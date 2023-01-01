Альтернативи - Table Duck

ShopPop

shoppop.com

ShopPop робить Messenger потужним маркетинговим каналом для вашого бізнесу, починаючи та автоматизуючи розмови в масштабі. Коли ви підключите ShopPop до свого бізнесу, ви збільшите свою аудиторію, оброблятимете всі розмови в одній папці "Вхідні" та повторно залучатимете їх, щоб збільшити продажі та ...