Альтернативи - SocialFlow

Meta Business Suite

Meta Business Suite

business.facebook.com

Керуйте своєю бізнес-активністю у Facebook, Messenger та Instagram з одного місця.

Hubspot

Hubspot

hubspot.com

HubSpot пропонує повну платформу маркетингу, продажів, обслуговування клієнтів і програмне забезпечення CRM, а також методологію, ресурси та підтримку, щоб допомогти підприємствам розвиватися краще. Почніть роботу з безкоштовними інструментами та оновлюйте їх у міру зростання.

X Pro

X Pro

pro.x.com

X PRo, раніше TweetDeck, — це програма на інформаційній панелі соціальних мереж для керування обліковими записами X (раніше Twitter). Спочатку незалежний додаток, TweetDeck згодом був придбаний Twitter Inc. та інтегрований в інтерфейс Twitter. Він схожий на програму «Інформаційна панель» Twitter, ...

GoDaddy

GoDaddy

godaddy.com

GoDaddy Inc. – це американська публічна компанія, яка займається реєстрацією інтернет-доменів і веб-хостингом, головний офіс якої знаходиться в Скоттсдейлі, штат Арізона, і зареєстрована в штаті Делавер. Станом на червень 2020 року GoDaddy має понад 20 мільйонів клієнтів і понад 7000 співробітників ...

Buffer

Buffer

buffer.com

Створюйте свою аудиторію та розвивайте свій бренд у соціальних мережах.

Odoo

Odoo

odoo.com

Odoo — це програмне забезпечення для управління бізнесом, включаючи CRM, електронну комерцію, виставлення рахунків, бухгалтерський облік, виробництво, склад, управління проектами та управління запасами. Версія для спільноти — це безкоштовне програмне забезпечення, ліцензоване згідно з GNU LGPLv3. Іс...

Linktree

Linktree

linktr.ee

Познайомтеся з Linktree™, безкоштовним інструментом біопосилання, який використовують найкращі світові бренди, творці та впливові особи.

Hootsuite

Hootsuite

hootsuite.com

Hootsuite — це платформа для керування соціальними медіа, створена Раяном Холмсом у 2008 році. Інтерфейс користувача системи має форму інформаційної панелі та підтримує інтеграцію соціальних мереж для Twitter, Facebook, Instagram, LinkedIn і YouTube. Компанія Hootsuite, розташована у Ванкувері, має...

Bitly

Bitly

bitly.com

Bitly — це служба скорочення URL-адрес і платформа керування посиланнями. Компанію Bitly, Inc. було засновано в 2008 році. Вона є приватною і розташована в Нью-Йорку. Bitly скорочує 600 мільйонів посилань на місяць для використання в соціальних мережах, SMS та електронною поштою. Bitly заробляє грош...

Metricool

Metricool

metricool.com

Аналізуйте, керуйте та розширюйте свою цифрову присутність. Все в одному місці. Плануйте свій вміст у соціальних мережах, переглядайте свої дані та керуйте рекламними онлайн-кампаніями.

SEMrush

SEMrush

semrush.com

SEMrush пропонує рішення для SEO, PPC, контенту, соціальних мереж і конкурентних досліджень. Довіряють понад 6000000 маркетологів у всьому світі

Zoho Social

Zoho Social

zoho.com

Zoho Social — це інструмент керування соціальними медіа, який допомагає компаніям і агентствам розширювати свою присутність у соціальних мережах. Зареєструйтеся безкоштовно. Кредитна картка не потрібна.

Later

Later

later.com

Провідна платформа візуального маркетингу, яка дозволяє планувати, планувати, публікувати та оцінювати результати ваших публікацій в Instagram і соціальних мережах.

Social Blade

Social Blade

socialblade.com

Social Blade (іноді пишеться як SocialBlade) — американський веб-сайт, який відстежує статистику та аналітику соціальних мереж. Social Blade, зокрема, відстежує платформу YouTube, але також містить аналітичну інформацію про Twitch, Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, Trovo, Dailymotion, Mixer, DLi...

Simplified

Simplified

simplified.com

Універсальна платформа цифрового дизайну, яка допомагає вам створювати вміст, масштабувати свій бренд і співпрацювати з вашою командою, як ніколи раніше. Усе, що вам потрібно, щоб розповісти свою історію, в одному місці.

Planable

Planable

planable.io

Planable — це центр управління кампаніями в соціальних мережах, яким довіряють агентства, фрілансери та маркетингові групи для створення, співпраці, затвердження та планування.

Vista Social

Vista Social

vistasocial.com

Спеціально розроблені інструменти керування соціальними мережами, які допоможуть вам досягти ваших цілей

Constant Contact

Constant Contact

constantcontact.com

Constant Contact, Inc. – це онлайн-маркетингова компанія зі штаб-квартирою в Волтемі, штат Массачусетс, з додатковими офісами в Лавленді, штат Колорадо; і Нью-Йорк, Нью-Йорк. Компанію було засновано в 1995 році та пізніше продано Endurance International у 2015 році.

Sprout Social

Sprout Social

sproutsocial.com

Переосмисліть, як соціальні медіа можуть розвивати ваш бізнес за допомогою Sprout Social. Перегляньте наші інструменти керування соціальними мережами в дії. Розпочніть власну безкоштовну пробну версію вже сьогодні.

Loomly

Loomly

loomly.com

Loomly — це платформа успіху брендів, яка дає змогу командам маркетингу розвивати успішні бренди в Інтернеті за допомогою функцій співпраці, публікації та аналітики.

ContentStudio

ContentStudio

contentstudio.io

ContentStudio пропонує інструмент для виявлення вмісту, який спрощує керування вмістом блогів і соціальних мереж для бізнесу в будь-якій ніші чи ринку.

Qualtrics

Qualtrics

qualtrics.com

Qualtrics дає змогу компаніям отримувати та реагувати на інформацію про клієнтів, продукт, бренд і досвід співробітників в одному місці.

Beacons

Beacons

beacons.ai

Beacons — це найпростіший спосіб створити посилання на веб-сайті з біографіями, яке сподобається вашим шанувальникам — і це безкоштовно!

SocialPilot

SocialPilot

socialpilot.co

SocialPilot – інструмент маркетингу в соціальних мережах для підвищення впізнаваності бренду та трафіку. Ми налаштували автоматизацію планування в соціальних мережах для маркетологів.

Publer

Publer

publer.io

Плануйте публікації у Facebook, Instagram, твіти, оновлення LinkedIn, закріплення на Pinterest, публікації в Google My Business і відео на YouTube за допомогою Publer. Економте час, збільшите трафік, зосередьтеся на своєму бізнесі.

Heropost

Heropost

heropost.io

Керуйте кількома обліковими записами в соціальних мережах, плануйте необмежену кількість дописів, взаємодійте з вибраною аудиторією, відстежуйте та аналізуйте ефективність за допомогою детальних звітів.

UNUM

UNUM

unum.la

Інструменти для сучасного творця

CoSchedule

CoSchedule

coschedule.com

Сімейство гнучких маркетингових інструментів, які допоможуть вам залишатися зосередженими, виконувати проекти вчасно та радувати вашу команду. Організуйтеся зараз.

Postly

Postly

postly.ai

Розробіть і опублікуйте свої масштабні маркетингові кампанії в соціальних мережах. AI Writer створює якісний SEO-контент.

Hypefury

Hypefury

hypefury.com

Ваш персональний помічник для збільшення та монетизації вашої аудиторії у Twitter. Ми вибрали найкращі методи, використовувані Twitter OG, і перетворили їх на додаток: - Легко створюйте новий вміст - Збільште свою аудиторію - Розширюйте свій список адрес електронної пошти - Продавайте більше товарі...

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