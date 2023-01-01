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Альтернативи - SuiteDash

Hubspot

Hubspot

hubspot.com

HubSpot пропонує повну платформу маркетингу, продажів, обслуговування клієнтів і програмне забезпечення CRM, а також методологію, ресурси та підтримку, щоб допомогти підприємствам розвиватися краще. Почніть роботу з безкоштовними інструментами та оновлюйте їх у міру зростання.

ClickUp

ClickUp

clickup.com

Наша місія — зробити світ продуктивнішим. Для цього ми створили одну програму, яка замінить їх усі – Завдання, Документи, Цілі та Чат.

Salesforce

Salesforce

salesforce.com

Salesforce.com, вкл. — це американська компанія, яка розробляє хмарне програмне забезпечення зі штаб-квартирою в Сан-Франциско, Каліфорнія. Він надає (CRM) послуги з управління взаємовідносинами з клієнтами, а також продає додатковий набір корпоративних програм, орієнтованих на обслуговування клієнт...

Zoho CRM

Zoho CRM

zoho.com

Керуйте своїм бізнесом за допомогою набору онлайн-інструментів підвищення продуктивності та додатків SaaS від Zoho. Нам довіряють понад 50 мільйонів користувачів у всьому світі. Спробуйте наш план Forever Free!

Pipedrive

Pipedrive

pipedrive.com

Pipedrive — це простий у використанні CRM-інструмент №1, який оцінили користувачі. Отримайте більше кваліфікованих потенційних клієнтів і розвивайте свій бізнес. Підпишіться на 14-денну безкоштовну пробну версію.

Odoo

Odoo

odoo.com

Odoo — це програмне забезпечення для управління бізнесом, включаючи CRM, електронну комерцію, виставлення рахунків, бухгалтерський облік, виробництво, склад, управління проектами та управління запасами. Версія для спільноти — це безкоштовне програмне забезпечення, ліцензоване згідно з GNU LGPLv3. Іс...

LeadSquared

LeadSquared

leadsquared.com

Повне програмне забезпечення автоматизації маркетингу та CRM для компаній. Організуйте захоплення потенційних клієнтів, керування ними, управління продажами та аналітику на одній платформі.

ActiveCampaign

ActiveCampaign

activecampaign.com

ActiveCampaign – це хмарна програмна платформа для малого та середнього бізнесу, розташована в Чикаго, штат Іллінойс. Компанія пропонує програмне забезпечення для автоматизації взаємодії з клієнтами (CXA), яке поєднує в собі категорії електронного маркетингу, автоматизації маркетингу, автоматизації ...

Bigin

Bigin

bigin.com

Bigin — це легка CRM, створена виключно для малого бізнесу. Він оснащений простим у користуванні інтерфейсом, який спрощує керування конвеєрами, додавання приміток, оновлення записів і планування подальших дій і допомагає зосередитися на найважливішому – укладенні більшої кількості угод.

NetSuite

NetSuite

netsuite.com

NetSuite Inc. була американською компанією хмарних обчислень, заснованою в 1998 році зі штаб-квартирою в Сан-Матео, Каліфорнія, яка надавала програмне забезпечення та послуги для управління бізнес-фінансами, операціями та відносинами з клієнтами. Його програмне забезпечення та послуги були розроблен...

Podio

Podio

podio.com

Podio надає веб-платформу для організації командного спілкування, бізнес-процесів, даних і контенту в робочих областях управління проектами відповідно до потреб проекту.

Teamwork

Teamwork

teamwork.com

Створіть ефективну команду, яка чудово працює разом, за допомогою програмного забезпечення Teamwork для керування проектами, служби підтримки, чату, програмного забезпечення для керування документами та CRM.

Teamleader

Teamleader

teamleader.eu

Більше бізнесу. Менше клопоту. Керування клієнтами, управління проектами та виставлення рахунків в одному зручному інструменті. Teamleader полегшує роботу для 11 000 малих і середніх підприємств.

Zoho CRM Plus

Zoho CRM Plus

zoho.com

Zoho CRM Plus — це уніфікована платформа CX, яка дозволяє вашим відділам продажів, маркетингу та підтримки працювати як одне ціле в єдиному інтерфейсі.

Softr Studio

Softr Studio

softr.io

Softr перетворює ваші дані Airtable на красивий і потужний веб-сайт, веб-додаток або клієнтський портал. Виберіть шаблон або почніть з нуля.

Copper

Copper

prosperworks.com

Якщо вам потрібне програмне забезпечення CRM, яке працює з G Suite, вам знадобиться Copper. Спробуйте й подивіться, як ми можемо допомогти вашому бізнесу побудувати міцніші відносини з клієнтами.

Freshsales

Freshsales

freshworks.com

Збільште свій дохід за допомогою продажів, орієнтованих на контекст Персоналізуйте взаємодію, скоротіть свій цикл продажів і розвивайте свій бізнес за допомогою Freshsales Багатофункціональний набір продуктів для компаній будь-якого розміру. Оновлення хмарного програмного забезпечення сподобається...

EngageBay

EngageBay

engagebay.com

EngageBay — це доступне комплексне програмне забезпечення для маркетингу, продажів, підтримки та безкоштовного CRM для компаній, що розвиваються, щоб залучати відвідувачів веб-сайту та перетворювати їх на щасливих клієнтів

Capsule

Capsule

capsulecrm.com

Проста, але потужна CRM. Приєднуйтеся до понад 10 000 глобальних компаній і знайдіть простий спосіб керувати контактами, продажами та налагоджувати тривалі стосунки.

Thryv

Thryv

thryv.com

Керуйте клієнтами в будь-який час, у будь-якому місці та на будь-якому пристрої за допомогою програмного забезпечення для малого бізнесу Thryv: CRM, текстовий та електронний маркетинг, соціальні мережі, веб-сайти тощо.

Vtiger

Vtiger

vtiger.com

Vtiger CRM — це онлайн-програмне забезпечення, яке допомагає більш ніж 300 000 компаніям збільшити продажі, підвищити рентабельність маркетингових інвестицій і забезпечити чудове обслуговування клієнтів. Спробуйте безкоштовно протягом 15 днів!

OnePage CRM

OnePage CRM

onepagecrm.com

Унікальне програмне забезпечення CRM, яке допомагає малому бізнесу зосередитися на збільшенні продажів. На основі GTD & Sales принципів, наш інструмент продажів включає в себе управління контактами та хід.

Nimble

Nimble

nimble.com

CRM не тільки для продавців. Орієнтована на стосунки CRM для всієї вашої команди. Простий у використанні, працює у вашій папці вхідних повідомлень Outlook/Gmail, соціальних мережах, Інтернеті.

Clientjoy

Clientjoy

clientjoy.io

Clientjoy — це комплексне CRM-рішення та механізм зростання для фрілансерів і компаній, що дозволяє керувати потенційними клієнтами, пропозиціями, клієнтами, виставленням рахунків і доходами в одному місці.

Insightly

Insightly

insightly.com

Insightly, Inc. — це приватна комп’ютерна технологічна компанія зі штаб-квартирою в Сан-Франциско, Каліфорнія.

Less Annoying CRM

Less Annoying CRM

lessannoyingcrm.com

Тисячі малих підприємств використовують Less Annoying CRM для керування контактами, відстеження потенційних клієнтів і бути в курсі подальших дій. Безкоштовне обслуговування клієнтів спрощує налаштування.

Nutshell

Nutshell

nutshell.com

Nutshell — це зручна CRM для автоматизації продажів, яка допомагає торговим представникам вигравати більше угод завдяки швидкому впровадженню, потужним звітам і 100% безкоштовною підтримкою.

Salesflare

Salesflare

salesflare.com

Спробуйте Salesflare, просту CRM №1 для малого бізнесу, що продає B2B. Інтеграція з Google і Outlook. Будьте повністю мобільними. Автоматизуйте свою CRM на основі наявних даних.

NetHunt

NetHunt

nethunt.com

NetHunt пропонує програмне забезпечення CRM, а також відмінну підтримку клієнтів і базу знань для відділів продажів, маркетингу та обслуговування клієнтів. Приєднайся до нас!

noCRM.io

noCRM.io

nocrm.io

Заповнюйте менше форм, робіть більше дзвінків, укладайте більше угод. noCRM — це SaaS Lead Management Software, яке допомагає команді продажів перетворювати потенційних клієнтів на клієнтів. Спробуйте безкоштовно.

Ontraport

Ontraport

ontraport.com

Автоматизуйте, підключіть та оптимізуйте свій маркетинг за допомогою Ontraport — CRM та маркетингової платформи, створеної для того, щоб розвинути ваш бізнес.

Method CRM

Method CRM

method.me

Метод: CRM — це найкраща CRM QuickBooks для малого бізнесу. Керуйте своїми контактами, не вводьте дані двічі та отримуйте гроші швидше. Спробуйте безкоштовно!

Apptivo

Apptivo

apptivo.com

Місія Apptivo полягала в тому, щоб бути доступним і простим у використанні рішенням для малого бізнесу для співпраці з клієнтами, надаючи програми, які можна налаштувати.

Scoro

Scoro

scoro.com

Scoro — це найбільш повне програмне рішення для керування роботою, яке використовується професійними та творчими службами. Найшвидший спосіб керувати своїм часом, відстежувати свої проекти та спостерігати за розквітом свого бізнесу.

Vendasta

Vendasta

vendasta.com

Найпростіший спосіб продавати цифрові рішення під власним брендом. Vendasta — це біла платформа для компаній, які надають цифрові рішення малому та середньому бізнесу.

Pipeliner CRM

Pipeliner CRM

pipelinersales.com

Найкраща CRM, все про продажі! Інструмент для стимулювання продажів, проста, виграшна формула. Зосередьтеся на управлінні процесом продажів і аналітиці, щоб максимізувати дохід.

Salesmate

Salesmate

salesmate.io

Збільште свій дохід і зв’язки. Salesmate пропонує простий, індивідуальний і продуктивний досвід для вашої команди продажів і клієнтів.

Kylas

Kylas

kylas.io

Kylas Sales CRM допомагає зростаючим підприємствам оптимізувати продажі. Він інтуїтивно зрозумілий і має повний набір функцій. Спробуйте безкоштовно протягом 15 днів!

Breakcold

Breakcold

breakcold.com

Захистіть свою доставку, автоматизуйте подальші дії та персоналізуйте електронні листи в масштабі

Orgzit

Orgzit

orgzit.com

Потужність Enterprise CRM із гнучкістю Excel. Універсальна система продажів для представників виробників і дистриб’юторів. Оптимізуйте продажі, пропозиції, послуги та фінанси, перейшовши від розрізнених електронних таблиць до єдиної централізованої програми.

Native AI

Native AI

gonative.ai

Native Ai — це постійно діюча платформа аналізу ринку, яка допомагає брендам і організаціям відстежувати, керувати, оптимізувати та впроваджувати інновації. Він використовує найпередовіші технології NLP і AI, щоб робити відкриття серед великих наборів даних, що дозволяє брендам оптимізувати продукти...

Figpii

Figpii

figpii.com

Більше конверсій. Вищий дохід. Кращий досвід клієнтів. Отримайте повну картину взаємодії користувачів, усуньте розчарування клієнтів, запустіть тести та розкрийте невикористаний потенціал прибутку свого веб-сайту.

Setupad

Setupad

setupad.com

Setupad — одна з найкращих платформ монетизації веб-сайтів для збільшення прибутку від реклами. Чудова підтримка клієнтів і найкращі SSP. Монетизуйте свій трафік разом з нами. Зареєструватися!

LiveVox

LiveVox

livevox.com

Про LiveVox LiveVox (Nasdaq: LVOX) — це перевірена хмарна платформа CCaaS, яка допомагає бізнес-лідерам переосмислити взаємодію з клієнтами та змінити ефективність контакт-центру. Особи, які приймають рішення, використовують LiveVox, щоб покращити взаємодію з клієнтами, підвищити продуктивність аген...

Salesdash CRM

Salesdash CRM

salesdashcrm.com

Програмне забезпечення Salesdash CRM допомагає логістичним компаніям (брокерським компаніям з перевезення вантажів, 3PL) розвивати нові відносини з вантажовідправниками. Salesdash допомагає відділам продажів у логістиці оптимізувати процес продажів, щоб збільшити продажі та дохід. Створено для фрахт...

Bixpand

Bixpand

bixpand.ai

Bixpand.com — це найбільш швидкозростаюча платформа для прискорення продажів для малого та середнього бізнесу. Він розроблений простий у використанні, готовий до мобільних пристроїв і є універсальним для малого та середнього бізнесу. Bixpand.com — це 100% безкоштовна CRM з необмеженою кількістю конт...

AllClients

AllClients

allclients.com

Система керування клієнтами та автоматизації маркетингу №1 для дуже малого бізнесу.

Floww.ai

Floww.ai

floww.ai

Floww.ai — це пакет програмного забезпечення на базі GenAI, що забезпечує швидкі продажі для компаній B2C і B2B2C. Інтегрована платформа продажів Floww.ai пропонує Sales Execution CRM, NoCode Instant Analytics, Marketing & Workflow Automations, інтегровані з сучасним комунікаційним стеком. Удосконал...

SuperOffice

SuperOffice

superoffice.com

SuperOffice — це хмарне CRM-рішення, розроблене, щоб допомогти вам побудувати міцні ділові стосунки з клієнтами та перетворити їх на прибуток.

InboxPro

InboxPro

inboxpro.io

Перетворіть потенційних клієнтів на клієнтів. Закрийте більше зустрічей InboxPro допомагає оптимізувати процес залучення та підтримки клієнтів за допомогою штучного інтелекту, тегів злиття, послідовності подальших дій і вбудованого календаря.

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