Альтернативи - Survicate
UserTesting
usertesting.com
Інструменти тестування та дослідження зручності використання для покращення взаємодії з клієнтами в Інтернеті від UserTesting, платформи Human Insight. Програмне забезпечення CX № 1 у галузі G2.
dscout
dscout.com
Платформа якісних досліджень dscout використовує програму для мобільних пристроїв і понад 100 тисяч зацікавлених учасників, щоб ефективно знімати відео в даний момент і полегшувати аналіз...
Prolific
prolific.co
Збір даних за вимогою, самообслуговування. Prolific допомагає вам залучати високоякісних учасників дослідження для участі у вашому дослідженні, опитуванні чи експерименті.
User Interviews
userinterviews.com
Набирайте користувачів із нашої аудиторії з понад 450 000 перевірених споживачів і професіоналів або залучайте власну аудиторію та створюйте базу даних учасників для будь-якого типу дослідження UX.
Respondent Researcher
respondent.io
Поєднання дослідників з учасниками. Залучайте будь-яку аудиторію учасників або знаходьте платні можливості дослідження будь-яким методом дослідження по всьому світу.
Discuss
discuss.io
Створений для масштабування якісних досліджень за допомогою генеративної інформації на основі ШІ, що змінює правила гри, Discuss.io є домом для найулюбленіших у світі інструментів дослідження ринку.
Respondent Participant
respondent.io
Поєднання дослідників з учасниками. Залучайте будь-яку аудиторію учасників або знаходьте платні можливості дослідження будь-яким методом дослідження по всьому світу.
PickFu
pickfu.com
Create polls to test your product designs, images and copy to find out which version your target market likes best. Whether you’re an Amazon seller, e-commerce store, mobile app developer, book author, or entrepreneur, PickFu can help you make data-driven decisions. Here are just some of the ways yo...
Marvin
heymarvin.com
Hi, hello, so nice to meet you. We're Marvin, a qualitative data analysis platform & research repository designed that helps you centralize all customer knowledge & design user-centric products. Powered by advanced AI, we automate the tedious parts of research so you’re free to organize, analyze, un...
Wynter
wynter.com
Wynter gives you feedback from your target customers. Learn what your B2B SaaS ICPs: ⦿ think and want, what are their pains, desired gains, and jobs-to-be-done ⦿ how your marketing and product messaging is resonating with them Wynter helps B2B companies speed up market feedback loops and convert mor...
Sprig
sprig.com
Sprig - раніше UserLeap. Швидке та надійне дослідження користувачів у контексті. Переконайтеся, що дослідження користувачів відбуваються на ранній стадії та часто за допомогою цільових мікроопитувань Sprig, відеозапитань тощо.