WebCatalog

Альтернативи - SproutLoud

Webflow

Webflow

webflow.com

Webflow, Inc. – це американська компанія, розташована в Сан-Франциско, яка надає програмне забезпечення як послугу для створення та розміщення веб-сайтів. Їх онлайн-платформа візуального редактора дозволяє користувачам проектувати, створювати та запускати веб-сайти.

Hubspot

Hubspot

hubspot.com

HubSpot пропонує повну платформу маркетингу, продажів, обслуговування клієнтів і програмне забезпечення CRM, а також методологію, ресурси та підтримку, щоб допомогти підприємствам розвиватися краще. Почніть роботу з безкоштовними інструментами та оновлюйте їх у міру зростання.

Wix

Wix

wix.com

Wix.com Ltd. (Іврит: וויקס.קום‎) — ізраїльська компанія-розробник програмного забезпечення, яка надає послуги веб-розробки на основі хмари. Він дозволяє користувачам створювати веб-сайти HTML5 і мобільні сайти за допомогою онлайн-інструментів перетягування. Разом зі штаб-квартирою та іншими офісами ...

Salesforce

Salesforce

salesforce.com

Salesforce.com, вкл. — це американська компанія, яка розробляє хмарне програмне забезпечення зі штаб-квартирою в Сан-Франциско, Каліфорнія. Він надає (CRM) послуги з управління взаємовідносинами з клієнтами, а також продає додатковий набір корпоративних програм, орієнтованих на обслуговування клієнт...

Zoho CRM

Zoho CRM

zoho.com

Керуйте своїм бізнесом за допомогою набору онлайн-інструментів підвищення продуктивності та додатків SaaS від Zoho. Нам довіряють понад 50 мільйонів користувачів у всьому світі. Спробуйте наш план Forever Free!

Mailchimp

Mailchimp

mailchimp.com

Mailchimp — це американська платформа автоматизації маркетингу та служба електронного маркетингу. Платформа є комерційною назвою її оператора, Rocket Science Group, американської компанії, заснованої в 2001 році Беном Честнатом і Марком Армстронгом, а Ден Курзіус приєднався пізніше. «Mailchimp, назв...

JustCall

JustCall

justcall.io

JustCall — це хмарна телефонна система для ваших відділів дистанційного продажу та підтримки. Інтегрується з HubSpot, Intercom, Pipedrive, Salesforce та іншими інструментами CRM/Helpdesk.

Brevo

Brevo

brevo.com

Brevo (раніше Sendinblue) допомагає розвивати ваш бізнес. Будуйте стосунки з клієнтами за допомогою електронної пошти, SMS, чату тощо. Використовуйте необхідні інструменти, коли вони вам потрібні. Спробуйте безкоштовно.

Apollo.io

Apollo.io

apollo.io

Apollo — це платформа взаємодії з даними, яка вбудовує інтелектуальні дані у ваші робочі процеси, щоб допомогти вам виконувати, аналізувати та покращувати свою стратегію зростання.

ActiveCampaign

ActiveCampaign

activecampaign.com

ActiveCampaign – це хмарна програмна платформа для малого та середнього бізнесу, розташована в Чикаго, штат Іллінойс. Компанія пропонує програмне забезпечення для автоматизації взаємодії з клієнтами (CXA), яке поєднує в собі категорії електронного маркетингу, автоматизації маркетингу, автоматизації ...

Framer

Framer

framer.com

Його прототипування стало простим — код не потрібен, він працює в браузері та є безкоштовним для всіх. Висока точність за удвічі менше часу.

Cloze

Cloze

cloze.com

Розумний мобільний додаток для відстеження клієнтів, клієнтів, потенційних клієнтів і потенційних клієнтів без CRM. Керування взаємовідносинами, яке автоматично об’єднує вхідні, контакти, календар, телефон, Evernote, електронну пошту, адресну книгу, Twitter, Facebook і LinkedIn.

Keap

Keap

keap.com

Keap допомагає вам розвивати свій бізнес, покращувати обслуговування клієнтів і збільшувати продажі. Виберіть Keap Grow, Keap Pro або Infusionsoft від Keap, щоб відповідати потребам вашого бізнесу. Розпочніть безкоштовну пробну версію.

Gong.io

Gong.io

gong.io

Дізнайтеся, як лідери продажів використовують Revenue Intelligence, щоб підвищити успіх представництва та виграти більше угод. Професіонали з доходів, як ви, проголосували за номер 1. Замовити демо.

ZoomInfo

ZoomInfo

zoominfo.com

ZoomInfo — це американська компанія, яка розробляє програмне забезпечення як послугу (SaaS) на основі передплати, розташована у Ванкувері, штат Вашингтон, і продає доступ до своєї бази даних інформації про ділових людей і компанії спеціалістам із продажу, маркетингу та рекрутингу. Компанія була споч...

Fireflies.ai

Fireflies.ai

fireflies.ai

Записуйте, транскрибуйте та шукайте свої зустрічі! Автоматичні нотатки зустрічі для Zoom, GMeet, Teams, Webex тощо.

Constant Contact

Constant Contact

constantcontact.com

Constant Contact, Inc. – це онлайн-маркетингова компанія зі штаб-квартирою в Волтемі, штат Массачусетс, з додатковими офісами в Лавленді, штат Колорадо; і Нью-Йорк, Нью-Йорк. Компанію було засновано в 1995 році та пізніше продано Endurance International у 2015 році.

MailerLite

MailerLite

mailerlite.com

Створюйте просунуті маркетингові кампанії електронною поштою з такими функціями, як автоматизація, цільові сторінки та опитування. Отримайте безкоштовний доступ до преміум-функцій за допомогою 14-денної пробної версії!

Zoho CRM Plus

Zoho CRM Plus

zoho.com

Zoho CRM Plus — це уніфікована платформа CX, яка дозволяє вашим відділам продажів, маркетингу та підтримки працювати як одне ціле в єдиному інтерфейсі.

Drift

Drift

drift.com

Drift — це новий спосіб, у який компанії купують у компаній. Спробуйте наші розмовні інструменти маркетингу та продажів, розроблені, щоб полегшити покупки сьогодні, абсолютно безкоштовно.

Writecream

Writecream

writecream.com

A.I створив холодні листи та вміст.

Freshsales

Freshsales

freshworks.com

Збільште свій дохід за допомогою продажів, орієнтованих на контекст Персоналізуйте взаємодію, скоротіть свій цикл продажів і розвивайте свій бізнес за допомогою Freshsales Багатофункціональний набір продуктів для компаній будь-якого розміру. Оновлення хмарного програмного забезпечення сподобається...

ClickFunnels

ClickFunnels

clickfunnels.com

Розширення можливостей ВАС залучати потенційних клієнтів, продавати свої продукти та доносити своє повідомлення до світу! Ви лише в одній воронці!

Plasmic

Plasmic

plasmic.app

Візуальний конструктор для вашого стеку технологій. Створюйте приголомшливий візуальний вміст і сторінки, плавно інтегруючи без коду у свою кодову базу. Розблокуйте свої команди та відправляйтеся блискавично.

Duda

Duda

duda.co

Створюйте та продавайте веб-сайти з високою кількістю конверсій за допомогою Duda Professional Website Builder. Розпочніть безкоштовну пробну версію вже сьогодні.

EngageBay

EngageBay

engagebay.com

EngageBay — це доступне комплексне програмне забезпечення для маркетингу, продажів, підтримки та безкоштовного CRM для компаній, що розвиваються, щоб залучати відвідувачів веб-сайту та перетворювати їх на щасливих клієнтів

GetResponse

GetResponse

getresponse.com

GetResponse пропонує онлайн-платформу для програмного забезпечення електронного маркетингу, створення цільової сторінки, вебінарів та багато іншого. Спробуйте 30 днів безкоштовно без кредитної картки!

Agile CRM

Agile CRM

agilecrm.com

Програмне забезпечення Agile CRM – це найкраще, просте, потужне, але доступне за ціною засіб керування взаємодією з клієнтами (CRM) із автоматизацією продажів і маркетингу для малого бізнесу.

Builder.io

Builder.io

builder.io

Візуально доповніть свій стек технологій. Перетягуйте, щоб створювати сторінки та розділи у вашій структурі за допомогою ваших компонентів.

SendPulse

SendPulse

sendpulse.com

Автоматизуйте свій маркетинг і об’єднайте всі канали доставки на одній платформі: електронна пошта, веб-повідомлення, SMS, Viber. © 2021

smrtPhone

smrtPhone

smrtphone.io

Найрозумніша хмарна телефонна система та потужний дозвон. smrtPhone — це універсальна комунікаційна платформа для компаній, орієнтованих на продажі. Голосовий зв’язок, текстові повідомлення, активний набір номера, керування потенційними клієнтами – усе це легко синхронізується з вашою CRM-системою.

Brizy Cloud

Brizy Cloud

brizy.cloud

Найпростіший спосіб створити висококонверсійні цільові сторінки для продажу, залучення потенційних клієнтів і маркетингові цільові сторінки для вашого бізнесу або ваших клієнтів.

Swipe Pages

Swipe Pages

swipepages.com

Залучайте більше потенційних клієнтів і підвищуйте коефіцієнт конверсії за допомогою перших цільових сторінок AMP для мобільних пристроїв. Багатофункціональний конструктор цільових сторінок, якому довіряють понад 7500 маркетологів.

Grain

Grain

grain.com

Записуйте, транскрибуйте, кліпуйте та діліться відео з Zoom у реальному часі. Важливий інструмент для сучасних команд.

Flowcode

Flowcode

flowcode.com

Flowcode – це виробник QR-кодів №1. Логотип, колір і дизайн, забезпечені конфіденційністю та даними, все включено безкоштовно. Завантажте високоякісні файли для друку вже сьогодні.

involve.me

involve.me

involve.me

Збільште залучення клієнтів. Через інтерактивні воронки. Конструктор вмісту без коду для тестів, опитувань, калькуляторів, форм і платіжних сторінок. Створюйте персоналізовану взаємодію на кожному кроці шляху клієнта.

Dorik

Dorik

dorik.com

Створюйте красиві веб-сайти без коду! Гнучкий і простий у використанні конструктор веб-сайтів nocode із 130+ компонентами інтерфейсу користувача та красивими шаблонами. Заощаджуйте час і гроші на створенні свого наступного веб-сайту.

Leadpages

Leadpages

leadpages.com

Виходьте в Інтернет і розвивайтеся з Leadpages Найкращий вибір для малого бізнесу в усьому світі. Легко створюйте веб-сайти без коду, цільові сторінки з високою кількістю конверсій, спливаючі вікна, панелі сповіщень тощо.

Instapage

Instapage

instapage.com

Перетворіть кліки оголошень на конверсії за допомогою єдиної платформи цільових сторінок, призначеної для створення, персоналізації та оптимізації цільових сторінок після кліків у масштабі.

AWeber

AWeber

aweber.com

Спробуйте AWeber безкоштовно сьогодні та отримайте всі рішення для розширення списку розсилки, взаємодії з аудиторією та збільшення продажів. Кредитна картка не потрібна.

Pagemaker

Pagemaker

pagemaker.io

Pagemaker.io — перший у світі редактор цільових сторінок для електронної комерції. Створюйте приголомшливі цільові сторінки за лічені хвилини та досліджуйте наш великий набір шаблонів, модулів, макетів і опцій редагування.

Emma

Emma

myemma.com

Легкий, працювати з вами, по суті ваш найкращий друг маркетинг електронною поштою. Найкращі друзі полегшують стосунки. Вони підбадьорюють вас і з’являються у важкі часи. І саме це робить Емма — для вашої електронної пошти.

Unbounce

Unbounce

unbounce.com

Unbounce — канадська компанія-розробник програмного забезпечення зі штаб-квартирою у Ванкувері, Британська Колумбія. Компанія створює цільові сторінки для веб-сайтів і є організатором щорічної конференції «Заклик до дії».

Vowel

Vowel

vowel.com

Найпростіший спосіб проводити продуктивні зустрічі. Відеоконференції, транскрипція нарад у прямому ефірі, миттєві записи та плани спільної роботи + нотатки — усе в одному місці.

Reply.io

Reply.io

reply.io

Reply — це платформа для залучення продажів, яка допомагає вам автоматизувати та масштабувати багатоканальне охоплення, щоб ви могли залучати більше потенційних клієнтів, залучати нових клієнтів і швидше збільшувати дохід.

Taplink

Taplink

taplink.at

Taplink допоможе вам створити цільову сторінку для вашого бізнесу в Instagram із високою кількістю конверсій за 10 хвилин. Використовуйте численні маркетингові функції, щоб збільшити продажі

Clari

Clari

clari.com

Прогнозування, аналітика діяльності та управління потоками для команд B2B Revenue.

Acumbamail

Acumbamail

acumbamail.com

Легко надсилайте кампанії електронною поштою та SMS і розвивайте свій бізнес. Маркетинг не повинен бути складним, щоб досягти чудових результатів. За допомогою єдиного інструменту ви можете керувати своїми кампаніями електронною поштою, SMS, цільовими сторінками та багато іншого.

Salesflare

Salesflare

salesflare.com

Спробуйте Salesflare, просту CRM №1 для малого бізнесу, що продає B2B. Інтеграція з Google і Outlook. Будьте повністю мобільними. Автоматизуйте свою CRM на основі наявних даних.

Demodesk

Demodesk

demodesk.com

Demodesk — це інтелектуальна платформа для зустрічей з клієнтами, яка допомагає збільшити швидкість продажів і збільшити дохід. Спробуйте безкоштовно та дізнайтеся, чому провідні компанії використовують Demodesk для підвищення рівня своїх доходів.

Outplay

Outplay

outplayhq.com

Утричі більше ваших зустрічей з продажу, а не вашого бюджету Платформа залучення продажів Outplay має все, що вам потрібно, щоб підвищити ефективність вашої команди продажів — багатоканальне охоплення, автоматизація вихідних продажів, відстеження потенційних клієнтів, ринок потенційних клієнтів, пл...

Signals

Signals

getsignals.ai

Перетворіть перегляди сторінок на клієнтів. Розпізнавайте компанії, які зараз переглядають ваш веб-сайт, і перетворюйте їх на клієнтів!

Troops

Troops

troops.ai

Ніколи не пропустіть сигнал доходу з військами. Легко оновлюйте Salesforce, HubSpot, Zendesk і Jira безпосередньо з Slack і Microsoft Teams. Почніть роботу безкоштовно.

Ontraport

Ontraport

ontraport.com

Автоматизуйте, підключіть та оптимізуйте свій маркетинг за допомогою Ontraport — CRM та маркетингової платформи, створеної для того, щоб розвинути ваш бізнес.

Aloware

Aloware

aloware.com

Насолоджуйтесь необмеженими дзвінками + текстовими повідомленнями від 50 доларів США/агент/місяць. Інтегрується з HubSpot, Zoho тощо! У комплекті з Power Dialer і засобами автоматизації.

Clay

Clay

clay.com

Знаходьте потенційних клієнтів будь-де в Інтернеті. Створюйте списки потенційних клієнтів із місць, про які ви ніколи не думали. Підключіться до 50+ інтеграцій, щоб автоматично отримувати імена, електронні адреси, стек технологій, відкриті ролі та багато іншого.

People.ai

People.ai

people.ai

People.ai автоматизує введення даних вручну, підвищує продуктивність продажів і надає практичні дані для всіх ваших інструментів керування.

Yext

Yext

yext.com

Yext — це технологічна компанія Нью-Йорка, яка працює в сфері онлайн-бренд-менеджменту. Він пропонує оновлення бренду за допомогою своєї хмарної мережі додатків, пошукових систем та інших засобів. Компанію заснували в 2006 році Говард Лерман, Браян Дістелбургер і Брент Мец. Останні дані показали, що...

Benchmark

Benchmark

benchmarkemail.com

Служба маркетингу електронною поштою для залучення передплатників, залучення потенційних клієнтів, надсилання красивих, чуйних електронних листів і відстеження результатів.

CoPilot AI

CoPilot AI

copilotai.com

Удосконалений набір інструментів CoPilot AI дає продавцям змогу орієнтуватися на найкращих потенційних клієнтів, розвивати якісних потенційних клієнтів і бронювати більше зустрічей у LinkedIn Sales Navigator.

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