Альтернативи - SmartDok Norge

Matterport
matterport.com
Matterport - додаток для створення 3D-моделей приміщень, віртуальних турів, фотозйомки та площинних планів за допомогою 3D-камер.
CompanyCam
companycam.com
CompanyCam – це додаток для підрядників, що дозволяє створювати, організовувати та ділитися фотографіями проектів, спростуючи управління ними.
SafetyCulture
safetyculture.com
SafetyCulture - це цифрова платформа для перевірки безпеки, управління ризиками та підвищення стандартів ефективності на робочому місці.
Procore
procore.com
Procore - це програма для управління будівельними проектами, що дозволяє координувати роботи, ресурси та фінанси від планування до завершення.
Fieldwire
fieldwire.com
Fieldwire - програмне забезпечення для управління будівництвом, що покращує співпрацю та обмін інформацією між командами в режимі реального часу.
JobTread
jobtread.com
JobTread - програмне забезпечення для управління будівельними проектами, яке допомагає організувати процеси від продажу до завершення проекту.
Kraaft
kraaft.co
Kraaft – це додаток для миттєвих повідомлень, призначений для команд, які працюють на будівельних майданчиках, з можливістю організації інформації та фото.
Knowify
knowify.com
Knowify - платформа управління для підрядників, що дозволяє ефективно управляти проектами, витратами, оплатами та інтегрується з QuickBooks.
OpenSpace
openspace.ai
OpenSpace - це програмний інструмент для фіксації реальності на будівельних майданчиках, що дозволяє документувати прогрес і управляти проектами.
Sitemax Systems
sitemaxsystems.com
SiteMax Systems - це програма для управління будівельними проектами з функціями звітності, безпеки, часу та доступу до креслень в одному місці.
Raken
rakenapp.com
Raken - додаток для управління будівельними проектами, що забезпечує збір даних в реальному часі, документування і спілкування команди на місцях.
PlanRadar
planradar.com
PlanRadar - це цифрова платформа для управління документиами, завданнями та комунікацією у будівництві й нерухомості, доступна на різних пристроях.
CoConstruct
coconstruct.com
Coconstruct - програмне забезпечення для управління будівництвом, яке інтегрує управління проектами, облік та співпрацю в одній платформі.
SiteCapture
sitecapture.com
SiteCapture - додаток для управління проектами та збору даних, що допомагає командам ефективно організовувати документи та зменшувати витрати на польові роботи.
Ressio Software
ressiosoftware.com
Ressio - програмне забезпечення для управління будівництвом, яке допомагає користувачам організовувати проекти, управляти фінансами та співпрацювати з командою.
Buildxact
buildxact.com
Buildxact - це програмне забезпечення для оцінки та управління проектами у будівництві, що спрощує створення оцінок, управлінні проектами та фінансами.
Buildern
buildern.com
Buildern - це програмне забезпечення для управління будівельними проектами, що спрощує всі аспекти управління у житловому та комерційному будівництві.
GoCanvas
gocanvas.com
GoCanvas – це додаток для автоматизації бізнес-процесів, який дозволяє збирати дані, створювати форми та з'єднувати команди в польових і офісних умовах.
StructionSite
structionsite.com
StructionSite - додаток для документування будівельних проектів, що автоматично організовує 360-градусні фотографії за датою і планом поверхів.
Fonn
fonn.com
Fonn — програмне забезпечення для управління проектами в будівництві. Допомагає командам зменшити помилки та підвищити ефективність.
Sitedrive
sitedrive.com
Sitedrive – це додаток для управління графіками на стройових майданчиках, що дозволяє планувати завдання, контролювати прогрес та управляти умовами.
buildbuild
buildbuild.io
buildbuild — програмне забезпечення для управління будівельними проектами, яке покращує маржу, дозволяє контролювати статус проектів та автоматизує облік платежів.
WERX
werxapp.com
WERX - це застосунок для управління будівельними проектами, який дозволяє створювати та відстежувати проекти, бюджети та оцінки витрат.
busybusy
busybusy.com
Додаток busybusy слугує для відстеження часу та витрат у будівництві. Він дозволяє користувачам контролювати робочий час, обладнання та робочі звіти через GPS.
BuildingBlok
buildingblok.com
BuildingBlok - це хмарна платформа для управління будівництвом, що дозволяє організовувати документи, спілкування та відстежувати прогрес проектів.
eSUB
esub.com
eSUB-це платформа управління проектами для субпідрядників, яка спрощує облік витрат, документацію та комунікацію між командами в офісі та на місці.
OnsiteIQ
onsiteiq.io
OnsiteIQ — цифрова платформа для моніторингу будівництва, що збирає 360-градусні зображення та перетворює їх на інтерактивні прогулянки щотижня.
Buildots
buildots.com
Buildots - платформа для моніторингу будівельних проектів, що використовує AI та 360° камери для управління прогресом та виявлення проблем у реальному часі.
OxBlue
oxblue.com
OxBlue - це додаток для відстеження будівельного процесу з використанням тайм-лапс та відео потокового мовлення, забезпечує безпеку та моніторинг проектів.
Hoylu
hoylu.com
Hoylu - це програма для спільної роботи, яка дозволяє командам brainstorm-ити, організовувати і співпрацювати над проектами в режимі реального часу.
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