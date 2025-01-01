Альтернативи - Simply.Coach

Acuity Scheduling
acuityscheduling.com
Acuity Scheduling - це онлайн-платформа для управління зустрічами, що дозволяє автоматизувати бронювання та інтегрувати календарі та платіжні системи.
SimplePractice
simplepractice.com
SimplePractice – це програмне забезпечення для управління практикою у сфері охорони здоров'я, що включає електронний облік, планування зустрічей та телемедицину.
Happify
happify.com
Happify - це додаток для покращення психічного здоров'я, що пропонує ігри та вправи для управління стресом, тривогою та розвитком позитивного мислення.
Valant
valant.io
Valant - це система електронних записів для фахівців з психічного здоров'я, що полегшує управління практикою та ведення пацієнтів.
TherapyNotes
therapynotes.com
TherapyNotes - програма для управління практикою та електронних медичних записів для фахівців з психічного здоров'я, що забезпечує безпечне зберігання даних.
Vagaro
vagaro.com
Vagaro - це додаток для пошуку салонів, спа та фітнес-професіоналів з можливістю онлайн-бронювання, відгуків та управлінських функцій.
Simplero
simplero.com
Simplero — це платформа для створення та управління онлайн-курсами, веб-сайтами, маркетингом, оплатами та спільнотами для тренерів і творців контенту.
Wonsulting
wonsulting.com
Wonsulting — додаток для пошуку роботи, що використовує штучний інтелект для створення резюме та нетворкінгу.
Quenza
quenza.com
Quenza - це платформа для тренерів і фахівців у сфері психічного здоров'я, що дозволяє управляти клієнтами через завдання та програми самодопомоги.
Nabla
nabla.com
Nabla - AI асистент для медичних працівників, що автоматизує документування та адміністрування, покращує взаємодію лікар-пацієнт та зменшує навантаження.
TheraNest
theranest.com
TheraNest - програмне забезпечення для психічного здоров'я, що спрощує управління практикою, включаючи планування, виставлення рахунків та телемедичні послуги.
Jane
jane.app
Джейн - це платформа для управління медичною практикою, що включає планування, виставлення рахунків, записи пацієнтів та комунікацію в одному сервісі.
Lyra
lyrahealth.com
Ліра - додаток для психічного здоров'я, який надає конфіденційну підтримку та ресурси для управління стресом та тривожністю, з доступом до постачальників послуг.
GrowthMentor
growthmentor.com
GrowthMentor - це платформа наставництва, яка з'єднує засновників та професіоналів з наставниками для отримання порад і підтримки у розвитку кар'єри.
CentralReach
centralreach.com
CentralReach - платформа для управління практикою застосованого аналізу поведінки, що включає електронні медичні записи, збори даних та автоматизацію адміністративних задач.
BetterUp
betterup.com
BetterUp - платформа для коучингу, що поєднує технології AI та людський підхід для підтримки особистісного та професійного розвитку.
Supanote
supanote.ai
Supanote — це AI-асистент для терапевтів, який автоматично створює нотатки про прогрес сеансів, зберігаючи час і підтримуючи різні формати вводу.
Paperbell
paperbell.com
Paperbell - це платформа для управління тренерським бізнесом, що включає платежі, контракти, планування та адміністрування клієнтів в одному місці.
Valence
valence.co
Valence - це платформа для менеджерів, яка сприяє здоров'ю команди, з'єднанню та продуктивності, надаючи інструменти для моніторингу та покращення роботи команди.
Healthie
legion.health
Healthie - платформа для управління охороною здоров'я, що включає електронні медичні записи, планування, телемедицину та аналітику для медичних працівників.
MicroMentor
micromentor.org
MicroMentor - це платформа для онлайн-наставництва, що з'єднує наставників та тих, хто шукає підтримку, надаючи структуровану підтримку і поради.
Speexx
speexx.com
Speexx - це онлайн-платформа для корпоративного навчання мовам, бізнес-коучингу та оцінки навичок, націлена на розвиток співробітників у цифровому середовищі.
Poised
poised.com
Poised - безкоштовний додаток для поліпшення комунікації, що надає персоналізований зворотний зв'язок під час онлайн-зустрічей на Mac і Windows.
Vibly
vibly.io
Vibly – платформа, що поєднує експертизу та ШІ для особистісного росту і добробуту, надаючи рішення для клієнтів і коучинг для провайдерів.
MemberPress
memberpress.com
MemberPress – це плагін для WordPress, який допомагає створювати та керувати сайтами членства, обмежуючи доступ до вмісту за рівнями членства.
EasyPractice
easypractice.net
EasyPractice - платформа, створена для терапевтів та клініцистів для управління SMS-нагадуваннями, онлайн-записом та журналами.
Practice
practice.do
Practice допомагає бізнесам зменшити адміністративну роботу, спрощуючи розклад, централізуючи активність клієнтів та консолідуючи інструменти.
Nudge Coach
nudgecoach.com
Nudge Coach - це платформа для оздоровчих професіоналів, що дозволяє управляти програмами, залучати клієнтів і відстежувати їх прогрес через мобільний додаток.
RYPT
rypt.app
RYPT - платформа для тренерів, що допомагає управляти тренувальними планами, моніторити спортсменів та покращувати їх результати.
Profi
profi.io
Profi - це платформа для професіоналів, яка спрощує управління клієнтами, планування, оплату та ведення курсів.
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