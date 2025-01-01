Альтернативи - Sprinto

Duo Admin
duosecurity.com
Duo Admin дозволяє адміністраторам управляти доступом до додатків, встановлювати політики безпеки та контролювати здоров'я пристроїв користувачів.
Wiz
wiz.io
Wiz — платформа для управління безпекою в хмарі, яка забезпечує видимість та управління ризиками в хмарних середовищах.
ServiceNow
servicenow.com
ServiceNow - хмарна платформа для управління бізнес-процесами, що автоматизує обслуговування ІТ, клієнтів та HR, адаптуючись до потреб організацій.
SafetyCulture
safetyculture.com
SafetyCulture - це цифрова платформа для перевірки безпеки, управління ризиками та підвищення стандартів ефективності на робочому місці.
Red Hat
redhat.com
Додаток Red Hat надає доступ до рішень з відкритим кодом, включаючи Linux, Kubernetes, автоматизацію та ресурси для ІТ-фахівців.
Synack
synack.com
Synack - платформа для тестування безпеки на основі послуг, яка об'єднує людський та штучний інтелект для виявлення вразливостей у системах.
Diligent Director
diligent.com
Старанний директор - платформа для управління, що спрощує процеси, підвищує прозорість та підтримує прийняття рішень в організаціях.
Sophos Central
sophos.com
Sophos Central - це платформа кібербезпеки для управління та захисту пристроїв в організації, яка виявляє та запобігає кіберзагрозам.
DATEV
datev.de
Додаток DATEV спрощує бухгалтерський облік та фінансове управління, підтримуючи електронне виставлення рахунків і інтеграцію з іншими системами.
Scrut Automation
scrut.io
Scrut Automation є платформою для управління відповідністю, що автоматично контролює дотримання норм безпеки та спрощує підготовку до аудитів.
Source Intelligence
sourceintelligence.com
Source Intelligence - це програма для управління відповідністю, стійким постачанням та видимістю в ланцюгу постачання в промисловості та роздрібній торгівлі.
Everstream Analytics
everstream.ai
Everstream Analytics використовує штучний інтелект для аналізу ризиків у ланцюгах поставок, надаючи компаніям прогностичну аналітику та інформацію для ефективного управління.
Qualys
qualys.com
Qualys - це платформа для управління вразливостями, яка допомагає організаціям оцінювати та зменшувати кіберризики через автоматизоване сканування та інтеграцію з ITSM.
Oneleet
oneleet.com
Oneleet - платформа кібербезпеки для управління, моніторингу та відповідності підприємств, що інтегрується з хмарними сервісами.
Vanta
vanta.com
Vanta допомагає підприємствам впорядковувати програми безпеки і відповідності, автоматизуючи аудити та управління ризиками через інтеграцію з інших інструментами.
Workiva
workiva.com
Workiva — хмарна платформа для управління фінансовою звітністю, ESG та дотриманням, що спростлює співпрацю та процеси звітності.
JupiterOne
jupiterone.com
Юпітероне - платформа для аналізу кібер-активів, що дозволяє збирати та аналізувати дані активів для покращення безпеки організації.
Proofpoint
proofpoint.com
Proofpoint - платформа для кібербезпеки, що забезпечує захист електронної пошти, запобігання витоку даних та відповідність у цифрових комунікаціях.
TealBook
tealbook.com
TealBook - це платформа для автоматизації збору, перевірки та підвищення даних про постачальників, що полегшує процеси закупівель та аналізу витрат.
Drata
drata.com
Drata - платформа автоматизації безпеки та відповідності, яка моніторить контроль безпеки та спрощує процеси дотримання стандартів.
Pro Backup
probackup.io
Pro Backup - це простий і безпечний додаток для резервного копіювання даних з хмарних сервісів, таких як Airtable та Trello, з можливістю відновлення інформації.
Very Good Security
verygoodsecurity.com
Додаток Very Good Security (VGS) забезпечує захист чутливих даних, управління ними та сприяє дотриманню стандартів безпеки без зміни існуючих систем.
BMC
bmc.com
Додаток BMC забезпечує управління ІТ-сервісами, автоматизацію процесів і інтеграцію з іншими інструментами для підвищення ефективності операцій в організаціях.
Risk Ledger
riskledger.com
Ризична книга – це платформа для управління ризиками, що допомагає організаціям безпечно ділитися даними про ризики в постачальницьких ланцюгах.
PrivacyEngine
privacyengine.io
PrivacyEngine допомагає організаціям управляти конфіденційністю даних та дотримуватись законодавства, таких як GDPR, CCPA, за допомогою програмного забезпечення.
OneTrust
onetrust.com
OneTrust - платформа для управління даними, конфіденційністю та ризиками, яка автоматизує процеси відповідності та забезпечує контроль за персональними даними.
Imperva
imperva.com
Imperva забезпечує захист веб-додатків, даних та мереж від загроз, включаючи DDoS-атаки, за рахунок комплексних рішень з безпеки та моніторингу.
Hyperproof
hyperproof.io
Hyperproof - це платформа для автоматизації управління відповідністю та ризиками, що допомагає організаціям ефективно адаптуватися до різних регуляцій.
CrowdStrike
crowdstrike.com
CrowdStrike – платформа для кібербезпеки, що забезпечує захист від загроз у кінцевих точках та хмарі з реальним моніторингом та автоматизованим реагуванням.
Circit
circit.io
Circit – це платформа для збору аудиторських доказів, що допомагає аудиторам перевіряти активи, спрощувати процеси та співпрацювати з постачальниками інформації.
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