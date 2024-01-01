Альтернативи - SOLINK

Forsight

forsight.ai

Forsight створює автономну систему моніторингу будівництва. За допомогою камер (які у вас уже є або які ми допомагаємо встановити) і програмного забезпечення штучного інтелекту ми виявляємо та прогнозуємо ризики безпеці, загрози безпеці та проблеми з керуванням у режимі реального часу.