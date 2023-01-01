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Альтернативи - Swapcard

RingCentral

RingCentral

ringcentral.com

RingCentral, Inc. є американським публічним постачальником хмарних комунікацій і рішень для співпраці для бізнесу. Генеральний директор RingCentral Влад Шмуніс і технічний директор Влад Вендроу заснували компанію в 1999 році. Серед інвесторів RingCentral були Doug Leone, Sequoia Capital, David Weide...

Airmeet

Airmeet

airmeet.com

Відкрийте для себе платформу для віртуальних самітів, онлайн-конференцій і гібридних заходів. Розроблено для взаємодії через індивідуальний досвід. Спробуйте БЕЗКОШТОВНО!

Whova

Whova

whova.com

Універсальне програмне забезпечення для керування подіями для особистих, гібридних і віртуальних подій

Bizzabo

Bizzabo

bizzabo.com

Bizzabo — найулюбленіша у світі програма для проведення заходів. Наша платформа дає змогу кожному організатору, маркетологу, експоненту та відвідувачу розкрити силу подій.

BigMarker

BigMarker

bigmarker.com

Проводьте вебінари, які сподобаються вашій аудиторії. Якщо ви готові до легкого настроюваного програмного забезпечення для проведення вебінарів без завантажень і проблем, ласкаво просимо додому.

WebinarNinja

WebinarNinja

webinarninja.com

WebinarNinja дозволяє створювати, проводити та ділитися вебінарами без жодних турбот. Почніть сьогодні та створіть свій перший вебінар за 10 секунд.

Hubilo

Hubilo

hubilo.com

Створюйте кращі заходи, які принесуть реальний дохід. Кожна подія — це можливість збільшити дохід — незалежно від того, де вона відбувається. Пріоритезуйте конвеєр з єдиної платформи з вебінарами, переглядами, демонстраціями, конференціями та особистими подіями, які перетворюють.

Swoogo

Swoogo

swoogo.events

With an emphasis on simplicity, functionality, and the true DIY spirit, Swoogo is a user-friendly event management platform that helps bring people together from anywhere. Swoogo’s superpower is streamlining the organizational aspects of every type of event, from registration and session scheduling,...

Cvent

Cvent

cvent.com

Cvent delivers an all-in-one event platform for any event, and every event. Our platform simplifies the management of each stage of the event lifecycle while giving you the data and insights you need to maximize your value. Whether in-person, virtual, or hybrid, you’ll have a single platform with ev...

Webex Events

Webex Events

socio.events

Webex Events (formerly Socio) is an end-to-end event management platform powering immersive, intuitive, and inclusive virtual, hybrid, and in-person events. Raise the bar with event apps, flexible registration, check-in and badge printing, lead retrieval, and live streaming technology. Webex Events ...

EventCreate

EventCreate

eventcreate.com

Створіть красивий веб-сайт події за лічені хвилини. Створіть веб-сайт події, збирайте реєстрації, продавайте квитки та рекламуйте свою подію в Інтернеті. Надійний і безпечний. Їй довіряють понад 1 000 000 людей у ​​всьому світі, включаючи планувальників з Nike, MIT і Refinery29.

EventBookings

EventBookings

eventbookings.com

EventBookings — це просте та просте у використанні рішення для продажу квитків на події всіх типів і розмірів. Зареєструйтеся, отримайте свою першу подію в прямому ефірі та продавайте квитки онлайн.

Worksup

Worksup

worksup.com

Ми організовуємо конференції та бізнес-заходи вже більше 20 років. Одного разу, зіткнувшись з різними викликами індустрії заходів, ми вирішили створити платформу для проведення заходів, просту у використанні для відвідувачів і швидку для налаштування для організаторів. Тепер наш досвід охоплює весь ...

Zuddle

Zuddle

zuddl.com

Єдина платформа для проведення заходів та вебінарів. Спростіть робочі процеси подій, об’єднавши кілька інструментів для виняткового досвіду відвідувачів і розуміння.

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