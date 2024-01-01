Альтернативи - Stomio
UserTesting
usertesting.com
Інструменти тестування та дослідження зручності використання для покращення взаємодії з клієнтами в Інтернеті від UserTesting, платформи Human Insight. Програмне забезпечення CX № 1 у галузі G2.
Dovetail
dovetail.com
Dovetail допомагає зберігати, аналізувати та спільно працювати над дослідженнями користувачів в одному місці, спрощуючи перегляд закономірностей, дізнаватися про клієнтів і вирішувати, що робити далі. Серед наших клієнтів Boston Consulting Group, Cisco, CSIRO, Deliveroo, Elsevier, Kayak, Mastercard,...
Hotjar
hotjar.com
Hotjar – це компанія з аналітики поведінки, яка аналізує використання веб-сайтів, надаючи зворотній зв’язок за допомогою таких інструментів, як теплові карти, записи сеансів і опитування. Він працює з інструментами веб-аналітики, такими як Google Analytics, щоб пропонувати уявлення про те, як люди п...
Qualtrics
qualtrics.com
Qualtrics дає змогу компаніям отримувати та реагувати на інформацію про клієнтів, продукт, бренд і досвід співробітників в одному місці.
Userfeel
userfeel.com
Платіть по ходу роботи Інструмент тестування користувачів без підписки чи щомісячної плати. Отримайте кращу інформацію від нашої панелі високоякісних тестувальників всього за 30 доларів США за тестувальника.
dscout
dscout.com
Платформа якісних досліджень dscout використовує програму для мобільних пристроїв і понад 100 тисяч зацікавлених учасників, щоб ефективно знімати відео в даний момент і полегшувати аналіз...
Prolific
prolific.co
Збір даних за вимогою, самообслуговування. Prolific допомагає вам залучати високоякісних учасників дослідження для участі у вашому дослідженні, опитуванні чи експерименті.
Marker.io
marker.io
Повідомлення про помилки не повинно бути наукою. Отримайте відгуки про веб-сайт від клієнтів і колег у свій улюблений засіб відстеження помилок, не зводячи розробників з розуму.
HoneyStack
hockeystack.com
Наскрізна аналітика SaaS. HockeyStack — це інструмент аналітики SaaS, який об’єднує дані про маркетинг, продукт, дохід і продажі, щоб виявити приховану інформацію, як-от LTV кампанії або швидкість відтоку кожного маркетингового каналу. Без налаштування. Немає коду. СПРОБУЙТЕ БЕЗКОШТОВНО
Maze
maze.co
Чудові продукти створені на основі хороших звичок. Зробіть відкриття продукту постійним. Підтверджуйте загальні та щоденні рішення про продукт за допомогою інформації про користувачів, яку вся ваша команда може збирати, споживати та діяти.
User Interviews
userinterviews.com
Набирайте користувачів із нашої аудиторії з понад 450 000 перевірених споживачів і професіоналів або залучайте власну аудиторію та створюйте базу даних учасників для будь-якого типу дослідження UX.
Usersnap
usersnap.com
Usersnap допомагає вашому бізнесу завдяки своїй універсальній платформі зворотного зв’язку створювати кращі та успішніші продукти та послуги за допомогою відгуків клієнтів. Збирайте відгуки користувачів протягом життєвого циклу розробки продукту. Спробуйте безкоштовно.
Discuss
discuss.io
Створений для масштабування якісних досліджень за допомогою генеративної інформації на основі ШІ, що змінює правила гри, Discuss.io є домом для найулюбленіших у світі інструментів дослідження ринку.
UXtweak
uxtweak.com
UXtweak — це дослідницька платформа UX, готова допомогти вам у будь-яких викликах, які ви перед нею поставите. Якщо ви коли-небудь задавалися питанням, що думають і відчувають ваші користувачі щодо вашого веб-сайту, програми чи прототипу, вам більше не доведеться здогадуватися. На платформі UXtweak ...
GetWhy
getwhy.io
GetWhy – це компанія нового покоління, що займається аналізом інформації. На базі Gen. AI платформа наскрізної статистики GetWhy надає найкращу у своєму класі інформацію про споживачів з безпрецедентною швидкістю та за невелику частку вартості традиційних компаній, що займаються аналізом. GetWhy пре...
Respondent Researcher
respondent.io
Поєднання дослідників з учасниками. Залучайте будь-яку аудиторію учасників або знаходьте платні можливості дослідження будь-яким методом дослідження по всьому світу.
UserZoom
userzoom.com
Дослідження UX, зроблено правильно. Завдяки системі UX Insights від UserZoom ви можете копати глибше та швидше, щоб забезпечити чудовий цифровий досвід протягом життєвого циклу розробки продукту.
Ruttl
ruttl.com
ruttl — це безкоштовний інструмент зворотного зв’язку для живих веб-сайтів, як і InVision, призначений для статичних веб-сайтів. Ви можете отримати відгук від свого клієнта та інформацію від вашої команди на веб-сайті в реальному часі або за посиланням. Це дає вам можливість редагувати живі веб-сайт...
Global App Testing
globalapptesting.com
Глобальне тестування додатків — це рішення для краудтестування, яке дає змогу командам із забезпечення якості, продукту, UX, інженерних, локалізаційних і цифрових команд тестувати свої продукти та досвід у більш ніж 189 країнах із понад 90 000 професійно перевірених професіоналів, які тестують на ре...
Userlytics
userlytics.com
Використовуйте нашу найсучаснішу платформу для дослідження користувачів і глобальну групу з понад 1,6 мільйона, щоб покращити досвід клієнтів і користувачів.
Optimal Workshop
optimalworkshop.com
Створюйте кращий цифровий досвід, спираючись на дані. Швидко й легко тестуйте будь-що, від архітектури веб-сайту до прототипів дизайну за допомогою нашого набору спеціалізованих інструментів дослідження користувачів.
Howuku
howuku.com
Howuku — це набір інструментів, які допоможуть вам створити високоефективну взаємодію з користувачем із записом відвідувачів, тепловою картою, віджетом відгуків, A/B-тестуванням тощо.
Kantar Marketplace
kantarmarketplace.com
Kantar Marketplace – це автоматизована платформа для дослідження ринку, розроблена для професіоналів, маркетологів і агентств, які хочуть тестувати, вчитися та рухатися швидше. Платформа побудована на основі передового досвіду в галузі та перевірених методологій, що забезпечує результати за години, ...
PlaybookUX
playbookux.com
PlaybookUX дозволяє компаніям приймати рішення на основі даних із відповідних джерел даних. Його програмна платформа дозволяє отримати доступ до поточних або потенційних клієнтів, щоб надати відгук про бізнес-концепції, характеристики продукту та маркетинговий напрямок.
Marvin
heymarvin.com
Привіт, привіт, так приємно познайомитися. Ми Marvin, платформа якісного аналізу даних і репозиторій досліджень, розроблений, щоб допомогти вам централізувати всі знання клієнтів і розробляти орієнтовані на користувача продукти. Завдяки вдосконаленому штучному інтелекту ми автоматизуємо нудну частин...
Indeemo
indeemo.com
Наша платформа відеодосліджень, що базується на штучному інтелекті, дозволяє командам MR, UX та CX розуміти людей, продукти та досвід у контексті повсякденного життя. Дослідники, дизайнери та менеджери з продуктів, яких ми підтримуємо, використовують Indeemo в контекстах B2C та B2B для різноманітних...
Respondent Participant
respondent.io
Поєднання дослідників з учасниками. Залучайте будь-яку аудиторію учасників або знаходьте платні можливості дослідження будь-яким методом дослідження по всьому світу.
Userbrain
userbrain.com
Налаштуйте свій перший користувальницький тест всього за кілька хвилин, отримайте перші результати за кілька годин. Userbrain — це ваш швидкий спосіб визначити, що працює для вашого продукту, а що ні.
The User Interview Exchange
userinterviewexchange.com
User Interview Exchange – це сайт для творців, де можна перевірити та повторити продукти, які покращують наше особисте та професійне життя. * Заробляйте жетони, беручи участь в інтерв'ю з користувачами Допоможіть створити найсучасніші продукти, поділившись своїм досвідом у 30-хвилинних інтерв’ю з к...
Zuko
zuko.io
67% людей, які починають заповнювати онлайн-форму, не завершують її. Zuko — це онлайн-форма + інструмент аналітики та оптимізації оформлення замовлення, який допомагає вам зменшити кількість залишень і збільшити кількість конверсій, зробивши вашу форму найкращою. * Зрозумійте, коли, де і чому відвід...
RealEye
realeye.io
Онлайн-дослідницька платформа з веб-камерою Eye-Tracking. Він: - набагато швидший і дешевший, ніж традиційне обладнання для відстеження очей - точний (точність розміру кнопки) і використовується в академічних дослідженнях - простий у використанні (клієнти хвалять нас за зручний інтерфейс) RealEye – ...
Kraftful
kraftful.com
Kraftful надає глибокий штучний інтелект аналізу відгуків користувачів, щоб дізнатися, що потрібно вашим користувачам і як зробити ваш продукт чудовим.
Saber Feedback
saberfeedback.com
Простий і гнучкий інструмент зворотного зв’язку, який розміщено на вашому веб-сайті Відкрийте лінії зв’язку зі своїми клієнтами, щоб ви могли вирішувати проблеми та підвищувати взаємодію. Виявляйте термінові помилки, покращуйте взаємодію з користувачем і зробіть перевірку якості вмісту плавнішою. ...
Glow
glowfeed.com
Glow — це найкраща в своєму класі дослідницька технологія, яка полегшує та пришвидшує збір корисних людських ідей. Glow підтримує бренди у проведенні категорії U&A, аналізі аудиторії, стані бренду, тестуванні концепції, тестуванні на ринку, оцінці рентабельності інвестицій, ESG/діагностиці сталого р...
Hubble
hubble.team
Hubble — це уніфіковане програмне забезпечення для дослідження користувачів, призначене для груп продуктів, щоб постійно збирати відгуки від користувачів. Hubble пропонує набір інструментів, включаючи контекстні опитування в продуктах, тести на зручність використання, тести прототипів і сегментацію ...
methinks
methinks.io
Тестування користувачів methinks.io передбачає особисті інтерв’ю в мобільному додатку. Кваліфіковані тестувальники, опитування, відеоінтерв’ю в прямому ефірі, архіви, оплата, все в одному додатку
Field Agent
fieldagent.net
Field Agent B2B MarketPlace об’єднує бренди, роздрібних торговців і агентства з клієнтами по всій країні та всьому світі, щоб допомогти вам виграти в роздрібній торгівлі. Наш набір швидких і доступних продуктів для роздрібної торгівлі надає клієнтам явну перевагу в обслуговуванні покупців, перемаган...
Ethnio
ethn.io
Ethnio — це CRM-система для набору, планування, заохочення та керування учасниками дослідження UX. Найпотужніша CRM для досліджень користувачів Ethnio була створена UX Researchers для задоволення всіх ваших потреб у дослідницьких операціях
NEXT
nextapp.co
NEXT — це платформа пошуку продуктів на базі штучного інтелекту, яка перетворює взаємодію з клієнтами на розуміння продукту. NEXT збирає дані про взаємодію з клієнтами, точно розуміє ці взаємодії та надає аналітичну інформацію, що ґрунтується на фактах, яку команди використовують для підтвердження п...
GetCurious
getcurious.io
GetCurious дозволяє компаніям-виробникам продуктів проводити глибші дослідження користувачів і швидше. Продукт дозволяє командам продуктів збирати інформацію за допомогою відео, аудіо та показу екрана, поки учасник використовує цільовий веб/програму/прототип. Швидкий набір учасників можна здійснити ...
Clueify
clueify.com
Clueify надає вам важливий відгук про ефективність ваших концепцій, перш ніж ви їх запускаєте. Використовуючи наш ШІ, ви можете з точністю 92% передбачити, куди дивитимуться користувачі та як вони сприймуть ваш дизайн. Це схоже на те, що матимете сотні тестових користувачів лише за один клік, але бе...
Plotline
plotline.so
Plotline — це платформа взаємодії в додатку для споживчих інтернет-компаній. Команди продуктів і маркетингу можуть налаштовувати повідомлення в додатку або підказки, які можна налаштовувати, щоб покращити впровадження функцій і збільшити кількість конверсій. Повністю без коду.
RhetorAI
rhetorai.com
Швидше пристосування продукту до ринку завдяки інтерв’ю з користувачами AI. RhetorAI автоматизує опитування користувачів для швидшого пристосування продукту до ринку. Щойно ви створите посилання, наш штучний інтелект буде доступний для інтерв’ю з вашими користувачами 24 години на добу та 7 днів на...
Userback
userback.io
№1 ВІЗУАЛЬНА ПЛАТФОРМА ВІДГУКІВ КОРИСТУВАЧІВ Відгуки користувачів [@#!#+$?%] важкі. Ось чому понад 20 000 команд розробників програмного забезпечення обирають Userback для автоматизації, оптимізації та структурування своїх циклів зворотного зв’язку, від збору до закриття. - Збагатіть зворотній зв'...
Netigate
netigate.net
Netigate пропонує комплексне рішення для зворотного зв’язку з клієнтами та співробітниками. Отримуйте корисну інформацію та приймайте рішення на основі даних.
VWO
vwo.com
VWO — це провідний на ринку інструмент тестування A/B, який компанії, що швидко розвиваються, використовують для експериментів і оптимізації коефіцієнта конверсії.
Quallie
quallie.com
Програмне забезпечення для онлайн-фокус-груп - живі чати, щоденники та дошки обговорень, дошки оголошень, форуми, опитування та інші функції. Ви можете об'єднати всі модулі в одному дослідницькому проекті. Для якісних досліджень.
Juno
heyjuno.co
Juno — дослідницька платформа штучного інтелекту. Він взаємодіє з реальними людьми, щоб зрозуміти, що вони думають, відчувають і переживають. Juno веде інтерв’ю з користувачами та розкриває багату інформацію від вашого імені. чому Багатий і глибокий аналіз користувачів щодо швидкості та масштабова...
Wondering
wondering.com
Wondering — це платформа для опитування та опитування користувачів під керівництвом A. Ми допомагаємо командам із розробки продуктів і UX швидше отримувати відгуки від клієнтів щодо дизайну та нових концепцій будь-якою мовою та створювати кращі продукти за допомогою досліджень під керівництвом ШІ.
UX Sniff
uxsniff.com
Покращуйте UX свого веб-сайту та збільшуйте кількість конверсій за допомогою UXsniff, інструменту на базі штучного інтелекту, який автономно аналізує записи сеансів і визначає ненормальні шаблони кліків. Дозвольте UXsniff стати вашим віртуальним аналітиком UX, покращуючи UX вашого сайту та коефіцієн...
UXReality
uxreality.com
UXReality — це інклюзивна програма на основі ШІ для створення власного всесвіту даних про поведінку користувачів. Він має всі мобільні функції відстеження поведінки, такі як теплова карта, графік погляду, емоції, голос, прокручування та записи потоків кліків із відстеженням очей веб-камерою, вимірюв...
UserQ - Tester
userq.com
UserQ — це перше повністю дистанційне рішення для дослідження користувачів, яке обслуговує дослідників і тестувальників MENA з варіантами тестування арабською та англійською мовами, використовуючи групу місцевих тестувальників. Ми прагнемо зробити дослідження UX доступними для кожного бренду, менедж...
UserQ - Researcher
userq.com
UserQ — це перше повністю дистанційне рішення для дослідження користувачів, яке обслуговує дослідників і тестувальників MENA з варіантами тестування арабською та англійською мовами, використовуючи групу місцевих тестувальників. Ми прагнемо зробити дослідження UX доступними для кожного бренду, менедж...
Tobii UX Explore
tobii.com
Tobii UX Explore пропонує швидку та просту для розуміння інформацію про ваш досвід користувача, дозволяючи дивитися очима ваших користувачів. За допомогою нашої платформи тестування UX ви отримаєте доступ до точки зору користувача від першої особи з точною візуалізацією погляду, використовуючи лише ...
Sticky
tobii.com
Хочете отримати кращу віддачу від своїх маркетингових інвестицій? Sticky від Tobii — це онлайн-програмне забезпечення для стеження за очима та інструмент опитування, який аналізує, як цільова аудиторія сприймає ваші креативні проекти на пристроях, якими вона найчастіше користується. Перегляньте впли...
SenseCheck
sensecheck.com
Платформа SenseCheck надає вам об’єктивний відгук про ваші маркетингові матеріали від нашої величезної групи досвідчених професіоналів. Зовнішня перспектива, яка допоможе вам покращити ваші результати та уникнути дорогих провалів. Отримайте відгук про будь-який матеріал, наприклад веб-сайти, цільові...
RapidUsertests
rapidusertests.com
Rapidusertests.com — це онлайн-служба зручності використання, яка дозволяє компаніям швидко й легко оптимізувати свої веб-сайти та програми. За 69 євро за тестувальника менеджери з продуктів, маркетологи та дизайнери зручності можуть отримати відгук про зручність використання свого веб-сайту чи рекл...
PrepsUs
prepsus.io
Програмне забезпечення для дослідження користувачів допомагає менеджерам із продуктів визначати ключові проблеми користувачів, які призведуть до бажаного продукту та результатів для бізнесу
Parative
parative.com
Parative зосереджено на тому, щоб надати практичну інформацію про використання продукту та поведінку клієнтів працівникам, які їх потребують найбільше, – командам з доходів і утримання – без підтримки з боку команди обробки даних, CDP або сховища даних. Parative розроблено, щоб допомогти командам в...
OpenQ
openq.co
OpenQ забезпечує проведення дослідницьких операцій B2B в одному місці, що підтримується 150 млн перспективних досліджень B2B, які можна шукати та фільтрувати за допомогою 20+ гранульованих фільтрів. Завдяки OpenQ CRM спеціалісти з дослідницької діяльності можуть проводити інтерв’ю, безперебійно та е...