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Альтернативи - Smile.io

Salesforce

Salesforce

salesforce.com

Salesforce.com, вкл. — це американська компанія, яка розробляє хмарне програмне забезпечення зі штаб-квартирою в Сан-Франциско, Каліфорнія. Він надає (CRM) послуги з управління взаємовідносинами з клієнтами, а також продає додатковий набір корпоративних програм, орієнтованих на обслуговування клієнт...

Square

Square

squareup.com

Square, Inc. — американська компанія, що надає фінансові послуги, агрегатор торговельних послуг і мобільних платежів, розташована в Сан-Франциско, Каліфорнія. Компанія продає платіжні продукти програмного та апаратного забезпечення та розширила свою діяльність у сфері послуг для малого бізнесу. Комп...

BirdEye

BirdEye

birdeye.com

BirdEye — це комплексна платформа для клієнтів. Понад 60 000 компаній різного розміру щодня використовують BirdEye, щоб їх можна було знайти в Інтернеті за допомогою оглядів, клієнти обирали за допомогою текстових повідомлень і були найкращою компанією за допомогою інструментів для опитування та ана...

Tapfiliate

Tapfiliate

tapfiliate.com

Tapfiliate подбає про всі ваші афілійовані та реферальні маркетингові потреби. Синхронізуйте Tapfiliate із Shopify, WooCommerce та понад 30 іншими інтеграціями.

Talkable

Talkable

talkable.com

Чудові програми реферального маркетингу ✅ для онлайн-магазинів, місцевого бізнесу та послуг b2b. Програма лояльності для маркетингу, що розвивається. Легко запускати, тестувати та оптимізувати! Нагороджуйте своїх клієнтів!

Fivestars

Fivestars

fivestars.com

Fivestars — це комплексна платіжна та маркетингова платформа, яка поєднує прості у використанні технології, настроювані винагороди та рекламні акції та автоматизацію.

BrandChamp

BrandChamp

brandchamp.io

Процвітаючі бренди створюються за допомогою амбасадорів. Універсальне програмне забезпечення для керування амбасадором бренду, яке інтегрується з Shopify, Amazon і WooCommerce.

GrowSurf

GrowSurf

growsurf.com

Розвивайте свій бізнес миттєво, щовечора. GrowSurf — це реферальне програмне забезпечення для технологічних стартапів. Наші клієнти бачать 300-1000% ROI + 9-40% щомісячного зростання.

NiceJob

NiceJob

nicejob.com

Найпростіший спосіб отримати більше відгуків і створити свою репутацію. Створюйте ажіотаж у соціальних мережах, покращуйте свій SEO та збільшуйте продажі.

Rewardful

Rewardful

rewardful.com

Перетворіть своїх найбільших шанувальників на найкращих маркетологів. Rewardful — це простий спосіб для SaaS-компаній налаштувати афілійовані та реферальні програми за допомогою Stripe & Paddle. Просто підключіть свій обліковий запис і дозвольте нам відстежувати рефералів, знижки та комісії для вас...

Yotpo

Yotpo

yotpo.com

Yotpo — це маркетингова платформа електронної комерції з найсучаснішими рішеннями для відгуків клієнтів, візуального маркетингу, лояльності, рефералів і SMS-маркетингу. Дізнайтеся більше про те, як ваш бренд може стимулювати зростання за допомогою Yotpo тут.

ReferralCandy

ReferralCandy

referralcandy.com

Уявіть, що ваші клієнти допомагають вам збільшити продажі! Рекомендації клієнтів є ключем до вірусного маркетингу та процвітання бізнесу. З ReferralCandy перенесіть цю неймовірну силу впливу однолітків у свій власний магазин.

Friendbuy

Friendbuy

friendbuy.com

Бренди, що швидко розвиваються, можуть отримати більше від кожного клієнта з Friendbuy. Завдяки найкращій у своєму класі реферальній програмі та програмі лояльності бренди можуть досягти принаймні 5–10% продажів через рефералів із учетверо вищою загальною цінністю. Friendbuy співпрацює з такими брен...

FirstPromoter

FirstPromoter

firstpromoter.com

Відстеження партнерів і рефералів для SaaS. Запустіть власну партнерську та реферальну програму за лічені хвилини. Швидка інтеграція з Stripe, Paddle, Recurly, Braintree, Chargebee або з нашим API.

SpotlerUK

SpotlerUK

spotler.co.uk

Повне програмне забезпечення для вхідного та вихідного маркетингу B2B. Забезпечте, щоб ваші відділи маркетингу та продажів отримували більше потенційних клієнтів від трафіку на веб-сайті, перетворювали більше відвідувачів на MQL і проводили повні маркетингові кампанії.

Referral Rocket

Referral Rocket

referralrocket.io

Referral Rocket пропонує підприємствам платформу для запуску та керування високоефективними кампаніями реферальних програм. Наша зручна платформа дає можливість компаніям використовувати величезний потенціал захисту інтересів клієнтів, сприяючи експоненційному зростанню та збільшенню залучення клієн...

LinkMink

LinkMink

linkmink.com

Збільшуйте дохід від SaaS Не потрібні сервери чи код. Компанії, які використовують платіжні посилання Stripe, можуть почати відстежувати рефералів за 5 хвилин завдяки нашій інтеграції копіювати та вставляти!

Ambassador

Ambassador

getambassador.com

Ambassador дає змогу маркетологам збільшувати кількість клієнтів, рефералів і доходів, використовуючи передачу інформації з вуст в уста. Їх програмне забезпечення, зручне для маркетологів, спрощує реферальний маркетинг, автоматизуючи процес реєстрації, відстеження, винагороди та керування вашими клі...

GrowthHero

GrowthHero

growthhero.io

GrowthHero — це потужне програмне забезпечення для афілійованих, впливових і реферальних маркетингових програм, все в одному. Починаючи лише з 49 доларів за годину дня, GrowthHero масштабується разом з вами! Повністю гнучкі інструменти для вашого успіху: - Портал для партнерів із білим міткою, повні...

Upland Adestra

Upland Adestra

uplandsoftware.com

Програмне забезпечення для автоматизації електронної пошти, яке надихає на взаємодію. Залучайте свою аудиторію електронною поштою персоналізованим вмістом, який стимулює конверсії. Upland Adestra є провідним світовим постачальником маркетингової електронної пошти від першої особи та маркетингових ...

LoyaltyLion

LoyaltyLion

loyaltylion.com

Відносини, які виходять за рамки балів і винагород. Дозвольте наявним клієнтам розвивати ваш бізнес за вас. як? Використовуйте LoyaltyLion, щоб створити програму лояльності, яка виходить за рамки балів і винагород, сприяючи збільшенню життєвої цінності клієнта та рентабельному залученню через кращі...

Stamped

Stamped

stamped.io

Використовуйте для свого магазину електронної комерції можливості оглядів продуктів і винагород клієнтів. Найпростіший спосіб збільшити продажі та утримати клієнтів.

CustomerGauge

CustomerGauge

customergauge.com

Програмне забезпечення Account Experience автоматично збирає та розповсюджує відгуки з ваших облікових записів, включно з даними, не пов’язаними з опитуваннями, серед прямих менеджерів у режимі реального часу, щоб допомогти їм зменшити відтік, збільшити продажі та закрити новий бізнес за допомогою р...

Uniqodo

Uniqodo

uniqodo.com

Uniqodo має на меті переосмислити просування як каталізатор більших і кращих результатів. Ми є піонерами нової категорії клієнтського досвіду; вирішення проблем просування протягом усього життєвого циклу клієнта, що ми називаємо PromotionX. Платформа Uniqodo Promotion Experience Platform, поєднуючи ...

Sparkage Consumer

Sparkage Consumer

getsparkage.com

Sparkage — це цифрова платформа лояльності, яка спрощує маркетинг для малого бізнесу. У ньому є все необхідне для спілкування з клієнтами, стимулювання повторних відвідувань і розвитку вашого бізнесу.

Sparkage Merchant

Sparkage Merchant

getsparkage.com

Sparkage — це цифрова платформа лояльності, яка спрощує маркетинг для малого бізнесу. У ньому є все необхідне для спілкування з клієнтами, стимулювання повторних відвідувань і розвитку вашого бізнесу.

Social Spiral

Social Spiral

socialspiral.com

Social Spiral — це просте програмне забезпечення для лояльності клієнтів, яке відстежує традиційний маркетинг, а також ваші цифрові маркетингові зусилля.

Shopuddy

Shopuddy

shopuddy.com

Дозвольте малим підприємствам випускати цифрові винагородні картки та ваучери для клієнтів Apple Wallet і Google Wallet. Бренди можуть швидко розгортати всі типи програм лояльності, щоб привернути увагу своїх постійних клієнтів, підвищити рівень лояльності клієнтів і збільшити частку вашого гаманця ...

Propello

Propello

propello.com

Швидке виведення на ринок програмне забезпечення для підтримки лояльності клієнтів із заохоченнями. Стимулює залучення, зменшує відтік, покращує конверсію, генерує нові джерела доходу та підвищує цінність клієнта.

NeoCurrency

NeoCurrency

neocurrency.com

NeoCurrency отримує та надає клієнтам у всьому світі цифрові винагороди з унікального каталогу, що включає провідні бренди, передоплату та інші варіанти, подібні до готівки, у 24 різних валютах у 36 країнах. NeoCurrency — це незалежний американський постачальник цифрових винагород і призів за реклам...

Nector

Nector

nector.io

Додаток для лояльності Nector є цінним інструментом для компаній, щоб розвивати лояльність клієнтів, стимулювати повторні покупки, залучати нових клієнтів, збирати інформацію та оптимізувати роботу. Впроваджуючи персоналізовані програми лояльності, компанії можуть стимулювати повторні покупки та ств...

Loyalzoo

Loyalzoo

loyalzoo.com

Loyalzoo — це сервіс цифрових карток постійного клієнта для малих/середніх роздрібних торговців і закладів харчування. Loyalzoo пропонує доступну систему на основі передплати, яка дозволяє роздрібним торговцям будь-якого розміру запускати власну програму лояльності в магазинах. Loyalzoo — це служба ...

LoyaltyZen

LoyaltyZen

loyaltyzen.com

Партнерська програма LoyaltyZen призначена для маркетингових агентств і компаній, що займаються програмним забезпеченням. Якщо ваша компанія хоче запровадити виняткові програми лояльності, тоді ми можемо ідеально підійти! Зв'яжіться з нами, щоб стати партнером.

LoyaltyPlant

LoyaltyPlant

loyaltyplant.com

LoyaltyPlant допомагає офлайн-бізнесу по всьому світу створювати значущі зв’язки зі своїми клієнтами. Його власна платформа пропонує потужну систему CRM, додаток білої мітки та інтеграцію POS.

Loyale

Loyale

loyale.io

Loyale — це хмарна платформа лояльності клієнтів, яка пропонує компаніям схеми винагород і маркетингові інструменти. Його можна інтегрувати з існуючим стеком, таким як Shopify, WooCommerce, Lightspeed, Mailchimp тощо, для автоматизації робочих процесів. Програмне забезпечення пропонує розширені функ...

inCust

inCust

incust.com

inCust пропонує платформу управління життєвим циклом клієнтів, яка дозволяє будь-якому бізнесу залучати та утримувати клієнтів, продавати передплачені товари, обробляти платежі, аналізувати діяльність клієнтів, спілкуватися з клієнтами тощо. Роздрібні продавці отримують переваги від індивідуальних п...

Poket

Poket

poket.com

Poket — це відзначене нагородами комплексне програмне забезпечення програми лояльності, яке допомагає компаніям збільшити кількість повторних продажів і залучити більше нових лояльних клієнтів. За допомогою Poket торговці можуть налаштувати будь-яку комбінацію типів програм лояльності відповідно до ...

OptCulture

OptCulture

optculture.com

OptCulture — це рішення, орієнтоване на залучення клієнтів і лояльність. Він асимілює дані про клієнтів із розрізнених систем роздрібної торгівлі та джерел, таких як програмне забезпечення POS, механізми електронної комерції, інформаційні веб-сайти та навіть фізичні форми. Використовуючи такі дані, ...

BeeLiked

BeeLiked

beeliked.com

BeeLiked — це платформа гейміфікації для створення інтерактивних рекламних акцій, щоб збільшити кількість потенційних клієнтів, винагородити та заохотити команди продажів, а також підвищити лояльність клієнтів. Перетворіть потенційних клієнтів на мікроінфлюенсерів. Залучайте та стимулюйте свою аудит...

SiteVibes

SiteVibes

sitevibes.com

SiteVibes — це платформа Shopper Experience, яка дозволяє роздрібним торговцям електронної комерції динамічно взаємодіяти з покупцями. Роздрібні продавці електронної комерції можуть використовувати SiteVibes для збору автентичних оглядів продуктів, створення програми лояльності, створення користувац...

O4S

O4S

o4s.io

O4S — це технологічна платформа, яка революціонізує взаємодію компаній, які займаються дистрибуцією, зі своїми торговими партнерами. Завдяки передовим рішенням і підходу, що керується даними, O4S дає можливість компаніям точно націлювати та заохочувати високоефективних торгових партнерів, стимулюючи...

Lootly

Lootly

lootly.io

Lootly — це платформа лояльності та винагороди, реферали та VIP-платформа, яка допомагає брендам електронної комерції будувати чудові стосунки зі своїми клієнтами. Lootly підтримує понад 2000 глобальних програм винагород і обслуговує мільйони балів і клієнтів щодня. Lootly дозволяє легко запустити в...

Ackroo

Ackroo

ackroo.com

Завдяки консолідації постачальників і галузі Ackroo надає маркетингові, платіжні та торговельні рішення для продавців будь-якого розміру. Хмарна маркетингова платформа самообслуговування Ackroo, що керується даними, допомагає торговцям у магазинах і в Інтернеті обробляти та керувати трансакціями лоя...

99minds

99minds

99minds.io

99minds — це всеосяжне рішення для залучення, залучення та утримання клієнтів. Ми є багатоканальною платформою автоматизації маркетингу для електронної комерції та роботи в магазинах, що потребує обробки та керування подарунковими картками, програмами лояльності та винагородами, купонами та рішенням...

LoopyLoyalty

LoopyLoyalty

loopyloyalty.com

Loopy Loyalty — це провідна у світі веб-програма для створення та керування картками з цифровими марками для Apple і Google Wallet. Створюйте свої картки онлайн, надсилайте клієнтам push-повідомлення, записуйте історію транзакцій і переглядайте статистику клієнтів. Не потрібні технічні знання, не по...

Gameball

Gameball

gameball.co

Gameball — це маркетингова платформа лояльності та гейміфікації, розроблена для того, щоб перетворити відвідувачів і випадкових покупців на лояльних клієнтів на все життя. Розширення можливостей використання мобільних пристроїв за допомогою гейміфікованих програм лояльності, розроблених для утриманн...

Paylode

Paylode

paylode.com

Paylode — це платформа бонусів для клієнтів для компаній, які хочуть швидко запустити привабливу програму бонусів для клієнтів. Paylode дозволяє компаніям надавати комплексну програму бонусів для своїх клієнтів за частку часу та витрат, необхідних для створення програми всередині компанії. Paylode —...

Kangaroo Members

Kangaroo Members

loyalty.kangaroorewards.com

Підвищуйте лояльність клієнтів і розвивайтеся за допомогою Kangaroo Rewards, провідної багатоканальної системи лояльності, якій довіряють тисячі малих і середніх підприємств і компаній зі списку Fortune 500. Створіть гіперперсоналізовану взаємодію за допомогою цільових винагород, автоматизованого ма...

Kangaroo Business

Kangaroo Business

loyalty.kangaroorewards.com

Підвищуйте лояльність клієнтів і розвивайтеся за допомогою Kangaroo Rewards, провідної багатоканальної системи лояльності, якій довіряють тисячі малих і середніх підприємств і компаній зі списку Fortune 500. Створіть гіперперсоналізовану взаємодію за допомогою цільових винагород, автоматизованого ма...

TapMango Merchant

TapMango Merchant

tapmango.com

Проста, але потужна платформа для утримання та залучення клієнтів. Створіть власну фірмову програму винагород.

TapMango Customer

TapMango Customer

tapmango.com

TapMango зміцнює стосунки, надаючи платформу для взаємодії з клієнтами, пропонуючи компаніям інноваційні рішення через власну програму лояльності.

Voucherify

Voucherify

voucherify.io

Voucherify — це перш за все API, хмарна платформа для просування та управління лояльністю для цифрових команд. Це допомагає підвищити лояльність клієнтів, залучити нових клієнтів і збільшити дохід за допомогою цільових стимулів і контекстних винагород. Ми допомагаємо компаніям будь-якого розміру зап...

AiTrillion

AiTrillion

aitrillion.com

Відчуйте автоматизацію маркетингу на основі дієвого штучного інтелекту – отримайте AiTrillion! AiTrillion — це перша в історії підтримка штучного інтелекту на основі SaaS — комплексна маркетингова платформа для продавців електронної комерції. Це 11+ каналів залучення клієнтів, інтегрованих із аналіт...

Zinrelo

Zinrelo

zinrelo.com

Zinrelo — це корпоративна платформа лояльності на базі SaaS на базі штучного інтелекту, яка допомагає брендам запускати цілісні програми винагород, одночасно збираючи та використовуючи дані нульової та першої сторін, згенеровані механізмом персоналізації. Zinrelo поєднує технологію з глибокою аналіт...

Boomerangme

Boomerangme

boomerangme.biz

Boomerangme.biz — це платформа лояльності для малого та середнього бізнесу, розроблена для агентств. Ми оцифрували всі друковані акції та надаємо компаніям безкоштовний канал push-повідомлень. Це допомагає збільшити утримання, дохід і клієнтську базу для малих і середніх підприємств. Обліковий запис...

MouthPublicity.io

MouthPublicity.io

mouthpublicity.io

MouthPublicity.io — це простий і ефективний інструмент, який допомагає компаніям, особистим брендам або будь-кому запускати, керувати та відстежувати усні маркетингові кампанії на автопілоті. Це допомагає перетворити клієнтів на команду рекламного маркетингу та значно покращити брендинг.

LoyalAs

LoyalAs

loyalas.com

Налаштуйте реферальну програму за лічені хвилини. Відстежуйте рефералів і кредити автоматично. Необмежена кількість рефералів LoyalAs створює індивідуальне реферальне посилання для кожного клієнта. Діліться з клієнтами та запитуйте рекомендацій за допомогою наших автоматичних електронних листів. Кіл...

LeadFellow

LeadFellow

leadfellow.com

LeadFellow приносить нові доходи компаніям B2B завдяки реферальному маркетингу, зосередженому на особистих рекомендаціях. Розширюйте свій бізнес без початкових витрат або заробляйте на життя завдяки рекомендаціям.

Kudo Koala

Kudo Koala

kudokoala.com

Kudo Koala — це більше, ніж просто платформа для лояльності та відгуків. Це повний пакет для утримання клієнтів, який поєднує програми лояльності, відгуки клієнтів та інноваційну систему рекомендацій. Глибоко залучайте клієнтів, заохочуйте повторний бізнес і без зусиль розширюйте свою клієнтську баз...

Herdify

Herdify

herdify.com

Herdify — це бізнес аналітики поведінки, який визначає, де спільноти сформувалися навколо брендів. У цьому сенсі спільнота не означає шанувальників соціальних мереж, програми лояльності чи дані CRM. Це означає реальні спільноти (вулиці, селища та міста), де живуть люди.​​Навіть у нашому цифровому св...

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