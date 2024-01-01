Альтернативи - Stamped
Salesforce
salesforce.com
Salesforce.com, вкл. — це американська компанія, яка розробляє хмарне програмне забезпечення зі штаб-квартирою в Сан-Франциско, Каліфорнія. Він надає (CRM) послуги з управління взаємовідносинами з клієнтами, а також продає додатковий набір корпоративних програм, орієнтованих на обслуговування клієнт...
Square
squareup.com
Square, Inc. — американська компанія, що надає фінансові послуги, агрегатор торговельних послуг і мобільних платежів, розташована в Сан-Франциско, Каліфорнія. Компанія продає платіжні продукти програмного та апаратного забезпечення та розширила свою діяльність у сфері послуг для малого бізнесу. Комп...
Talkable
talkable.com
Чудові програми реферального маркетингу ✅ для онлайн-магазинів, місцевого бізнесу та послуг b2b. Програма лояльності для маркетингу, що розвивається. Легко запускати, тестувати та оптимізувати! Нагороджуйте своїх клієнтів!
Fivestars
fivestars.com
Fivestars — це комплексна платіжна та маркетингова платформа, яка поєднує прості у використанні технології, настроювані винагороди та рекламні акції та автоматизацію.
Yotpo
yotpo.com
Yotpo — це маркетингова платформа електронної комерції з найсучаснішими рішеннями для відгуків клієнтів, візуального маркетингу, лояльності, рефералів і SMS-маркетингу. Дізнайтеся більше про те, як ваш бренд може стимулювати зростання за допомогою Yotpo тут.
Friendbuy
friendbuy.com
Бренди, що швидко розвиваються, можуть отримати більше від кожного клієнта з Friendbuy. Завдяки найкращій у своєму класі реферальній програмі та програмі лояльності бренди можуть досягти принаймні 5–10% продажів через рефералів із учетверо вищою загальною цінністю. Friendbuy співпрацює з такими брен...
Smile.io
smile.io
Перетворіть нових клієнтів на постійних за допомогою найнадійнішого у світі додатка лояльності. Понад 125 мільйонів покупців заробляють бали за допомогою Smile. Дайте людям те, що вони люблять.
Ambassador
getambassador.com
Ambassador дає змогу маркетологам збільшувати кількість клієнтів, рефералів і доходів, використовуючи передачу інформації з вуст в уста. Їх програмне забезпечення, зручне для маркетологів, спрощує реферальний маркетинг, автоматизуючи процес реєстрації, відстеження, винагороди та керування вашими клі...
LoyaltyLion
loyaltylion.com
Відносини, які виходять за рамки балів і винагород. Дозвольте наявним клієнтам розвивати ваш бізнес за вас. як? Використовуйте LoyaltyLion, щоб створити програму лояльності, яка виходить за рамки балів і винагород, сприяючи збільшенню життєвої цінності клієнта та рентабельному залученню через кращі...
Uniqodo
uniqodo.com
Uniqodo має на меті переосмислити просування як каталізатор більших і кращих результатів. Ми є піонерами нової категорії клієнтського досвіду; вирішення проблем просування протягом усього життєвого циклу клієнта, що ми називаємо PromotionX. Платформа Uniqodo Promotion Experience Platform, поєднуючи ...
Sparkage Consumer
getsparkage.com
Sparkage — це цифрова платформа лояльності, яка спрощує маркетинг для малого бізнесу. У ньому є все необхідне для спілкування з клієнтами, стимулювання повторних відвідувань і розвитку вашого бізнесу.
Sparkage Merchant
getsparkage.com
Sparkage — це цифрова платформа лояльності, яка спрощує маркетинг для малого бізнесу. У ньому є все необхідне для спілкування з клієнтами, стимулювання повторних відвідувань і розвитку вашого бізнесу.
Social Spiral
socialspiral.com
Social Spiral — це просте програмне забезпечення для лояльності клієнтів, яке відстежує традиційний маркетинг, а також ваші цифрові маркетингові зусилля.
Shopuddy
shopuddy.com
Дозвольте малим підприємствам випускати цифрові винагородні картки та ваучери для клієнтів Apple Wallet і Google Wallet. Бренди можуть швидко розгортати всі типи програм лояльності, щоб привернути увагу своїх постійних клієнтів, підвищити рівень лояльності клієнтів і збільшити частку вашого гаманця ...
Propello
propello.com
Швидке виведення на ринок програмне забезпечення для підтримки лояльності клієнтів із заохоченнями. Стимулює залучення, зменшує відтік, покращує конверсію, генерує нові джерела доходу та підвищує цінність клієнта.
NeoCurrency
neocurrency.com
NeoCurrency отримує та надає клієнтам у всьому світі цифрові винагороди з унікального каталогу, що включає провідні бренди, передоплату та інші варіанти, подібні до готівки, у 24 різних валютах у 36 країнах. NeoCurrency — це незалежний американський постачальник цифрових винагород і призів за реклам...
Nector
nector.io
Додаток для лояльності Nector є цінним інструментом для компаній, щоб розвивати лояльність клієнтів, стимулювати повторні покупки, залучати нових клієнтів, збирати інформацію та оптимізувати роботу. Впроваджуючи персоналізовані програми лояльності, компанії можуть стимулювати повторні покупки та ств...
Loyalzoo
loyalzoo.com
Loyalzoo — це сервіс цифрових карток постійного клієнта для малих/середніх роздрібних торговців і закладів харчування. Loyalzoo пропонує доступну систему на основі передплати, яка дозволяє роздрібним торговцям будь-якого розміру запускати власну програму лояльності в магазинах. Loyalzoo — це служба ...
LoyaltyZen
loyaltyzen.com
Партнерська програма LoyaltyZen призначена для маркетингових агентств і компаній, що займаються програмним забезпеченням. Якщо ваша компанія хоче запровадити виняткові програми лояльності, тоді ми можемо ідеально підійти! Зв'яжіться з нами, щоб стати партнером.
LoyaltyPlant
loyaltyplant.com
LoyaltyPlant допомагає офлайн-бізнесу по всьому світу створювати значущі зв’язки зі своїми клієнтами. Його власна платформа пропонує потужну систему CRM, додаток білої мітки та інтеграцію POS.
Loyale
loyale.io
Loyale — це хмарна платформа лояльності клієнтів, яка пропонує компаніям схеми винагород і маркетингові інструменти. Його можна інтегрувати з існуючим стеком, таким як Shopify, WooCommerce, Lightspeed, Mailchimp тощо, для автоматизації робочих процесів. Програмне забезпечення пропонує розширені функ...
inCust
incust.com
inCust пропонує платформу управління життєвим циклом клієнтів, яка дозволяє будь-якому бізнесу залучати та утримувати клієнтів, продавати передплачені товари, обробляти платежі, аналізувати діяльність клієнтів, спілкуватися з клієнтами тощо. Роздрібні продавці отримують переваги від індивідуальних п...
Poket
poket.com
Poket — це відзначене нагородами комплексне програмне забезпечення програми лояльності, яке допомагає компаніям збільшити кількість повторних продажів і залучити більше нових лояльних клієнтів. За допомогою Poket торговці можуть налаштувати будь-яку комбінацію типів програм лояльності відповідно до ...
OptCulture
optculture.com
OptCulture — це рішення, орієнтоване на залучення клієнтів і лояльність. Він асимілює дані про клієнтів із розрізнених систем роздрібної торгівлі та джерел, таких як програмне забезпечення POS, механізми електронної комерції, інформаційні веб-сайти та навіть фізичні форми. Використовуючи такі дані, ...
BeeLiked
beeliked.com
BeeLiked — це платформа гейміфікації для створення інтерактивних рекламних акцій, щоб збільшити кількість потенційних клієнтів, винагородити та заохотити команди продажів, а також підвищити лояльність клієнтів. Перетворіть потенційних клієнтів на мікроінфлюенсерів. Залучайте та стимулюйте свою аудит...
SiteVibes
sitevibes.com
SiteVibes — це платформа Shopper Experience, яка дозволяє роздрібним торговцям електронної комерції динамічно взаємодіяти з покупцями. Роздрібні продавці електронної комерції можуть використовувати SiteVibes для збору автентичних оглядів продуктів, створення програми лояльності, створення користувац...
O4S
o4s.io
O4S — це технологічна платформа, яка революціонізує взаємодію компаній, які займаються дистрибуцією, зі своїми торговими партнерами. Завдяки передовим рішенням і підходу, що керується даними, O4S дає можливість компаніям точно націлювати та заохочувати високоефективних торгових партнерів, стимулюючи...
Lootly
lootly.io
Lootly — це платформа лояльності та винагороди, реферали та VIP-платформа, яка допомагає брендам електронної комерції будувати чудові стосунки зі своїми клієнтами. Lootly підтримує понад 2000 глобальних програм винагород і обслуговує мільйони балів і клієнтів щодня. Lootly дозволяє легко запустити в...
Ackroo
ackroo.com
Завдяки консолідації постачальників і галузі Ackroo надає маркетингові, платіжні та торговельні рішення для продавців будь-якого розміру. Хмарна маркетингова платформа самообслуговування Ackroo, що керується даними, допомагає торговцям у магазинах і в Інтернеті обробляти та керувати трансакціями лоя...
99minds
99minds.io
99minds — це всеосяжне рішення для залучення, залучення та утримання клієнтів. Ми є багатоканальною платформою автоматизації маркетингу для електронної комерції та роботи в магазинах, що потребує обробки та керування подарунковими картками, програмами лояльності та винагородами, купонами та рішенням...
LoopyLoyalty
loopyloyalty.com
Loopy Loyalty — це провідна у світі веб-програма для створення та керування картками з цифровими марками для Apple і Google Wallet. Створюйте свої картки онлайн, надсилайте клієнтам push-повідомлення, записуйте історію транзакцій і переглядайте статистику клієнтів. Не потрібні технічні знання, не по...
Gameball
gameball.co
Gameball — це маркетингова платформа лояльності та гейміфікації, розроблена для того, щоб перетворити відвідувачів і випадкових покупців на лояльних клієнтів на все життя. Розширення можливостей використання мобільних пристроїв за допомогою гейміфікованих програм лояльності, розроблених для утриманн...
Paylode
paylode.com
Paylode — це платформа бонусів для клієнтів для компаній, які хочуть швидко запустити привабливу програму бонусів для клієнтів. Paylode дозволяє компаніям надавати комплексну програму бонусів для своїх клієнтів за частку часу та витрат, необхідних для створення програми всередині компанії. Paylode —...
Kangaroo Members
loyalty.kangaroorewards.com
Підвищуйте лояльність клієнтів і розвивайтеся за допомогою Kangaroo Rewards, провідної багатоканальної системи лояльності, якій довіряють тисячі малих і середніх підприємств і компаній зі списку Fortune 500. Створіть гіперперсоналізовану взаємодію за допомогою цільових винагород, автоматизованого ма...
Kangaroo Business
loyalty.kangaroorewards.com
Підвищуйте лояльність клієнтів і розвивайтеся за допомогою Kangaroo Rewards, провідної багатоканальної системи лояльності, якій довіряють тисячі малих і середніх підприємств і компаній зі списку Fortune 500. Створіть гіперперсоналізовану взаємодію за допомогою цільових винагород, автоматизованого ма...
TapMango Merchant
tapmango.com
Проста, але потужна платформа для утримання та залучення клієнтів. Створіть власну фірмову програму винагород.
TapMango Customer
tapmango.com
TapMango зміцнює стосунки, надаючи платформу для взаємодії з клієнтами, пропонуючи компаніям інноваційні рішення через власну програму лояльності.
Voucherify
voucherify.io
Voucherify — це перш за все API, хмарна платформа для просування та управління лояльністю для цифрових команд. Це допомагає підвищити лояльність клієнтів, залучити нових клієнтів і збільшити дохід за допомогою цільових стимулів і контекстних винагород. Ми допомагаємо компаніям будь-якого розміру зап...
AiTrillion
aitrillion.com
Відчуйте автоматизацію маркетингу на основі дієвого штучного інтелекту – отримайте AiTrillion! AiTrillion — це перша в історії підтримка штучного інтелекту на основі SaaS — комплексна маркетингова платформа для продавців електронної комерції. Це 11+ каналів залучення клієнтів, інтегрованих із аналіт...
Zinrelo
zinrelo.com
Zinrelo — це корпоративна платформа лояльності на базі SaaS на базі штучного інтелекту, яка допомагає брендам запускати цілісні програми винагород, одночасно збираючи та використовуючи дані нульової та першої сторін, згенеровані механізмом персоналізації. Zinrelo поєднує технологію з глибокою аналіт...
Boomerangme
boomerangme.biz
Boomerangme.biz — це платформа лояльності для малого та середнього бізнесу, розроблена для агентств. Ми оцифрували всі друковані акції та надаємо компаніям безкоштовний канал push-повідомлень. Це допомагає збільшити утримання, дохід і клієнтську базу для малих і середніх підприємств. Обліковий запис...
Kudo Koala
kudokoala.com
Kudo Koala — це більше, ніж просто платформа для лояльності та відгуків. Це повний пакет для утримання клієнтів, який поєднує програми лояльності, відгуки клієнтів та інноваційну систему рекомендацій. Глибоко залучайте клієнтів, заохочуйте повторний бізнес і без зусиль розширюйте свою клієнтську баз...
Influence.io
influence.io
Influence.io — це ідеальне рішення, яке дозволяє брендам електронної комерції розвивати свій бізнес шляхом створення персоналізованої програми лояльності та рекомендацій. За допомогою цього перспективного інструменту клієнти можуть заробляти бали за виконання дій, як-от розміщення замовлення, які по...
Annex Cloud
annexcloud.com
Комплексна, гнучка та масштабована платформа Loyalty Experience Platform™ від Annex Cloud дає змогу глобальним підприємствам отримувати та діяти на основі нульових і власних даних, щоб безперешкодно залучати, визнавати, винагороджувати та додавати цінність на всьому шляху клієнта — від обізнаності д...
Perkville
perkville.com
Perkville є провідним рішенням для утримання та перенаправлення для сфери охорони здоров’я, фітнесу, салонів краси, спа та роздрібної торгівлі. Наша програма винагород безпосередньо інтегрується з POS-системами або системами планування та може бути налаштована індивідуально для кожного бізнесу. Сист...
Xeno
getxeno.com
Xeno — це CRM на основі штучного інтелекту, який дає змогу великим роздрібним торговцям і брендам D2C збільшити повторні продажі на 11% завдяки розумінню кожного окремого клієнта та створенню більш релевантних маркетингових кампаній через SMS, електронну пошту, Whatsapp, Facebook і Instagram. Сотні...
Emarsys
emarsys.com
Emarsys, тепер компанія SAP, надає лідерам цифрового маркетингу та власникам бізнесу єдину багатоканальну платформу для залучення клієнтів, створену для прискорення бізнес-результатів. Швидко узгоджуючи бажані бізнес-результати з перевіреними багатоканальними стратегіями залучення клієнтів — краудсо...
Referrizer
referrizer.com
Найдосконаліша у світі платформа автоматизації маркетингу для розширення можливостей вашого місцевого бізнесу. Отримайте більше клієнтів, збільшите кількість рефералів і покращте утримання клієнтів за допомогою нашого БЕЗКОШТОВНОГО ПРОБНОГО облікового запису. Співпрацюйте з власниками місцевих компа...
SaaSquatch
saasquatch.com
SaaSquatch — це складне програмне забезпечення для рефералів і маркетингу лояльності, яке залучає ваших клієнтів, де б вони не відпочивали — у вашому мобільному чи веб-додатку чи поза ним. Деякі з найбільш інноваційних і відомих брендів світу використовують SaaSquatch, щоб винагороджувати своїх прих...
Marsello
app.marsello.com
Розумна лояльність і маркетинг для багатоканальних роздрібних торговців. Інтегруйте свої POS-програми та програми електронної комерції, щоб надати клієнтам повністю персоналізований досвід.
Paystone
paystone.com
Програмне забезпечення та обробка платежів для розвитку вашого бізнесу. Ми поєднуємо програмне забезпечення для залучення клієнтів і обробку платежів, щоб надати вам більше можливостей для розвитку вашого бізнесу з кожною трансакцією.
Giftbit
giftbit.com
Купуйте, надсилайте та відстежуйте цифрові подарункові картки для своїх програм винагород і заохочень.
Xoxoday
xoxoday.com
Інфраструктура винагород, стимулів, пільг і виплат для бізнесу. Тисячі підприємств різного розміру, від стартапів до великих підприємств, використовують бізнес-валюту Xoxoday, щоб надсилати винагороди, пільги, заохочення та виплачувати виплати.
Glue Loyalty
glueloyalty.com
Інтелектуальний клуб лояльності для вашого місцевого бізнесу. Винагороджуйте своїх клієнтів, збільшуйте продажі та сприяйте повторним операціям... не поворухнувши й пальцем!