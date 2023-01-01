WebCatalog
Simples Dental

Simples Dental

simplesdental.com

Користуватися вебзастосунком

Ще не встановили WebCatalog? Завантажте WebCatalog.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Simples Dental» у WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Закріпляйте вебзастосунки у рядку меню (області сповіщень) для швидкого доступу за комбінаціями клавіш.

Можна встановити застосунок як поштовий клієнт за замовчуванням, впорядковувати вікна, керувати сповіщеннями й не лише!

Використовуйте паролі або Touch ID для блокування застосунків, коли ви не за комп'ютером.

Блокуйте рекламу, закрийте трекерам доступ до ваших персональних даних і пришвидшуйте роботу вебсайтів.

Simples Dental, найкраще стоматологічне програмне забезпечення в Бразилії. У Simples Dental є всі інструменти, необхідні для розвитку вашої клініки.

Вебсайт: simplesdental.com

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Simples Dental». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

Вам також може сподобатися

Eduzz

Eduzz

eduzz.com

Redrive

Redrive

redrive.com.br

RD Station

RD Station

rdstation.com

Leads2b

Leads2b

leads2b.com

Belle Software

Belle Software

bellesoftware.com.br

Rico

Rico

rico.com.vc

InfoMoney

InfoMoney

infomoney.com.br

SimplesVet

SimplesVet

simples.vet

SAPO 24

SAPO 24

24.sapo.pt

Sistema Worklab

Sistema Worklab

criasoft.com.br

ReclamaJus

ReclamaJus

reclamajus.com.br

Whitebook Medicina

Whitebook Medicina

whitebook.pebmed.com.br

    Продукт

    Підтримка

    Компанія

    Юридична інформація

    X (Twitter) Facebook LinkedinYouTube
    WebCatalog is part of the WebCatalog family of products:
    WebCatalog
    WebCatalog
    Switchbar
    Switchbar

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    Ми використовуємо файли cookie, щоб підтримувати й покращувати наші вебсайти. Користуючись нашими сайтами, ви даєте згоду на використання файлів cookie.

    Політика конфіденційності