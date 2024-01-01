Альтернативи - SynergyXR
VRChat
hello.vrchat.com
VRChat — це онлайн-платформа віртуального світу, створена Гремом Гейлором і Джессі Джодрі та керована VRChat, Inc. Платформа дозволяє користувачам взаємодіяти з іншими за допомогою створених користувачами тривимірних аватарів і світів.
Contentful
contentful.com
Запускайте швидше завдяки сучасній платформі вмісту. Це найпростіший і найшвидший спосіб керування вмістом: інтегруйте свої інструменти. Публікуйте в різних каналах. Розблокуйте свою команду за допомогою нашої найкращої в галузі системи додатків.
Spatial
spatial.io
Перейдіть у Spatial, щоб переглянути безліч галерей, просторів і подій Metaverse. Відчуйте Метавсесвіт як на долоні. Ви можете брати участь з будь-якого місця! Досліджуйте складні твори художників і підприємців. Зустрічайтеся з експертами, друзями та спілкуйтеся з просторовою спільнотою з усього св...
Zoho Lens
zoho.com
Інтерактивна віддалена допомога з використанням доповненої реальності. Подивіться на проблеми в обладнанні — від заводських машин до серверів — у будь-який момент прямо зі свого столу, отримавши доступ до камери смартфона користувача у віддаленому місці.
Contentstack
contentstack.com
Цифровий досвід, який ви хочете всюди Розмістіть свій бізнес у більшій кількості місць за допомогою єдиного повністю автоматизованого Composable DXP на базі безголової CMS №1
Augmentir
augmentir.com
Розумна оцифровка сприяє досконалості роботи Рішення для підключених працівників Augmentir є визнаним лідером у технологіях передових операцій. Працівники підключаються швидше, скорочують час для підвищення продуктивності, уможливлюють цілеспрямовану перекваліфікацію та підвищення кваліфікації, пі...
TrainBeyond
trainbeyond.com
Virtual Realty, Desktop, and Mobile training software that is game-based, cost-effective, and scalable to the size of any company. With TrainBeyond you train your workforce with hands-on and interactive experiences, at industry standards, and without taking risks.
FundamentalVR
fundamentalsurgery.com
A strategic partner helping med-device leaders solve the Competency @ Scale Gap todrive commercial success.
Motive.io
motive.io
The Motive Training Platform is the complete toolset that gives training professionals the power to create and control their VR training, making it simple to build and distribute VR training material at scale.
CenarioVR
cenariovr.com
Create Immersive Experiences with the Easiest VR Platform.
ClassVR
classvr.com
ClassVR is a versatile platform using the power of Virtual and Augmented Reality for education and training from the classroom to the boardroom
Warp VR
warpvr.com
Warp VR is the easiest and most powerful way to create and scale interactive story-based VR training & onboarding scenarios for enterprise, training agencies and education. Companies like ASML, Erste Bank, KLM, Shell, and Tata Steel use Warp VR to train their workforce in safety, security and soft s...
Viz4D
viz4d.com
Viz4D helps you create top-performing web-based 3D viewer that works great on mobile and VR. It is tailored for real-time Archviz walkthrough, 3D product configurator and presentation. Thanks to the unique sets of AutoOptimization tech, even a complex architectural scene with multi-millions poly now...
Ctruh
ctruh.com
Ctruh, a platform offering no-code, web-based content creation. It emphasizes affordability, ease of use, and AI-driven 3D conversion capabilities. Users can create immersive content without coding, leveraging a robust library of 3D assets. Sharing creations is simplified with a single link for imme...
SENTIO VR
sentiovr.com
SENTIO VR is the leading immersive cloud-platform to review designs, manage client presentations and collaborate for professionals working in the Building Industry. With direct integrations to leading softwares like Autodesk Revit, SketchUp, Enscape, Lumion and others, bring your designs to the clou...
StellarX
stellarx.ai
Collaboration should be simple, straightforward, and effective. StellarX empowers business professionals across industries to better themselves with immersive AI-enabled experiences. Simply drag-and-drop, grab and go, point and click, or set it and forget it. You name it, consider it done—without co...
cognitive3D
cognitive3d.com
cognitiveVR is a enterprise grade analytics platform for virtual reality. It can track, aggregate, and analyze visual telemetry information about your users.
Slip.Stream
slip.stream
The largest royalty-free music library with 70,000 songs and 65,000 sound effects curated by mood, genre, artist, content type, and AI tools to help you find the perfect tracks for your content fast.
Viar360
viar360.com
Viar360 is the most intuitive authoring and publishing platform that reduces the time, effort and knowledge required to create highly engaging immersive training and learning experiences from 360° videos and photos. Viar360 lets you create immersive learning scenarios that your learners can experien...
EZ360 Cloud
ez-360.com
With EZ360 Cloud you can distribute 360-degree video content to VR devices via the cloud. Upload and manage your videos in the online content management system (CMS). Easily push videos to VR devices. VR headsets automatically download new videos when they start the app. No more sideloading or trans...
Headjack
headjack.io
Headjack is an app creation and content management platform for 360 video producers. Inspired by Wordpress, Headjack allows non-technical users to easily create and manage standalone VR apps which run on all the currently available VR headsets, while also giving developers the ability to tweak the s...
ManageXR
managexr.com
ManageXR is an enterprise device management platform designed for VR and AR devices. As more enterprises use XR to train employees, doctors use XR to treat patients, and schools use XR to teach students, organizations face significant hurdles expanding their operations from early-stage pilots to org...
ArborXR
arborxr.com
ArborXR is an AR & VR device management platform. More than 2000 companies in 90 countries are already using ArborXR to manage their VR & AR fleets. With ArborXR you can manage your devices, deploy content and updates remotely, and control what users can see and do in the headset. ArborXR is built w...
Agora World
agoraworld.io
Agora World is WordPress or Canva for 3D content creation. We offer a streamlined, no-code, & fully customizable 3D Design Platform and Multiplayer Infrastructure to create and publish professional immersive social experiences in as little as 1 hour. We handle all of the 'under-the-hood' technology,...
MootUp
mootup.com
MootUp is the only virtual meeting and event platform that provides a cross-device, 3D environment accessible without a download for event professionals and agencies located around the world needing to provide their attendees a truly immersive and engaging experience that safely allows for collabora...
vTime
vtime.net
vTime is the VR sociable network that takes the humble smartphone, and transforms it into a passport to the outer edges by simply adding a virtual reality headset. Released for Samsung Gear VR, Oculus Rift, Windows Mixed Reality, Google Cardboard, Google Daydream, iOS and Android the free app allows...
MeetinVR
meetinvr.com
MeetinVR strives to be a leader in the space of enterprise VR collaboration. We have created a brand new universe optimized for business meetings in distributed teams. Innovative, creative, and critical thinking, combined with detail-oriented design and user-centricity result in an exceptional exper...
Yulio
yulio.com
Our mission at Yulio is to build the best VR and AR presentation software by making VR an easy, mobile, and affordable tool for business. Whether you're an architect looking to stand out during the bidding process, an interior designer looking to catch mistakes between iterations, or a salesperson h...
CareAR
carear.com
За допомогою CareAR ви можете досягти швидшого вирішення проблем, скоротити відправлення та підвищити показники задоволеності клієнтів. Наша платформа Service Experience Management (SXM) забезпечує дистанційну підтримку доповненої реальності та самостійні інструкції для клієнтів і команд управління ...
Ajna Lens
ajnalens.com
Допомагаючи кожному створювати, поширювати та розвиватися в XR за допомогою AjnaVidya. Вивчіть галузеві навички за лічені хвилини. Створюйте досвід XR за допомогою передових інструментів і ресурсів, а потім розгортайте та поширюйте їх на AjnaVidya. Отримуйте доступ до аналітики свого вмісту та безме...
SimX
simxvr.com
Програмне забезпечення SimX замінює ваші фізичні симуляційні манекени віртуальним 3D-пацієнтом із високою роздільною здатністю, який можна налаштовувати, і його можна проектувати будь-де.
CLDXR
cldxr.com
CLDXR — це хмарна платформа для керування активами розширеної реальності та самообслуговування для користувачів B2B. Він об’єднує різні технології AR/VR, такі як AR.js, Quick Look, 8th Wall для WebAR, а також ARKit/ARCore для додатків Android та iOS, і забезпечує доступ через уніфікований веб-інтерф...
Plattar
plattar.com
Plattar використовує технології доповненої реальності (ARKit + ARCore) і XR, що швидко розвиваються, у поєднанні з еволюцією споживчого апаратного забезпечення та браузера, щоб стати новим засобом для клієнтів, які дають можливість випробувати продукти в 3D та/або в контексті без фізичної присутност...
Vuframe
vuframe.com
Vuframe — це передова платформа, яка революціонізувала процес створення 3D, доповненої реальності (AR) і додатків віртуальної реальності (VR) корпоративного рівня. У минулому розробка таких додатків вимагала спеціальних навичок, тривалих циклів розробки та значних бюджетів. Тепер Vuframe спростив ве...
CGTrader
cgtrader.com
Діяльність компанії, яка є найбільшим у світі джерелом ліцензованих стоків і спеціальних 3D-моделей, включає два взаємопов’язані бізнес-напрямки. Корпоративний ринок CGTrader Marketplace для 3D-моделей із понад 800 000 ліцензованих 3D-моделей і CGTrader Enterprise 3D Modeling для корпоративних клієн...
EvolveAR
evolvear.io
EvolveAR є найкращим у своєму класі з найпростішою та найпотужнішою платформою AR. Спеціально створений для малих підприємств, агентств, щоб створити захоплюючий досвід XR. Перетворіть свій друк, рекламні матеріали, візуалізацію продуктів електронної комерції та багато іншого в доповнену реальність....
Zapworks
zap.works
Zapworks — це нагороджена платформа WebAR. Створюйте, керуйте та публікуйте вражаючі можливості WebAR за допомогою нашого набору креативних інструментів, SDK, користувацьких рішень для брендингу та хостингу та потужної CMS. Завдяки рішенням без коду, з низьким кодом або спеціальним кодом, Zapworks д...
echo3D
echo3d.com
echo3D (www.echo3D.com) — це платформа керування 3D-активами для розробників і компаній, яка дозволяє зберігати, захищати та ділитися 3D-вмістом у режимі реального часу в межах своєї організації та за її межами. Ми пропонуємо першу в світі систему керування 3D-контентом (CMS) і мережу доставки (CDN)...
Viewabo
viewabo.com
Viewabo дозволяє агентам служби підтримки надсилати посилання на камери телефонів клієнтів, щоб бачити, що вони бачать, не встановлюючи програму. Дозволяючи компаніям бачити речі так, як бачать їх клієнти, Viewabo розширює можливості команд обслуговування клієнтів, забезпечуючи більш спрощений проце...
Oculavis
oculavis.de
oculavis SHARE розроблено, щоб вивести підтримку клієнтів для виробників машин на новий рівень. Припиніть подорожувати світом для служби. Надайте своїм кінцевим користувачам документацію про машину за допомогою доповненої реальності або зв’яжіться з точкою зору клієнтів у реальному часі та вирішуйте...
Telepresenz
telepresenz.com
Telepresenz® — це система дистанційного керування та цифрового робочого процесу на основі доповненої реальності, яку можна використовувати з різноманітними пристроями, включаючи розумні окуляри, для доступу до віддалених експертів і дистанційної діагностики, оцінки та усунення несправностей активів ...
Trimble Connect
connect.trimble.com
Trimble Connect for HoloLens використовує змішану реальність для координації проекту, забезпечуючи точне вирівнювання голографічних даних на робочому місці, дозволяючи працівникам переглядати свої моделі, накладені в контексті фізичного середовища.
AR Genie
argenie.ai
AR Genie — це візуальний інструмент віддаленої допомоги на основі ШІ, доповненої реальності (AR) і великої мовної моделі (L.L.M.). Це дає змогу експертам у всьому світі співпрацювати з техніками чи клієнтами, щоб допомагати та візуально направляти використання анотацій AR у відео в реальному часі дл...
XMReality
xmreality.com
XMReality надає рішення для віддаленої візуальної допомоги, створене для вашого підприємства, завжди повністю безпечне та настроюване відповідно до вашого бренду. Покращена доповненою реальністю та створена для простоти використання, XMReality є достатньо потужним, щоб зробити дистанційне вирішення ...
SightCall
sightcall.com
SightCall — це провідна у світі відеохмарна платформа на базі доповненої реальності, яка забезпечує живу дистанційну взаємодію між бізнесом і клієнтами на всіх континентах у всьому світі. У зв’язаному світі, орієнтованому на мобільні пристрої, компанії, які використовують SightCall, мають можливість...
Help Lightning
helplightning.com
Програмне забезпечення віддаленої допомоги Lightning надає відеопослуги для співпраці, які дають змогу експертам компанії працювати практично пліч-о-пліч із будь-ким, хто потребує допомоги, у будь-якій точці світу. Хмарне рішення компанії використовує функції доповненої реальності, включаючи об’єдна...
Streem
streem.com
StreemCore® — це інструмент дистанційної візуальної допомоги корпоративного класу, який використовує готові можливості доповненої реальності (AR). Додавши інтерактивний відеоінструмент для співпраці без завантаження, компанії можуть швидко переглядати та вирішувати дистанційно, прискорюючи діагности...
AIRe Link
aire.link
AIRe Link — професійний інструмент для віддаленого спілкування з клієнтами. Заощаджуйте гроші та час і передайте свої ноу-хау наступному поколінню техніків.
Virbela
virbela.com
Virbela створює захоплюючі віртуальні світи для віддаленої роботи, навчання та подій. Місія Virbela, заснована в 2012 році командою поведінкових психологів, полягає в тому, щоб допомогти організаціям і людям процвітати у віддаленому майбутньому. Завдяки захоплюючим 3D-просторам, які є глибоко соціал...
Breakroom
breakroom.net
Breakroom — це наступна еволюція цифрової співпраці та залучення — повністю настроюване 3D-середовище, створене для всіх ваших віртуальних потреб. Новий світ роботи — це не пекло двовимірних відеоконференцій, у якому ви потрапили в пастку. Це захоплюючий цифровий досвід, який розширює можливості зв’...
Trezi
trezi.com
Trezi — це захоплюючий VR-продукт для індустрії AEC, який дає змогу спільно працювати над проектами програмного забезпечення для 3D-моделювання та програмного забезпечення для архітектури в режимі реального часу.