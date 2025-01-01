Альтернативи - SmartDok Norge

Matterport

Matterport

matterport.com

Matterport - додаток для створення 3D-моделей приміщень, віртуальних турів, фотозйомки та площинних планів за допомогою 3D-камер.

CompanyCam

CompanyCam

companycam.com

CompanyCam – це додаток для підрядників, що дозволяє створювати, організовувати та ділитися фотографіями проектів, спростуючи управління ними.

SafetyCulture

SafetyCulture

safetyculture.com

SafetyCulture - це цифрова платформа для перевірки безпеки, управління ризиками та підвищення стандартів ефективності на робочому місці.

Procore

Procore

procore.com

Procore - це програма для управління будівельними проектами, що дозволяє координувати роботи, ресурси та фінанси від планування до завершення.

Fieldwire

Fieldwire

fieldwire.com

Fieldwire - програмне забезпечення для управління будівництвом, що покращує співпрацю та обмін інформацією між командами в режимі реального часу.

JobTread

JobTread

jobtread.com

JobTread - програмне забезпечення для управління будівельними проектами, яке допомагає організувати процеси від продажу до завершення проекту.

Kraaft

Kraaft

kraaft.co

Kraaft – це додаток для миттєвих повідомлень, призначений для команд, які працюють на будівельних майданчиках, з можливістю організації інформації та фото.

Knowify

Knowify

knowify.com

Knowify - платформа управління для підрядників, що дозволяє ефективно управляти проектами, витратами, оплатами та інтегрується з QuickBooks.

OpenSpace

OpenSpace

openspace.ai

OpenSpace - це програмний інструмент для фіксації реальності на будівельних майданчиках, що дозволяє документувати прогрес і управляти проектами.

Sitemax Systems

Sitemax Systems

sitemaxsystems.com

SiteMax Systems - це програма для управління будівельними проектами з функціями звітності, безпеки, часу та доступу до креслень в одному місці.

Raken

Raken

rakenapp.com

Raken - додаток для управління будівельними проектами, що забезпечує збір даних в реальному часі, документування і спілкування команди на місцях.

PlanRadar

PlanRadar

planradar.com

PlanRadar - це цифрова платформа для управління документиами, завданнями та комунікацією у будівництві й нерухомості, доступна на різних пристроях.

CoConstruct

CoConstruct

coconstruct.com

Coconstruct - програмне забезпечення для управління будівництвом, яке інтегрує управління проектами, облік та співпрацю в одній платформі.

SiteCapture

SiteCapture

sitecapture.com

SiteCapture - додаток для управління проектами та збору даних, що допомагає командам ефективно організовувати документи та зменшувати витрати на польові роботи.

Ressio Software

Ressio Software

ressiosoftware.com

Ressio - програмне забезпечення для управління будівництвом, яке допомагає користувачам організовувати проекти, управляти фінансами та співпрацювати з командою.

Buildxact

Buildxact

buildxact.com

Buildxact - це програмне забезпечення для оцінки та управління проектами у будівництві, що спрощує створення оцінок, управлінні проектами та фінансами.

Buildern

Buildern

buildern.com

Buildern - це програмне забезпечення для управління будівельними проектами, що спрощує всі аспекти управління у житловому та комерційному будівництві.

GoCanvas

GoCanvas

gocanvas.com

GoCanvas – це додаток для автоматизації бізнес-процесів, який дозволяє збирати дані, створювати форми та з'єднувати команди в польових і офісних умовах.

StructionSite

StructionSite

structionsite.com

StructionSite - додаток для документування будівельних проектів, що автоматично організовує 360-градусні фотографії за датою і планом поверхів.

Fonn

Fonn

fonn.com

Fonn — програмне забезпечення для управління проектами в будівництві. Допомагає командам зменшити помилки та підвищити ефективність.

Sitedrive

Sitedrive

sitedrive.com

Sitedrive – це додаток для управління графіками на стройових майданчиках, що дозволяє планувати завдання, контролювати прогрес та управляти умовами.

buildbuild

buildbuild

buildbuild.io

buildbuild — програмне забезпечення для управління будівельними проектами, яке покращує маржу, дозволяє контролювати статус проектів та автоматизує облік платежів.

WERX

WERX

werxapp.com

WERX - це застосунок для управління будівельними проектами, який дозволяє створювати та відстежувати проекти, бюджети та оцінки витрат.

busybusy

busybusy

busybusy.com

Додаток busybusy слугує для відстеження часу та витрат у будівництві. Він дозволяє користувачам контролювати робочий час, обладнання та робочі звіти через GPS.

BuildingBlok

BuildingBlok

buildingblok.com

BuildingBlok - це хмарна платформа для управління будівництвом, що дозволяє організовувати документи, спілкування та відстежувати прогрес проектів.

eSUB

eSUB

esub.com

eSUB-це платформа управління проектами для субпідрядників, яка спрощує облік витрат, документацію та комунікацію між командами в офісі та на місці.

OnsiteIQ

OnsiteIQ

onsiteiq.io

OnsiteIQ — цифрова платформа для моніторингу будівництва, що збирає 360-градусні зображення та перетворює їх на інтерактивні прогулянки щотижня.

Buildots

Buildots

buildots.com

Buildots - платформа для моніторингу будівельних проектів, що використовує AI та 360° камери для управління прогресом та виявлення проблем у реальному часі.

OxBlue

OxBlue

oxblue.com

OxBlue - це додаток для відстеження будівельного процесу з використанням тайм-лапс та відео потокового мовлення, забезпечує безпеку та моніторинг проектів.

Hoylu

Hoylu

hoylu.com

Hoylu - це програма для спільної роботи, яка дозволяє командам brainstorm-ити, організовувати і співпрацювати над проектами в режимі реального часу.

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