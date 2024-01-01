Альтернативи - StellarX
Trezi
trezi.com
Trezi — це захоплюючий VR-продукт для індустрії AEC, який дає змогу спільно працювати над проектами програмного забезпечення для 3D-моделювання та програмного забезпечення для архітектури в режимі реального часу.
SENTIO VR
sentiovr.com
SENTIO VR — це провідна захоплююча хмарна платформа для перегляду проектів, керування презентаціями клієнтів і співпраці для професіоналів, які працюють у будівельній галузі. Завдяки прямій інтеграції з такими провідними програмними продуктами, як Autodesk Revit, SketchUp, Enscape, Lumion та іншими,...
SynergyXR
synergyxr.com
SynergyXR: революція в майбутньому з рішеннями XR Огляд компанії SynergyXR розташований у жвавому місті Орхус, Данія, як маяк інновацій у сфері розширеної реальності (XR). Народжені завдяки глибокому розумінню виробничого та енергетичного секторів, ми перетворилися на величезну силу, яка спеціалізує...
Viz4D
viz4d.com
Viz4D допоможе вам створити найефективніший веб-переглядач 3D, який чудово працює на мобільних пристроях і VR. Він створений для проходження Archviz у реальному часі, тривимірного конфігуратора продукту та презентації. Завдяки унікальним наборам технологій AutoOptimization навіть складну архітектурн...
Ctruh
ctruh.com
Ctruh, платформа, яка пропонує створення веб-контенту без використання коду. Він підкреслює доступність, простоту використання та можливості 3D-перетворення на основі штучного інтелекту. Користувачі можуть створювати захоплюючий контент без кодування, використовуючи потужну бібліотеку 3D-ресурсів. О...
cognitive3D
cognitive3d.com
cognitiveVR — це аналітична платформа корпоративного рівня для віртуальної реальності. Він може відстежувати, збирати та аналізувати візуальну телеметричну інформацію про ваших користувачів.
CLDXR
cldxr.com
CLDXR — це хмарна платформа для керування активами розширеної реальності та самообслуговування для користувачів B2B. Він об’єднує різні технології AR/VR, такі як AR.js, Quick Look, 8th Wall для WebAR, а також ARKit/ARCore для додатків Android та iOS, і забезпечує доступ через уніфікований веб-інтерф...