Sistema Worklab

Найбільш використовувана лабораторна система клінічного аналізу в Бразилії! Повний, інтуїтивно зрозумілий і з найкращим співвідношенням ціни та якості.

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