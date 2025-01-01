Альтернативи - Sprinto

Duo Admin

Duo Admin

duosecurity.com

Duo Admin дозволяє адміністраторам управляти доступом до додатків, встановлювати політики безпеки та контролювати здоров'я пристроїв користувачів.

Wiz

Wiz

wiz.io

Wiz — платформа для управління безпекою в хмарі, яка забезпечує видимість та управління ризиками в хмарних середовищах.

ServiceNow

ServiceNow

servicenow.com

ServiceNow - хмарна платформа для управління бізнес-процесами, що автоматизує обслуговування ІТ, клієнтів та HR, адаптуючись до потреб організацій.

SafetyCulture

SafetyCulture

safetyculture.com

SafetyCulture - це цифрова платформа для перевірки безпеки, управління ризиками та підвищення стандартів ефективності на робочому місці.

Red Hat

Red Hat

redhat.com

Додаток Red Hat надає доступ до рішень з відкритим кодом, включаючи Linux, Kubernetes, автоматизацію та ресурси для ІТ-фахівців.

Synack

Synack

synack.com

Synack - платформа для тестування безпеки на основі послуг, яка об'єднує людський та штучний інтелект для виявлення вразливостей у системах.

Diligent Director

Diligent Director

diligent.com

Старанний директор - платформа для управління, що спрощує процеси, підвищує прозорість та підтримує прийняття рішень в організаціях.

Sophos Central

Sophos Central

sophos.com

Sophos Central - це платформа кібербезпеки для управління та захисту пристроїв в організації, яка виявляє та запобігає кіберзагрозам.

DATEV

DATEV

datev.de

Додаток DATEV спрощує бухгалтерський облік та фінансове управління, підтримуючи електронне виставлення рахунків і інтеграцію з іншими системами.

Scrut Automation

Scrut Automation

scrut.io

Scrut Automation є платформою для управління відповідністю, що автоматично контролює дотримання норм безпеки та спрощує підготовку до аудитів.

Source Intelligence

Source Intelligence

sourceintelligence.com

Source Intelligence - це програма для управління відповідністю, стійким постачанням та видимістю в ланцюгу постачання в промисловості та роздрібній торгівлі.

Everstream Analytics

Everstream Analytics

everstream.ai

Everstream Analytics використовує штучний інтелект для аналізу ризиків у ланцюгах поставок, надаючи компаніям прогностичну аналітику та інформацію для ефективного управління.

Qualys

Qualys

qualys.com

Qualys - це платформа для управління вразливостями, яка допомагає організаціям оцінювати та зменшувати кіберризики через автоматизоване сканування та інтеграцію з ITSM.

Oneleet

Oneleet

oneleet.com

Oneleet - платформа кібербезпеки для управління, моніторингу та відповідності підприємств, що інтегрується з хмарними сервісами.

Vanta

Vanta

vanta.com

Vanta допомагає підприємствам впорядковувати програми безпеки і відповідності, автоматизуючи аудити та управління ризиками через інтеграцію з інших інструментами.

Workiva

Workiva

workiva.com

Workiva — хмарна платформа для управління фінансовою звітністю, ESG та дотриманням, що спростлює співпрацю та процеси звітності.

JupiterOne

JupiterOne

jupiterone.com

Юпітероне - платформа для аналізу кібер-активів, що дозволяє збирати та аналізувати дані активів для покращення безпеки організації.

Proofpoint

Proofpoint

proofpoint.com

Proofpoint - платформа для кібербезпеки, що забезпечує захист електронної пошти, запобігання витоку даних та відповідність у цифрових комунікаціях.

TealBook

TealBook

tealbook.com

TealBook - це платформа для автоматизації збору, перевірки та підвищення даних про постачальників, що полегшує процеси закупівель та аналізу витрат.

Drata

Drata

drata.com

Drata - платформа автоматизації безпеки та відповідності, яка моніторить контроль безпеки та спрощує процеси дотримання стандартів.

Pro Backup

Pro Backup

probackup.io

Pro Backup - це простий і безпечний додаток для резервного копіювання даних з хмарних сервісів, таких як Airtable та Trello, з можливістю відновлення інформації.

Very Good Security

Very Good Security

verygoodsecurity.com

Додаток Very Good Security (VGS) забезпечує захист чутливих даних, управління ними та сприяє дотриманню стандартів безпеки без зміни існуючих систем.

BMC

BMC

bmc.com

Додаток BMC забезпечує управління ІТ-сервісами, автоматизацію процесів і інтеграцію з іншими інструментами для підвищення ефективності операцій в організаціях.

Risk Ledger

Risk Ledger

riskledger.com

Ризична книга – це платформа для управління ризиками, що допомагає організаціям безпечно ділитися даними про ризики в постачальницьких ланцюгах.

PrivacyEngine

PrivacyEngine

privacyengine.io

PrivacyEngine допомагає організаціям управляти конфіденційністю даних та дотримуватись законодавства, таких як GDPR, CCPA, за допомогою програмного забезпечення.

OneTrust

OneTrust

onetrust.com

OneTrust - платформа для управління даними, конфіденційністю та ризиками, яка автоматизує процеси відповідності та забезпечує контроль за персональними даними.

Imperva

Imperva

imperva.com

Imperva забезпечує захист веб-додатків, даних та мереж від загроз, включаючи DDoS-атаки, за рахунок комплексних рішень з безпеки та моніторингу.

Hyperproof

Hyperproof

hyperproof.io

Hyperproof - це платформа для автоматизації управління відповідністю та ризиками, що допомагає організаціям ефективно адаптуватися до різних регуляцій.

CrowdStrike

CrowdStrike

crowdstrike.com

CrowdStrike – платформа для кібербезпеки, що забезпечує захист від загроз у кінцевих точках та хмарі з реальним моніторингом та автоматизованим реагуванням.

Circit

Circit

circit.io

Circit – це платформа для збору аудиторських доказів, що допомагає аудиторам перевіряти активи, спрощувати процеси та співпрацювати з постачальниками інформації.

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