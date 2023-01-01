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SOUNDS

SOUNDS

sounds.com

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Sounds.com — це нове щоденне джерело петель, семплів і звукових пакетів від Native Instruments. Викликайте свою творчість завдяки зростаючій бібліотеці звуків студійного рівня за ціною всього 9,99 доларів США на місяць.

Вебсайт: sounds.com

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