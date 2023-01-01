WebCatalog

Альтернативи - SpotlerUK

WebEngage

WebEngage

webengage.com

WebEngage — це повноцінна ОС для утримання, яка спрощує залучення клієнтів для понад 800 брендів у всьому світі. Платформа дозволяє компаніям будувати персоналізовані та змістовні стосунки зі своїми користувачами через різні цифрові канали. Завдяки повному набору інструментів і рішень WebEngage дає ...

Convertful

Convertful

convertful.com

Convertful — це програмне забезпечення для збору потенційних клієнтів із найвищим рейтингом для перетворення ваших користувачів на нових передплатників електронної пошти або продажів.

SalesBoss

SalesBoss

salesboss.ai

SalesBoss — це універсальна платформа програмного забезпечення для продажів, маркетингу, комунікацій і автоматизації для місцевих компаній у різних галузях, включаючи побутові послуги, роздрібну торгівлю, автомобільну сферу, нерухомість, професійні послуги тощо. SalesBoss поєднує можливості продажів...

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