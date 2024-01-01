Альтернативи - Streem
Vectary
vectary.com
Створюйте 3D-інтерактивний досвід, щоб передати свої ідеї. Зустрічайте Vectary, онлайн-платформу для створення та керування інтерактивними 3D-проектами, які надихають, навчають і вирішують проблеми. Без завантажень, без коду – все в браузері.
Zoho Lens
zoho.com
Інтерактивна віддалена допомога з використанням доповненої реальності. Подивіться на проблеми в обладнанні — від заводських машин до серверів — у будь-який момент прямо зі свого столу, отримавши доступ до камери смартфона користувача у віддаленому місці.
Vossle
vossle.ai
Vossle — це платформа SaaS для розробки WebAR без коду, за допомогою якої компанії можуть створювати доповнену реальність менш ніж за 1 хвилину. Це вимагає завантажень без додатків, щоб випробувати світові цілі, кампанії на основі зображень, ігри або спроби на основі виявлення облич за допомогою осн...
ViewAR
viewar.com
ViewAR SDK дозволить вам використовувати всі доступні системи відстеження, такі як Wikitude, visionLib, Vuforia, Placenote, 6d.ai та багато інших. Ви можете створювати програми за допомогою конструктора програм, просто створюючи стиль і заповнюючи програму, або створювати власні програми за допомого...
Variant Launch
launchar.app
WebAR на iOS та Android – без програми. Запустіть свій досвід AR у веб-переглядачі за будь-яким посиланням або QR-кодом за допомогою нашого простого Javascript SDK. Відстеження рідної якості без оплати за перегляд. Створивши майже 100 досвідів доповненої реальності, ми довго й ретельно досліджували ...
MAXST
developer.maxst.com
MAXST AR SDK — це інструмент розробки додатків AR. Ви можете легко створювати власні програми AR за допомогою MAXST AR SDK. Нижче наведено функції, включені в MAXST AR SDK. - Space Tracker - Object Tracker (ціль: 3D-об'єкти розміром від 0,3 до 1,5 м) - Image Tracker (ціль: 2D-зображення) - Cloud Rec...
Vidinoti
vidinoti.com
Vidinoti пропонує зручну платформу для створення, розгортання та керування локалізованим вмістом доповненої реальності.
PlugXR
plugxr.com
PlugXR — це хмарна платформа, яка дозволяє користувачам створювати рішення AR, візуалізацію продуктів і просторові обчислення без навичок програмування. Платформа спрощує процес розробки, надаючи інтерфейс перетягування, який дозволяє користувачам створювати ефект занурення за допомогою 3D-моделей, ...
Onirix
onirix.com
Платформа доповненої реальності без коду, з низьким кодом і SDK, яка допомагає створювати, розміщувати, публікувати та ділитися веб-контентом AR. Доступний для понад 4,5 мільярдів користувачів IOS і Android у всьому світі та сумісності 92,94% пристроїв у всьому світі. Веб-доповнена реальність не є о...
Ocavu
ocavu.com
Ocavu — це ваше єдине місце для візуалізації продукту та оповідання історій за допомогою 3D і доповненої реальності. Ми допомагаємо брендам збільшити продажі, поінформованість і залучення через нашу платформу Studio. За допомогою Studio ви можете створювати, керувати та розгортати 3D і AR на різних ...
AUGmentecture
augmentecture.com
AUGmentecture — це платформа доповненої реальності для спільної роботи над дизайном, яка дозволяє переглядати 3D-моделі у форматі AR.
CLDXR
cldxr.com
CLDXR — це хмарна платформа для керування активами розширеної реальності та самообслуговування для користувачів B2B. Він об’єднує різні технології AR/VR, такі як AR.js, Quick Look, 8th Wall для WebAR, а також ARKit/ARCore для додатків Android та iOS, і забезпечує доступ через уніфікований веб-інтерф...
ARGear
argear.io
ARGear — це програмне забезпечення доповненої реальності на основі SaaS, яке допомагає розробникам додатків запроваджувати функції та вміст доповненої реальності, такі як Snapchat, для власних додатків. На відміну від інших рішень AR, платформа ARGEAR надає не лише комплексний SDK AR, але й понад 60...
Wikitude
wikitude.com
Wikitude, компанія Qualcomm, є відомим піонером мобільної технології доповненої реальності (AR) і компанією, що стоїть за низкою відзначених нагородами рішень AR для смартфонів, планшетів і розумних окулярів. Його повністю власна розроблена технологія AR доступна через його основний продукт Wikitude...
EasyAR SDK
easyar.com
EasyAR Mega надає хмарне рішення AR у масштабі міста та надає можливості культурі та туризму, бізнес-сфері, освіті, промисловості та багатьом іншим підприємствам за допомогою гнучкої схеми придбання, передових можливостей картографування та локалізації та зручного інструментарію.
Augment
augment.com
Augment — це платформа доповненої реальності, яка дозволяє користувачеві візуалізувати продукти в 3D у реальному середовищі та в реальному часі за допомогою планшета чи смартфона.
Zapworks
zap.works
Zapworks — це нагороджена платформа WebAR. Створюйте, керуйте та публікуйте вражаючі можливості WebAR за допомогою нашого набору креативних інструментів, SDK, користувацьких рішень для брендингу та хостингу та потужної CMS. Завдяки рішенням без коду, з низьким кодом або спеціальним кодом, Zapworks д...
Viewabo
viewabo.com
Viewabo дозволяє агентам служби підтримки надсилати посилання на камери телефонів клієнтів, щоб бачити, що вони бачать, не встановлюючи програму. Дозволяючи компаніям бачити речі так, як бачать їх клієнти, Viewabo розширює можливості команд обслуговування клієнтів, забезпечуючи більш спрощений проце...
SynergyXR
synergyxr.com
SynergyXR: революція в майбутньому з рішеннями XR Огляд компанії SynergyXR розташований у жвавому місті Орхус, Данія, як маяк інновацій у сфері розширеної реальності (XR). Народжені завдяки глибокому розумінню виробничого та енергетичного секторів, ми перетворилися на величезну силу, яка спеціалізує...
Oculavis
oculavis.de
oculavis SHARE розроблено, щоб вивести підтримку клієнтів для виробників машин на новий рівень. Припиніть подорожувати світом для служби. Надайте своїм кінцевим користувачам документацію про машину за допомогою доповненої реальності або зв’яжіться з точкою зору клієнтів у реальному часі та вирішуйте...
Telepresenz
telepresenz.com
Telepresenz® — це система дистанційного керування та цифрового робочого процесу на основі доповненої реальності, яку можна використовувати з різноманітними пристроями, включаючи розумні окуляри, для доступу до віддалених експертів і дистанційної діагностики, оцінки та усунення несправностей активів ...
Trimble Connect
connect.trimble.com
Trimble Connect for HoloLens використовує змішану реальність для координації проекту, забезпечуючи точне вирівнювання голографічних даних на робочому місці, дозволяючи працівникам переглядати свої моделі, накладені в контексті фізичного середовища.
AR Genie
argenie.ai
AR Genie — це візуальний інструмент віддаленої допомоги на основі ШІ, доповненої реальності (AR) і великої мовної моделі (L.L.M.). Це дає змогу експертам у всьому світі співпрацювати з техніками чи клієнтами, щоб допомагати та візуально направляти використання анотацій AR у відео в реальному часі дл...
XMReality
xmreality.com
XMReality надає рішення для віддаленої візуальної допомоги, створене для вашого підприємства, завжди повністю безпечне та настроюване відповідно до вашого бренду. Покращена доповненою реальністю та створена для простоти використання, XMReality є достатньо потужним, щоб зробити дистанційне вирішення ...
SightCall
sightcall.com
SightCall — це провідна у світі відеохмарна платформа на базі доповненої реальності, яка забезпечує живу дистанційну взаємодію між бізнесом і клієнтами на всіх континентах у всьому світі. У зв’язаному світі, орієнтованому на мобільні пристрої, компанії, які використовують SightCall, мають можливість...
Help Lightning
helplightning.com
Програмне забезпечення віддаленої допомоги Lightning надає відеопослуги для співпраці, які дають змогу експертам компанії працювати практично пліч-о-пліч із будь-ким, хто потребує допомоги, у будь-якій точці світу. Хмарне рішення компанії використовує функції доповненої реальності, включаючи об’єдна...
AIRe Link
aire.link
AIRe Link — професійний інструмент для віддаленого спілкування з клієнтами. Заощаджуйте гроші та час і передайте свої ноу-хау наступному поколінню техніків.