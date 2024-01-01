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Альтернативи - Sortlist

G2

G2

g2.com

Порівняйте найкраще бізнес-програмне забезпечення та послуги на основі оцінок користувачів і соціальних даних. Огляд програмного забезпечення CRM, ERP, HR, CAD, PDM і маркетингу.

GoodFirms

GoodFirms

goodfirms.co

Найнадійніша B2B оглядова та дослідницька платформа, яка містить колекцію відгуків і рейтингів клієнтів, профілі компаній і інтерв’ю з генеральними директорами ІТ-служб. Знайдіть найкращі ІТ-компанії світу.

Liftify

Liftify

liftify.com

Репутація вашої компанії - це все. Ми надаємо програмне забезпечення, розроблене для того, щоб допомогти компаніям створити та просувати 5-зіркову репутацію в Інтернеті.

Procurated

Procurated

home.procurated.com

Закупівлі – справа складна, але знайти чудових постачальників не слід. Приєднуйтесь до тисяч професіоналів у сфері державних закупівель, які оцінюють і перевіряють постачальників на Procurated.

Reputedfirms

Reputedfirms

reputedfirms.com

Онлайн-платформа для публікації досвіду клієнтів і відгуків про вашу компанію.

TechBehemoths

TechBehemoths

techbehemoths.com

Знайдіть найкращу ІТ-компанію для свого наступного проекту. Виберіть із 56 128 компаній у 146 країнах і 7 532 містах. Наймайте провідні технологічні компанії у вашому регіоні!

UpCity

UpCity

upcity.com

У UpCity ми створюємо та підтримуємо успішні відносини між компаніями та постачальниками послуг B2B. Знайдіть свого наступного партнера вже сьогодні!

Famewall

Famewall

famewall.io

Збільшуйте продажі, легко збираючи відгуки 🎉. Збільшуйте продажі та конверсії за допомогою відгуків, які можна зібрати від ваших клієнтів і вставити на свій веб-сайт менш ніж за 2 хвилини без використання коду!

Clutch.co

Clutch.co

clutch.co

Єдиний ресурс, який вам потрібен, щоб знайти правильну компанію. Виберіть компанію, яка найкраще підходить для вашого бізнесу, використовуючи 98 000+ відгуків клієнтів від реальних людей.

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