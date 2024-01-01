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Альтернативи - Sourcery

Meltwater

Meltwater

meltwater.com

Дізнайтеся, як Meltwater допомагає командам PR і маркетингу відстежувати медіа-висвітлення як у новинах, так і в соціальних мережах, а також покращувати управління брендом.

Cision

Cision

cision.com

Cision Ltd. – це компанія зі зв’язків із громадськістю та медіа-програмне забезпечення та постачальник послуг. Компанія зареєстрована на Кайманових островах зі штаб-квартирою в Чикаго, Іллінойс; з клієнтами по всьому світу. Компанія стала публічною шляхом зворотного злиття в червні 2017 року. Окрім ...

Critical Mention

Critical Mention

criticalmention.com

Найкраща у своєму класі служба моніторингу медіа для телебачення, радіо, новин, подкастів і соціальних мереж, а також найточніша база даних контактів зі ЗМІ в галузі.

Agility PR Solutions

Agility PR Solutions

agilitypr.com

Agility PR Solutions (раніше MediaMiser) є постачальником програмного забезпечення для моніторингу та аналізу ЗМІ та професійних послуг для спеціалістів зі зв’язків з громадськістю та маркетингу. Agility PR Solutions використовує запатентовану технологію для моніторингу, агрегування, аналізу та обмі...

BuzzStream

BuzzStream

buzzstream.com

BuzzStream — це веб-програмне забезпечення, яке допомагає найкращим світовим маркетологам просувати свої продукти, послуги та вміст, створюючи посилання, рекламу та бренди.

BuzzSumo

BuzzSumo

buzzsumo.com

Знайдіть найкращий вміст. Співпрацюйте з впливовими особами, які мають значення. Використовуйте наші статистичні дані щодо вмісту, щоб генерувати ідеї, створювати високоефективний вміст, відстежувати ефективність і виявляти впливових осіб. BuzzSumo підтримує стратегії понад 500 тис. маркетологів і...

Prezly

Prezly

prezly.com

Prezly — це платформа для оповідання, яка допомагає організаціям публікувати, поширювати та володіти своїми історіями з метою створення шанувальників.

Muck Rack

Muck Rack

muckrack.com

Використовуйте Muck Rack, щоб знайти журналістів, залучити пресу до своєї історії, стежити за новинами та звітувати про вплив вашого PR. Журналісти можуть створювати портфоліо та прискорювати свою кар’єру.

Skeepers

Skeepers

octoly.com

Провідна маркетингова платформа для впливових людей Octoly допомагає брендам підвищити свою помітність, зміцнити довіру та збільшити продажі, об’єднуючи перевірених мікроінфлюенсерів і споживачів у масштабі. Бренди використовують нашу підібрану спільноту, щоб створювати публікації в соціальних мере...

Storiad

Storiad

storiad.com

Storiad допомагає авторам планувати, розгортати та керувати кампаніями просування цифрових книг, щоб охопити потрібну книжкову аудиторію, підвищити обізнаність про книгу та збільшити продажі книг.

MediaHQ

MediaHQ

mediahq.com

MediaHQ змінить ваші відносини зі ЗМІ. В одному місці ви можете створювати списки ЗМІ, розповсюджувати прес-релізи, презентувати свою історію та читати звіти про прес-релізи. Це робить обмін новинами миттєвим і безпроблемним.

PeakMetrics

PeakMetrics

peakmetrics.com

Автоматично збирайте та повідомляйте про висвітлення в ЗМІ. PeakMetrics у режимі реального часу витягує аналітичну інформацію та створює корисні дані з мільйонів неструктурованих міжканальних медіа-даних.

Telum Media

Telum Media

telummedia.com

Telum Media — це всеосяжна платформа контактів зі ЗМІ, яка створює зв’язки між піар-індустрією та медіа-індустрією в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні.

IGLeads.io

IGLeads.io

igleads.io

Відкрийте для себе нові можливості для бізнесу та охопіть кожного покупця на землі завдяки загальнодоступній базі даних Google під рукою. Націлюйтеся на потенційних клієнтів за допомогою хештегів і ключових слів і укладайте більше угод

The Shelf

The Shelf

theshelf.com

The Shelf – це сайт, який допомагає блогерам-фрілансерам і особам із соціальних впливів зв’язуватися з брендами, які хочуть співпрацювати.

Roxhill Media

Roxhill Media

roxhillmedia.com

Roxhill — провідна платформа медіарозвідки в режимі реального часу. Поєднуючи команду досвідчених професіоналів із зв’язків із громадськістю та індустрії Алекса Норткотта з інноваційними технологіями, Roxhill забезпечує медіа-аналіз... Показати більше та розуміння, яке вам потрібно на сучасному ринк...

PressPitch.io

PressPitch.io

presspitch.io

PressPitch.io — це програмне забезпечення для зв’язків з громадськістю (PR), яке керується спільнотою. Ми об’єднуємо журналістів, МСП та стартапи, щоб спілкуватися та співпрацювати безпосередньо. Він надає рішення DIY для малих підприємств, щоб прискорити їхню присутність у ЗМІ та допомогти журналіс...

PodSeeker

PodSeeker

podseeker.co

Podseeker — це медіа-база подкастів для фахівців із зв’язків із громадськістю та маркетингу. Ми допомагаємо нашим користувачам орієнтуватися в «нових медіа» та надаємо інструменти, які допоможуть їм отримати замовлення на подкасти як гість.

OnePitch

OnePitch

onepitch.co

Позбавтеся від здогадок із заробленої медіа-стратегії. Технологія відповідності OnePitch надає точний список медіа для кожного виступу, що полегшує вашій команді залучення інтересу, забезпечення розміщення та підвищення прихильності до бренду. Досягайте результатів швидше за допомогою OnePitch.

JustReachOut

JustReachOut

justreachout.io

Програмне забезпечення для зв’язків із громадськістю та рекомендації, які допоможуть вам розкрити свій бізнес. Зверніться, знаючи, що журналіст добре підходить для вашої історії. Наше програмне забезпечення дозволяє вам знаходити найрелевантніших журналістів, публікації, можливості преси, подкасти т...

NinjaOutreach

NinjaOutreach

ninjaoutreach.com

Маючи понад 130 мільйонів профілів у нашій базі даних із веб-сайтів Instagram, TikTok, YouTube і Blogger, NinjaOutreach є найкращим програмним забезпеченням для роботи з блогерами та маркетинговими діячами для онлайн-брендів, цифрових маркетологів і малих компаній, зацікавлених у розширенні своєї пр...

Wizikey

Wizikey

wizikey.com

Що таке Wizikey? Wizikey — це програмне забезпечення для моніторингу ЗМІ та PR. Він допомагає компаніям у моніторингу медіа в різних медіа разом із тенденціями та уявленнями про конкурентну розвідку та розповсюдження прес-релізів у всьому світі. Це також допомагає PR-фахівцям знайти потрібну групу р...

Anewstip

Anewstip

anewstip.com

Anewstip — це універсальна PR-платформа, яка допомагає підприємцям, PR-фахівцям і маркетологам шукати відповідних медіа-контактів (журналістів, редакторів, блогерів, впливових осіб тощо), створювати медіа-списки, надсилати персоналізовані презентації чи масові прес-релізи, а також здійснювати моніто...

Propel PRM

Propel PRM

propelmypr.com

Propel PRM переосмислює зароблені ЗМІ за допомогою своєї технології управління зв’язками з громадськістю. Платформа PRM дає змогу фахівцям з маркетингу та комунікацій знаходити правильні засоби масової інформації для презентації своїх історій, керувати зв’язками зі ЗМІ та кампаніями, відстежувати ви...

Prowly

Prowly

prowly.com

Prowly — це комплексне рішення для автоматизації робочого процесу для PR-професіоналів, завдяки якому компанії будь-якого розміру можуть ефективніше керувати зв’язками зі ЗМІ, заощаджуючи час на рутинних завданнях. Prowly підтримує користувачів у розповіді історій, пошуку потрібних контактів зі ЗМІ ...

Newswire

Newswire

newswire.com

Newswire — це медіа-технологічна компанія, яка надає своїм клієнтам послуги з розповсюдження прес-релізів, які допомагають підвищити впізнаваність бренду, заробити згадки в ЗМІ, підвищити видимість в Інтернеті, покращити ефективність оптимізації пошукових систем, збільшити продажі тощо. На додаток д...

Onclusive

Onclusive

onclusive.com

Onclusive є глобальним партнером у сфері PR та комунікацій. Працюючи з тисячами організацій по всьому світу, ми розуміємо тиск, з яким ви стикаєтеся. Як створення сильного бренду та репутації. Бути очима, вухами та совістю вашої організації. Підтримка C-suite, ширшого бізнесу та його успіху. Ми поєд...

Notified

Notified

notified.com

Notified Event Cloud пропонує найповнішу в світі наскрізну технологію подій і супутні послуги для створення й керування подіями. Керуйте всім життєвим циклом своїх подій, незалежно від місця, формату, розміру чи тривалості – від окремих сеансів до постійного досвіду. Notified дозволяє організаторам ...

Tagger Media

Tagger Media

taggermedia.com

Tagger від Sprout Social здійснив революцію в індустрії маркетингу в соціальних мережах для деяких найбільших сучасних брендів і агентств, зокрема Omnicom, Havas Media, Ralph Lauren, Ketchum, Social Chain, Spindrift, Takumi, Valvoline і Dolce & Gabbana. Платформа соціального аналізу на основі даних ...

Heepsy

Heepsy

heepsy.com

Знайдіть впливових осіб за лічені секунди. Миттєвий доступ до інфлюенсерів Instagram, Youtube, Tiktok і Twitch за місцезнаходженням і категорією. Проаналізуйте свою аудиторію та зв’яжіться з нею.

PressRush

PressRush

pressrush.com

Підсилюйте свої PR-кампанії за допомогою PressRush База даних контактів ЗМІ, списки ЗМІ та пошук журналістів для зв’язків з громадськістю

Postaga

Postaga

postaga.com

Залучайте більше потенційних клієнтів, налагоджуйте стосунки та отримуйте зворотні посилання за допомогою ефективної, легкої, холодної електронної пошти та платформи для продажу.

Mynewdesk

Mynewdesk

mynewsdesk.com

Відкрийте для себе вплив PR в Інтернеті! Слідкуйте за тим, що говорять про ваш бренд, створюйте свою історію, визначте та залучайте свою аудиторію та аналізуйте результати.

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