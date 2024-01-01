Альтернативи - SnatchBot

ManyChat

ManyChat

manychat.com

Переосмисліть спосіб спілкування з клієнтами. ManyChat дозволяє вам взаємодіяти з вашими клієнтами 24/7 — скористайтеся можливостями автоматизації маркетингу вже сьогодні!

ChatBot

ChatBot

chatbot.com

Автоматизуйте обслуговування клієнтів за допомогою ChatBot і ніколи не втрачайте шанс продати чи допомогти своїм клієнтам. Створюйте власні чат-боти з нуля, не потрібні технічні навички!

Drift

Drift

drift.com

Drift — це новий спосіб, у який компанії купують у компаній. Спробуйте наші розмовні інструменти маркетингу та продажів, розроблені, щоб полегшити покупки сьогодні, абсолютно безкоштовно.

Chatbase

Chatbase

chatbase.co

Спеціальний ChatGPT для ваших даних. Просто завантажте свої документи або додайте посилання на свій веб-сайт і отримайте для своїх даних чат-бота, подібного до ChatGPT. Потім додайте його як віджет на свій веб-сайт або спілкуйтеся з ним через API.

Botmake

Botmake

botmake.io

Надзвичайно простий і зрозумілий розмовний чат-бот для створення вашого сайту. Ви можете легко створити чат-бота без кодування

Botpress

Botpress

botpress.com

Створюйте чат-боти ChatGPT напрочуд швидко 🚀. Перший конструктор чат-ботів нового покоління на базі OpenAI. Створюйте ботів, подібних до ChatGPT, для свого проекту чи бізнесу, щоб виконувати завдання. 🎯

Relevance AI

Relevance AI

relevanceai.com

Створіть і розгорніть автоматизацію на основі ШІ. Виведіть GPT на новий рівень і автоматизуйте більше внутрішніх робочих процесів за допомогою мереж і агентів. Повністю кероване розгортання, низький код і зручний для розробників.

Gallabox

Gallabox

gallabox.com

Gallabox — це робочий простір без коду, який відкриває потужність WhatsApp для масштабування вашого бізнесу за допомогою Shared Inbox, WhatsApp Chatbot без коду, WhatsApp Broadcasts тощо

Voiceflow

Voiceflow

voiceflow.com

Спільна платформа для створення агентів ШІ. Команди використовують Voiceflow для розробки, тестування та запуску чату чи голосових агентів ШІ — разом, швидше та в масштабі.

Engati

Engati

engati.com

Engati — це найкращий безкоштовний чат-бот зі штучним інтелектом без використання коду та платформа для чату в прямому ефірі для створення чат-ботів зі штучним інтелектом і участі в розмовах у режимі реального часу в WhatsApp, веб-сайті, месенджері тощо.

Qualified

Qualified

qualified.com

Кваліфікований допомагає компаніям швидше створювати конвеєри. Доторкніться до свого найбільшого активу – вашого веб-сайту – щоб визначити своїх найцінніших відвідувачів, миттєво починати розмови про продажі, планувати зустрічі, конвертувати вихідний і платний трафік і виявляти сигнали наміру купува...

Signals

Signals

getsignals.ai

Перетворіть перегляди сторінок на клієнтів. Розпізнавайте компанії, які зараз переглядають ваш веб-сайт, і перетворюйте їх на клієнтів!

Chatfuel

Chatfuel

chatfuel.com

Chatfuel — це провідна платформа ботів для створення чат-ботів штучного інтелекту для Facebook. Дізнайтеся, як швидко та легко створити бота Facebook Messenger – кодування не потрібне.

BotStar

BotStar

botstar.com

Відкрийте для себе більше способів взаємодії з клієнтами в Інтернеті за допомогою безперебійного живого чату та чат-бота. Отримайте BotStar безкоштовно сьогодні!

yellow.ai

yellow.ai

yellow.ai

Автоматизуйте взаємодію зі своїми клієнтами та співробітниками на 135+ мовах і через 35+ каналів, щоб досягти ефективних результатів за менших витрат.

Sendbird

Sendbird

sendbird.com

Зробіть свій додаток соціальним. Від Reddit до Paytm і Headspace, кожна улюблена програма процвітає завдяки сильній спільноті. Станьте ближче до своїх, додавши чат, голос або відео у свій додаток.

SentiOne

SentiOne

sentione.com

Відкрийте для себе онлайн-прослуховування на основі ШІ та майбутнє автоматизації обслуговування клієнтів за допомогою розмовних голосових і чат-ботів.

IBM

IBM

ibm.com

IBM Cognos Analytics діє як ваш надійний другий пілот для бізнесу з метою зробити вас розумнішими, швидшими та впевненішими у прийнятті рішень на основі даних. IBM Cognos Analytics надає кожному користувачеві — спеціалісту з обробки даних, бізнес-аналітику чи фахівцю, який не займається ІТ — більше ...

Userbot

Userbot

userbot.ai

Userbot на платформі Customer Experience на базі ШІ, створеній людьми для людей. Завдяки потужності нашої фірмової технології штучного інтелекту ви можете запропонувати захоплюючий і багатоканальний досвід через наші розмовні інтерфейси ШІ та Digital Humans. Автоматизуючи розмови між компаніями та л...

Botsify

Botsify

botsify.com

Botsify — це платформа для людей і компаній, які можуть створювати власні розумні чат-боти, не знаючи, як кодувати. Люди самі знають свій бізнес краще, ніж будь-хто інший, і як експерти з бізнес-кейсів вони можуть автоматизувати такі завдання, як поширені запитання, підтримка клієнтів, заповнення ф...

Global Message Services

Global Message Services

gms-worldwide.com

Global Message Services (GMS) є надійним постачальником послуг зв’язку для підприємств і мобільних операторів у всьому світі. Рішення GMS CPaaS дозволяє брендам уніфікувати багатоканальне спілкування з клієнтами за допомогою єдиного API та платформи самообслуговування. Доповнюють це чат-боти на осно...

Kindly

Kindly

kindly.ai

Генеративні чат-боти на основі штучного інтелекту створені для автоматизації підтримки та збільшення продажів. Ми є одним із провідних європейських постачальників чат-ботів, що спеціалізується на розробці рішень штучного інтелекту та автоматизації для обслуговування клієнтів і комунікації. Ми пропон...

Clickatell

Clickatell

clickatell.com

Clickatell дає споживачам можливість керувати своїм повсякденним життям і спілкуватися з компаніями в чаті.

Kommunicate

Kommunicate

kommunicate.io

Kommunicate — це генеративна платформа автоматизації на основі ШІ для підтримки клієнтів. Розуміючи постійні зміни в поведінці споживачів, ми в Kommunicate створюємо комплексну платформу автоматизації підтримки клієнтів, яка може допомогти компаніям залишатися на зв’язку зі своїми клієнтами 24 годи...

bant.io

bant.io

bant.io

Універсальна платформа для створення потенційних клієнтів і прискорення продажів, яка допомагає автоматизувати залучення клієнтів за допомогою експериментів на основі даних, унеможливлюючи поразку.

lphachat

lphachat

alphachat.ai

AlphaChat — це платформа розмовного штучного інтелекту. Це робить обслуговування клієнтів ефективнішим, а клієнтів задоволеними. Кожен може створити власного інтелектуального віртуального помічника (тобто розумного чат-бота зі штучним інтелектом) і налаштувати його для автоматизації підтримки клієнт...

Bot Libre

Bot Libre

botlibre.com

Спілкуйтеся з тисячами ботів ШІ або створіть власного Bot Libre дозволяє створювати власного чат-бота, навчати його та ділитися ним з іншими. Спілкуйтеся з тисячами ботів у нашому відкритому каталозі ботів. Спілкуйтеся з ботами, які хочуть бути вашими друзями, ботами, які хочуть бути вашою дівчино...

BotSpace

BotSpace

bot.space

BotSpace — це платформа B2B на ранній стадії, яка швидко розвивається, для компаній, яка автоматизує підтримку клієнтів і залучення до Whatsapp. Завдяки нашому передовому програмному забезпеченню для взаємодії з клієнтами, створеному на Business API WhatsApp, компанії тепер можуть вести персоналізо...

Ivy.ai

Ivy.ai

ivy.ai

Ivy.ai виходить за рамки ландшафту чат-ботів як масштабована комунікаційна платформа на основі штучного інтелекту, яка революціонізує підтримку клієнтів. Як лідер галузі, Ivy пропонує рішення для чат-ботів з високим IQ, розроблені для вищої освіти, охорони здоров’я, уряду та приватного сектору, нада...

LivePerson

LivePerson

liveperson.com

Розмовний штучний інтелект, який не є штучним. Створюйте значущі, персоналізовані зв’язки зі своїми клієнтами, забезпечуючи реальні результати для свого бізнесу.

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