезпечення для управління персоналом, яке допомагає розкрити потенціал ваших співробітників, даючи вам змогу керувати кожним етапом життєвого циклу співробітника. Наше програмне забезпечення оптимізує, як ви набираєте, адаптуєте, керуєте, розвиваєте та оплачуєте працівників. Понад 10 000 організацій по всій Європі довіряють Personio підвищення ефективності за допомогою інноваційних функцій, таких як управління компенсаціями, служба підтримки кадрів, продуктивність і розвиток, а також опитування. У нас є понад 300 співробітників, які надають підтримку з рівнем задоволеності клієнтів на 90% і доступні понад 180 інтеграцій. Оновіть свою команду кадрів з електронних таблиць на стратегію зараз – забронюйте безкоштовну демонстрацію вже сьогодні: https://www.personio.com/webdemo/
ZenHR
zenhr.com
У ZenHR ми прагнемо забезпечити спокій наших користувачів. ZenHR — це не просто чергове програмне забезпечення для кадрів; це трансформаційний HR-досвід, створений, щоб допомогти відділам кадрів і співробітникам досягти стану дзен. З нашими локалізованими функціями та інтерфейсом, включаючи трудове законодавство, положення про емігрантів, соціальне страхування та податкове законодавство, HRMS ZenHR обслуговує всіх, від малого та середнього бізнесу до корпоративних клієнтів на ринку MENA.
Pocket HRMS
pockethrms.com
Pocket HRMS є провідним програмним забезпеченням для кадрових розрахунків в Індії. Автоматизуйте обчислення заробітної плати, PF, TDS за допомогою нашої простої у користуванні системи нарахування заробітної плати HR. Скористайтеся безкоштовною пробною версією зараз!
Bizneo
bizneo.com
Просте HR програмне забезпечення. для вимогливих компаній. Незалежно від того, наскільки велика чи мала ваша компанія, Bizneo HR виведе ваше управління талантами на новий рівень.
Skello
skello.io
Skello — це європейська компанія з однією місією: переосмислити змінну роботу за допомогою рішення для спільної роботи, яке дає змогу всій команді краще передбачати, організовувати та спілкуватися. Коротше кажучи, Skello — це рішення для управління робочою силою для позмінних робочих місць, яке дозволяє командам справлятися зі складним плануванням. Для керівників Skello оптимізує організацію роботи, допомагаючи їм приймати найкращі рішення щодо управління витратами на персонал. Для співробітників інструмент сприяє легкому та відкритому спілкуванню та спрощує повсякденне життя. Skello прагне стати рішенням номер один для змінних робочих команд у Європі. Щоб досягти цього, Skello залучила 40 мільйонів євро раунду фінансування серії B від експертних фондів у цій галузі (Partech, Aglaé Ventures та XAnge), щоб принести ще більше цінності нашим клієнтам завдяки новим функціям і відкрити нові ринки, окрім наших історичні галузі, такі як гостинність, роздрібна торгівля та охорона здоров’я.
Papershift
papershift.com
Papershift допомагає керувати та автоматизувати планування ротації співробітників, управління відпустками та відстеження робочого часу персоналу в хмарі. З понад 200 000 користувачів, Papershift є найулюбленішим програмним забезпеченням для планування робочої сили в Європі.
Cocoon
cocoon.com
Cocoon — це платформа для керування відпустками, яка спрощує складність дотримання вимог, претензій і нарахування заробітної плати для безперебійного, більш чуйного досвіду відпусток співробітників. Ласкаво просимо в сучасну еру відпусток для працівників. Залиште програмне забезпечення для керування, яке автоматизує складність дотримання вимог, претензій і нарахування заробітної плати для команд людей та їхніх співробітників.
HealthBoxHR
healthboxhr.com
Спростіть управління персоналом за допомогою HealthBoxHR. Наша платформа дозволяє керувати нарахуванням заробітної плати, лікарняними, табелями обліку робочого часу тощо в одному зручному місці. Приєднуйтеся до понад 1 мільйона задоволених користувачів і подивіться, як HealthBoxHR може допомогти вам заощадити час, зменшити витрати та покращити ваші кадрові процеси.
Leave Dates
leavedates.com
Leave Dates — це найкращий планувальник відпусток для малого та середнього бізнесу, який одним махом оптимізує процеси керування відпустками, звільняючи час і покращуючи офісну культуру.
Trackabi
trackabi.com
Trackabi — чудове програмне забезпечення для відстеження робочого часу, моніторингу співробітників, створення скріншотів і відстеження URL-адрес, планування відпусток співробітників, відстеження маршруту георадара, підготовки звітів про час, планування та оцінки проекту, виставлення рахунків і керування оплатою. Trackabi фокусується на малих і середніх підприємствах. Trackabi робить відстеження часу ефективним і захоплюючим завдяки підходу гейміфікації. Користувачі можуть заробляти досягнення та очки карми, коли досягають конкретних цілей, визначених менеджером. Сильні сторони продукту: — Trackabi Desktop Timer для Windows, Linux і macOS може автоматично записувати відпрацьований час і готувати щоденну статистику активності користувачів. Він може визначати час простою, робити знімки екрана, відстежувати URL-адреси браузера та записувати використовувані програми, розрізняючи програми для роботи та дозвілля. — Мобільний додаток Trackabi може відстежувати час і записувати GPS-маршрути. Він також містить розділ розкладу відпусток і зручний розділ Insights для контролю активності інших користувачів, перегляду їхніх скріншотів та інших даних. — Гейміфікація відстеження часу: досягнення та бали карми для підвищення мотивації та підвищення залученості. — Табель з широкими можливостями налаштування: табелі можна редагувати так само, як електронні таблиці в Excel, і вони пропонують багато параметрів налаштування (дані для відображення, обов’язкові поля, додаткові спеціальні поля тощо). — Управління відпустками співробітників, інтегроване з табелем обліку робочого часу: особистий календар вихідних для кожного працівника та загальний графік відпусток із процесом запиту/затвердження. Відпустки співробітників можна включити в табелі, щоб менеджерам було легше переконатися, що дані повні. — Настроювані звіти про час: звіти про час можна створювати з табелю на основі налаштувань користувача та ділитися ними через зовнішні посилання або експортувати в Excel або PDF. — Виставлення рахунків і платежі: рахунки-фактури можна створювати зі звітів або самостійно та надсилати клієнтам електронною поштою. Система дозволяє вводити клієнтські платежі та відстежувати підсумки та прострочені рахунки-фактури. — Плани та кошториси проекту: плани проекту з розподілом за етапами, завданнями та підзавданнями дозволяють оцінювати час і бюджет за принципом «знизу вверх». Приблизні суми можна порівняти з поточними даними з табелів обліку робочого часу співробітників. — Ролі доступу користувачів: система підтримує розширені ролі доступу користувачів на основі привілеїв, які можна редагувати. Крім того, кожен користувач може отримати доступ до багатьох облікових записів компанії — приєднатися до компанії як співробітник і створити свій обліковий запис компанії, використовуючи те саме ім’я користувача. — Клієнтський доступ: клієнтам можна надати доступ до збережених звітів про час, рахунків-фактур і табелів, пов’язаних із їхніми проектами. Це допомагає клієнту стежити за часом, витраченим його підрядником, і контролювати витрати. — Імпорт комітів Git: імпортування комітів із Git і перетворення їх на записи про час є чудовою функцією для розробників програмного забезпечення. Коміти Git із коментарями можна перетворити на записи в табелі. — Інформаційні інформаційні панелі: інформаційна панель із видом з висоти пташиного польоту відображає підсумки відпрацьованого часу, дні відсутності співробітників і сповіщення про пропущені звіти про час (час менше, ніж очікувалося). — Статистика даних компанії: детальний огляд щоденної діяльності кожного працівника із зазначенням відпрацьованого часу, часу, доданого до табелю, використовуваних програм, скріншотів, часу простою, GPS-маршрутів тощо.
FlowyTeam
flowyteam.com
flowyteam.com • Стратегічне планування • OKR • KPI • Завдання (включаючи Kanban) • Проекти (включаючи Gantt) • Дошки • Звіти • Ліди • Клієнти • Залучення • Квитки • Форми та опитування • 360˚ Огляд • Нагороди • Відвідуваність • Відпустка • LMS • Перевершіть своїх колег, реалізовуючи свої стратегії та ефективно досягаючи своїх ключових показників за допомогою 🎯Стратегії, OKR і KPI - Приймайте швидші та розумніші рішення в цьому гнучкому бізнес-світі, створюючи одним натисканням кнопки звіти та панелі KPI в реальному часі - 🙂Залучайте та мотивуйте своїх співробітників і команди за допомогою системи винагород, щотижневих реєстрацій, індивідуальних і внутрішніх рейтингів - Майте повний огляд своїх проектів за допомогою легкого в застосуванні та ефективного проекту (включно з діаграмою Ганта). ) і керування завданнями (включаючи Канбан); легко створюйте рахунки-фактури за проектом - 💡Мозковий штурм і плануйте за допомогою наших дошок і шаблонів - Відстежуйте та перетворюйте потенційних клієнтів на продажі та клієнтів за допомогою нашого модуля CRM - Усувайте прогалини в навичках членів вашої команди через Learning💡Hub; завантажуйте власний файл/відеоконтент, щоб сприяти особистому зростанню та розвитку компанії, а також легкому вступу на роботу - Відстежуйте відвідуваність співробітників і вимірювайте за часовим журналом ефективність проектів, ключових результатів і завдань - Форми та опитування перетягуванням дозволяють легко збирати та аналізувати дані та інформацію - FlowyTeam найкраще підходить для організацій із кількістю співробітників від 5 до 1000+ - FlowyTeam підтримує та обслуговує понад 1000 організацій у більш ніж 90🌏країнах - Програмне забезпечення FlowyTeam доступне такими мовами: англійська, німецька, португальська, італійська, іспанська, французька, китайська , арабська, бахаса, індонезійська, в’єтнамська, тайська, перська, грецька, турецька, російська, хінді, корейська, японська, словенська, словацька, сербська, хорватська, польська, угорська, чеська, українська, румунська, болгарська – наші неймовірні💐клієнти Roche, ADDX, buddyboss, Turknet, Runcloud, pandai.org, Liebherr та багато інших...flowyteam.com Вам потрібен OKR Coaching: FlowyTeam рекомендує OKR Institute - okrinstitute.org
Craze
crazehq.com
Універсальний HR, Payroll & Compliance для стартапів. Амбітні засновники використовують Craze, щоб керувати своїми компаніями без стресу. Ми автоматично піклуємося про кадри, нарахування заробітної плати та відповідність вимогам, щоб ви могли зосередитися на розвитку свого бізнесу.
Onfolk
onfolk.com
Розрахунок заробітної плати Великобританії, автоматизований для економії часу. Простий, ефективний і безпомилковий спосіб оплати вашої команди. Оплата за лічені хвилини, просте ціноутворення, експертна підтримка.
Time Champ
timechamp.io
Time Champ допомагає компаніям розкрити потенціал продуктивності за допомогою багатофункціонального автоматичного відстеження часу та програмного забезпечення для вимірювання продуктивності. Це може допомогти підвищити вашу продуктивність на 20-30% і покращити моральний дух співробітників, як ніколи раніше. Time Champ — це більше, ніж просто засіб відстеження часу, і завдяки широкому набору функцій він може допомогти оптимізувати всі сфери вашого бізнесу та стати ключовою відмінністю між вами та вашими конкурентами. Де б не були ваші співробітники, працюючи віддалено чи з офісу, Time Champ допоможе вам визначити, де вони проводять свій час протягом робочого дня, дозволяючи вам переконатися, що їхній час витрачається продуктивно. Time champ також допомагає компаніям миттєво ефективно вимірювати продуктивність команд за допомогою комплексної інформаційної панелі. На одному екрані можна миттєво побачити, скільки членів команди працює, скільки відсутні або запізнюються, а також хто є найбільш або найменш продуктивними працівниками. Цю інформацію потім можна використовувати для підвищення ефективності та продуктивності. Time Champ збирає різні показники, KPI і представляє їх у чудово оформлених аналітичних діаграмах і звітах. Завдяки можливості детально досліджувати проблемні області, Time Champ значно полегшує аналіз і швидкий пошук рішень проблем.
Desktop
Підтримка
Юридична інформація
© 2025 WebCatalog, Inc.