Альтернативи - Sketchfab
Coohom
coohom.com
Програмне забезпечення для 3D-візуалізації та візуалізації продуктів із потужними функціями доповненої та віртуальної реальності, призначене для дизайну інтер’єру, домашнього декору, кухні та ванної кімнати, гостинності, освітлення, покращення дому, реконструкції та будівництва! Перетворіть роздрібн...
Kickflip
gokickflip.com
Kickflip розширить креативність ваших клієнтів, підвищить їхню зацікавленість і збільшить кількість конверсій за допомогою чудового досвіду налаштування продукту. Візуальний настроювач продукту з усіма нестандартними параметрами та варіантами продукту. Настроювач продукту Kickflip дозволяє вашим клі...
Phasio
phas.io
Подаруйте своїм клієнтам-виробникам досвід червоної доріжки Забезпечте персоналізований досвід для кожного клієнта за допомогою безперебійного спілкування для розробки продукту та виробничих замовлень.
PracticeSuite
practicesuite.com
PracticeSuite — це наскрізне хмарне програмне забезпечення для медичних виставлення рахунків, керування циклом доходів, електронних медичних записів, порталу практики та програмного забезпечення Practice Marketing CRM.
Moderlry
modelry.ai
Modelry — це наскрізна платформа тривимірної візуалізації продукту, яка дає змогу світовим лідерам електронної комерції створювати дивовижні візуальні ефекти продуктів і доповнену реальність за допомогою тривимірних моделей.
Cylindo
cylindo.com
Сотні меблевих компаній співпрацюють із Cylindo, щоб отримати чудові візуальні ефекти продукту на всьому шляху покупця меблів. Ми створили платформу, яка виходить за рамки високоякісної візуалізації продукту та надає меблевим підприємствам різноманітні активи, які вони можуть використовувати в багат...
ShapeDiver
shapediver.com
Перетворіть свої файли Grasshopper на онлайн-додатки. Безпечно діліться своїми інструментами дизайну з іншими, не відкриваючи вихідний код. Легко вставляйте їх на будь-який веб-сайт за допомогою iframe або інтегруйте з вашою улюбленою платформою електронної комерції чи системою ERP за допомогою різ...
Brikl
brikl.com
Brikl є провідним MicroStore і технологією командних магазинів у всьому світі. Відкрийте магазин за 15 хвилин і витратите заощаджений час на розвиток свого бізнесу. Інструменти Brikl для прикрашання та 3D-візуалізації спрощують складність, дозволяючи дизайнерам замінювати плоскі зображення та редагу...
Expivi
expivi.com
Створіть WOW-фактор, щоб збільшити свої продажі за допомогою 3D-візуалізації та персоналізації ваших продуктів у вашому власному браузері на комп’ютері чи мобільному пристрої. Можливість повертати продукт і збільшувати його, щоб «відчути» текстури, деталі та якість, значно підвищить залучення клієнт...
Zakeke
zakeke.com
Найбільш гнучка та повна платформа Visual Commerce. Перетворіть свій магазин на надзвичайний клієнтський досвід завдяки налаштуванню в режимі реального часу 2D, 3D, AR і Virtual Try-On.
In Mind Cloud
inmindcloud.com
Виробництво складне. Продавати не варто. In Mind Cloud — це єдина в світі масштабована платформа цифрових продажів, створена для виробництва. Прискоріть процес продажів, виграйте більше угод і випередьте конкурентів швидше, ніж ви думаєте.