WebCatalog
Sweet

Sweet

sweet.io

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Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Закріпляйте вебзастосунки у рядку меню (області сповіщень) для швидкого доступу за комбінаціями клавіш.

Можна встановити застосунок як поштовий клієнт за замовчуванням, впорядковувати вікна, керувати сповіщеннями й не лише!

Використовуйте паролі або Touch ID для блокування застосунків, коли ви не за комп'ютером.

Блокуйте рекламу, закрийте трекерам доступ до ваших персональних даних і пришвидшуйте роботу вебсайтів.

Sweet — це ваше місце для купівлі, продажу та торгівлі NFT і цифровими предметами колекціонування. Створіть власну колекцію або покажіть, наскільки ви фанат своїх улюблених спортивних команд, таких як New York Knicks, Cleveland Cavaliers, Chicago Blackhawks, McLaren Racing, Australian Open та багато інших.

Вебсайт: sweet.io

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