Альтернативи - Simply.Coach

Acuity Scheduling

Acuity Scheduling

acuityscheduling.com

Acuity Scheduling - це онлайн-платформа для управління зустрічами, що дозволяє автоматизувати бронювання та інтегрувати календарі та платіжні системи.

SimplePractice

SimplePractice

simplepractice.com

SimplePractice – це програмне забезпечення для управління практикою у сфері охорони здоров'я, що включає електронний облік, планування зустрічей та телемедицину.

Happify

Happify

happify.com

Happify - це додаток для покращення психічного здоров'я, що пропонує ігри та вправи для управління стресом, тривогою та розвитком позитивного мислення.

Valant

Valant

valant.io

Valant - це система електронних записів для фахівців з психічного здоров'я, що полегшує управління практикою та ведення пацієнтів.

TherapyNotes

TherapyNotes

therapynotes.com

TherapyNotes - програма для управління практикою та електронних медичних записів для фахівців з психічного здоров'я, що забезпечує безпечне зберігання даних.

Vagaro

Vagaro

vagaro.com

Vagaro - це додаток для пошуку салонів, спа та фітнес-професіоналів з можливістю онлайн-бронювання, відгуків та управлінських функцій.

Simplero

Simplero

simplero.com

Simplero — це платформа для створення та управління онлайн-курсами, веб-сайтами, маркетингом, оплатами та спільнотами для тренерів і творців контенту.

Wonsulting

Wonsulting

wonsulting.com

Wonsulting — додаток для пошуку роботи, що використовує штучний інтелект для створення резюме та нетворкінгу.

Quenza

Quenza

quenza.com

Quenza - це платформа для тренерів і фахівців у сфері психічного здоров'я, що дозволяє управляти клієнтами через завдання та програми самодопомоги.

Nabla

Nabla

nabla.com

Nabla - AI асистент для медичних працівників, що автоматизує документування та адміністрування, покращує взаємодію лікар-пацієнт та зменшує навантаження.

TheraNest

TheraNest

theranest.com

TheraNest - програмне забезпечення для психічного здоров'я, що спрощує управління практикою, включаючи планування, виставлення рахунків та телемедичні послуги.

Jane

Jane

jane.app

Джейн - це платформа для управління медичною практикою, що включає планування, виставлення рахунків, записи пацієнтів та комунікацію в одному сервісі.

Lyra

Lyra

lyrahealth.com

Ліра - додаток для психічного здоров'я, який надає конфіденційну підтримку та ресурси для управління стресом та тривожністю, з доступом до постачальників послуг.

GrowthMentor

GrowthMentor

growthmentor.com

GrowthMentor - це платформа наставництва, яка з'єднує засновників та професіоналів з наставниками для отримання порад і підтримки у розвитку кар'єри.

CentralReach

CentralReach

centralreach.com

CentralReach - платформа для управління практикою застосованого аналізу поведінки, що включає електронні медичні записи, збори даних та автоматизацію адміністративних задач.

BetterUp

BetterUp

betterup.com

BetterUp - платформа для коучингу, що поєднує технології AI та людський підхід для підтримки особистісного та професійного розвитку.

Supanote

Supanote

supanote.ai

Supanote — це AI-асистент для терапевтів, який автоматично створює нотатки про прогрес сеансів, зберігаючи час і підтримуючи різні формати вводу.

Paperbell

Paperbell

paperbell.com

Paperbell - це платформа для управління тренерським бізнесом, що включає платежі, контракти, планування та адміністрування клієнтів в одному місці.

Valence

Valence

valence.co

Valence - це платформа для менеджерів, яка сприяє здоров'ю команди, з'єднанню та продуктивності, надаючи інструменти для моніторингу та покращення роботи команди.

Healthie

Healthie

legion.health

Healthie - платформа для управління охороною здоров'я, що включає електронні медичні записи, планування, телемедицину та аналітику для медичних працівників.

MicroMentor

MicroMentor

micromentor.org

MicroMentor - це платформа для онлайн-наставництва, що з'єднує наставників та тих, хто шукає підтримку, надаючи структуровану підтримку і поради.

Speexx

Speexx

speexx.com

Speexx - це онлайн-платформа для корпоративного навчання мовам, бізнес-коучингу та оцінки навичок, націлена на розвиток співробітників у цифровому середовищі.

Poised

Poised

poised.com

Poised - безкоштовний додаток для поліпшення комунікації, що надає персоналізований зворотний зв'язок під час онлайн-зустрічей на Mac і Windows.

Vibly

Vibly

vibly.io

Vibly – платформа, що поєднує експертизу та ШІ для особистісного росту і добробуту, надаючи рішення для клієнтів і коучинг для провайдерів.

MemberPress

MemberPress

memberpress.com

MemberPress – це плагін для WordPress, який допомагає створювати та керувати сайтами членства, обмежуючи доступ до вмісту за рівнями членства.

EasyPractice

EasyPractice

easypractice.net

EasyPractice - платформа, створена для терапевтів та клініцистів для управління SMS-нагадуваннями, онлайн-записом та журналами.

Practice

Practice

practice.do

Practice допомагає бізнесам зменшити адміністративну роботу, спрощуючи розклад, централізуючи активність клієнтів та консолідуючи інструменти.

Nudge Coach

Nudge Coach

nudgecoach.com

Nudge Coach - це платформа для оздоровчих професіоналів, що дозволяє управляти програмами, залучати клієнтів і відстежувати їх прогрес через мобільний додаток.

RYPT

RYPT

rypt.app

RYPT - платформа для тренерів, що допомагає управляти тренувальними планами, моніторити спортсменів та покращувати їх результати.

Profi

Profi

profi.io

Profi - це платформа для професіоналів, яка спрощує управління клієнтами, планування, оплату та ведення курсів.

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