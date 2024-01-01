Альтернативи - Streem

Vossle

vossle.ai

Vossle — це платформа SaaS для розробки WebAR без коду, за допомогою якої компанії можуть створювати доповнену реальність менш ніж за 1 хвилину. Це вимагає завантажень без додатків, щоб випробувати світові цілі, кампанії на основі зображень, ігри або спроби на основі виявлення облич за допомогою осн...