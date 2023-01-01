Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Sophos Central» у WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Sophos Central — це єдина консоль для керування всіма вашими продуктами Sophos. Увійдіть у свій обліковий запис, перегляньте огляд або почніть пробну версію тут.

Вебсайт: sophos.com

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Sophos Central». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.