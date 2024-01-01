Альтернативи - Sortlist
G2
g2.com
Порівняйте найкраще бізнес-програмне забезпечення та послуги на основі оцінок користувачів і соціальних даних. Огляд програмного забезпечення CRM, ERP, HR, CAD, PDM і маркетингу.
GoodFirms
goodfirms.co
Найнадійніша B2B оглядова та дослідницька платформа, яка містить колекцію відгуків і рейтингів клієнтів, профілі компаній і інтерв’ю з генеральними директорами ІТ-служб. Знайдіть найкращі ІТ-компанії світу.
Liftify
liftify.com
Репутація вашої компанії - це все. Ми надаємо програмне забезпечення, розроблене для того, щоб допомогти компаніям створити та просувати 5-зіркову репутацію в Інтернеті.
Procurated
home.procurated.com
Закупівлі – справа складна, але знайти чудових постачальників не слід. Приєднуйтесь до тисяч професіоналів у сфері державних закупівель, які оцінюють і перевіряють постачальників на Procurated.
Reputedfirms
reputedfirms.com
Онлайн-платформа для публікації досвіду клієнтів і відгуків про вашу компанію.
TechBehemoths
techbehemoths.com
Знайдіть найкращу ІТ-компанію для свого наступного проекту. Виберіть із 56 128 компаній у 146 країнах і 7 532 містах. Наймайте провідні технологічні компанії у вашому регіоні!
UpCity
upcity.com
У UpCity ми створюємо та підтримуємо успішні відносини між компаніями та постачальниками послуг B2B. Знайдіть свого наступного партнера вже сьогодні!
Famewall
famewall.io
Збільшуйте продажі, легко збираючи відгуки 🎉. Збільшуйте продажі та конверсії за допомогою відгуків, які можна зібрати від ваших клієнтів і вставити на свій веб-сайт менш ніж за 2 хвилини без використання коду!
Clutch.co
clutch.co
Єдиний ресурс, який вам потрібен, щоб знайти правильну компанію. Виберіть компанію, яка найкраще підходить для вашого бізнесу, використовуючи 98 000+ відгуків клієнтів від реальних людей.