Альтернативи - StellarX

CLDXR

cldxr.com

CLDXR — це хмарна платформа для керування активами розширеної реальності та самообслуговування для користувачів B2B. Він об’єднує різні технології AR/VR, такі як AR.js, Quick Look, 8th Wall для WebAR, а також ARKit/ARCore для додатків Android та iOS, і забезпечує доступ через уніфікований веб-інтерф...