Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Stratup.ai» у WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Представляємо Stratup.ai, абсолютно новий інструмент на основі штучного інтелекту, який допоможе вам генерувати унікальні та інноваційні ідеї стартапів за лічені секунди. Stratup.ai революціонізує гру для стартапів із понад 17 000 ідей, згенерованих штучним інтелектом, що дає підприємцям змогу повністю розкрити свій потенціал і стимулювати їх шлях до успіху.

Вебсайт: stratup.ai

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