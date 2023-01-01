Альтернативи - Spiff

Commissionly

commissionly.io

Commissionly — це перший хмарний веб-додаток для керування комісіями з продажів і винагородами, який на 100% орієнтований на малий і середній бізнес. Наші нескладні інструменти для імпорту даних, цільовий і компенсаційний план на основі майстра, а також інструменти встановлення комісії означають, що...