Альтернативи - Swello
Meta Business Suite
business.facebook.com
Керуйте своєю бізнес-активністю у Facebook, Messenger та Instagram з одного місця.
Hubspot
hubspot.com
HubSpot пропонує повну платформу маркетингу, продажів, обслуговування клієнтів і програмне забезпечення CRM, а також методологію, ресурси та підтримку, щоб допомогти підприємствам розвиватися краще. Почніть роботу з безкоштовними інструментами та оновлюйте їх у міру зростання. Завдяки Marketing Hub...
X Pro
pro.x.com
X PRo, раніше TweetDeck, — це програма на інформаційній панелі соціальних мереж для керування обліковими записами X (раніше Twitter). Спочатку незалежний додаток, TweetDeck згодом був придбаний Twitter Inc. та інтегрований в інтерфейс Twitter. Він схожий на програму «Інформаційна панель» Twitter,...
GoDaddy
godaddy.com
GoDaddy Inc. – це американська публічна реєстратор інтернет-доменів і веб-хостингова компанія зі штаб-квартирою в Скоттсдейлі, штат Арізона, зареєстрованою в Делавері. Станом на червень 2020 року GoDaddy має понад 20 мільйонів клієнтів і понад 7000 співробітників по всьому світу. Компанія відома сво...
Buffer
buffer.com
Buffer — це найбільш інтуїтивно зрозумілий і доступний інструмент керування соціальними мережами для малого бізнесу. З Buffer планувати, планувати та публікувати вміст соціальних мереж легше, ніж будь-коли. Найкраще те, що ви можете переглядати детальну аналітику соціальних мереж на багатьох платфор...
Odoo
odoo.com
Odoo — це програмне забезпечення для управління бізнесом, включаючи CRM, електронну комерцію, виставлення рахунків, бухгалтерський облік, виробництво, склад, управління проектами та управління запасами. Версія для спільноти — це безкоштовне програмне забезпечення, ліцензоване згідно з GNU LGPLv3. Іс...
Hootsuite
hootsuite.com
Забагато брендів погано ставляться до соціальних мереж. Ваші не повинні. Все починається з правильних інструментів. Тисячі брендів покладаються на платформу та рішення Hootsuite, щоб запускати блискучі соціальні кампанії, забезпечувати 5-зірковий досвід соціальної торгівлі та керувати всіма розмова...
Metricool
metricool.com
Metricool — це платформа, яка дозволяє аналізувати, планувати та керувати своїми соціальними мережами як справжній професіонал. Інструмент, розроблений, щоб перенести ваші соціальні мережі на місяць. Плануйте публікації, аналізуйте важливі дані та створюйте виграшну стратегію. З ПК або мобільного пр...
SEMrush
semrush.com
Semrush — це провідна платформа SaaS для управління видимістю в Інтернеті, яка дозволяє компаніям у всьому світі проводити оптимізацію пошукових систем, оплату за клік, контент, соціальні медіа та конкурентоспроможні дослідницькі кампанії та отримувати вимірні результати від онлайн-маркетингу. Semru...
Zoho Social
zoho.com
Zoho Social — це повна платформа управління соціальними медіа для компаній і агентств. Це допомагає планувати публікації, відстежувати згадки, створювати власні інформаційні панелі тощо. Zoho Social походить від Zoho.com — пакету з 40+ продуктів, яким довіряють понад 40 мільйонів користувачів. Він ...
Later
later.com
Later — це платформа маркетингу та комерції в соціальних мережах, яка допомагає власникам бізнесу, творцям, агентствам і командам соціальних мереж розвивати свої бренди та бізнес в Інтернеті. Пізніше допоможе вам заощадити час і розвивати свій бізнес, спрощуючи керування всією стратегією соціальних...
Simplified
simplified.com
Simplified – це платформа для розробки та співпраці для сучасних маркетингових команд. Тепер можна створювати швидкий і оригінальний контент на всіх каналах без необхідності редагувати вручну після завантаження ресурсів; Simplified зробить усе за вас! Таким чином ви мінімізуєте клопоти, водночас пов...
Vista Social
vistasocial.com
Vista Social — це сучасна універсальна платформа соціальних мереж. Спеціально розроблені інструменти керування соціальними мережами, які допоможуть вам досягти ваших цілей. Функції включають публікацію та планування, звіти та аналітику, соціальну папку вхідних повідомлень і прослуховування, керуванн...
Constant Contact
constantcontact.com
Constant Contact, Inc. – це онлайн-маркетингова компанія зі штаб-квартирою в Волтемі, штат Массачусетс, з додатковими офісами в Лавленді, штат Колорадо; і Нью-Йорк, Нью-Йорк. Constant Contact надає електронну пошту, соціальні медіа та інструменти маркетингу подій, щоб допомогти малим підприємствам ...
Planable
planable.io
Planable — це платформа для спільної роботи над вмістом, яка полегшує командну роботу в маркетингу. Це місце, де ви можете створювати, планувати, переглядати та затверджувати весь свій чудовий маркетинговий вміст для соціальних мереж, блогів, інформаційних бюлетенів, прес-релізів — що завгодно! Відч...
Sprout Social
sproutsocial.com
Sprout Social є світовим лідером у сфері програмного забезпечення для керування та аналітики соціальних мереж. Інтуїтивно зрозуміла платформа Sprout передає потужні соціальні дані в руки понад 30 000 брендів, щоб вони могли досягти розумнішого та швидшого впливу на бізнес. Завдяки повному набору р...
Qualtrics
qualtrics.com
Qualtrics CoreXM використовується більш ніж 13 000 брендами та 75% зі списку Fortune 500. Qualtrics CoreXM є найбільш надійною, інтелектуальною та масштабованою універсальною платформою для управління досвідом. Qualtrics CoreXM є основоположним дослідницьким інструментом для створення, запуску та ан...
Loomly
loomly.com
Loomly — це проста у використанні платформа керування соціальними медіа, яка допомагає створювати та планувати публікації, відстежувати аналітику та керувати єдиною папкою вхідних повідомлень у соціальних мережах. * Керуйте активами свого бренду в бібліотеці. * Підживлюйте свою історію за допомогою ...
Publer
publer.io
Publer — це платформа для керування соціальними медіа, яка дозволяє вам спільно працювати, планувати й аналізувати свої публікації у Facebook, Instagram, TikTok, Twitter, LinkedIn, Pinterest, Google Business Profiles, YouTube, WordPress, Telegram і Mastodon з одного місця.
ContentStudio
contentstudio.io
Оновіть свою стратегію соціальних медіа та вмісту за допомогою ContentStudio – найефективнішої потужності для компаній, агентств і маркетологів. Оптимізуйте процес створення вмісту та розширте свою присутність в Інтернеті. ContentStudio — це не просто ще один інструмент; це комплексне рішення для пр...
SocialPilot
socialpilot.co
SocialPilot — це інструмент автоматизації маркетингу в соціальних мережах, який допомагає вам планувати й аналізувати свою маркетингову діяльність у соціальних мережах і таким чином підвищувати ефективність і охоплення соціальних мереж. 1) За допомогою SocialPilot ви можете підключити понад 9 соціал...
Heropost
heropost.io
Heropost допомагає нашим користувачам підвищити ефективність свого бренду продуктивним і інтелектуальним способом за допомогою інструментів і показників, які розширюють їх можливості в соціальних мережах. Заснований у середині 2016 року, коли Instagram зріс у чотири рази, що зміцнило його актуальніс...
CoSchedule
coschedule.com
Маркетинговий календар CoSchedule допомагає маркетологам бачити весь свій маркетинг в одному місці. Це ваша секретна зброя, щоб нарешті бачити, планувати та ділитися своїм маркетингом у єдиному календарі. Маркетинговий календар CoSchedule дає вам інструменти, щоб: Візуалізувати кожен маркетинговий п...
UNUM
unum.la
Інструменти для сучасного творця
SocialBee
socialbee.com
SocialBee — це інструмент керування соціальними медіа, який дає змогу користувачам ділитися вмістом у кількох соціальних мережах з одного місця. Використовуючи такий інструмент, ви можете встановлювати розклад публікацій, ділитися вмістом за планом, а потім аналізувати ефективність своїх облікових...
BirdEye
birdeye.com
Birdeye — це найвища рейтингова платформа для управління репутацією та цифрової взаємодії з клієнтами для місцевих брендів і компаній, що працюють у кількох місцях. Понад 100 000 компаній використовують платформу Birdeye на базі штучного інтелекту, щоб безперебійно взаємодіяти з клієнтами, підвищува...
Hypefury
hypefury.com
Ваш персональний помічник для збільшення та монетизації вашої аудиторії у Twitter. Ми вибрали найкращі методи, використовувані Twitter OG, і перетворили їх на додаток: - Легко створюйте новий вміст - Збільште свою аудиторію - Розширюйте свій список адрес електронної пошти - Продавайте більше товарі...
Postly
postly.ai
Postly — це універсальний інструмент для керування соціальними медіа, який допомагає створювати вміст, креативно розробляти дизайн, планувати публікації та проводити численні соціальні бесіди, які призводять до конверсій. Postly об’єднує маркетингові інструменти та функції, такі як AI Writer, AI Art...
Tailwind
tailwindapp.com
Інструмент, схожий на маркетингову команду Tailwind автоматизує найскладніші частини вашого маркетингу в соціальних мережах, щоб ви могли розвиватися розумніше та швидше. Економте час завдяки створенню контенту, плануванню та публікації для Instagram, Pinterest і Facebook. Офіційний партнер Facebook...
AgoraPulse
agorapulse.com
Agorapulse — це центр соціальних мереж для маркетингових команд, орієнтованих на рентабельність інвестицій. Соціальні медіа — це найпотужніший важіль для підвищення впізнаваності бренду, залучення потенційних клієнтів і збільшення продажів. Інформаційна панель Agorapulse, яка очікує на патент, рента...