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SnapStore

SnapStore

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Вебсайт: snapcraft.io

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «SnapStore» у WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Snaps — це контейнерні пакети програмного забезпечення, які легко створити та встановити. Вони автоматично оновлюються та безпечні для запуску. І оскільки вони об’єднують свої залежності, вони працюють на всіх основних системах Linux без змін.

Вебсайт: snapcraft.io

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