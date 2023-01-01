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Study Gateway

Study Gateway

faithgateway.com

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Study Gateway — це служба потокового відео для вивчення Біблії від Зондервана та Томаса Нельсона, яка включає вчителів Біблії, авторів і пасторів, яким найбільше довіряють у світі, зокрема Макса Лукадо, Енн Грем Лотц, Луї Гігліо, Ріка Воррена, Дервіна Грея, Лізу ТерКерст, Дженні Аллен , Енді Стенлі, Крістал Еванс Херст, Джон Ортберг, Енн Воскамп, Крістін Кейн, Джада Едвардс, Боб Гофф і Джим Цимбала. Перегляньте тисячі відео з вивчення Біблії на такі теми, як учнівство, подолання та зцілення, християнське життя та обговорення Біблії. Отримайте програму як частину вашої підписки на Study Gateway.

Вебсайт: faithgateway.com

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