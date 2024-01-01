Альтернативи - Stedger
Flipsnack
flipsnack.com
Створіть приголомшливий фліпбук онлайн. Створюйте, діліться та вставляйте онлайн-каталоги для гортання сторінок, перетворюючи ваші PDF-файли на онлайн-книги для гортання. Зробіть перекидну книжку в Інтернеті за допомогою нашого вдосконаленого засобу для перекидання книг. Спробувати безкоштовно!
ROI Hunter
roihunter.com
ROI Hunter — це платформа для управління ефективністю продукту (PPM). Платформа дозволяє роздрібним торговцям зрозуміти, як їхні окремі продукти працюють протягом життєвого циклу продукту, дозволяючи їм максимізувати свою маржу, приймаючи кращі та більш обґрунтовані рішення. Усі звичайні операційні ...
OnWhatsApp
onwhats.app
Розширення можливостей Neighborhood Commerce для наявних і наступних мільярдів користувачів WhatsApp.
Salsify
salsify.com
Платформа CommerceXM від Salsify забезпечує досвід, який потребують покупці на кожному етапі шляху до покупки, всюди на цифровій полиці.
Feedonomics
app.feedonomics.com
Наша платформа №1 для оптимізації каналів даних і систем керування каналами продуктів дозволяє розміщувати ваші продукти в списку будь-де, де люди здійснюють покупки в Інтернеті, зокрема в Google Shopping, Amazon і Facebook.
Sellercloud
sellercloud.com
Ідеальне рішення для вашого бізнесу електронної комерції. Спростіть свої операції та розширте доступ до інших каналів. Плавно контролюйте свій інвентар, каталог, закупівлю та виконання.
Publitas
publitas.com
Ми допомагаємо брендам публікувати каталоги в Інтернеті, щоб забезпечити гарний досвід покупки.
Vroozi
vroozi.com
Програмне забезпечення для закупівель і рішення для закупівель для спрощення закупівель із керуванням витратами, відповідністю, аналітикою, каталогом, процесом закупівлі до оплати
SimplyDepo
simplydepo.com
SimplyDepo — це хмарне веб- і мобільне рішення, яке допомагає малим і середнім оптовикам і роздрібним торговцям отримувати прибуток і економити час. Його функції включають керування замовленнями, каталог продуктів, керування клієнтами та аналітику. Його мобільний додаток дозволяє торговим представни...
ShopVibes
shop-vibes.de
shopvibes поєднує в одній центральній системі управління інформацією про продукт (PIM), управління каналами / каналами та аналітику цифрових полиць, що забезпечує цілісну оптимізацію всіх каналів продажів. Таким чином, shopvibes підтримує бренди, виробників і роздрібних торговців у багатоканальних п...
OneChannelAdmin
onechanneladmin.com
OneChannelAdmin є провідною компанією електронної комерції SaaS. Наша місія полягає в тому, щоб за допомогою оновленого підходу зірвати індустрію програмних рішень для електронної комерції та впровадити інновації. Завдяки централізації критично важливих операцій електронної комерції на єдиній надійн...
Okkular.io
okkular.io
Tag-Gen від Okkular допомагає роздрібним торговцям у сфері моди та меблів, створюючи безперебійний процес мерчандайзингу, забезпечуючи ефективне виявлення продукту та адаптацію продукту онлайн. Рішення Okkular Tag-Gen допомагає автоматизувати процес додавання тегів продукту за допомогою найсучаснішо...
Billtrust
billtrust.com
Прискоріть зростання онлайн-доходу, плавно масштабуйте та оптимізуйте взаємодію з клієнтами за допомогою інтелектуальної платформи веб-магазину B2B/B2C і мобільного додатка. Billtrust eCommerce створено спеціально для оптових дистриб’юторів і виробничих підприємств, щоб залишатися конкурентоспроможн...
WizCommerce
wizcommerce.com
WizCommerce — це комплексна платформа на базі штучного інтелекту, яка допомагає оптовикам, дистриб’юторам і виробникам B2B оцифрувати свої наскрізні продажі; від реєстрації нових потенційних клієнтів до прийому замовлень, платежів тощо! Користувачі можуть приймати замовлення на виставках, онлайн або...
STEL Order
stelorder.com
STEL Solutions є постачальником програмних рішень для галузі польових і домашніх послуг з більш ніж 10-річним досвідом. Наш основний продукт, розташований на півдні Іспанії, — STEL Order, який допомагає понад 5000 клієнтам у більш ніж 100 країнах оптимізувати свій бізнес і спростити життя щодня. STE...
LazyChat
lazychat-landing.vercel.app
LazyChat — це платформа соціальної комерції для продажу безпосередньо з папки вхідних повідомлень у соціальних мережах. Функції включають керування запасами та каталогом продуктів, легке оформлення замовлення, автоматизований чат-бот, автоматизацію залишення кошика, трансляцію тощо. Скоротіть час ві...
Kentro.io
kentro.io
Kentro: ERP наступного покоління для електронної комерції В епоху, коли операції електронної комерції вимагають гнучкості та ефективності, Kentro постає як сучасна альтернатива традиційним системам ERP, таким як NetSuite або SAP. Як багатоканальний хмарний ERP, Kentro розроблений спеціально для елек...
GeekSeller
geekseller.com
Багатоканальна платформа управління запасами та замовленнями. Продавайте на Walmart, eBay, Amazon, Shopify, WooCommerce, Google, Wayfair тощо.
Cymbio
cym.bio
Cymbio забезпечує зростання цифрових продажів для брендів за допомогою першої в світі комплексної платформи доставки та торгової площадки. Наш всеохоплюючий центр автоматизації B2B підтримує всі системи, протоколи та постачальників, водночас безперешкодно відкриваючи бренди глобальній екосистемі роз...
Productsup
productsup.com
Productsup — це провідна платформа продукт-споживач (P2C), яка дозволяє виробникам, брендам, постачальникам послуг і торговим майданчикам перетворювати комерційну анархію на комерційний успіх. Платформа Productsup P2C пропонує низку рішень, як-от керування стрічками, досвід роботи на ринку та соціал...
Etail Solutions
etailsolutions.com
Etail Solutions — це провідна платформа інтеграції комерції, яка з 2010 року вирішує деякі з найскладніших проблем інтеграції та автоматизації електронної комерції для брендів, 3PL і великих торгових посередників. Наша місія — зробити кожну транзакцію цифрової комерції ідеальною як для споживача, та...
1WorldSync
1worldsync.com
1WorldSync® є лідером у сфері оркестровки вмісту продукту, що дає змогу більш ніж 14 000 компаніям у понад 60 країнах спростити створення та розповсюдження ефектного контенту, який є точним, послідовним і актуальним у будь-якому місці торгівлі. Завдяки своїй технологічній платформі та послугам експе...
Catalog Bar
catalogbar.com
Catalog Bar — це веб- і мобільна вітрина для організацій, які мають відділ продажів, дилерів, роздрібних продавців і магазини для продажу своїх продуктів.
Listing Mirror
listingmirror.com
Listing Mirror – це багатоканальне програмне забезпечення для керування, призначене для людей і компаній, які продають онлайн. Listing Mirror інтегрується з популярними ринковими майданчиками та дозволяє вам керувати списками, доставкою та запасами з одного інтерфейсу користувача. - Копіюйте списки ...
iPaper
ipaper.io
iPaper — це платформа цифрового каталогу, яка дозволяє перетворювати ваші друковані листівки та каталоги на повністю інтерактивні цифрові покупки. Привертайте увагу покупців за допомогою зображень продуктів і відео. Збільште трафік і продажі за допомогою покупок у каталозі через електронну пошту, Wh...
Sales Layer
saleslayer.com
Sales Layer — це провідна глобальна платформа PIM (управління інформацією про продукти), яка допомагає компаніям автоматизувати складні процеси B2B і підключати свої продукти до будь-якої корпоративної платформи або інструменту продажів у межах або за межами організації по всьому ланцюжку постачання...
Akeneo
akeneo.com
Akeneo є компанією, що надає досвід роботи з продуктами (PX), і є світовим лідером у сфері управління інформацією про продукт (PIM); створення світу, де кожна взаємодія з продуктом є досвідом, який направляє споживачів і професіоналів до найкращої покупки в будь-який час і в будь-якому місці. Akeneo...
Syndigo
syndigo.com
Syndigo — це перше хмарне рішення, створене спеціально для надання виняткового досвіду в організаціях, доменах і клієнтах. Наші рішення MDM, PIM, PXM, Digital Shelf Analytics, Syndication та Enhanced Content, а також найбільша доступна інтегрована мережа для розповсюдження вмісту, прискорюють успіх ...
Flxpoint
flxpoint.com
Flxpoint — це ваша сучасна платформа роздрібних операцій, створена для підключеної торгівлі. Flxpoint з’єднує ваш ланцюжок постачання з вашими каналами продажів і повністю автоматизує операції електронної комерції. Продавайте в масштабах без ручних процесів або індивідуальних розробок, які сповільню...
Plytix
plytix.com
Plytix PIM є провідним програмним забезпеченням для керування інформацією про продукт для малого та середнього бізнесу в усьому світі завдяки своєму зручному інтерфейсу, низькій ціні та підходу до адаптації та підтримки клієнтів. Plytix PIM допомагає компаніям оптимізувати процеси управління інформа...