Альтернативи - Survicate

Sprig

sprig.com

Sprig - раніше UserLeap. Швидке та надійне дослідження користувачів у контексті. Переконайтеся, що дослідження користувачів відбуваються на ранній стадії та часто за допомогою цільових мікроопитувань Sprig, відеозапитань тощо.