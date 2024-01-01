Альтернативи - SweepWidget

Woorise

woorise.com

Woorise — це найпростіший спосіб створювати вірусні розіграші та конкурси, цільові сторінки та цікаві форми, такі як опитування та вікторини. Woorise допомагає малим підприємствам зв’язуватися з аудиторією, збирати потенційних клієнтів і завершувати продажі.