Альтернативи - Snappy Kraken

ResponseSource

responsesource.com

Визначення відповідних засобів масової інформації для презентації історії — важливе, але трудомістке завдання для будь-якого PR-фахівця. Вам потрібна актуальна, проста у використанні та інтелектуальна база даних медіа, щоб бути в курсі медіа, що постійно змінюється – база даних медіа-контактів Respo...