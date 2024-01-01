Альтернативи - Slingshot

ConnectWise Manage

ConnectWise Manage

connectwise.com

ConnectWise Manage: програмне забезпечення професійної автоматизації обслуговування (PSA) для ведення вашого бізнесу MSP. Оптимізуйте свою діяльність за допомогою перевіреного рішення PSA.

ConnectWise Home

ConnectWise Home

connectwise.com

ConnectWise дає змогу постачальникам технологічних послуг швидше досягати своїх цілей за допомогою відзначеної нагородами технології MSP і програмного забезпечення для управління ІТ.

AnswerConnect

AnswerConnect

answerconnect.com

Відкрийте для себе найкращу службу автовідповідача. Захоплюйте кожного потенційного клієнта та надайте своїм клієнтам неперевершене обслуговування за допомогою цілодобової служби підтримки. Телефонуйте (800) 700 8888 і розвивайте свій бізнес вже сьогодні.

Futwork

Futwork

futwork.com

Futwork дозволяє компаніям розширювати свої групи вихідних викликів без необхідності додавати постійні витрати.

HelloSells

HelloSells

hellosells.com

Цілодобова служба кваліфікації для відділів продажів і маркетингу. Підвищте свій коефіцієнт конверсії та підвищте рентабельність інвестицій за допомогою залучення потенційних клієнтів, кваліфікації та запису на прийом.

SimpSocial

SimpSocial

simpsocial.com

SimpSocial знає, якою має бути сучасна програма контакт-центру: швидкою, масштабованою та повною корисних функцій. Він надає командам продажів і підтримки ресурси, необхідні для виконання квот і швидкого укладання угод. Це досягається, пропонуючи комплексне програмне забезпечення, яке дозволяє коман...

Go Answer

Go Answer

goanswer.io

У Go Answer ми спеціалізуємося на наданні різноманітних послуг професійного автовідповідача, включаючи віртуального секретаря та відповіді на дзвінки, вхідні контакт-центри, що пропонують прийом замовлень або технічну підтримку, керований веб-чат у режимі реального часу та юридичні послуги прийому. ...

Blazeo

Blazeo

blazeo.com

Ми є платформою для конвертації реклами. Оскільки ми надаємо технічні послуги, ми надаємо такі послуги, як захоплення потенційних клієнтів, кваліфікація потенційних клієнтів, призначення зустрічей і підписання гарантій. Інструменти, які ми використовуємо для цього, включають живий чат, центри голосо...

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