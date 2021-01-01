Альтернативи - SproutLoud
Webflow
webflow.com
Webflow, Inc. – це американська компанія, розташована в Сан-Франциско, яка надає програмне забезпечення як послугу для створення та розміщення веб-сайтів. Їх онлайн-платформа візуального редактора дозволяє користувачам проектувати, створювати та запускати веб-сайти.
Hubspot
hubspot.com
HubSpot пропонує повну платформу маркетингу, продажів, обслуговування клієнтів і програмне забезпечення CRM, а також методологію, ресурси та підтримку, щоб допомогти підприємствам розвиватися краще. Почніть роботу з безкоштовними інструментами та оновлюйте їх у міру зростання.
Wix
wix.com
Wix.com Ltd. (Іврит: וויקס.קום) — ізраїльська компанія-розробник програмного забезпечення, яка надає послуги веб-розробки на основі хмари. Він дозволяє користувачам створювати веб-сайти HTML5 і мобільні сайти за допомогою онлайн-інструментів перетягування. Разом зі штаб-квартирою та іншими офісами ...
Salesforce
salesforce.com
Salesforce.com, вкл. — це американська компанія, яка розробляє хмарне програмне забезпечення зі штаб-квартирою в Сан-Франциско, Каліфорнія. Він надає (CRM) послуги з управління взаємовідносинами з клієнтами, а також продає додатковий набір корпоративних програм, орієнтованих на обслуговування клієнт...
Zoho CRM
zoho.com
Керуйте своїм бізнесом за допомогою набору онлайн-інструментів підвищення продуктивності та додатків SaaS від Zoho. Нам довіряють понад 50 мільйонів користувачів у всьому світі. Спробуйте наш план Forever Free!
Mailchimp
mailchimp.com
Mailchimp — це американська платформа автоматизації маркетингу та служба електронного маркетингу. Платформа є комерційною назвою її оператора, Rocket Science Group, американської компанії, заснованої в 2001 році Беном Честнатом і Марком Армстронгом, а Ден Курзіус приєднався пізніше. «Mailchimp, назв...
JustCall
justcall.io
JustCall — це хмарна телефонна система для ваших відділів дистанційного продажу та підтримки. Інтегрується з HubSpot, Intercom, Pipedrive, Salesforce та іншими інструментами CRM/Helpdesk.
Brevo
brevo.com
Brevo (раніше Sendinblue) допомагає розвивати ваш бізнес. Будуйте стосунки з клієнтами за допомогою електронної пошти, SMS, чату тощо. Використовуйте необхідні інструменти, коли вони вам потрібні. Спробуйте безкоштовно.
Apollo.io
apollo.io
Apollo — це платформа взаємодії з даними, яка вбудовує інтелектуальні дані у ваші робочі процеси, щоб допомогти вам виконувати, аналізувати та покращувати свою стратегію зростання.
ActiveCampaign
activecampaign.com
ActiveCampaign – це хмарна програмна платформа для малого та середнього бізнесу, розташована в Чикаго, штат Іллінойс. Компанія пропонує програмне забезпечення для автоматизації взаємодії з клієнтами (CXA), яке поєднує в собі категорії електронного маркетингу, автоматизації маркетингу, автоматизації ...
Framer
framer.com
Його прототипування стало простим — код не потрібен, він працює в браузері та є безкоштовним для всіх. Висока точність за удвічі менше часу.
Cloze
cloze.com
Розумний мобільний додаток для відстеження клієнтів, клієнтів, потенційних клієнтів і потенційних клієнтів без CRM. Керування взаємовідносинами, яке автоматично об’єднує вхідні, контакти, календар, телефон, Evernote, електронну пошту, адресну книгу, Twitter, Facebook і LinkedIn.
Keap
keap.com
Keap допомагає вам розвивати свій бізнес, покращувати обслуговування клієнтів і збільшувати продажі. Виберіть Keap Grow, Keap Pro або Infusionsoft від Keap, щоб відповідати потребам вашого бізнесу. Розпочніть безкоштовну пробну версію.
Gong.io
gong.io
Дізнайтеся, як лідери продажів використовують Revenue Intelligence, щоб підвищити успіх представництва та виграти більше угод. Професіонали з доходів, як ви, проголосували за номер 1. Замовити демо.
ZoomInfo
zoominfo.com
ZoomInfo — це американська компанія, яка розробляє програмне забезпечення як послугу (SaaS) на основі передплати, розташована у Ванкувері, штат Вашингтон, і продає доступ до своєї бази даних інформації про ділових людей і компанії спеціалістам із продажу, маркетингу та рекрутингу. Компанія була споч...
Fireflies.ai
fireflies.ai
Записуйте, транскрибуйте та шукайте свої зустрічі! Автоматичні нотатки зустрічі для Zoom, GMeet, Teams, Webex тощо.
Constant Contact
constantcontact.com
Constant Contact, Inc. – це онлайн-маркетингова компанія зі штаб-квартирою в Волтемі, штат Массачусетс, з додатковими офісами в Лавленді, штат Колорадо; і Нью-Йорк, Нью-Йорк. Компанію було засновано в 1995 році та пізніше продано Endurance International у 2015 році.
MailerLite
mailerlite.com
Створюйте просунуті маркетингові кампанії електронною поштою з такими функціями, як автоматизація, цільові сторінки та опитування. Отримайте безкоштовний доступ до преміум-функцій за допомогою 14-денної пробної версії!
Zoho CRM Plus
zoho.com
Zoho CRM Plus — це уніфікована платформа CX, яка дозволяє вашим відділам продажів, маркетингу та підтримки працювати як одне ціле в єдиному інтерфейсі.
Drift
drift.com
Drift — це новий спосіб, у який компанії купують у компаній. Спробуйте наші розмовні інструменти маркетингу та продажів, розроблені, щоб полегшити покупки сьогодні, абсолютно безкоштовно.
Writecream
writecream.com
A.I створив холодні листи та вміст.
Freshsales
freshworks.com
Збільште свій дохід за допомогою продажів, орієнтованих на контекст Персоналізуйте взаємодію, скоротіть свій цикл продажів і розвивайте свій бізнес за допомогою Freshsales Багатофункціональний набір продуктів для компаній будь-якого розміру. Оновлення хмарного програмного забезпечення сподобається...
ClickFunnels
clickfunnels.com
Розширення можливостей ВАС залучати потенційних клієнтів, продавати свої продукти та доносити своє повідомлення до світу! Ви лише в одній воронці!
Plasmic
plasmic.app
Візуальний конструктор для вашого стеку технологій. Створюйте приголомшливий візуальний вміст і сторінки, плавно інтегруючи без коду у свою кодову базу. Розблокуйте свої команди та відправляйтеся блискавично.
Duda
duda.co
Створюйте та продавайте веб-сайти з високою кількістю конверсій за допомогою Duda Professional Website Builder. Розпочніть безкоштовну пробну версію вже сьогодні.
EngageBay
engagebay.com
EngageBay — це доступне комплексне програмне забезпечення для маркетингу, продажів, підтримки та безкоштовного CRM для компаній, що розвиваються, щоб залучати відвідувачів веб-сайту та перетворювати їх на щасливих клієнтів
GetResponse
getresponse.com
GetResponse пропонує онлайн-платформу для програмного забезпечення електронного маркетингу, створення цільової сторінки, вебінарів та багато іншого. Спробуйте 30 днів безкоштовно без кредитної картки!
Agile CRM
agilecrm.com
Програмне забезпечення Agile CRM – це найкраще, просте, потужне, але доступне за ціною засіб керування взаємодією з клієнтами (CRM) із автоматизацією продажів і маркетингу для малого бізнесу.
Builder.io
builder.io
Візуально доповніть свій стек технологій. Перетягуйте, щоб створювати сторінки та розділи у вашій структурі за допомогою ваших компонентів.
SendPulse
sendpulse.com
Автоматизуйте свій маркетинг і об’єднайте всі канали доставки на одній платформі: електронна пошта, веб-повідомлення, SMS, Viber. © 2021
smrtPhone
smrtphone.io
Найрозумніша хмарна телефонна система та потужний дозвон. smrtPhone — це універсальна комунікаційна платформа для компаній, орієнтованих на продажі. Голосовий зв’язок, текстові повідомлення, активний набір номера, керування потенційними клієнтами – усе це легко синхронізується з вашою CRM-системою.
Brizy Cloud
brizy.cloud
Найпростіший спосіб створити висококонверсійні цільові сторінки для продажу, залучення потенційних клієнтів і маркетингові цільові сторінки для вашого бізнесу або ваших клієнтів.
Swipe Pages
swipepages.com
Залучайте більше потенційних клієнтів і підвищуйте коефіцієнт конверсії за допомогою перших цільових сторінок AMP для мобільних пристроїв. Багатофункціональний конструктор цільових сторінок, якому довіряють понад 7500 маркетологів.
Grain
grain.com
Записуйте, транскрибуйте, кліпуйте та діліться відео з Zoom у реальному часі. Важливий інструмент для сучасних команд.
Flowcode
flowcode.com
Flowcode – це виробник QR-кодів №1. Логотип, колір і дизайн, забезпечені конфіденційністю та даними, все включено безкоштовно. Завантажте високоякісні файли для друку вже сьогодні.
involve.me
involve.me
Збільште залучення клієнтів. Через інтерактивні воронки. Конструктор вмісту без коду для тестів, опитувань, калькуляторів, форм і платіжних сторінок. Створюйте персоналізовану взаємодію на кожному кроці шляху клієнта.
Dorik
dorik.com
Створюйте красиві веб-сайти без коду! Гнучкий і простий у використанні конструктор веб-сайтів nocode із 130+ компонентами інтерфейсу користувача та красивими шаблонами. Заощаджуйте час і гроші на створенні свого наступного веб-сайту.
Leadpages
leadpages.com
Виходьте в Інтернет і розвивайтеся з Leadpages Найкращий вибір для малого бізнесу в усьому світі. Легко створюйте веб-сайти без коду, цільові сторінки з високою кількістю конверсій, спливаючі вікна, панелі сповіщень тощо.
Instapage
instapage.com
Перетворіть кліки оголошень на конверсії за допомогою єдиної платформи цільових сторінок, призначеної для створення, персоналізації та оптимізації цільових сторінок після кліків у масштабі.
AWeber
aweber.com
Спробуйте AWeber безкоштовно сьогодні та отримайте всі рішення для розширення списку розсилки, взаємодії з аудиторією та збільшення продажів. Кредитна картка не потрібна.
Pagemaker
pagemaker.io
Pagemaker.io — перший у світі редактор цільових сторінок для електронної комерції. Створюйте приголомшливі цільові сторінки за лічені хвилини та досліджуйте наш великий набір шаблонів, модулів, макетів і опцій редагування.
Emma
myemma.com
Легкий, працювати з вами, по суті ваш найкращий друг маркетинг електронною поштою. Найкращі друзі полегшують стосунки. Вони підбадьорюють вас і з’являються у важкі часи. І саме це робить Емма — для вашої електронної пошти.
Unbounce
unbounce.com
Unbounce — канадська компанія-розробник програмного забезпечення зі штаб-квартирою у Ванкувері, Британська Колумбія. Компанія створює цільові сторінки для веб-сайтів і є організатором щорічної конференції «Заклик до дії».
Vowel
vowel.com
Найпростіший спосіб проводити продуктивні зустрічі. Відеоконференції, транскрипція нарад у прямому ефірі, миттєві записи та плани спільної роботи + нотатки — усе в одному місці.
Reply.io
reply.io
Reply — це платформа для залучення продажів, яка допомагає вам автоматизувати та масштабувати багатоканальне охоплення, щоб ви могли залучати більше потенційних клієнтів, залучати нових клієнтів і швидше збільшувати дохід.
Taplink
taplink.at
Taplink допоможе вам створити цільову сторінку для вашого бізнесу в Instagram із високою кількістю конверсій за 10 хвилин. Використовуйте численні маркетингові функції, щоб збільшити продажі
Clari
clari.com
Прогнозування, аналітика діяльності та управління потоками для команд B2B Revenue.
Acumbamail
acumbamail.com
Легко надсилайте кампанії електронною поштою та SMS і розвивайте свій бізнес. Маркетинг не повинен бути складним, щоб досягти чудових результатів. За допомогою єдиного інструменту ви можете керувати своїми кампаніями електронною поштою, SMS, цільовими сторінками та багато іншого.
Salesflare
salesflare.com
Спробуйте Salesflare, просту CRM №1 для малого бізнесу, що продає B2B. Інтеграція з Google і Outlook. Будьте повністю мобільними. Автоматизуйте свою CRM на основі наявних даних.
Demodesk
demodesk.com
Demodesk — це інтелектуальна платформа для зустрічей з клієнтами, яка допомагає збільшити швидкість продажів і збільшити дохід. Спробуйте безкоштовно та дізнайтеся, чому провідні компанії використовують Demodesk для підвищення рівня своїх доходів.
Outplay
outplayhq.com
Утричі більше ваших зустрічей з продажу, а не вашого бюджету Платформа залучення продажів Outplay має все, що вам потрібно, щоб підвищити ефективність вашої команди продажів — багатоканальне охоплення, автоматизація вихідних продажів, відстеження потенційних клієнтів, ринок потенційних клієнтів, пл...
Signals
getsignals.ai
Перетворіть перегляди сторінок на клієнтів. Розпізнавайте компанії, які зараз переглядають ваш веб-сайт, і перетворюйте їх на клієнтів!
Troops
troops.ai
Ніколи не пропустіть сигнал доходу з військами. Легко оновлюйте Salesforce, HubSpot, Zendesk і Jira безпосередньо з Slack і Microsoft Teams. Почніть роботу безкоштовно.
Ontraport
ontraport.com
Автоматизуйте, підключіть та оптимізуйте свій маркетинг за допомогою Ontraport — CRM та маркетингової платформи, створеної для того, щоб розвинути ваш бізнес.
Aloware
aloware.com
Насолоджуйтесь необмеженими дзвінками + текстовими повідомленнями від 50 доларів США/агент/місяць. Інтегрується з HubSpot, Zoho тощо! У комплекті з Power Dialer і засобами автоматизації.
Clay
clay.com
Знаходьте потенційних клієнтів будь-де в Інтернеті. Створюйте списки потенційних клієнтів із місць, про які ви ніколи не думали. Підключіться до 50+ інтеграцій, щоб автоматично отримувати імена, електронні адреси, стек технологій, відкриті ролі та багато іншого.
People.ai
people.ai
People.ai автоматизує введення даних вручну, підвищує продуктивність продажів і надає практичні дані для всіх ваших інструментів керування.
Yext
yext.com
Yext — це технологічна компанія Нью-Йорка, яка працює в сфері онлайн-бренд-менеджменту. Він пропонує оновлення бренду за допомогою своєї хмарної мережі додатків, пошукових систем та інших засобів. Компанію заснували в 2006 році Говард Лерман, Браян Дістелбургер і Брент Мец. Останні дані показали, що...
Benchmark
benchmarkemail.com
Служба маркетингу електронною поштою для залучення передплатників, залучення потенційних клієнтів, надсилання красивих, чуйних електронних листів і відстеження результатів.
CoPilot AI
copilotai.com
Удосконалений набір інструментів CoPilot AI дає продавцям змогу орієнтуватися на найкращих потенційних клієнтів, розвивати якісних потенційних клієнтів і бронювати більше зустрічей у LinkedIn Sales Navigator.