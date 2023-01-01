Squoosh
Ще не встановили WebCatalog? Завантажте WebCatalog.
Вебсайт: squoosh.app
Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Squoosh» у WebCatalog для Mac, Windows, Linux.
Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.
Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.
Вебсайт: squoosh.app
Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Squoosh». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.
Вам також може сподобатися
CompressImage.io
compressimage.io
ShortPixel
shortpixel.com
TinyJPG
tinyjpg.com
Imagator
imagator.co
Optimizilla
imagecompressor.com
Compress JPEG
compressjpeg.com
PicResize
picresize.com
BibleServer
bibleserver.com
Photomash Studio
pixlr.com
iLoveIMG
iloveimg.com
Policygenius
policygenius.com
Artboard Studio
artboard.studio