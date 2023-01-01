Альтернативи - Swapcard
RingCentral
ringcentral.com
RingCentral, Inc. є американським публічним постачальником хмарних комунікацій і рішень для співпраці для бізнесу. Генеральний директор RingCentral Влад Шмуніс і технічний директор Влад Вендроу заснували компанію в 1999 році. Серед інвесторів RingCentral були Doug Leone, Sequoia Capital, David Weide...
Airmeet
airmeet.com
Відкрийте для себе платформу для віртуальних самітів, онлайн-конференцій і гібридних заходів. Розроблено для взаємодії через індивідуальний досвід. Спробуйте БЕЗКОШТОВНО!
Whova
whova.com
Універсальне програмне забезпечення для керування подіями для особистих, гібридних і віртуальних подій
Bizzabo
bizzabo.com
Bizzabo — найулюбленіша у світі програма для проведення заходів. Наша платформа дає змогу кожному організатору, маркетологу, експоненту та відвідувачу розкрити силу подій.
BigMarker
bigmarker.com
Проводьте вебінари, які сподобаються вашій аудиторії. Якщо ви готові до легкого настроюваного програмного забезпечення для проведення вебінарів без завантажень і проблем, ласкаво просимо додому.
WebinarNinja
webinarninja.com
WebinarNinja дозволяє створювати, проводити та ділитися вебінарами без жодних турбот. Почніть сьогодні та створіть свій перший вебінар за 10 секунд.
Hubilo
hubilo.com
Створюйте кращі заходи, які принесуть реальний дохід. Кожна подія — це можливість збільшити дохід — незалежно від того, де вона відбувається. Пріоритезуйте конвеєр з єдиної платформи з вебінарами, переглядами, демонстраціями, конференціями та особистими подіями, які перетворюють.
Swoogo
swoogo.events
With an emphasis on simplicity, functionality, and the true DIY spirit, Swoogo is a user-friendly event management platform that helps bring people together from anywhere. Swoogo’s superpower is streamlining the organizational aspects of every type of event, from registration and session scheduling,...
Cvent
cvent.com
Cvent delivers an all-in-one event platform for any event, and every event. Our platform simplifies the management of each stage of the event lifecycle while giving you the data and insights you need to maximize your value. Whether in-person, virtual, or hybrid, you’ll have a single platform with ev...
Webex Events
socio.events
Webex Events (formerly Socio) is an end-to-end event management platform powering immersive, intuitive, and inclusive virtual, hybrid, and in-person events. Raise the bar with event apps, flexible registration, check-in and badge printing, lead retrieval, and live streaming technology. Webex Events ...
EventCreate
eventcreate.com
Створіть красивий веб-сайт події за лічені хвилини. Створіть веб-сайт події, збирайте реєстрації, продавайте квитки та рекламуйте свою подію в Інтернеті. Надійний і безпечний. Їй довіряють понад 1 000 000 людей у всьому світі, включаючи планувальників з Nike, MIT і Refinery29.
EventBookings
eventbookings.com
EventBookings — це просте та просте у використанні рішення для продажу квитків на події всіх типів і розмірів. Зареєструйтеся, отримайте свою першу подію в прямому ефірі та продавайте квитки онлайн.
Worksup
worksup.com
Ми організовуємо конференції та бізнес-заходи вже більше 20 років. Одного разу, зіткнувшись з різними викликами індустрії заходів, ми вирішили створити платформу для проведення заходів, просту у використанні для відвідувачів і швидку для налаштування для організаторів. Тепер наш досвід охоплює весь ...
Zuddle
zuddl.com
Єдина платформа для проведення заходів та вебінарів. Спростіть робочі процеси подій, об’єднавши кілька інструментів для виняткового досвіду відвідувачів і розуміння.