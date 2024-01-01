Альтернативи - SweepWidget
Wishpond
wishpond.com
Wishpond дозволяє маркетологам легко створювати цільові сторінки та проводити конкурси, відстежувати потенційних клієнтів, надсилати електронні листи тощо.
Gleam
gleam.io
Gleam — це маркетингова платформа для зростання. Ми дозволяємо вам проводити чудові кампанії, які сприяють розвитку вашого бізнесу.
ShortStack
shortstack.com
Приєднуйтесь до тисяч брендів зі списку Fortune 500, рекламних агентств і малих підприємств, які використовують ShortStack для створення індивідуальних інтерактивних маркетингових кампаній. Створюйте настроювані конкурси, тоталізатори, вікторини, розіграші хештегів, конкурси з коментарями, цільові ...
VYPER
vyper.ai
VYPER is a marketing tool that makes it easy to run viral campaigns. Set up Referral Campaigns, Reward/Loyalty Programs, Giveaways, Leaderboards, and more. It leverages gamification and incentivization to stimulate engagement and share-ability to help grow your business faster and more efficiently! ...
Giveaway.com
giveaway.com
Giveaway.com is a campaign marketing platform, it revolutionizes the marketing landscape by offering a one-stop solution for all marketing needs. Run campaigns to market your business forward. Your one-stop giveaway solution for contests, quizzes, competitions, and more. Provably fairness, flexib...
Upland Second Street
lab.secondstreet.com
Second Street is an audience engagement software platform that is used by over 4,000 media companies and marketers. Second Street's partners use the platform to run contests and interactive content – such as personality quizzes, sweepstakes, photo contests, and more – on their website to generate ...
Qualifio
qualifio.com
Qualifio дозволяє великим брендам і медіа залучати аудиторію через цифрові канали за допомогою понад 50 шаблонних інтерактивних форматів (вікторини, конкурси, опитування, тести, анімаційні ігри тощо). Завдяки суворому дотриманню GDPR платформа дозволяє збирати багаті дані першої сторони, які можна п...
Woorise
woorise.com
Woorise — це найпростіший спосіб створювати вірусні розіграші та конкурси, цільові сторінки та цікаві форми, такі як опитування та вікторини. Woorise допомагає малим підприємствам зв’язуватися з аудиторією, збирати потенційних клієнтів і завершувати продажі.
ViralSweep
viralsweep.com
ViralSweep — це платформа вірусного маркетингу з інструментами для створення розіграшів, конкурсів і роздач.