WebCatalog
Sitebulb

Sitebulb

sitebulb.com

Користуватися вебзастосунком

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Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Закріпляйте вебзастосунки у рядку меню (області сповіщень) для швидкого доступу за комбінаціями клавіш.

Можна встановити застосунок як поштовий клієнт за замовчуванням, впорядковувати вікна, керувати сповіщеннями й не лише!

Використовуйте паролі або Touch ID для блокування застосунків, коли ви не за комп'ютером.

Блокуйте рекламу, закрийте трекерам доступ до ваших персональних даних і пришвидшуйте роботу вебсайтів.

Інструмент аудиту веб-сайтів для SEO-консультантів і агентств. Sitebulb — це не просто веб-сканер. Він аналізує дані з точки зору пошукової оптимізації, проводячи вас через процес надання ефективних перевірок веб-сайтів вашим клієнтам.

Вебсайт: sitebulb.com

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