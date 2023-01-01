Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «SnapStore» у WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Snaps — це контейнерні пакети програмного забезпечення, які легко створити та встановити. Вони автоматично оновлюються та безпечні для запуску. І оскільки вони об’єднують свої залежності, вони працюють на всіх основних системах Linux без змін.

Вебсайт: snapcraft.io

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «SnapStore». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.