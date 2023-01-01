Альтернативи - Singular

Otterfish

otterfish.com

Otterfish — це найпростіший спосіб створити та запустити рекламу у Facebook та Instagram. Ми створили його спеціально для малих і середніх підприємств, яким важко знайти час або навички для цифрового маркетингу, Otterfish робить так, що будь-хто у вашій команді може запускати високоефективну рекламу...