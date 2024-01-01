Альтернативи - SpeechAce

Speech to Note

speechtonote.com

Speech To Note — це інструмент розпізнавання мовлення на основі штучного інтелекту, який миттєво перетворює промовлене аудіо в текст. Наш інструмент використовує вдосконалену технологію перетворення мови в текст, щоб транскрибувати ваші слова у стислі резюме, які ви можете редагувати або ділитися. ...