Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «SoulFun» у WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.

Engage in delightful conversations with interesting AI characters. Find fun in every AI chat that'll make your day. SoulFun - not your average AI chatbot.

Вебсайт: soulfun.ai

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «SoulFun». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.