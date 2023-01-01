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Splitbee

Splitbee

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Вебсайт: splitbee.io

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Splitbee» у WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Відстежуйте та оптимізуйте свій онлайн-бізнес за допомогою Splitbee. Аналітика, послідовності переходів, автоматизація, A/B-тестування тощо.

Вебсайт: splitbee.io

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Splitbee». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

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