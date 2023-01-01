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Sophos Central

Sophos Central

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Вебсайт: sophos.com

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Sophos Central» у WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Sophos Central — це єдина консоль для керування всіма вашими продуктами Sophos. Увійдіть у свій обліковий запис, перегляньте огляд або почніть пробну версію тут.

Вебсайт: sophos.com

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